Дефіцит вугілля: У державної "Центренерго" простоюють 20 з 23 блоків ТЕС, - експерт "Центру Разумкова" Омельченко

У п'ятницю, 19 листопада, директор енергетичних програм "Центра Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що в енергосистемі працюють всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго".

"19 листопада. 12.00. Диспетчерський моніторинг "Укренерго". В енергосистемі працює всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго". Ще пів блока дає Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Причина банальна - дефіцит палива", - написав він у Facebook у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ..

За словами експерта, після учорашньої зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК "Енергоатом", що вчора запустив 14-й атомний блок та ДТЕК.

"В роботі останньої знаходиться 25 теплових блоків, що покривають пікове навантаження.

Поки приватна генерація допомагає балансувати систему і покривати прорахунки державних чиновників у формуванні ринку е/е, нам залишається чекати на судна з американським вугіллям. І традиційно сподіватися на теплу зиму", - зауважив Омельченко.

Нагадаємо, з вересня кожен другий енергоблок державної компанії ТЕС простоює через брак вугілля. Державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Компанія офіційно анонсувала імпорт 1,5 млн тонн вугілля, однак як виявилося - 700 тис. т компанія очікувала з Казахстану, поставки звідки з листопада повністю заблоковані.