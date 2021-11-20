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Турчинов: Усі, хто проводив операцію із затримання "вагнерівців", мають отримати державні нагороди

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Усі, хто проводив операцію із затримання

Прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримання "вагнерівців", будуть героями України та матимуть державні нагороди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов напередодні в ефірі "Україна-24".

Він повідомив, що колишнього голову ГУР МО Василя Бурбу звільнили наступного дня після того, як той запропонував Зеленському перевірити на детекторі брехні всіх, хто був у кабінеті під час наради, де обговорювалися питання спеціальної операції із захоплення "вагнерівців"

"В той час, коли увесь світ аплодує українським спецслужбам, вважаючи, що це була унікальна операція, наше військово-політичне керівництво їх звільняє з посад та переслідує", – сказав керівник ЦШ ЄС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нагорода підписана Путіним", - Турчинов продемонстрував досьє, зібране на вагнерівців, затримання яких готували розвідники. ВIДЕО

Турчинов пояснив, що попри те, що спецоперація була зірвана, розвідники, які займалися нею, провели колосальну роботу з документування свідчень та ідентифікації тих російських військових злочинців, які вбивали українців на Донбасі та були причетні до збиття Малазійського "Боїнга".

""Вагнерівці" представляли свої російські нагороди, військові квитки, розповідали скільки і як вони вбивали людей", – зазначив екссекретар РНБО України, наголосивши, що зібраний колосальний масив інформації, який свідчить про пряму відповідальність політичного керівництва РФ за війну в Україні і вбивства українців.

"Саме тому, – повідомив Турчинов, – рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".

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"Влада не просто брехала, що ніякої операції не було, а й поставила задачу звільнити всіх до неї причетних. Спробували знищити фактично всю інформацію: хто був на нарадах у президента, хто підписував накази, узгоджував позиції", – сказав він, додавши, що передаючи інформацію журналістам, наші офіцери рятували цінні розвідматеріали, які вони змогли отримати, ризикуючи власним життям.

Резюмуючи, Турчинов наголосив, що прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримки "вагнерівців" отримають державні нагороди.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+28
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20.11.2021 11:34
+22
и вот еще, ВАЖНЫЙ момент":
"Саме тому, - повідомив Турчинов, - рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".

С 2020 зеленский и его стадо пытаются уничтожить все документы об этой операции.
По принципу - "нет дАкументовы - патамущта "не было "операции! а вы докажите что она была!"

Именно такую тактику отрицания они начали сразу - думая что уничтожат все документы и ниукто и ничего не докажет.
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20.11.2021 11:35
+21
Підтримую.
І ще. Хтось таки має заарештувати Зеленського і Єрмака.
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20.11.2021 11:32
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наградить их - значит автоматически признать гос.измену зеленского и всей зебильной шоблы.
А на это зеЛох не пойдет..
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20.11.2021 11:32 Відповісти
и вот еще, ВАЖНЫЙ момент":
"Саме тому, - повідомив Турчинов, - рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".

С 2020 зеленский и его стадо пытаются уничтожить все документы об этой операции.
По принципу - "нет дАкументовы - патамущта "не было "операции! а вы докажите что она была!"

