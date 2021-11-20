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Новини Політика України
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Арахамія (1000) ПВК "Вагнер" (1476) Ткач Михайло (118)

Журналіст Ткач розібрав 6 тез, якими влада захищається від "вагнергейту": "Парламент та народ України мають право відмінити такого президента"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Замість того, щоб пояснити суспільству, що сталося і чому він прийняв те чи інше рішення, президент України Володимир Зеленський вирішив казати, що нічого не сталося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, аналізуючи тези, які влада використовує для захисту проти критики щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців". Далі наводимо його пост.

"Послухав те чим влада захищається по вагнерівцям.

1. "В жодній країні світу не оприлюднюють подробиці спецоперацій".

Неправда. Публікують. Особливо, якщо влада вчинила злочинним шляхом або не в інтересах суспільства чи бодай суперечливо. Американські топові видання наче санітари щоразу виносять ці теми назовні. Навіть якщо президент неправильно повівся у телефонній розмові. Одразу - стенограмма розмови. Процедура імпічменту і т.д. Це у нас ви перетворили країну на колгосп, де брат Єрмака набирає людей на посади, друг дитинства президента керує спецслужбою, а подружка дружини президента антимонопольним комітетом. І звільнити нема кого. Бо всі свої. В США Юзіку саме шили б робу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Єрмак та інші представники влади не прийшли на програму до Шустера

2. "У нас десятки таких операцій. Чому всі спалахнули стосовно цієї?"

Таких не десятки. Ця операція унікальна. І могла мати унікальні наслідки. Цей прийом для виправдання використовували, коли рятували президента від офшорного скандалу. "Офшорів десятки і сотні. Всі мають офшор. Навіть дружина Арахамії має. В чому зрада?"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про офшори Зеленського: У мене теж багато було, а зараз - у дружини. ВIДЕО

3. "Керівник офісу президента Єрмак не може наказувати керівникові розвідки".

Не може, але нехай керівник розвідки спробує не виконати наказ Єрмака. Або будь-хто інший. Удачі цим людям у пошуку роботи. Нехай всі ті сміливці, які це стверджують, спробують бодай поговорити з президентом без Єрмака для початку.

4. "Нічого нового не опубліковано"

Опубліковано. Перш за все, підтвердження того, що президент Зеленський і керівник його офісу особисто казали суспільству неправду, коли стверджували, що операції не було. Що неправдою були всі спроби спростувати провал операції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нагорода підписана Путіним", - Турчинов продемонстрував досьє, зібране на вагнерівців, затримання яких готували розвідники. ВIДЕО

5. "Президент має право відміняти спецоперації".

Має. А український парламент та народ України мають право відмінити такого президента у разі, якщо його дії суперечать державним інтересам. Але якщо така підозра є - суспільство має знати правду стовно всіх подробиць для того, щоб робити висновки. Але замість того, щоб пояснити суспільству, що сталося і чому він прийняв те чи інше рішення, президент вирішив казати, що нічого не сталося.

6. "Країна-агресор використовує цей кейс для дестабілізації".

Може. Не бачив заяв від ОПЗЖ, але Росія використовує все, що горить. І винні в цьому не журналісти, які про це розповідають, а влада, яка це замовчує, маніпулює цим, підставляючи державу під інформаційну зброю. Якщо президент, наприклад, вб‘є людину. Хто зіграє на руку агресору? Той, хто вбив, чи той, хто розповів про вбивство?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурба: Єрмак сказав, що перенести затримання "вагнерівців" - вказівка Зеленського

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+54
Зеленський вже заробив на кілька довічних термінів.
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20.11.2021 12:46
+37
Тоді до такого права додається обов'язок-пожиттєвий термін за державну зраду.Причинно-наслідкові зв'язки
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20.11.2021 12:46
+34
Оманський брехун.
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20.11.2021 12:55
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Мабуть зраджувати країну-президент теж має право...
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20.11.2021 12:41 Відповісти
Тоді до такого права додається обов'язок-пожиттєвий термін за державну зраду.Причинно-наслідкові зв'язки
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20.11.2021 12:46 Відповісти
Пока зебилы при власте. Зеленеой Шмаркле и Андрею Елдаку ничего не будет. Хоть стой, хоть прыгай...
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20.11.2021 12:53 Відповісти
і коли вони уже не будуть при кориті- читай владі....,їм теж нічого не буде ...., доведено українським битіем на протязі новітніх 30- ти років ...
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20.11.2021 15:02 Відповісти
Тимошенко і Луценко вже побували за гратами після зміни президента в цій країні. Так що практика напряцьована, треба лише змінити президента.
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20.11.2021 16:13 Відповісти
Потрібно знайти до голосів опозиції підтримку 227 депутатів В,Р. Добитися звинування Зє КСУ і ВСУ і дружнім голосуванням. 337 голосами усунути зелене недорозуміння від влади. Ділов то.
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20.11.2021 13:21 Відповісти
А повісять його на корабельній сосні ... або смерекі ... але це не точно...
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20.11.2021 12:48 Відповісти
Одно точно: повезло мееру кривого рагу и двум его братьям. этого треша уже они не увидят. зеля им стекловатой
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20.11.2021 12:55 Відповісти
Чим частіше називати зєбілів зєбілами, тим скоріше вони зрозуміють власну помилку і розпочнуть гаряче, 54% підтримувати минулу владу. Аксіома!.
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20.11.2021 13:24 Відповісти
Припікає?
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20.11.2021 14:09 Відповісти
А мені як соловью,що зєсранці , що гройсманісти.
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20.11.2021 14:20 Відповісти
Дивишся Солов'йова?
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20.11.2021 14:42 Відповісти
Скоріш за все, так і буде, на жаль
Що не зможуть зелені політтехнологи - домалюють виборчі комісії.

