Обговорили безпекову ситуацію, - Данілов провів зустріч з міністеркою оборони Канади Ананд

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час візиту на Галіфакський форум у Канаді обговорив ситуацію навколо українських кордонів із міністеркою національної оборони Анітою Ананд.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі РНБО.

У межах роботи форуму Данілов, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони України Анатолій Петренко зустрілися з Ананд.



Зазначають, що секретар РНБО України також візьме участь в одній із сесій у межах форуму, який триватиме 19–21 листопада.



Крім того, у межах робочого візиту Данілов обмінюється думками щодо ситуації у сфері безпеки в Україні та світі із керівниками органів безпеки країн – учасниць форуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов відповів на статтю Bloomberg про можливе нове вторгнення Росії: Не новина, США постійно нас попереджають