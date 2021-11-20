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Сенатор США Менендес запропонував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сенатор США Менендес запропонував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував внести до проєкту оборонного бюджету країни поправку щодо запровадження санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє видання Axios.

Пропозиція Менендеса була внесена пізно увечері у четвер як поправка до Закону про повноваження на національну оборону - законопроєкту оборонного бюджету, за який Сенат проголосує після 25 листопада.

Поправка передбачає, що у разі вторгнення РФ в Україну президент Байден має запровадити санкції та заборони на видачу віз проти високопоставлених російських військових та розвідників, які займаються плануванням чи здійсненням вторгнення до України, а також санкціонувати додаткову військову допомогу Києву.

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Поправка також передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств та критично важливих секторів економіки, зокрема нафтогазового та видобутку корисних копалин.

Також проєкт санкцій передбачає заборону на операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями, що завдало б серйозного удару по економіці Росії.

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Таким чином, поправка забезпечила би накладення санкцій на будь-яку компанію чи корпоративну посадову особу, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2", незавершеного газопроводу, який дозволить Росії обійти Україну та доставляти енергію безпосередньо в Європу через Німеччину.

Як зазначає видання, республіканці в Сенаті також мають намір запропонувати для голосування питання про негайне ухвалення пакету санкцій проти компаній та посадових осіб, які пов`язані своєю діяльністю з трубопроводом. На думку ініціаторів, це стало б заходом для запобігання російському вторгненню в Україну.

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Топ коментарі
+17
Треба нові санкції ВЖЕ.
Бо ж фуйло не зупиняється. Хіба не видно, що воно продовжить агресивні дії проти Заходу ?
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20.11.2021 12:08
+8
Повторюю-всім,хто підтримує Україну під час війни з лапатно-балалаєчним лайном-респект...
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20.11.2021 12:08
+6
Хотели бы.....ещё в 2014 году после Крыма начали выполнять СВОИ обязательства по Будапештскому меморандуму....рычагов было столько за 8 лет!!!!( свифт секторальные и до полного эмбарго) что лапти бы сегодня уже замазку грызли ....кормили этой дохлой кошкой СП2 ....а в итоге и этот вопрос куйло с Байденом утрясли при встрече....с другой стороны у них есть дешеваяотмазка....если выбирают перестать стрелять и колени...то кому помогать.
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20.11.2021 12:38
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Треба нові санкції ВЖЕ.
Бо ж фуйло не зупиняється. Хіба не видно, що воно продовжить агресивні дії проти Заходу ?
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20.11.2021 12:08 Відповісти
...Щойно росіяни знищили власний супутник, але при цьому вони показали "кузькіну мать" американцям - мовляв, можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений "Космос-1408"). Чому саме зараз? І чому б їм не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, супротивника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.

Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
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20.11.2021 12:48 Відповісти
А до шавок ніяк не доходить, що мета фуйла більш глобальна за захоплення України ?
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20.11.2021 12:52 Відповісти
Пані Ксеню, а тебе вже зараз хвилюють більш глобальна мта пуйла?На загрозу Україні тобі вже плювати?Космічні задуми,з космічною ж дурістю...
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20.11.2021 18:21 Відповісти
Повторюю-всім,хто підтримує Україну під час війни з лапатно-балалаєчним лайном-респект...
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20.11.2021 12:08 Відповісти
Умнейший человек. Ответить на войну санкциями это ведь умно?
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20.11.2021 12:11 Відповісти
А что он должен сделать?
Послать своих солдат защищать Украину, в то время как руководство Украины, считает что все ок?
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20.11.2021 12:22 Відповісти
Да лучше уж ничего бы не делал, чем так позориться.
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20.11.2021 12:24 Відповісти
***** на бункере позорится, уже блеять начало о каких то там гарантиях
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20.11.2021 13:02 Відповісти
А почему НА бункере? В бункере наверное?
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20.11.2021 13:03 Відповісти
По правилам рузьге изыка, принятым ****** набутылочным, правильно говорить теперь нужно, на бутылке, на бункере, на свинособакии
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20.11.2021 13:05 Відповісти
Не поспішайте, містер Менендес. Он "животворящий" ще раз зустрінеться з =колегою= і знову наплює на прийнятий закон.