Именно такую тактику отрицания они начали сразу - думая что уничтожат все документы и ниукто и ничего не докажет.
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20.11.2021 11:35 Відповісти
п.с. "Влада не просто брехала, що ніякої операції не було, а й поставила задачу звільнити всіх до неї причетних. Спробували знищити фактично всю інформацію: хто був на нарадах у президента, хто підписував накази, узгоджував позиції", - сказав він, додавши, що передаючи інформацію журналістам, наші офіцери рятували цінні розвідматеріали, які вони змогли отримати, ризикуючи власним життям.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300632
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20.11.2021 11:36 Відповісти
Вчера ДБР (Бенядиктова) открыло уговдело и ищит тех, кто объявил о данной операции и опубликовал данные, удивительное совпадение с вашим постом о уничтожении данных, те, кто опубликовал документы (стрелки пошли на Янину) являются так раз теми, кто сохраняет данные о госизмене.
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20.11.2021 12:00 Відповісти
Путлера, Лукашенко, ермака -зеленского -Каддафи и Бен Ладен заждались
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20.11.2021 12:08 Відповісти
зеИУДА ВНЕ ЗАКОНА ! В нормальном государстве ЗЕЧМО СИДЕЛО-бы немедленно в клетке
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20.11.2021 12:21 Відповісти
Жду вывода и признания ,( от здравомыслящих … ) ,
что именно зеленский - ВРАГ ,а все остальные преступления звенья одной цепи !!!
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20.11.2021 12:29 Відповісти
ЕГО ПОЙДУТ ! Ще не вмерла в Украине ни Слава , ни Воля
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20.11.2021 15:34 Відповісти
Підтримую.
І ще. Хтось таки має заарештувати Зеленського і Єрмака.
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20.11.2021 11:32 Відповісти
Хтось 🤣🤣🤣
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20.11.2021 12:16 Відповісти
Вам смішно ?
До чого довели державу, що і зрадника нікому затримувати.
В Польщі, в яку ви змились, вже б давно такого президента посадили.
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20.11.2021 12:17 Відповісти
А казали -чєсть імєю..
Хтось вашу чєсть добряче поімєл.
Ви щось змогли в цій країні ? Певно НІ. То і не суйте свій писок у наші справи.
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20.11.2021 12:28 Відповісти
Та вже вийміть з рота російського бамбулона і скажіть, що б зробили у Польщі зі зрадником президентом.
До речі. Яка у вас честь, якщо ви не лише дезертир, а ще і кацапомовна приживала, яка нав'язувала українцям ізик. Польську певно вивчили.
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20.11.2021 12:38 Відповісти
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20.11.2021 11:34 Відповісти
А те кто ее слил должны получить место на дошке пошаны....
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20.11.2021 11:34 Відповісти
Розвісити кожного на окремий гвіздочок на тій дошці.
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20.11.2021 11:41 Відповісти
Не тільки нагородити,треба повернути на посади та підвищити в званні...
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20.11.2021 11:36 Відповісти
Они должны возглавить именно сейчас ВСУ и все структуры ! Спасти Украину летящую в пропасть !
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20.11.2021 12:12 Відповісти
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:07 Відповісти
Для начала надо наградить ПреЗедента и Верховного Завхоза !
Каждого орденом - с закруткой на спине
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20.11.2021 11:40 Відповісти
Зелі окремого ордена.
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20.11.2021 11:44 Відповісти
Так, вони повинні отримати нагороди, але найголовніше- вони повинні вижити. Зараз, як зрозуміло з розповіді Бурби, вони всі перебувають у великій небезпеці. А їхні сім*ї теж треба захистити. По всьому видно, що діючій владі вони не потрібні, живий компромат.
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20.11.2021 11:50 Відповісти
Денежная оппозиция обязана обеспечить надёжную защиту и охрану Бурбе и всем уволенным разведчикам, Юрию Бутусову, Янине Соколовой....
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20.11.2021 13:05 Відповісти
Ага. Офигенски, защищать патриотов от государства. "хотьпоржем"
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20.11.2021 13:25 Відповісти
І не кажіть, дожилися, довибиралися. Як казав Леонід Кравчук * Мені таке і в страшному сні не могло наснитись.* Це він про російську навалу, але й у цьому випадку підійде.
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20.11.2021 14:03 Відповісти
подобаеться мені оцей дядько.
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20.11.2021 12:02 Відповісти
ВСЕ кто голосовал за это ничтожество - янелоха, соучастники преступления - предательство Украины. Сдохни падаль!
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20.11.2021 12:02 Відповісти
Бувало, армія зраджувала народ, але щоб народ зраджував армію.... Такого історія не відає.
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20.11.2021 12:05 Відповісти
Як же добре,що ви в нас є,Пастор.
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20.11.2021 12:05 Відповісти
Героям слава!
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20.11.2021 12:06 Відповісти
Думаю, що і Зе з єрмаком отримали вже звання героїв рф таємним указом пу.
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20.11.2021 12:12 Відповісти
Слава Народному Герою Украины Василию Бурбе и его Команде !❤️👍👏👏👏👏💥💥💥💥💥
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20.11.2021 12:14 Відповісти
Цеі Герої! Ці люди ризикували життям своїх родин, ***** терорист, що не боїтся крові дітей. Згадайте Беслан.
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20.11.2021 12:20 Відповісти
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20.11.2021 12:21 Відповісти
Не верю. Нарид вмечто Черновола выбрал комуняк и Кравчука. Потом красных директоров и Кучму, потом бандитов яныка, теперь ЗЕ клоунов и диверсантов кремля. И что, кого-то посадили? Комуняк кравчука которые развалили остатки от усср, директоров кучмы которые довели до ручки щаводы и выкупили то что осталось, став олигархами, бандитов и сепаров яныка?
Нет, они каждый раз перекрашивались в новые трэнды. После 2014 даже вышиванки понатягивали. А почему? Да потому что нарид который из выбирал- отражение этих чинуш. Нарид и сейчас выбрал клоунов с бывшими чиновниками яныка, и уже скулит что их обманули. Нет, это виноват нарид, но нарид с себя как всегда снял ответственность. А разгребать говно- это пусть идут на Майдан пассионарии, а нарид посидит у телека, подождет
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20.11.2021 12:49 Відповісти
к сожалению наш нарид так долго и нудно мечтал о справедливом и бедном царе,да именно царе,что отказаться от своей розовой мечты не согласится,будет горланить про обман и плахих дипутатах и верить дальше в эскимо и волшебника на вертолете.
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20.11.2021 13:02 Відповісти
Хватит СКИГЛИТЬ! Плевать на быдломассу ! Свобода или гулаг ***** !
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20.11.2021 13:22 Відповісти
А ті падли, які кричали "хужє нє будєт" вже заткнулись...
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20.11.2021 12:58 Відповісти
У них після програми Шустера мізки закипіли , йой , їх бубочка зрадник , та барига , а не Порошенко )))
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20.11.2021 13:06 Відповісти
?????.....!!!!.....?????
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20.11.2021 13:05 Відповісти
Зеле Майдан и импичмент. Будущее украині как-то трудно рассматривать с Зелей и Беней.
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20.11.2021 14:48 Відповісти
Еслиб они её довели до конца а не провалили, видетели завхоз не разрешил. В это верят)
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20.11.2021 15:32 Відповісти
много ошибок в тексте бот)
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20.11.2021 20:41 Відповісти
я бы тебе за такую оплошность не заплатил бы
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20.11.2021 20:42 Відповісти
там очень интересно будет прослушать разговор подху-ловника с ху-лом и с лукой, но боюсь, они все разговоры гринпоца уничтожат...
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21.11.2021 01:12 Відповісти
 
 