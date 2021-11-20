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Російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві

Новини Цензор.НЕТ Шоу-бізнес

Російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві

Російський шансоньє Михайло Шуфутинський вирішив навесні відвідати Україну й виступити у столичному Палаці Спорту, у нього запланований сольник на 8 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про його запланований концерт у Києві розміщене на сторінці сервісу Concert.ua, який, власне, і займається продажем квитків на Шуфутинського.

Зазначимо, що Шуфутинський внесений в базу даних сайту "Миротворець" ще 2017 року. В довідці про російського співака на сайті вказано привід внесення: "Незаконний перетин державного кордону України". Пояснення наступне: "В'їжджав на окуповану російським агресором територію АР Крим із порушенням українського законодавства (квітень 2017 року) з метою додаткового заробітку".

Російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві 01

Як пише сайт "Сьогодні", раніше він заявляв, що не вважає свої візитив окупований Крим неприпустимими, оскільки виступатиме всюди, де на нього чекають шанувальники, незалежно від того – захоплена ця територія чи ні.

Також музикант додав, що у його роді є українська кров, тому, на його думку, він має повне право відвідувати окупований Крим з концертами.

Варто зазначити, що на сторінці сервісу, який займається продажем квитків на концерт Шуфутинського, закрили коментарі під публікацією про його концерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кондратюк про відповідь Зеленського на петицію про заборону концертів артистів із РФ: Президент наївно вважає, що вони поза політикою. Сумно

А вже восени 2022 року у Шуфутинскього запланований концерт у Кремлі. 

Російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві 02
 

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+59
Пусть эта лысая бородатая свинья кацапам поет.Нех ей делать в Украине.Подзаработать урод решил.
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20.11.2021 13:47
+43
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20.11.2021 13:50
+36
Пусть сначала споёт на рос тв « батько наш бандера»
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20.11.2021 13:47
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Що це безголосе, яйцеголове ЧМО забуло в Україні? бабла хоче? нах!!!!!!!!!!!
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20.11.2021 16:11 Відповісти
Странно, кто такой Шуфутинский-знаю, кто такой Панас Стець-даже, не представляю)))Каждому свое, кому песни петь по всему миру, а кому доярок "порать" за сараем и кричать с голой жопой "Слава Украине" )))
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21.11.2021 13:52 Відповісти
для тебя тупоголовая курица, весь Мир это совок и постсовковый коровник? такого голосового калеку как этот ПОЦ никто не слышал и не знает дальше западного кордона бывшего совка. как вообще можно слушать то дешевое дерьмо? разве что быть таким тупым и ограниченным как ты, или неуважать себя.... доярки тебя, Татьяна Шевченко, намного умнее... не позорь фамилии лаптеногая.
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21.11.2021 17:10 Відповісти
В СОЛНЕЧНОМ магадане
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20.11.2021 16:16 Відповісти
Называть блатняк шансоном то же самое, что труп сдохшего осла называть благородным скакуном.
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20.11.2021 16:41 Відповісти
И чего возмущаемся? У нас в каждой маршрутке или такси гремит радио Шансон.. Там этих шуфутинских - просто завались
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20.11.2021 16:46 Відповісти
А чи не пішов би цей кацапський пєвун на йух?
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20.11.2021 16:51 Відповісти
Певун-еврейский))) Жесть, стадо одноклеточных голодно-голожопых овец)))Громче ратуйте)))Может скорей додавят!!!
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21.11.2021 13:54 Відповісти

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20.11.2021 16:56 Відповісти
він хоче комусь дати в Києві. Ну я в цій галузі не фахівець - якщо є бажаючі його побалувати між булок - нехай дає. Тільки скоріше - вийшов на вокзалі - зайшли до найближчої підворітні - бажаючи його отфрітюрили. воно отримало задоолення - і скоріше до рідної балалайні. до рідного срепного запаху брудних онучей.
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20.11.2021 17:14 Відповісти
Господи, откуда здесь это безголовые колхозное стадо?)))
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21.11.2021 13:55 Відповісти
Шансонье́ (фр. chansonnier, от chanson - «песня») - французский эстрадный певец, исполнитель куплетов; исполнитель жанровых песен в «монмартрском» стиле, часто автор их слов и музыки (см. «Шансон»). Искусство шансонье восходит к творчеству средневековых французских менестрелей
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20.11.2021 17:17 Відповісти
Шуфутинский, чтобы срубить в Украине бабла даже про свои "украинские" корни вспомнил ... Таких певунов ртом, исполняющих блатняк, гнать подсрачниками подальше от Украины, пусть к обдолбанной сепарне едет в ЛуганДон, маланец хитрожопый...
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20.11.2021 17:19 Відповісти
Как же им хочется денег и ртом и жопой заглотить.
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20.11.2021 17:44 Відповісти
Сидит в жюри на многих тв передачах.Явно имеет большой блат безголосый старик.Кто любит его песни пусть пласты слушают,чем приходить в большой зал слушать фонограмму и смотреть на открывающию рот старую куклу, падкую на ваши деньги.
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20.11.2021 17:52 Відповісти
До біса цього зїхавшого з розуму "приблатньонного" жида разом з розєнбаумом.
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20.11.2021 18:03 Відповісти
про Розенбаума есть разные мнения
одно только его обращение к путину с требованием прекратить коронавирусную истерику многого стоит
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20.11.2021 18:19 Відповісти
Нічого не коштує. Абсолютний нуль. Він вірний *****-шаломовець.
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20.11.2021 18:28 Відповісти
говно
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20.11.2021 18:17 Відповісти
- грошик стал тяжел...)
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20.11.2021 19:46 Відповісти
Быдло будет в восторге!
Как не пустить такое в Украину!
Оно ведь "вне политики".
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20.11.2021 20:17 Відповісти
Конечно)))Такая "интеллигенция", как вы, вряд ли, позволит себе пойти на такой концерт)))В колхозе денег не дадут на билет до Киева и на концерт)))
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21.11.2021 13:57 Відповісти
Беги, беги.
Ты же "вне войны и политики"!
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21.11.2021 16:41 Відповісти
Для кобзо на не бажає дати концерт?
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20.11.2021 20:21 Відповісти
на так о чем речь если внесен... гнать в шею
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20.11.2021 21:01 Відповісти
Отлично, ждем в Киеве. Всегда рады.
А кому не нравится- пускай мотают туда, откуда это быдло приехалр
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20.11.2021 22:32 Відповісти
Концерт в Донецке
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20.11.2021 22:42 Відповісти
Буде навесні з концертами, Шойгу вже такову армію приготував...
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21.11.2021 02:03 Відповісти
Писюврота, а не концерт в Киеве!
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21.11.2021 07:11 Відповісти
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