До того ж, зараз активно юзається тема "голосування в смартфоні". А електронні голоси - неоране поле для фальсифікацій
Голоси на паперових бюлетенях хоть перелічити можна (якщо підмінити не встигнуть), а електронні голосу - жодним чином не перерахуєш і не оскаржиш
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20.11.2021 14:18 Відповісти
Це дійсно не точно, бо якщо повісять, то почнуть кричати про "порушення прав", "дикунство", "введення санкцій" тощо. Я сподіваюсь, що він відсидить за державну зраду по повній.
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20.11.2021 14:52 Відповісти
Янукович и медведчук уже "сидят " в своих ДВОРЦАХ и плюют на всехс высокой колокольни !Зелене чмо ждут Чаушеску и Каддафи !
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20.11.2021 15:16 Відповісти
Ладно, посадити чи повісити вирішимо шляхом голосування в "Дії"
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20.11.2021 16:17 Відповісти
Відносно п.5 Що президент має право відміняти операцію - це дійсно так, нівіть один й той самий президент (наприклад через те що змінилася політична ситуація і результат операції більше нашкодить...). Слід зазначити, відміна операціх - це окрема процедура (евакуюють агентів, прибирають "хвости"......), після чього з операції дозволено зняти гриф секретності.
Но у данному випадку, проблема у тому, що Зеленський операцію НЕ ВІДМІНЯВ!! І грифа секретності НЕ ЗНИМАВ!!!! Операція, була у самому розпалі, коли він зателефонував Лукашенку (а можливо й ще кому)
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20.11.2021 13:10 Відповісти
трусливая,мерзкая зеленая слизь
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20.11.2021 13:26 Відповісти
Зеленский намного хуже путлера ,так , как РАБОТАЕТ НА ВРАГА , пособничЕСТВО террористам , освобождение их от возмездия ,увольняет и преследует Разведчиков ,ликвидирует подразделение направленное на Кремль…………………
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20.11.2021 13:30 Відповісти
у ************* і захищаються різні понятійні навантаження...
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20.11.2021 12:46 Відповісти
Зеленський вже заробив на кілька довічних термінів.
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20.11.2021 12:46 Відповісти
Ксеня: Ворон ворону око не виклюе. Кого в нас послідовники посадили з попередників крім ВОНИ і ГЕНПЛОКУЛОЛА в часи януковоща?
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20.11.2021 12:57 Відповісти
послідовники, наступнікі, какая разніца
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20.11.2021 12:59 Відповісти
Ну, то була лише розминка. Апетит прийде під час їжі
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20.11.2021 16:16 Відповісти
интересно где вся гвардия избирателей ... хоть посмеемся.. ну что попробовали правительство в квартал превратить.. выбрали бл.. такое время для Украины тяжелое...когда стране нужен был сторожевой пес выбрали болонку...
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20.11.2021 13:55 Відповісти
Не плутайте щура з болонкою!
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20.11.2021 16:17 Відповісти
Юрій Буздуган: Триває ендшпіль Четвертої світової війни

