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Кличко (2813) Шустер (359) ПВК "Вагнер" (1476)

Кличко про нові факти у "вагнергейті": Інформація шокує. Суспільство має отримати чесні відповіді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кличко про нові факти у

Суспільство має отримати відповіді на запитання, що прозвучали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" щодо зриву спецоперації для затримання "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Справді шокуюча інформація про "вагнергейт" у програмі Савіка Шустера… І суспільство має отримати відповіді на ті твердження і ті запитання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було.

Бо йдеться про державну безпеку нашої країни.

Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники…", - написав мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили, - Бурба

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+60
Було… Армія! Мова! Віра!
Стало… Сцикун! Брехун! Зрадник!
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20.11.2021 10:13
+52
А пам'ятайте, за часів порошенковської влади виходили фільми: "Кіборги", "Позивний Бандерас", "Донбас", "Рейд. Сила непокорених", "Наші Котики".
А при владі **.них малоросів вийшов лише "Папік-2"
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20.11.2021 10:21
+51
ЗЕЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК .
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20.11.2021 10:18
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сериальчик было покушение на шофера кефира, сериальчик скорее всего и покушение на ромкулещенко... сериальчик это встреча самолета с грузом для гереговского "эпицентра" и визг от радости за корабли с углем для ДТЭКА Ахметова....
а вот предательство интересов Украины, сдача оперативных данных врагу и провал операции - это уже не сериал, а криминал !!! и тот кто это не понял - тот либо зомбированный ТВ либо страус...
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20.11.2021 10:54 Відповісти
Ну может я и страус , но шоу было супер!!!! Уж поверь мужик страусу - ты знаешь только то ,что нужно знать!!!! А те кто тебе говорит что,то новое - делают это явно для какой то цели!!!
А если они это делают с такой трибуны - то и ресурс у них не малый!!!!
Но явно это не борьба - а шоу!!!!10000000%
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20.11.2021 11:00 Відповісти
Сейчас сериальчик с американцем, который хотел убить министра с\х Украины.
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20.11.2021 11:04 Відповісти
я так и написал - сериальчик скорее всего и покушение на ромкулещенко..
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20.11.2021 11:20 Відповісти
партия ЕС должна обьявить о сопротивлении или борьбе ..пора давить на них ..мне то толку дома был бы ОП здесь я б уже вышел с плакатом Зе .кондом
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20.11.2021 10:46 Відповісти
Даже петицию об отставке Ермака собирать не будем , если его не арестуют то его арестует народ ..Такое уже было ,хоть и печально но Крым мы два раза потерять уже не сможем
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20.11.2021 10:48 Відповісти
На офисе преЗедента (ОП) надо повесить новую табличку - "Офис Предателей" !
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20.11.2021 10:53 Відповісти
Есть факт-операция провалилась.И вина только лишь в Зе.Я считаю:в силу его гипер эгоистичности ему свойственно невежество, хамство и сверх трусость.Родные блезницы-братья.Поэтому из-за хронической трусости окружил себя дружбанами, играя ими,имея компромат на каждого. Таким методом, снял с себя будь какую ответственность.И в словах Зе: *я никому ничего не должен* и в словах Ермака,*я есть щит,который защитит его*, лежит вся сущность нашего гаранта.Всех слуг превратил в штучный товар для своего пользования.И от него можно ожидать всевозможных действий, кроме одного, НИКОГДА не отвечать за себя.
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20.11.2021 10:55 Відповісти
У него нет ума, чтобы кем-то так манипулировать !
Это им, через его окружение, манипулируют, используя его фобии !
П.С. И там не один крот, том целая группа (ОПГ) кротов !
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20.11.2021 11:00 Відповісти
Согласен.Эти кроты все из ватников.Да, им манипулируют и он прекрасно это осознаёт и этому рад для своего самосохранения.И такие условия он принял после предложения в Омане.Очень контрастно изменилась его риторика и поведение.Страх,страх,страх за себя величайшего и любимого усилили в нём быть лукавым в жизни по необходимости, приобретённым от рождения.Зе какой есть.такой и есть и останется. А те кроты,которые в его окружении выходцы из тех гнид о которых говорил С.Петлюра.Эти все те же из 73% голосовавших за Зе, которым не свойственно понятие,что такое Родина.
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20.11.2021 11:59 Відповісти
В СССР в Херсоне был случай когда молодые люди - мужчина и женщина были вовлечены в передачу информации за границу, информация касалась военного назначения топлива, возможно ракетного. Так вот, они просто пропали, знакомый сказал что они попали в КГБ и далее просто потерялись, пропали с радара. Детали не известны, время было наверное 1988, или около того.
Это была реакция спецслужб на невинные шашни граждан с секретной информацией. Думаю что на самом деле все составы топлива давно известны и важности никакой не было но посмотрите на реагирование госбезопасности!
А сегодня?
Что было бы с Ермаком и Зеленский в 1988?
Страшно представить, вот что было бы.
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20.11.2021 10:55 Відповісти
И тем не менее они не давали письменного указания о переносе операции. И начальник ГУР не может быть таким идиотом, чтоб со слов отменить всё, разве что в его планы это входило.
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20.11.2021 11:08 Відповісти
Я против Зеленского, особенно Ермака, но не верю в такие ошибки.
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20.11.2021 11:09 Відповісти
Ви працюєте в розвідці і знаєте як має бути?
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20.11.2021 11:21 Відповісти
Есть такое понятие в армии как устный приказ , тем более есть свидетель и такой же исполнитель приказа. В своем отчёте человек получивший устный приказ это документирует . Приказы не обсуждаются в армии, а исполняются. Если что приказ и просьба кардинально разные вещи.
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20.11.2021 12:58 Відповісти
Над політичним трупаком зєлі тепер готовий познущатися будь хто.
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20.11.2021 11:00 Відповісти
глядите на ситуацию трезво
кремлю выгодно спихнуть Зеленского руками украинских патриотов, к которым быстро присоединятся проплаченные кремлём "украинские патрррриоты", для массовки
Ахметов и Коломойский тоже уже не в восторге от клоуна
в Москве мечтают повторить ситуацию 2014 года, когда армия, общество и власть Украины были деморализованы и тоже протестовали против предателя Януковича
поэтому: либо конституционный путь, либо быстрая (6-8 часов) акция, типа действий Ярузельского в Польше (военное положение), когда СССР было рыпнулся, но ничего сделать не смог
думайТЕ
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20.11.2021 11:09 Відповісти
"Коломойский тоже уже не в восторге от клоуна"

