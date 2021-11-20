Запровадження платних камер в СІЗО принесло до держбюджету 7 млн грн, - Мін'юст
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Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
"7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", — ідеться в повідомленні.
Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському СІЗО, уточнили в повідомленні.
Нині камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.
У Мін'юсті нагадали, що всі кошти, залучені від експериментального проєкту, спрямовують на відновлення та облаштування безкоштовних камер слідчих ізоляторів.
Нагадаємо, Міністерство юстиції запустило проєкт платних камер підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні 2020-го.
Будь ласка, зачекайте...
в реале сидеть будут в зиндане вырытыми личными ногтями...
металлизируйте когти,дыбилы.
Один коррупционер, посаженный в обычную камеру, но "с конфискацией" принес бы в ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ!
А зе-гниды ... слов нет...
страна зебилов...
К тому же практика "блатных" камер - это далеко не ноу-хау Малюськи, просто раньше они были неофициальны и бабло с их сидельцев текло в карман начальника СИЗО.
А теперь идет в бюджет, что радует. Вы же не возмущаетесь, что какой-нибудь Порошенко лечится не в городской больнице с обычными смертными, а в престижных частных клиниках? Так почему же сидеть Порошенко не может в более комфортных условиях при согласии их оплаты?
Та министерство сжирает миллиарды на своё содержание, чтобы они выполняли свои функции и, как минимум - за агрессию с паРаши в международных судах должны снимать десятки миллиардов долларов.
А зе-гниды занимается работой даже не уровня мелкого прораба - а дешёвого гопника, продающего незаконно неравные условия содержания.
Он так может и проституток поставлять на зону - в чём разница?
Хуже другое - в это время не выполняется работа, за которую налогоплательщики платят сотни миллионов...
как от вас, тупых зебланов, тошнит.
сколько сидельцев смогли этим воспользоваться - 1%, 10%, 50%....или 100 человек (которым и на зоне б нехило чалилось)
Вася Шевченко f77d76ba
20.11.2021 16:35
Вася Шевченко f77d76ba
https://censor.net/ua/comments/locate/8/3300638/77251492
Можна ще натиснути правою кнопкою миші на нік і потім на дату комента, вибрати копіювати адресу і вставляти по черзі у скаргу.
щоб усіляких "сенсорів))))
буду прилаштовуватися до технічного прогресу ))