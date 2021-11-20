Дефіцит вугілля: У державної "Центренерго" простоюють 20 з 23 блоків ТЕС, - експерт "Центру Разумкова" Омельченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У п'ятницю, 19 листопада, директор енергетичних програм "Центра Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що в енергосистемі працюють всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго".
"19 листопада. 12.00. Диспетчерський моніторинг "Укренерго". В енергосистемі працює всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго". Ще пів блока дає Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Причина банальна - дефіцит палива", - написав він у Facebook у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ..
За словами експерта, після учорашньої зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК "Енергоатом", що вчора запустив 14-й атомний блок та ДТЕК.
"В роботі останньої знаходиться 25 теплових блоків, що покривають пікове навантаження.
Поки приватна генерація допомагає балансувати систему і покривати прорахунки державних чиновників у формуванні ринку е/е, нам залишається чекати на судна з американським вугіллям. І традиційно сподіватися на теплу зиму", - зауважив Омельченко.
Нагадаємо, з вересня кожен другий енергоблок державної компанії ТЕС простоює через брак вугілля. Державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Компанія офіційно анонсувала імпорт 1,5 млн тонн вугілля, однак як виявилося - 700 тис. т компанія очікувала з Казахстану, поставки звідки з листопада повністю заблоковані.
Будь ласка, зачекайте...
(КиївМіськБудда)
Зате ТЕС ДТЕК працюють , і вугілля в них є .
То в кого треба відбирати заводи і електростанцї , і кому віддавати ,, щоб вони працювали без збоїв . ? .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/8/7254882/
https://hromadske.ua/ru/posts/obyski-v-ofise-kolomojskogo-provodyat-iz-za-prodazhi-centrenergo-**************-po-zanizhennoj-cene-sbu
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/6/672682/
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/03/11/671810/
Какая разницА Мы сделали это вместе!