Запровадження платних камер в СІЗО принесло до держбюджету 7 млн грн, - Мін'юст

Користування платними камерами у слідчих ізоляторах принесло до державного бюджету понад 7 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

"7 млн 87 тис. 891 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", — ідеться в повідомленні.

Із вказаної суми понад 4 млн грн сплачено за користування платними камерами у Київському СІЗО, уточнили в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платні камери в СІЗО вже "заробили" майже 4 млн грн, - Мін'юст

Нині камери з поліпшеними умовами перебування відкрили вже у 29 ізоляторах по всій Україні.

У Мін'юсті нагадали, що всі кошти, залучені від експериментального проєкту, спрямовують на відновлення та облаштування безкоштовних камер слідчих ізоляторів.

Нагадаємо, Міністерство юстиції запустило проєкт платних камер підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні 2020-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киву хвилює, коли з'являться платні камери в слідчому ізоляторі СБУ, бо "якщо він до нас потрапить, він спокійний, а туди - ні", - Малюська