По чому це видно?
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20.11.2021 11:13 Відповісти
це видно по реакції журналіста та лікаря-пропагандиста, що в 2019 році підтримували Зеленського і агітували за нього
саме ці люди працюють на Коломойського
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20.11.2021 11:23 Відповісти
Безпосередні пропагандисти Бєні типу Наташи Мосуйчук що говорять про Зєлю своїй багатомільйонній аудиторії?
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20.11.2021 11:28 Відповісти
Коломойский вернулся в Украину при черте зеленском.Коломойского везде рады видеть кроме Украины.Коломойский через квартал выводил наши деньги!!!!
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20.11.2021 18:36 Відповісти
Если глядеть на ситуацию?Зелох и Ермак на нары.Порошенко в президенты.Начались провалы в спецопирациях при зечме,что еще не понятно?Это чмо уничтожило разведку на несколько лет.
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20.11.2021 19:12 Відповісти
Расеи сейчас выгодно перед большим наступлением убрать (убить) тех высокопоставленных украинцев, которые могут быстро заменить пошатавшуюся власть в Украине, а этого нельзя допустить.
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20.11.2021 11:09 Відповісти
Так ідем на майдан, чи потерпимо- нехай зєбільо по повній наковтаїться зеленого лайна?
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20.11.2021 11:14 Відповісти
Максим, сейчас Майдан - это гарантированное начало массированного вторжения кацапов. Заметьте, Турчинов и иже с ним, скрипят зубами от бешенства, но не призывают народ к противостоянию и каким-то массовым акциям. Нельзя сейчас это делать. Даже параллель провели с событиями в Грузии. Тогда тоже перед вторжением кацапский МИД оборвал все контакты с западными странами. И буквально днями Лавров сделал тоже самое.
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20.11.2021 11:19 Відповісти
Можно на стадион пригласить Президента, просто у избирателей много вопросов накопилось, а если начнётся открытая война, то государством может руководить даже глава ТЕНЕВОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ. Только бабу Юлю держите подальше
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20.11.2021 11:31 Відповісти
точно. нехай тепер зелене лайно поскаче та погавкає, як колись перед Порошенко.

нехай Зе-чмо позвiтує, як воно так обiсралося по всiм фронтам.

нехай вiзьме з собою агента Козиря-дєрьмака, нехай покажуть народу обидва свої ксiви з

двуголовю куркою. а вони в них точно є...



