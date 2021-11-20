Сенатор США Менендес запропонував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував внести до проєкту оборонного бюджету країни поправку щодо запровадження санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє видання Axios.
Пропозиція Менендеса була внесена пізно увечері у четвер як поправка до Закону про повноваження на національну оборону - законопроєкту оборонного бюджету, за який Сенат проголосує після 25 листопада.
Поправка передбачає, що у разі вторгнення РФ в Україну президент Байден має запровадити санкції та заборони на видачу віз проти високопоставлених російських військових та розвідників, які займаються плануванням чи здійсненням вторгнення до України, а також санкціонувати додаткову військову допомогу Києву.
Поправка також передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств та критично важливих секторів економіки, зокрема нафтогазового та видобутку корисних копалин.
Також проєкт санкцій передбачає заборону на операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями, що завдало б серйозного удару по економіці Росії.
Таким чином, поправка забезпечила би накладення санкцій на будь-яку компанію чи корпоративну посадову особу, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2", незавершеного газопроводу, який дозволить Росії обійти Україну та доставляти енергію безпосередньо в Європу через Німеччину.
Як зазначає видання, республіканці в Сенаті також мають намір запропонувати для голосування питання про негайне ухвалення пакету санкцій проти компаній та посадових осіб, які пов`язані своєю діяльністю з трубопроводом. На думку ініціаторів, це стало б заходом для запобігання російському вторгненню в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Бо ж фуйло не зупиняється. Хіба не видно, що воно продовжить агресивні дії проти Заходу ?
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
Послать своих солдат защищать Украину, в то время как руководство Украины, считает что все ок?
Відписочку вам швирнули з адміністрації "козака" за ПП - от і все.
зелені теж на роботі з вечора до пізднього ранку .... )))
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
разместите три -четыре военных базы в Украине
стратеги херовы,
чтоб мы убедились в серьёзности ваших намерений и политических целей....
Надо не только санкции - а терминалы по приемке сжиженного газа строить в Европе. Сейчас когда цена до небес на газ - даже сланцевый становится отлично окупаемым. ********* не надежный поставщик газа. Беларусь - не надежный транзитер газа. Пока все шло через Украину проблем с транспортировкой не было. Зато в Рашке как раз все регулярно взрывается и протекает. Засрали экологию всего полушария.
санкции должны быть жёсткими,-замораживание всех зарубежных счетов,перекрытие любого канала поступления денег и продукции.
любая санкция...даже как булавочный укол сгодится... все равно это значит что рашка под присмотром (ну хотя бы) и даже самое маленькое внимание к этой проблеме (прежде всего НАШЕЙ проблеме) приветствуется...
почему так велико желание наказывать раху чужими санкциями а не СВОИМИ ????