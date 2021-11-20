Російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві

Російський шансоньє Михайло Шуфутинський вирішив навесні відвідати Україну й виступити у столичному Палаці Спорту, у нього запланований сольник на 8 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про його запланований концерт у Києві розміщене на сторінці сервісу Concert.ua, який, власне, і займається продажем квитків на Шуфутинського.

Зазначимо, що Шуфутинський внесений в базу даних сайту "Миротворець" ще 2017 року. В довідці про російського співака на сайті вказано привід внесення: "Незаконний перетин державного кордону України". Пояснення наступне: "В'їжджав на окуповану російським агресором територію АР Крим із порушенням українського законодавства (квітень 2017 року) з метою додаткового заробітку".

Як пише сайт "Сьогодні", раніше він заявляв, що не вважає свої візитив окупований Крим неприпустимими, оскільки виступатиме всюди, де на нього чекають шанувальники, незалежно від того – захоплена ця територія чи ні.

Також музикант додав, що у його роді є українська кров, тому, на його думку, він має повне право відвідувати окупований Крим з концертами.

Варто зазначити, що на сторінці сервісу, який займається продажем квитків на концерт Шуфутинського, закрили коментарі під публікацією про його концерт.

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А вже восени 2022 року у Шуфутинскього запланований концерт у Кремлі.



