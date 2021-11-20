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Дефіцит вугілля: У державної "Центренерго" простоюють 20 з 23 блоків ТЕС, - експерт "Центру Разумкова" Омельченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Дефіцит вугілля: У державної

У п'ятницю, 19 листопада, директор енергетичних програм "Центра Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що в енергосистемі працюють всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго".

"19 листопада. 12.00. Диспетчерський моніторинг "Укренерго". В енергосистемі працює всього 3 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго". Ще пів блока дає Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Причина банальна - дефіцит палива", - написав він у Facebook у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ..

За словами експерта, після учорашньої зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК "Енергоатом", що вчора запустив 14-й атомний блок та ДТЕК.

"В роботі останньої знаходиться 25 теплових блоків, що покривають пікове навантаження.

Поки приватна генерація допомагає балансувати систему і покривати прорахунки державних чиновників у формуванні ринку е/е, нам залишається чекати на судна з американським вугіллям. І традиційно сподіватися на теплу зиму", - зауважив Омельченко.

Нагадаємо, з вересня кожен другий енергоблок державної компанії ТЕС простоює через брак вугілля. Державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Компанія офіційно анонсувала імпорт 1,5 млн тонн вугілля, однак як виявилося - 700 тис. т компанія очікувала з Казахстану, поставки звідки з листопада повністю заблоковані.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+25
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20.11.2021 11:14
+18
Клоунократія - це зелена влада мінус електрифікація всієї країни.
(КиївМіськБудда)
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20.11.2021 11:17
+15
Як несподівано, да, зерофіли?
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20.11.2021 11:20
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20.11.2021 11:14 Відповісти
зебіли слухають членоконцерт клоуна на піаніно?
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20.11.2021 11:39 Відповісти
А брехливі зелені мерзотники продовжують заколисувати ЛОХторат обіцянками того, що ніяких віялових відключень електрики не буде...
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20.11.2021 11:16 Відповісти
Клоунократія - це зелена влада мінус електрифікація всієї країни.
(КиївМіськБудда)
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20.11.2021 11:17 Відповісти
містер очевидність? Тільки мені, вигляда на натягування електорату на нового Ра! біла?
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20.11.2021 11:18 Відповісти
Як несподівано, да, зерофіли?
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20.11.2021 11:20 Відповісти
Хоть поржом))
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20.11.2021 11:23 Відповісти
.
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20.11.2021 11:32 Відповісти
У державної "Центренерго" простоюють 20 з 23 блоків ТЕС Джерело: https://censor.net/ua/n3300629... .
Зате ТЕС ДТЕК працюють , і вугілля в них є .
То в кого треба відбирати заводи і електростанцї , і кому віддавати ,, щоб вони працювали без збоїв . ? .
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20.11.2021 11:37 Відповісти
У державної "Центренерго" готуються отримати 1000 грн. і йти на концерт херограя
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20.11.2021 11:40 Відповісти
Який відбудеться , скоріш за все - при свєчах . ! .
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20.11.2021 11:42 Відповісти
и щенячий радостный визг от радости за корабли с углем, идущие в Украину.... оказавшиекся кораблями с углем для ДТЭКА (ну может пару лантухов и зеленьскому кинет ))))) за рекламу )))
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20.11.2021 11:48 Відповісти
Щахты , которые по пальцам можно пересчитать, многие стоят, к примеру ГП "Краснолиманская" стоит восьмой год!!!! наведите порядок на том что осталось и будет вам уголь! ш. Покровская купило Ахметов, 8 млн т на гора, была построена на народные деньги, а через пару лет стала частной... вернуть в госсобственность, и жесткий контроль, а то на руководящих должностях одно неквалифицированное жулье сидит!
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20.11.2021 11:49 Відповісти
Кому охота лезть в шахту?
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20.11.2021 12:05 Відповісти
а кому охото лезть в канализацию с говном? Любая работа - это вопрос ее стоимости и потребности исполняющего!
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20.11.2021 15:59 Відповісти
Андре, якось по наївному...Хіба не зрозуміло?Зроблять все,щоб державне підприємство збанкрутіло,а потім його приватизують.І ,о чудо,воно запрацює з прибутками в міліарди. Це що вперше??? І ще не забувай,потрібно віддати всім учасника "зеленої" електроенергії.Як думаєш,а чи не випадково і газ, і вугілля, і атомні реактори забуксували?Саботаж на самому високому рівні олігархів...
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20.11.2021 18:36 Відповісти
Да дело в том что ГП эта шахта только на бумагах, а реально там практически одни коммерческие участки, т.е . государство сдало в аренду, ну схема такая, а поделить ее не могут два быших директора, оба приблеженные к Киеву, там в принципе сейчас и обетают... тво почитайте, там есть доля прады, хотя ситуация намного пе6чальнее http://www.theinsider.ua/business/5630fb6841788/
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20.11.2021 18:42 Відповісти
а самое печально, что Украина закупает уголь "Украинские порты в ближайшее время примут 5 судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. т.", а тут одна шахта может дать 2,2 млн тонн, ДТЭК закупает уголдь (мне кажется это очередная афера ахметки) а его только одна шахта Покровская на гора добывает более 89 млн тонн, а еще его павлоградуголь миллионы тон, вопрос где он, уголь!!? И никому дела нет ...
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20.11.2021 18:44 Відповісти
Атомные реакторы принадлежат государству, и 90% закупки газа тоже принадлежат государству. Олигархи не причем -это правительство членограет.
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20.11.2021 20:08 Відповісти
ладно зерно из Госрезерва но какие это мыши сожрали весь уголь ?
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20.11.2021 11:50 Відповісти
мыши- они такие.... За неимением зерна , грызут камни...
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20.11.2021 11:57 Відповісти
миші підросли на зерні і почали жерти вугілля
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20.11.2021 12:02 Відповісти
мільярд вугілля пливе на баржах. вазєлін-спасітєль тримає руку на пульсі....мєндєль....
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20.11.2021 11:59 Відповісти
Ну так жара на улице.Вот и простаивают
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20.11.2021 12:11 Відповісти
Вопрос, а зачемь сдуру жечь дорогое топливо, если электричества хватает? Больше того, ночью приходится его "перекачивать" за границу, при том что в это время ТЕС генерируют всего 2.4 Гвт енергии. Денег много? Гудку не хватает?
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20.11.2021 12:21 Відповісти
А центрэнерго вроде под себя подмял Беня ?
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20.11.2021 12:28 Відповісти
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20.11.2021 12:43 Відповісти
нет, оно государственное
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20.11.2021 20:09 Відповісти
Просто это называется коррупция. Беня прикормил менеджеров Центрэнерго.
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20.11.2021 20:12 Відповісти
Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь - Bihus.Info

