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ФДМУ (273) Сенниченко Дмитро (69) Денис Шмигаль (2699)

Це його особисте рішення, - Шмигаль про відставку Сенниченка з посади голови Фонду Держмайна

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Це його особисте рішення, - Шмигаль про відставку Сенниченка з посади голови Фонду Держмайна

Дмитро Сенниченко сам вирішив піди з посади голови Фонду державного майна України, звільнення не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.

"Я думаю, що Дмитро Сенниченко дасть відповідні коментарі. Дійсно, заява подана на Верховну Раду України, так, як цього вимагає закон. Тобто тут немає якихось звільнень і так далі. Це його особисте рішення. Воно пов’язане з його особистими мотивами, які він озвучить. Ми з ним спілкувалися, він сказав: я готуюся, я озвучу. Сенсаційних речей немає", – сказав прем’єр.

Дмитро Сенниченко заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна, 18 листопада.

Раніше засоби інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Сенниченко твердить, що відставка є його особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав "час рухатися далі".

Тепер заяву Сенниченка повинна розглянути Верховна Рада, депутати мають проголосувати за це у сесійній залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Фонду держмайна Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням
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Топ коментарі
+4
Крысы разбегаются от Зели.
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20.11.2021 14:48
+4
"виконав усі СВОЇ плани, і настав "час рухатися далі"".
Ви подумали те ж саме, що я?
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20.11.2021 14:56
+2
Раньше такая должность стрелялась или выкидывалась з багатоповерхівкі
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20.11.2021 15:14
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піди з посади
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20.11.2021 14:46 Відповісти
Крысы разбегаются от Зели.
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20.11.2021 14:48 Відповісти
Проти Дмитра Сенниченка, станом на 2021 рік, відкрито шість кримінальних проваджень. Ці справи стосуються, зокрема, продажу готелю Дніпро, а також можливої спроби доведення до штучного банкрутства заводу Електроважмаш, порушення процедур формування переліку об'єктів приватизації; замовчування майна у декларації та призначення занадто великої кількості заступників, що не відповідає вимогам законодавства.

Где этот клован со своим "розбійник!"?
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20.11.2021 15:55 Відповісти
глючит пидкреслення у brave...
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20.11.2021 14:49 Відповісти
"виконав усі СВОЇ плани, і настав "час рухатися далі"".
Ви подумали те ж саме, що я?
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20.11.2021 14:56 Відповісти
То же самое, пришло первое на ум - внукам уже прибарахлился
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20.11.2021 15:13 Відповісти
Теперь бы в окно,не выйти.
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20.11.2021 15:25 Відповісти
Да и ружжо надо обходить десятой дорогой! И на рогатку с опаской поглядывать...
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20.11.2021 16:55 Відповісти
те, что поумнее уже бегут с зеленого титаника
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20.11.2021 14:56 Відповісти
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20.11.2021 15:29 Відповісти
Раньше такая должность стрелялась или выкидывалась з багатоповерхівкі
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20.11.2021 15:14 Відповісти
потому и бегит....по собственному желанию (выжить)
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20.11.2021 15:30 Відповісти
Крутое фото: "Парни, спасибо за работу, заработал на старость"
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20.11.2021 15:19 Відповісти
крысы бегут с титаника "Слуга Урода"
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20.11.2021 15:23 Відповісти
Відчув шо далі залишатись на посаді буде трохи ризиковано і краще спокійно собі відійти від коритця.
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20.11.2021 15:26 Відповісти
Кабмин ушел в отставку... кроме Шмыгаля малоВАТА будет...
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20.11.2021 15:58 Відповісти
Вони що, з безуглою родичі - на морді лиця написано "дебілізм, як воно є": ******** і *******, це все, на що вони здатні
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20.11.2021 15:59 Відповісти
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20.11.2021 15:59 Відповісти
Голов предыдущих Держмайнов... Чечетова и Валентину Семенюк убили при невыясненных обстоятельствах...кровавое кресло...
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20.11.2021 16:04 Відповісти
Після гнилих яблучок у Шустера, позорно втік з посади... мабуть об,ївся.
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20.11.2021 16:06 Відповісти
Він куснув не гнилих яблучок у Шустера,він відкусив добрячий кусок з продажу "Більшовика",подумав,послухав шо там в Шустера йому наговорили і вирішив більше не кусати...Ну їх нахрєн,тих зелених захламних ідіотів,піду зараз,подумав він,може,вони до кінця каденціі таких діл наворочають,що мене з Більшовиком забудуть...Рішення не глупе...
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20.11.2021 17:03 Відповісти
похоже, що епопея не закінчиться так просто... вже антимонопольний комітет виразив своє незадоволення "куплею" "більшовичка".
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20.11.2021 17:24 Відповісти
Теперь ему главное не закончить жизнь "самоубийством"
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20.11.2021 21:43 Відповісти
Не много офтопик, но не нашел подходящей темы

В Одесской области начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения на должность

Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом «Думской» сообщил источник в прокуратуре.



Интересно, что наручники на офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности.

Задержание произвели на 23 км автодороге Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, Панченко вымогал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

В административном здании отдела полиции прошли обыски.
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20.11.2021 22:08 Відповісти
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20.11.2021 22:09 Відповісти
 
 