Відписочку вам швирнули з адміністрації "козака" за ПП - от і все.
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20.11.2021 12:13 Відповісти
тошніловка зі своїм вічним першим куплетом за козака
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20.11.2021 12:22 Відповісти
"Пропозиція Менендеса була внесена пізно увечері у четвер"
зелені теж на роботі з вечора до пізднього ранку .... )))
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20.11.2021 12:20 Відповісти
заборони на видачу віз проти високопоставлених російських військових та розвідників, які займаються плануванням чи здійсненням вторгнення до України

Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Там, про любимый лунный трактор?
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20.11.2021 12:21 Відповісти
то есть очередного дядю ваню из голодрищенска в америку не впустят .. кацапы от такого уже срутся от страха ..
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20.11.2021 12:22 Відповісти
Предыдущие санкции привели к прокладке газопровода, так что тут как говорится... а что говорится? А, ну да, приговор - утопить щуку в реке!
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20.11.2021 12:34 Відповісти
Санкції треба ввести відразу і таки щоб кишки злиплись у *****! Щоб дихати не міг ні він ні його лохторат! Досить з ним панькатись вісім років!
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20.11.2021 12:34 Відповісти
Хотели бы.....ещё в 2014 году после Крыма начали выполнять СВОИ обязательства по Будапештскому меморандуму....рычагов было столько за 8 лет!!!!( свифт секторальные и до полного эмбарго) что лапти бы сегодня уже замазку грызли ....кормили этой дохлой кошкой СП2 ....а в итоге и этот вопрос куйло с Байденом утрясли при встрече....с другой стороны у них есть дешеваяотмазка....если выбирают перестать стрелять и колени...то кому помогать.
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20.11.2021 12:38 Відповісти
снова санкции
разместите три -четыре военных базы в Украине
стратеги херовы,
чтоб мы убедились в серьёзности ваших намерений и политических целей....
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20.11.2021 12:40 Відповісти
В это году зафиксирован рекордный рост товарооборота между США и Россией, о каких санкциях может идти речь.
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20.11.2021 12:42 Відповісти
Ага, рекордный рост звр, рекордный рост золотовалютных резервов, одни кругом рекорды, скабеевско-киселевские)
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20.11.2021 13:07 Відповісти
Ниочем, например ЕС даже если захочет то не сможет отказаться от нефти и газа.
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20.11.2021 12:47 Відповісти
Менендес круче бубы на порядок...
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20.11.2021 12:50 Відповісти
Рашка уже вторглась 7 лет назад,если Менендес не в курсе.Отжала Крым с Черноморским шельфом и акваторией,Донецкий угольный бассейн,заблокировала добычу сланца в Славянском месторождении тем самым ударив по энергобезопасности Украины.Число жертв превысило за 15 000,а число беженцев внутренних переселенцев за 1.500 000 человек.На оккупированных территориях нарушает права человека и статьи Женевских конвенций.Мабуть Менендесу,повылазило
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20.11.2021 12:51 Відповісти
Кака така рашка? Свинособакия чтоль?
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20.11.2021 13:08 Відповісти
Ми і тільки ми маємо захистити свою державу. Будемо розраховувати на власні сили. Будь - яка допомога збільшить наші можливості і сили. Дякуємо американським парламентаріям за зусилля щодо захисту свободи і незалежності України ! Українські парламентарії, беріть приклад з американців. Демократія має бути з мечем і вміти себе захищати.
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20.11.2021 13:05 Відповісти
Санкции нужны упредительные. потом уже некому может быть оказывать помощь.
Надо не только санкции - а терминалы по приемке сжиженного газа строить в Европе. Сейчас когда цена до небес на газ - даже сланцевый становится отлично окупаемым. ********* не надежный поставщик газа. Беларусь - не надежный транзитер газа. Пока все шло через Украину проблем с транспортировкой не было. Зато в Рашке как раз все регулярно взрывается и протекает. Засрали экологию всего полушария.
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20.11.2021 13:07 Відповісти
до фонаря эти санкции. даже Если РФ начнёт открытую войну,Европа также будет покупать у неё газ,также будут покупать у неё нефть и прочее...
санкции должны быть жёсткими,-замораживание всех зарубежных счетов,перекрытие любого канала поступления денег и продукции.
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20.11.2021 13:12 Відповісти
а вот не надо критиковать дядю )))
любая санкция...даже как булавочный укол сгодится... все равно это значит что рашка под присмотром (ну хотя бы) и даже самое маленькое внимание к этой проблеме (прежде всего НАШЕЙ проблеме) приветствуется...
почему так велико желание наказывать раху чужими санкциями а не СВОИМИ ????
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20.11.2021 13:23 Відповісти
Надо было принять закон о ПОЛНОЙ БЛОКАДЕ паРашки (в том числе против тех стран, что ее нарушат) в случае ее ЛЮБОЙ агрессии /не только к Украине/!
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20.11.2021 13:34 Відповісти
Это хорошая новость. ***** должен понимать к чему приведет нападение.
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20.11.2021 13:49 Відповісти
Через пару лет Ford будет выпускать по 600 тысяч электромобилей ежегодно, уступая только Tesla ... что Расея будет делать со своим дорогим газом?
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20.11.2021 15:24 Відповісти
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20.11.2021 17:03 Відповісти
 
 