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/8/7254882/
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20.11.2021 12:36 Відповісти
Обыски в офисе Коломойского проводят из-за продажи «Центрэнерго» электроэнергии по заниженной цене - СБУ

https://hromadske.ua/ru/posts/obyski-v-ofise-kolomojskogo-provodyat-iz-za-prodazhi-centrenergo-**************-po-zanizhennoj-cene-sbu
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20.11.2021 12:37 Відповісти
Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года.Джерело: https://biz.censor.net/n3239890
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20.11.2021 12:38 Відповісти
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 миллионов - СМИ

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/6/672682/
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20.11.2021 12:40 Відповісти
Как связанные с днепровским бизнесменом компании зарабатывали на перепродаже "Центрэнерго" государственного газа "Укрнафты" и почему "Нафтогаз" это допустил.

https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2021/03/11/671810/
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20.11.2021 12:42 Відповісти
Кого за это уволили? Или клоуны клоунов не увольняют?
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20.11.2021 12:52 Відповісти
Каламойский контролирует государственное Центрэнерго. И Преидента. Где Каламойский-там афера,воровство и дефлот. Спасибо умному нариду что выбрал в Президенты Каламойскго-человека который до этого обобрал этот самый нарид на 5 млрд долларов и за 2 гада Зеленского еще на 1 миллиард обобрал.
Какая разницА Мы сделали это вместе!
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20.11.2021 13:28 Відповісти
И еще на 8 млрд обобрал, когда в октябре выиграл суд у Нефтегаза, что они должны Бене 8 млрд кубов газа.
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20.11.2021 20:13 Відповісти
В деньгах это тоже около миллиарда долларов
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20.11.2021 20:14 Відповісти
вот я сам из Казахстана, наши весной тот уголь который вам нужен по зольности (антрацит)предлогали предлогали по 57 баксов, украинцы отказались потом приехали в середине октября и говорят мы согласны давайте контракт, наши говорят, ребята с середины августа китай этот уголь покупает по 162 бакса, хотите платите по столько для вас тоже угля хватит, Украина отказалась и теперь слуги придумывают всякие отмазки , типы это не мы это Россия виновата, смешно, набрали клоунов во власть и теперь что им делать, диджеям всяким и клоунам, только дербанить и свалить из страны, вот и вся их задача
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20.11.2021 17:35 Відповісти
Максон,то что твоя кацапия ни при чем,кроме Украины,после Крыма и Донбасса,знает вся Европа.Газ по 1000 долларов тоже китайцы "помогли"???Здрысни с форума,блаженный...
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20.11.2021 18:48 Відповісти
 
 