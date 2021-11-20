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Новини Політика України
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Центр протидії корупції (226) Слуга народу (2544) Саламаха Орест (2)

ЦПК про "Слугу народу" Саламаху: Бере 20 бюджетних тисяч на оренду житла, успішний бізнесмен із дорогою нерухомістю та автопарком, має багато "зашкварів" у Раді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мешканцям Дрогобича, Борислава, Трускавця, яких представляє у Верховній Раді депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха, варто зробити певні висновки щодо свого обранця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії корупції на сторінці у фейсбуці.

ЦПК нагадав, що Орест Саламаха минулого року "прославився" тим, що заснув прямо під час засідання Верховної Ради і проспав близько години.

ЦПК про Слугу народу Саламаху: Бере 20 бюджетних тисяч на оренду житла, успішний бізнесмен із дорогою нерухомістю та автопарком, має багато зашкварів у Раді 01

А далі ЦПК акцентує увагу на бізнесі "слуги народу", його статках та голосуванні в Раді.

Як зазначається, Саламаха з дружиною мають будівельний бізнес.

"Судячи з усього, досить прибутковий. Бо родина зуміла придбати будинок в Іспанії на 148 квадратів за приблизно 160 тисяч євро. Багато майна і в Україні, в тому числі будинок на 400 квадратів біля Львова. А ще понад 200 тисяч доларів, понад 200 тисяч євро заощаджень і недешеві авто. Кілька місяців тому, приміром, Саламаха додав до свого автопарку Audi E-tron за 1,5 млн грн.

Попри всі ці багатства, Саламаха не цурається брати по 20 000 грн на місяць з бюджету на оренду житла. А навіщо витрачатись, якщо платники податків є. Але тут є питання. Якого житла? Жодної нерухомості в столиці Саламаха не декларує. Не на вокзалі ж мешкає. Напишемо в НАЗК, нехай перевірять", - пише ЦПК.

Також виникають запитання і до голосувань "слуги народу" в Раді.

"Саламаха пропустив засідання, на яких ухвалювалась судова реформа. Певно, були важливіші справи. А навіщо щось міняти, правда? Все чудово у нас з судовою системою. Зі свіжого. Саламаха голосував за виведення з-під Prozorro закупівель на 40 млрд грн на рік. Які приносять економію в розмірі близько 5 млрд на рік. На щастя, афера, за яку голосував Саламаха, не набрала потрібної кількості голосів.

Всі зашквари пана Саламахи, в тому числі голосування за Авакова, Венедіктову і зашкварну комісію з обрання голови антикорупційної прокуратури, тут: https://www.serpom.org.ua/deputies/salamaha-orest-igorovych/ Там же можете допомогти нам поширити цей допис якомога ширшому колу виборців", - йдеться в повідомленні.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+16
Сучий пес!
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20.11.2021 16:18
+13
Слуги уроды
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20.11.2021 16:22
+12
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20.11.2021 16:38
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Сучий пес!
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20.11.2021 16:18 Відповісти
Та нічого-мудрий нарід затягне паски та готуватиме своїх слуг і надалі...
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20.11.2021 16:22 Відповісти
...хотів сказати-годуватиме...
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20.11.2021 16:27 Відповісти
...а дивлячись на фото розумієшь,що кошти бере ніяк не на оренду житла...
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20.11.2021 17:01 Відповісти
Слуги уроды
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20.11.2021 16:22 Відповісти
Жадность - основное качество народного депутата Украины. Никогда не бывает - хватит, всегда - мало.
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20.11.2021 16:27 Відповісти
Обычный зелёный мародёр.... Брат - близнец гундосого скомороха...
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20.11.2021 16:27 Відповісти
Так в Раду прийшли з однією метою, - щоб і для внуків вистачило, так що "крисячитимуть" напропалу.
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20.11.2021 16:34 Відповісти
Убогое создание
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20.11.2021 16:37 Відповісти
У чувака жизнь удалась.
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20.11.2021 16:38 Відповісти
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20.11.2021 16:38 Відповісти
таких там через одного...(оптимистично)
особенно с доплатами на аренду по 20 000... что нельзя поселить в общагу??? в бесплатную для депутан ??? не почину? но зато сколько экономится на месяц? миллионы...которых так не хватает в пенсионном фонде...
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20.11.2021 16:39 Відповісти
Та ладно вам, чуваку на носки не хватает.
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20.11.2021 16:40 Відповісти
білі .....під мЄшти ( low shoes) ....- це так круто та стильно ...
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20.11.2021 17:45 Відповісти
Ну власть же это тоже бизнес в Украине, что от него требовать. Он вложился, вряд ли бесплатно получил место депутата, теперь зарабатывает, даже прибыль надо получить. Но то что избирателей разводят, как лохов, за их же деньги, так это ничего нового.
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20.11.2021 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sVnuPkX7Tik предвыборная реклама... атеперь ткнуть эту падлу рожей в его же лживое говно!
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20.11.2021 16:44 Відповісти
Слуга наріду, чи навпаки. Какаяразніца?
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20.11.2021 16:45 Відповісти
А шо такое? Масло нынче дорого, вот и приходится брать там, где можно
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20.11.2021 16:54 Відповісти
ЦПК про "Слугу народу" Саламаху: Бере 20 бюджетних тисяч на оренду житла, успішний бізнесмен із дорогою нерухомістю та автопарком, має багато "зашкварів" у Раді... і все це ми зробили разом!
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20.11.2021 17:02 Відповісти
Не ми, а ви.
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20.11.2021 17:30 Відповісти
Це дрібна нікому не відома комашка. Тут цілого Стефанчука - спікер ВРУ- підловили на крисятниченні бюджету: живе в своїй шикарній квартирі, записаній на тещу, а одержував ті ж 20 тис на оренду житла. І нічого, шановний депутат, навіть вчить інших депутатів етиці, як от Гео Лероса недавно
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20.11.2021 17:34 Відповісти
Тупа істота.
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20.11.2021 17:51 Відповісти
Воно по 20 000 гривень в день "фінькає"на себе коханого,а тут така"дрібничка" як на оренду житла,гріх не скористатись...
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20.11.2021 18:07 Відповісти
І це ще не всі його зашквари. Адже він був автором однієї з поправок про скасування обов"язкового дубляжу фільмів і серіалів державною мовою.
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20.11.2021 19:17 Відповісти
Каков нарид таки и слуги.
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20.11.2021 19:37 Відповісти
зебилы за таких проглосовали, главное что б не Порошенко
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20.11.2021 20:23 Відповісти
Так о нем, о подлеце слава аж у Трускавце!
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21.11.2021 01:46 Відповісти
 
 