https://i-ua.tv/society/28056-yurii-buzduhan-tryvaie-endshpil-chetvertoi-svitovoi-viiny
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20.11.2021 12:48 Відповісти
_Третьей! Дураки судачат будто незаметно для человечества миновала Третья - но это очевидная чушь! Всемирная война - это событие таких масштабов и последствий, что у немногих выживших не будет ни малейших сомнений, что это была именно она. И будет она с молниеносным ядерным крещендо, увы...
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20.11.2021 12:57 Відповісти
Все эти тезисы присутствуют на форуме в исполнении Подолят и Лещенят. Шлюшки продолжают отрабатывать 30 сребреников.
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20.11.2021 12:50 Відповісти
Надо тянуть за юридическую ниточку ( какие были документы и распоряжения , кем подписаны, кто увольнял и подписывал трудовые книжки , кто издал приказы). Только наказание подписантов научит украинцев законопослушанию
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20.11.2021 12:53 Відповісти
Отсутствие неотвратимости наказания за преступления и проступки, развращает людей и провоцирует новые преступные действия. О таких понятиях как честь и порядочность я вообще молчу.
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20.11.2021 13:05 Відповісти
Повірте вони добре знають, що доведеться відповідати.
Тому зараз мутять схеми з електронними виборами.
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20.11.2021 13:24 Відповісти
Вы преувеличиваете их умственные способности.
Чем дальше, тем сложнее зелёным будет продвигать "лукашенкизацию" Украины.
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20.11.2021 13:42 Відповісти
Да , они не самостоятельные фигуры !Все сценарии имразям спускают из Кремля
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20.11.2021 13:50 Відповісти
Животный инстинкт самосохранения, а не умственные способности.
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20.11.2021 14:31 Відповісти
Боюсь, хватательный рефлекс пока превалирует над инстинктом самосохранения.
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20.11.2021 14:34 Відповісти
_Такой хоккей ********** нам не нужен! Но он и оказался на этом посту посту не потому, что нужен Украине - потому что нужен кремлю.
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20.11.2021 12:50 Відповісти
Всех уволенных разведчиков ( из-за вагнергейта) В ПАРЛАМЕНТ депутатами. Т
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20.11.2021 12:50 Відповісти
зєля, давай, пздй нхй.
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20.11.2021 12:52 Відповісти
Така ганьба - це результат пофігізма насЄлЄнІя, яке привело це green лайно у владні кабінети.... Щоб так відкрито зраджувати державні інтереси, то це розуму взагалі не потрібно мати... Але що було очікувати від шісток Коломойського???
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20.11.2021 12:52 Відповісти
Оманський брехун.
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20.11.2021 12:55 Відповісти
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20.11.2021 12:59 Відповісти
Посмотрите на его наркозависимости ХЛЕБАЛО 🐲🤡🤢🤑🤮🤮🤮🤮
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20.11.2021 13:52 Відповісти
Его наркозависимость особенно видна во время интервью на 1+1 Очень заметно! Я думаю что и Бурбу он не принял потому что был под кайфом - не мешай получать удовольствие! Видно Ермак сейчас правит страной поскольку это чмо не желает работать Когда же мы от него здыхаемся?
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20.11.2021 14:40 Відповісти
По-перше, соромно тим всім сєрлєщенкам і всіляким подолякам апріорі не буває. Ні і по-друге - гімно не тоне. На жаль...
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20.11.2021 13:07 Відповісти
Вам уже стыдно?) И сколько вам платят?)
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20.11.2021 13:45 Відповісти
То запускайте нарешті , всі юридичні інструменти , для відсторонення зеленої влади !
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20.11.2021 12:58 Відповісти
Ситуація з "вагнергейтом" має дві складові: законну і моральну. Щодо відповідності діяння (діяльності чи бездіяльності) Президента і його оточення - питання допоки нез"ясоване. Потрібно провести слідство, визначити постраждалих, встановити мотиви, факти, і вже потім суд має встановити винуватість. Щодо моральної - то тут суцільна катастрофа. Верховний головнокомандувач усіма збройними силами держави під час війни підозрюється у зрадництві ! Сама думка підриває бойовий дух. Необхідно терміново щось робити. Всі ми маємо власні політичні уподобання, проте, Батьківщина у нас одна і ми будемо її захищати.
Чекаю на звіт Президента України В.О.Зеленського у Верховній Раді !
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20.11.2021 12:58 Відповісти
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20.11.2021 12:59 Відповісти
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20.11.2021 13:01 Відповісти
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20.11.2021 13:02 Відповісти
Зесрань не поймет. Там или напрочь отсутствует мозг, либо совесть,либо то и то, как у гринпоца, вместе
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20.11.2021 13:12 Відповісти
Свидетельство человека, который много лет возглавлял внешнюю военную разведку Украины
