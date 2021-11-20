Це його особисте рішення, - Шмигаль про відставку Сенниченка з посади голови Фонду Держмайна

Дмитро Сенниченко сам вирішив піди з посади голови Фонду державного майна України, звільнення не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.

"Я думаю, що Дмитро Сенниченко дасть відповідні коментарі. Дійсно, заява подана на Верховну Раду України, так, як цього вимагає закон. Тобто тут немає якихось звільнень і так далі. Це його особисте рішення. Воно пов’язане з його особистими мотивами, які він озвучить. Ми з ним спілкувалися, він сказав: я готуюся, я озвучу. Сенсаційних речей немає", – сказав прем’єр.

Дмитро Сенниченко заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна, 18 листопада.

Раніше засоби інформації з посиланням на власні джерела повідомляли, що Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Сенниченко твердить, що відставка є його особистим рішенням. За його словами, за два роки на керівній посаді в ФДМУ він виконав усі свої плани, і настав "час рухатися далі".

Тепер заяву Сенниченка повинна розглянути Верховна Рада, депутати мають проголосувати за це у сесійній залі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Фонду держмайна Сенниченко заявив про відставку за власним бажанням