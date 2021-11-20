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пам'ять (1149) Осмаєв Адам (95) Окуєва Аміна (140)

У неділю в Глевасі під Києвом біля меморіалу на честь Аміни Окуєвої зберуться друзі та рідні, щоб вшанувати її пам'ять

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У неділю в Глевасі під Києвом біля меморіалу на честь Аміни Окуєвої зберуться друзі та рідні, щоб вшанувати її пам'ять

У неділю, 20 листопада, об 11:00, на річницю початку Революції Гідності, біля меморіалу на честь Аміни Окуєвої в Глевасі, зберуться її друзі та рідні, щоб вшанувати пам'ять учасниці українсько-російської війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише чеченський доброволець, учасник АТО, вдівець Окуєвої Адам Осмаєв. Він подякував громаді смт Глеваха за пам'ять про Аміну.

"Аміна була активним учасником Революції Гідності. Залишивши роботу хірурга у міській лікарні, вона стала медиком на Майдані. Аміна боролася, щоб свобода була всім людям, бо добре знала, що таке несвобода. Багато хто в Україні цього не розуміли, але після виявлених гучних отруєнь, після відео з масовими тортурами, для всього світу став очевидним розмах державної політики щодо тортур і вбивств неугодних у Росії, - а все це відбувалося десятиліттями, і все це готувалося для України.

Після Майдану сміливі сини та дочки України відстояли свободу для свого народу і на фронті, але боротьба триває, і ворог знову накопичує сили біля кордонів. Тому знову час для єдності справжніх, як кажуть на Кавказі: "Єдність гори руйнує", - написав він.

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Автор: Вадим Куц
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надеюсь буба со свитой нэ зипсуйе роковыны...
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20.11.2021 15:23 Відповісти
Аміна була та залишиться справжнім патріотом України.Набагато більшим,ніж деякі теперішні поцріоти...Дякую тобі що ти була...
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20.11.2021 15:30 Відповісти
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20.11.2021 15:46 Відповісти
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20.11.2021 15:56 Відповісти
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20.11.2021 15:58 Відповісти
 
 