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20.11.2021 12:39 Відповісти
Зрівняв х.. з пальцем.
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20.11.2021 11:40 Відповісти
Ты серьезно ???
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20.11.2021 11:52 Відповісти
Вчера на каком-то из ток-шоу прошла информация, что часть людей, которые были вовлечены в операцию и работали в Беларуси под прикрытием, пропали со связи.
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20.11.2021 11:14 Відповісти
Швидше за все, так і є. "Шоу свинарчуки" вартувало свободи, а ймовірніше за все і життя, росіянам та вірменам, які забезпечували мокшанським обладнання наших військових.
Пам'ятаєте, як вони рискали в пошуках каналів поставок, роззбоюючи країну?
"ДБР завдало нищівного удару по системі протиповітряної оборони України - у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, слідчі вилучили ключові елементи системи наведення на ціль зенітних ракетних комплексів."
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20.11.2021 11:24 Відповісти
Ну естественно. Если украинцы выкладывают данные своих агентов в публичный доступ. Чего вы удивляетесь?
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20.11.2021 11:54 Відповісти
Не путашь ничего?Зеленый черт и его свита никакого отношения к украинцам не имеет
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20.11.2021 18:40 Відповісти
И че? Нам теперь перестать "агентов под прикрытием " отлавливать?
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20.11.2021 18:48 Відповісти
не ведіться на розумка - та ж зелена шмаркля тількі без скрипу в голосі і в штанцях...
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20.11.2021 11:15 Відповісти
Віталій, при зустрічі, дай цьому зраднику один раз у вухо, воно ж зразу і розпливеться лайном. В Україні будуть дострокові вибори президента, а тобі вдячні українці поставлять пам'ятник перед КМДА.
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20.11.2021 11:18 Відповісти
При этой власти общество кукиш получит, а не правду. Срать они хотели и на общество и на приличия
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20.11.2021 11:19 Відповісти
Вот так они и налоги и коммунальные с населения получат. Уйдут из ОПы как миленькие.
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20.11.2021 11:59 Відповісти
стыдно стало жить в этой стране
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20.11.2021 11:27 Відповісти
Ну да.Самое печальное,никак не повлиять было на этих 73%,ка и при выборах яныка((

Какой то массовый психоз или тупость или все вместе
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20.11.2021 18:58 Відповісти
ЗЕбенятко!
Твой единственный вариант спасти остатки рейтинга - посадить Ермака!
Но, ты этого никогда не сделаешь, потому, что ты ССЫКЛО и ЛОХ!
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20.11.2021 11:35 Відповісти
Якби ця істота мала краплю совісті Голобородька, то добровільно пішла б у відставку без Майданів і революцій.
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20.11.2021 11:43 Відповісти
Вава ща відосик запулить : я в спортзалі, життя прекрасне, чого кіпеш здійняли?
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20.11.2021 12:19 Відповісти
В Україні була проведена справжня люстрація?Були розкриті і оприлюднені всі агенти радянського кдб? Були перевірені і вичищені всі владні інституції від шпигунів і "кротів"? Були подолані корупція і вплив олігархату? Так що ж ми дивуємось і шокуємось?
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20.11.2021 12:20 Відповісти
перш за все в Україні нема 50%+1 патріотичних виборців. В Латвії, наприклад, є. І порівняйте ситуацію в Україні та в Латвії, хоча би з тою люстрацією.
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20.11.2021 12:30 Відповісти
Добре.А якби були б ці 50%+1,кого б наприклад вони нам вибрали?Був такий кандидат,який би зробив такі необхідні країні кроки?Чи може він вже був,а я щось пропустив?Назвіть прізвище.
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20.11.2021 13:00 Відповісти
Ні. Не у виборах глави держави головна проблема.
Проблема в тому, якого складу обирається парламент. Який і голосує за закони, недолугі чи класні, як в якому випадку. Навіть парламент України VІІІскликання, найкращої якості ВР в історії незалежної України, голосував неякісні закони, з якими Порошенко мусів миритися (за принципом "краще хоч щось, ніж нічого"; а потім КС ці закони "зносив"). Що ввже говорити з за сьоме чи дев'яте скликання... А вся проблема в тому, що у восьме скликання обрали, окрім патріотів - і колишніх ригів (в основному - по мажоритарці), які щось переосмислили, але справжніми патріотами так і не стали; і з якими заради "хоч щось" потрібно було йти в коаліцію і домовлятися...
Аце все обирає отой самий виборець, серед якого патріотів - приблизно 25%, а то й менше.
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20.11.2021 14:57 Відповісти
І хто ж ці відповіді надасть? Зе-сцикло? Єрмак-козирь? Хламідія? Коля-котлета? Мудоляк чи люся арестович?
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20.11.2021 12:41 Відповісти
Свидетельство человека, который много лет возглавлял внешнюю военную разведку Украины https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 12:44 Відповісти
Здесь доказано, что вопросом обязана заняться прокуратура.
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20.11.2021 12:49 Відповісти
Никакой Ермак вообще не должен был знать об этой операции. А то что он знал это уже пеступление.
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20.11.2021 13:10 Відповісти
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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20.11.2021 12:58 Відповісти
Когда несчастье не может навести порядок в Киеве с незаконной торговлей, незаконным строительством, тогда начинает разбираться с проблемами государства. Этот пришибленный боксёр ничуть не лучше зелёной шмаркли
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20.11.2021 13:16 Відповісти
Он не обвиняется в госизмене в отличии от зеленой шмаркли.Может профессия и повлияла на голову,но не настолько.Он лучше в разы зечма
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20.11.2021 19:00 Відповісти
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