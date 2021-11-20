1 800 19
Обговорили безпекову ситуацію, - Данілов провів зустріч з міністеркою оборони Канади Ананд
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час візиту на Галіфакський форум у Канаді обговорив ситуацію навколо українських кордонів із міністеркою національної оборони Анітою Ананд.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі РНБО.
У межах роботи форуму Данілов, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони України Анатолій Петренко зустрілися з Ананд.
Зазначають, що секретар РНБО України також візьме участь в одній із сесій у межах форуму, який триватиме 19–21 листопада.
Крім того, у межах робочого візиту Данілов обмінюється думками щодо ситуації у сфері безпеки в Україні та світі із керівниками органів безпеки країн – учасниць форуму.
Топ коментарі
+6 olele
показати весь коментар20.11.2021 12:51
+3 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар20.11.2021 12:53
+2 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.11.2021 13:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило, як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.
А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою "всевидячого ока" останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15 см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що там тримає в руках офіцер ЗС РФ - ПМ, АПС чи "Удав". А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані "антиджевеліновою парасолькою". І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку - в наступ на Україну, і з однією метою - для ведення бойових дій в Україні.
Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов'язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ, були зроблені комерційними супутниками.
Справа в тім, що управління військової розвідки США має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 супутників для отримання понад 3 мільйонів зображень поверхні Землі щоденно.
Звісно, що США не будуть демонструвати знімки, зроблені КН-11-18, їм достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну, а глава ЦРУ Вільям Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, що США поділились цією інформацією з союзниками - і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Шевченка, "раби, підніжки, грязь Москви" в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки - зробили різкі заяви. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56109/ssa-spijmali-rosiyu-na-garyachomu-kreml-lyutuye
не...ну разве шо ЗеЛенки...там хоть снайперов нагнали.... самое ж ценное в Украине (ну после стрючка членограя, конечно... там особая безопасность - броне/памперс)
Враги Украины - Москва, Минск!!