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Запровадження платних камер в СІЗО принесло до держбюджету 7 млн грн, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Запровадження платних камер в СІЗО принесло до держбюджету 7 млн грн, - Мін'юст

Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

"7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", — ідеться в повідомленні.

Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському СІЗО, уточнили в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платні камери в СІЗО вже "заробили" майже 4 млн грн, - Мін'юст

Нині камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.

У Мін'юсті нагадали, що всі кошти, залучені від експериментального проєкту, спрямовують на відновлення та облаштування безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Нагадаємо, Міністерство юстиції запустило проєкт платних камер підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні 2020-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киву хвилює, коли з'являться платні камери в слідчому ізоляторі СБУ, бо "якщо він до нас потрапить, він спокійний, а туди - ні", - Малюська
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Топ коментарі
+14
А если просто отпускать преступников за выкуп? Прикиньте сколько заработать можно.
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20.11.2021 12:20
+8
Как раз подумал, что давно не было бреда про платные камеры…
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20.11.2021 12:27
+7
Мабуть вже треба замість тюрем будувати готелі на 5-ть зірок...
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20.11.2021 12:21
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А если просто отпускать преступников за выкуп? Прикиньте сколько заработать можно.
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20.11.2021 12:20 Відповісти
так-то хороший старт-ап. Говорят что видели Елену ЗАйцеву где-то на курорте за границой, но то таке
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20.11.2021 12:22 Відповісти
Хотя с другой стороны она ж вишивает в тюрьме, а значит, работает, а значит по КЗОТу имеет полное право на отдых 1 месяц в году. И так как колония поселение у нее и задавила всего-то 6 холопов, а не 10, то имеет полное право на отдых, я так щетаю!!!!
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20.11.2021 12:24 Відповісти
Це добре. І на харчі не треба кошти витрачати.
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20.11.2021 12:50 Відповісти
Все зеублюдкам места хватит !зеИУДУ 🤡👿🤢В ОДИНОЧКУ ПУСТЬ НА БАЛАЛАЙКЕ ПОИГРАЕТ
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20.11.2021 13:11 Відповісти
Так это делается уже многие годы! Ты что, решил Америку открыть?
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20.11.2021 15:44 Відповісти
Мабуть вже треба замість тюрем будувати готелі на 5-ть зірок...
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20.11.2021 12:21 Відповісти
с борделем и казино в подвале)))
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20.11.2021 13:06 Відповісти
страшные деньги! урррррряяяяяяяяяяяяя
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20.11.2021 12:22 Відповісти
Как раз подумал, что давно не было бреда про платные камеры…
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20.11.2021 12:27 Відповісти
слугам померещилось, шо они таки подбалы про майбутне...
в реале сидеть будут в зиндане вырытыми личными ногтями...
металлизируйте когти,дыбилы.
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20.11.2021 12:41 Відповісти
Фу,мелочь,но и это попилили...
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20.11.2021 12:45 Відповісти
А якщо запропонувати відкуплятись від тюрми то скільки це принесе грошей?
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20.11.2021 12:47 Відповісти
Ну ппц, "достижение"!
Один коррупционер, посаженный в обычную камеру, но "с конфискацией" принес бы в ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ!
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20.11.2021 12:51 Відповісти
Та министерство сжирает миллиарды на своё содержание, чтобы они выполняли свои функции и, как минимум - за агрессию с паРаши в международных судах должны снимать десятки миллиардов долларов.

А зе-гниды ... слов нет...
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20.11.2021 12:53 Відповісти
А эти вопросы задавайте НАБУ, которое здесь пиарят, но которое возвращает в бюджет копейки, даже не покрывающие 1 процента средств на содержание этого органа.
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20.11.2021 12:54 Відповісти
Видно по этому зесрань уже год не может назначить руководителя САП, запил, как считаешь?
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20.11.2021 13:03 Відповісти
А без руководителя следователь ну никак не сможет действовать согласно УПК!!! Если ты не в курсе, то следователь - лицо процессуально независимое и для того, чтоб квалифицировать действия подозреваемого и собрать доказательства его вины ему не важна фамилия начальника. Ты ведь не станешь относится с пониманием, если завтра, пока в твоей области не назначат нового начальника полиции, все копы перестанут выполнять свои обязанности и будут сидеть ничего не делая и получая зарплату?
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20.11.2021 13:22 Відповісти
так сам и ответил!!одного(корупционера)сажают а второй корупционер(читай преступник)там его содержит просто ставки корупционера вырастают на процент содержания подельника.тоесть ничего в бюджет по факту не попадает.эт своего рода круговорот воды в природе.(украл с бюджета-вложил за подельника-снова украл с бюджета и так по кругу!!)
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20.11.2021 16:25 Відповісти
на голову не налазит длббизм этих клоунов. И если быдло это спокойно ест - то страна быдла...