https://m.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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20.11.2021 13:21 Відповісти
Никакой Ермак вообще не должен был ничего знать об этой операции. А то что он знал это уже преступление того, кто сообщил ему об ней.
Поэтому воросом должна заняться прокуратура, а не зеленая "следственная комиссия"
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20.11.2021 13:22 Відповісти
Именно это я уже год не устаю повторять
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20.11.2021 13:57 Відповісти
а прокуратура - хто?
Вірніше, в прокуратири нині нема функції слідства, воно належить до відома ДБР. Знову риторичне питання: а кому підпорядковується ця інституція?
Ото ж бо.
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20.11.2021 14:40 Відповісти
чучело, это отброс, который возглавлял то, что работало на рашку.
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20.11.2021 13:29 Відповісти
... и 7. "Шефиризаду" ещё никто не отменял
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20.11.2021 13:30 Відповісти
а где этот зеленый свинопас, которого я здесь полночи гонял по углам? спать пошел? с серлещом?
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20.11.2021 13:30 Відповісти
гундос членм колотит по головам своего зэлохторату , а им это нравицца
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20.11.2021 13:32 Відповісти
"А то что он знал это уже преступление того, кто сообщил ему об ней." - в смысле? Присутстствие дЕрьмака на совещаниях по вагнеровцам санкционировано лично Зе. Или вы считаете что дЕрьмак в шкафу ныкался?
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20.11.2021 13:33 Відповісти
просто интересно...кого ж отдадут на растерзание журналистов - пресс-секретутку (который забился где-то в жо***), какого-то писаря-стенографиста что-то случайно слившего или уборщицу, что подкинула флешку Янине, ну или.... даже не знаю...больше то и подумать не на кого... ЗЕнелох - априори не виновен (во всяком случае пок оно през).. дерьмак? (не-не-не...кто угодно но только не поводырь-дозо/знатель-умчестьсовестьЗЕ ..ибо...ну нет , короче)))) кто ж ? вот в чем вопрос))))
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20.11.2021 13:33 Відповісти
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20.11.2021 13:41 Відповісти
👏👏👏👏👏👍. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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20.11.2021 13:58 Відповісти
Скорее всего "величайший"из этого скандала выберется. Указа он не подписывал, и лично с Бурбой не встречался. Чего там Ермак наговорил от себя, он не в курсе, или как они любят говорить"это личное мнение". Так что он не при делах. Может видосик запустит, где Ермаку пальчиком погрозит, и на этом все закончится. В такой важный момент,он не соизволил даже поговорить с Бурбой. Знал, какие могут быть последствия и забился, как мышка в норку, лишь бы себя обезопасить.
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20.11.2021 14:17 Відповісти
А чи мав Ирмак доступ до держтаємниці? Якщо Зе йому (і не тільки) все розпатякує, то за це і буде відповідальність
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20.11.2021 15:43 Відповісти
И вообще СВР и СБУ должны отчитываться перед народом о своих операциях в режиме онлайн.
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20.11.2021 14:23 Відповісти
"Оффшоров десятки и сотни. Все имеют оффшор. Даже жена Арахамии имеет. В чем измена?" Источник: https://censor.net/ru/n3300640
+++++++++++
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20.11.2021 14:28 Відповісти
Якщо розібратись без емоцій, то це не зрада, це просто кретинизм. Треба визнати, що мудрий народ обрав собі президентом інфантильного ідіота.
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20.11.2021 14:48 Відповісти
Ні, це ворог. Майже 16 місяців пройшло після зради, але він аж ніяк не показав, що він шкодує і хотів би виправити становище. Для нього чим гірше для країни, тим краще для нього та Бені.
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20.11.2021 15:48 Відповісти
а вы в курсе , что членограй вонючий УВОЛИЛ. ВСЕХ ЛУЧШИХ ОПЫТНЕЙШИХ Разведчиков и забрал документы прикрытия
ПРОВАЛИЛ СЕМЬ ОПЕРАЦИЙ ,а не одну !!!!! Преступлений океан ……………
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20.11.2021 15:25 Відповісти
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20.11.2021 15:31 Відповісти
він чекає що галас уляжеться
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20.11.2021 16:12 Відповісти
Одна зкацаплена привладна гнида з ОПУ злила результати дворічноі роботи військової розвідки Міноборони, а міністр Таран знав і мовчав…
Саботаж та зрада України !!!!
А Венедіктова з Бакланом, всупереч своїх обов'язків намагаються ЗРАДУ УКРАЇНИ зам'яти під надуманими приводами….
Ця історія, про зраду спецслужб українських, добром для привладних зрадників незакінчеться ….
Агонія розпочалася…
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20.11.2021 16:22 Відповісти
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20.11.2021 16:31 Відповісти
Тезы верные...вот только не доходят они до людей...Совок выдавил способность людей строить логические связи... и видеть причинно-следственные связи...
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20.11.2021 20:03 Відповісти
а на всі ці аргументи Зє на чєсном глазу відповість "ну і шо?"
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22.11.2021 15:13 Відповісти
 
 