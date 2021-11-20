Кличко про нові факти у "вагнергейті": Інформація шокує. Суспільство має отримати чесні відповіді

Суспільство має отримати відповіді на запитання, що прозвучали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" щодо зриву спецоперації для затримання "вагнерівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Справді шокуюча інформація про "вагнергейт" у програмі Савіка Шустера… І суспільство має отримати відповіді на ті твердження і ті запитання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було.

Бо йдеться про державну безпеку нашої країни.

Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники…", - написав мер Києва.

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