Турчинов: Усі, хто проводив операцію із затримання "вагнерівців", мають отримати державні нагороди
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримання "вагнерівців", будуть героями України та матимуть державні нагороди.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов напередодні в ефірі "Україна-24".
Він повідомив, що колишнього голову ГУР МО Василя Бурбу звільнили наступного дня після того, як той запропонував Зеленському перевірити на детекторі брехні всіх, хто був у кабінеті під час наради, де обговорювалися питання спеціальної операції із захоплення "вагнерівців"
"В той час, коли увесь світ аплодує українським спецслужбам, вважаючи, що це була унікальна операція, наше військово-політичне керівництво їх звільняє з посад та переслідує", – сказав керівник ЦШ ЄС.
Турчинов пояснив, що попри те, що спецоперація була зірвана, розвідники, які займалися нею, провели колосальну роботу з документування свідчень та ідентифікації тих російських військових злочинців, які вбивали українців на Донбасі та були причетні до збиття Малазійського "Боїнга".
""Вагнерівці" представляли свої російські нагороди, військові квитки, розповідали скільки і як вони вбивали людей", – зазначив екссекретар РНБО України, наголосивши, що зібраний колосальний масив інформації, який свідчить про пряму відповідальність політичного керівництва РФ за війну в Україні і вбивства українців.
"Саме тому, – повідомив Турчинов, – рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".
"Влада не просто брехала, що ніякої операції не було, а й поставила задачу звільнити всіх до неї причетних. Спробували знищити фактично всю інформацію: хто був на нарадах у президента, хто підписував накази, узгоджував позиції", – сказав він, додавши, що передаючи інформацію журналістам, наші офіцери рятували цінні розвідматеріали, які вони змогли отримати, ризикуючи власним життям.
Резюмуючи, Турчинов наголосив, що прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримки "вагнерівців" отримають державні нагороди.
Будь ласка, зачекайте...
А на это зеЛох не пойдет..
"Саме тому, - повідомив Турчинов, - рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені".
С 2020 зеленский и его стадо пытаются уничтожить все документы об этой операции.
По принципу - "нет дАкументовы - патамущта "не было "операции! а вы докажите что она была!"
Именно такую тактику отрицания они начали сразу - думая что уничтожат все документы и ниукто и ничего не докажет.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300632
что именно зеленский - ВРАГ ,а все остальные преступления звенья одной цепи !!!
І ще. Хтось таки має заарештувати Зеленського і Єрмака.
До чого довели державу, що і зрадника нікому затримувати.
В Польщі, в яку ви змились, вже б давно такого президента посадили.
Хтось вашу чєсть добряче поімєл.
Ви щось змогли в цій країні ? Певно НІ. То і не суйте свій писок у наші справи.
До речі. Яка у вас честь, якщо ви не лише дезертир, а ще і кацапомовна приживала, яка нав'язувала українцям ізик. Польську певно вивчили.
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
Каждого орденом - с закруткой на спине
Нет, они каждый раз перекрашивались в новые трэнды. После 2014 даже вышиванки понатягивали. А почему? Да потому что нарид который из выбирал- отражение этих чинуш. Нарид и сейчас выбрал клоунов с бывшими чиновниками яныка, и уже скулит что их обманули. Нет, это виноват нарид, но нарид с себя как всегда снял ответственность. А разгребать говно- это пусть идут на Майдан пассионарии, а нарид посидит у телека, подождет