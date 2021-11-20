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карантин (16095) Київ (13835) Кличко (2813) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 40 людей, виявлено 1 484 нові випадки захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я

За добу від COVID-19 в Києві померли 40 людей, виявлено 1 484 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 484 хворих на коронавірус (загалом 287 146), померли 40 осіб (загалом 7 136).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Так, захворіли 816 жінок віком від 18 до 95 років, 560 чоловіків віком від 18 до 95 років, 51 дівчинка від 10 місяців до 17 років і 57 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. 

Також зафіксовано 40 летальних випадків від вірусу (загалом 7136): 22 жінки від 55 до 86 років, 18 чоловіків від 33 до 95 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 274 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Тим часом 1 214 осіб подолали коронавірус (загалом 244 649).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (227), Солом’янському (207) та в Святошинському (198).

Також читайте: COVID-19 у Європі: Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ТАБЛИЦЯ
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И чо? Все были не вакцинированы?
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20.11.2021 13:54 Відповісти
Это я к тому что мы с моим другом, вы тут его все знаете - укололись двумя дозами файзера. Не было не побочных эффектов, температруры даже не было. НУ в смысле была, но штатная - как у всех живых людей ***********. ТАК ЧТО ИДИТЕ ВСЕ И ВАЦИНИРУЙТЕЙСТЕСЬ. И смотрите как умирают ваши враги
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20.11.2021 14:03 Відповісти
*враги порохоботы
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20.11.2021 14:09 Відповісти
Лично знаю одного лоха, уколовшегося китайским фуфломицином.
Как раз заболел 3 раз.
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20.11.2021 14:59 Відповісти
Жах. Наверное не вакцинированы были или с купленным сертификатом.
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20.11.2021 14:04 Відповісти
Вообще зависит от организма. Умирает 90 % пенсия. Я условно не старый вколол себе две дозы файзера, знач отобрал шанс на жизнь у какогота пенса?
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20.11.2021 14:07 Відповісти
Я думаю, лохторат боксера помирає в першу чергу
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20.11.2021 14:46 Відповісти
 
 