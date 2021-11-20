Сенатор США Менендес запропонував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес запропонував внести до проєкту оборонного бюджету країни поправку щодо запровадження санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє видання Axios.

Пропозиція Менендеса була внесена пізно увечері у четвер як поправка до Закону про повноваження на національну оборону - законопроєкту оборонного бюджету, за який Сенат проголосує після 25 листопада.

Поправка передбачає, що у разі вторгнення РФ в Україну президент Байден має запровадити санкції та заборони на видачу віз проти високопоставлених російських військових та розвідників, які займаються плануванням чи здійсненням вторгнення до України, а також санкціонувати додаткову військову допомогу Києву.

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Поправка також передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств та критично важливих секторів економіки, зокрема нафтогазового та видобутку корисних копалин.

Також проєкт санкцій передбачає заборону на операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями, що завдало б серйозного удару по економіці Росії.

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Таким чином, поправка забезпечила би накладення санкцій на будь-яку компанію чи корпоративну посадову особу, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2", незавершеного газопроводу, який дозволить Росії обійти Україну та доставляти енергію безпосередньо в Європу через Німеччину.

Як зазначає видання, республіканці в Сенаті також мають намір запропонувати для голосування питання про негайне ухвалення пакету санкцій проти компаній та посадових осіб, які пов`язані своєю діяльністю з трубопроводом. На думку ініціаторів, це стало б заходом для запобігання російському вторгненню в Україну.

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