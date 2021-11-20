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Російські найманці на Донбасі не пропустили патруль СММ ОБСЄ в Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник місії, - звіт

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Російські найманці на Донбасі не пропустили патруль СММ ОБСЄ в Старомихайлівку і погрожували збити безпілотник місії, - звіт

Російські найманці на тимчасово окупованій території Донецької області в п'ятницю, 19 листопада, перешкодили роботі патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Старомихайлівка.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє явно озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від своїх командирів. Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів в цьому населеному пункті. О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів збройних формувань для сприяння отриманню доступу в населений пункт", - зазначається у повідомленні.

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Після приблизно 50-хвилинного очікування на блокпості спостерігачі ухвалили рішення запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.

"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо він буде запущений. Команда місії не стала запускати літальний апарат і залишила цей район", - наголошується в звіті.

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Обезьяны 😠😠😠😠
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20.11.2021 11:22 Відповісти
Так це ж ***** почало виконувати план по врегулюванню воєнного "конфлікту" на Донбасі! Це його стиль- брехливого маніпулятора, і повірити в щирість його намірів, навіть після обіцянок ВСЕСВІТУ, - це велика дурість. Україна не повинна стрибати на ці граблі, але зеленим Закон не писаний...
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20.11.2021 11:28 Відповісти
"погрожували" -- оце так вiйна!
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20.11.2021 11:36 Відповісти
ну вот вам и мониторинг...
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20.11.2021 11:51 Відповісти
Крысы Мавзолейные...буде вам и Цусима 1905 года и Порт-Артур 1904 года и даже штурм Берлина...в котором вы обсерон...,а маршал Франции Наполеон под Мацквою Бородином и Смоленском вас обосрал по самые турецкие памидоры более 200 лет назад...

Быдло тупое... учитье свою Ысторию ПОЗОРНУЮ...стадо идиотов...
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20.11.2021 11:55 Відповісти
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20.11.2021 12:21 Відповісти
 
 