страна зебилов...
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20.11.2021 12:51 Відповісти
занадто...країна-спостерігач...
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20.11.2021 13:01 Відповісти
Не понимаю, в чем зрада. Платные камеры, частные тюрьмы - это распространенная практика в нормальных странах. Тем более, что в СИЗО сидят люди, вина которых еще не доказана приговором суда. Да и задача СИЗО - обеспечить содержание под стражей арестованного, а не создать ему скотские условия пребывания. И если за счет того, что кто-то хочет больше комфорта, сделают менее скотские условия в других камерах - не вижу в этом ничего плохого.
К тому же практика "блатных" камер - это далеко не ноу-хау Малюськи, просто раньше они были неофициальны и бабло с их сидельцев текло в карман начальника СИЗО.
А теперь идет в бюджет, что радует. Вы же не возмущаетесь, что какой-нибудь Порошенко лечится не в городской больнице с обычными смертными, а в престижных частных клиниках? Так почему же сидеть Порошенко не может в более комфортных условиях при согласии их оплаты?
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20.11.2021 13:01 Відповісти
Зефилитик даже ни палится ни разу)))
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20.11.2021 13:04 Відповісти
Ну то ли дело порохоботы, которые считают, что все должны сидеть в дерьме, но чтоб дерьмо было одинаковым. Или твой бог Порох лечится в областной больнице? Кидай пруф - признаю свою неправоту
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20.11.2021 13:23 Відповісти
повторю свой пост для очередного тупого зеблана:

Та министерство сжирает миллиарды на своё содержание, чтобы они выполняли свои функции и, как минимум - за агрессию с паРаши в международных судах должны снимать десятки миллиардов долларов.

А зе-гниды занимается работой даже не уровня мелкого прораба - а дешёвого гопника, продающего незаконно неравные условия содержания.

Он так может и проституток поставлять на зону - в чём разница?

Хуже другое - в это время не выполняется работа, за которую налогоплательщики платят сотни миллионов...

как от вас, тупых зебланов, тошнит.
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20.11.2021 15:50 Відповісти
Потратили 70 заработали 7. Хотя, если посчитать откаты, и то что строят для себя, то норм))
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20.11.2021 13:01 Відповісти
оплата не гарантирует знакомство с толстыми черенками швабр...
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20.11.2021 13:03 Відповісти
В Минюсте напомнили, что все средства, привлеченные от экспериментального проекта, направляются на восстановление и обустройство бесплатных камер следственных изоляторов. Откуда прибыль *******?
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20.11.2021 13:05 Відповісти
и сколько (какой процент) сидельцев смогли воспользоваться этим счастьем???
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20.11.2021 13:07 Відповісти
ровно столько сколько тех же бюджетных воров они оставили на воле(поверь что за кровно заработанные никто не будет содержать преступника)
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20.11.2021 16:28 Відповісти
вопрос не о том...
сколько сидельцев смогли этим воспользоваться - 1%, 10%, 50%....или 100 человек (которым и на зоне б нехило чалилось)
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20.11.2021 16:35 Відповісти
А я виділяю коментар і натискаю - копіювати. Так виходить.
Вася Шевченко f77d76ba



20.11.2021 16:35

Вася Шевченко f77d76ba
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3300638/77251492
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21.11.2021 12:38 Відповісти
Два способи.
Можна ще натиснути правою кнопкою миші на нік і потім на дату комента, вибрати копіювати адресу і вставляти по черзі у скаргу.
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21.11.2021 12:40 Відповісти
ух ти....тепер і я так буду - копіювати (і витирати те що, не потрібне))) (якось так))))
щоб усіляких "сенсорів))))
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21.11.2021 12:52 Відповісти
Я так завжди робила .
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21.11.2021 12:54 Відповісти
а я якось через...ну через вухо до хребта)))) (нормальные герои всегда идут в обход))))))
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21.11.2021 12:59 Відповісти
дякую...
буду прилаштовуватися до технічного прогресу ))
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21.11.2021 12:53 Відповісти
ого! какому нибудь одному высокопоставленному чиновнику на семечки...
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20.11.2021 13:25 Відповісти
Клоун вже придбав "платну камеру"? Йому і його козачку скоро вже вона буде потрібна.... Бо весна прийде і це Шапіто вже садити будемо !
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20.11.2021 14:23 Відповісти
Весь смысл наказания теряется.
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20.11.2021 14:48 Відповісти
а створення мільйону робочих місць з з/п 2-4К$ скільки б принесло бюджету?
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20.11.2021 15:32 Відповісти
Ось якби все населення України переселити в СІЗО -ото був би приріст до бюджету!!
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20.11.2021 16:00 Відповісти
Етить- колотить, какая охрененная сумма.............
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20.11.2021 16:29 Відповісти
 
 