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вакцина (3528) Денис Шмигаль (2699) Дія (450)

"Дія" сформує відповідну платіжну картку, - Шмигаль розповів, як отримати і скористатися тисячею за вакцинацію

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Програма з виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року. Скористатися цією тисячею гривень можуть всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.

Він додав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. "Дія" сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", – наголосив прем’єр.

Також читайте: В соцмережах від імені МОЗ публікують фейкову інформацію, як отримати "COVID-тисячу"

Денис Шмигаль уточнив: "Ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали. Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземці в Україні зможуть користуватися електронними послугами, - Шмигаль
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Топ коментарі
+24
чергова афера ермакотатарових бубочок. будьте добрі, покроково розкажіть що робити моїм батькам та тещі.
гаджетів вони не мають, що таке ДІЯ не знають, нікуди далі базару та лікаря не їздять і до найближчого театру їм 150 км.
УВАЖНО ПРОЧИТАЮ ТОЙ РЕЧОВИЙ ПОНОС ЯКИЙ ТИ, С,,,КА НАПИШЕШ.
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20.11.2021 16:41
+20
А як смартфона в бабусі немає?
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20.11.2021 16:25
+18
А дело даже не в стмартфоне.

Накой вобще нужна эта тысяча, которую потратить можно только на развлекаловку? Это ж чистый разводняк "деньги есть, но хрен потратишь".

Начислили б на счет за коммуналку сразу и всех делов.
Но это ж реальные бабки. А задача - пиар, а не деньги.
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20.11.2021 17:09
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А як смартфона в бабусі немає?
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20.11.2021 16:25 Відповісти
А дело даже не в стмартфоне.

Накой вобще нужна эта тысяча, которую потратить можно только на развлекаловку? Это ж чистый разводняк "деньги есть, но хрен потратишь".

Начислили б на счет за коммуналку сразу и всех делов.
Но это ж реальные бабки. А задача - пиар, а не деньги.
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20.11.2021 17:09 Відповісти
Дело не только в пиаре, а в поддержке только того бизнеса, из которого проросла зелень. При этом что интересно: вынут у народа изо рта то, что туда и не положат.
"Да подавись ты своими деньгами." - (с) фильм "Любовь и голуби"
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20.11.2021 17:18 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1461353029706207244


пардон )))))))
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20.11.2021 19:14 Відповісти
Пример как идиоты выполняют указания дебила.......
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20.11.2021 17:13 Відповісти
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20.11.2021 17:20 Відповісти
Тобто, не маючи Дiї, але маючи 2 щеплення, грошi "пролетять" повз тебе.

Ай маладєц, абаманул Ашота! (с)
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20.11.2021 16:26 Відповісти
пролетят куда надо.. не переживай
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20.11.2021 16:49 Відповісти
це нагадує приватбанківську віртуальну карту "Бонус+" - за десяток років я ще ні разу не зустрічав магазин який приймає оплату з цієї "карти"
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20.11.2021 17:48 Відповісти
У моєму селі є такий. Не треба так принижувати великі міста)
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20.11.2021 17:59 Відповісти
Есть такие, например https://odesskaya-obl.prom.ua/c2671788-nofelet.html, я там брал себе наушники пару раз. Бонусами расчитывался.
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20.11.2021 20:32 Відповісти
я вірю що такі магазини десь є - але для цього треба пертися чорт-зна-куди і купляти те, що мені нафіг непотрібно
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20.11.2021 21:02 Відповісти
я ссылку дал на интернет магазин, оплачивал онлайн, новая почта доставила.
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21.11.2021 02:59 Відповісти
і де там хоч пів-слова про те, що вони приймають бонус+
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21.11.2021 03:31 Відповісти
нажми на " оплата и доставка"
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21.11.2021 18:17 Відповісти
там просто "оплата на карту" і нічого про бонус+
у голімого магазину, що хоститься на майданчику prom.ua нема автоматичної оплати - все що вони можуть, це прислати номер своєї приватовської карточки. Походу ти забрехався…
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21.11.2021 19:13 Відповісти
ты наверное что-то не то читаешь. По ссылке магазин нофелет и там написано: Оплата картой Visa, Mastercard - LiqPay
В том числе и оплата с бонусного счёта Приват банка Бонус+, самый выгодный способ оплаты, бонус + 1%
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21.11.2021 20:26 Відповісти
на сараї написано "Цой жив" - а насправді там дрова
в оформленні замовлення нема вибору віртуальної карти "бонус+"
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21.11.2021 21:13 Відповісти
Ты мне рассказываешь?) Я 2 раза покупал там. Значит тебе не повезло. У меня уже бонусы закончились, они мне не нужны.
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22.11.2021 09:44 Відповісти
я вважаю, що ти просто брешеш - бо доказів ніяких
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22.11.2021 11:43 Відповісти
Я специально им в чат написал, и они дали ссылку, как оплатить бонусами:

https://nofelet.net.ua/a271812-kak-kupit-internet.html
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22.11.2021 16:48 Відповісти
гарно замаскувалися - пересічний покупець так просто і не знайде Залишилося розшукати там хоть що небудь мені потрібне
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22.11.2021 19:24 Відповісти
Есть и другие магазины, жена себе какие-то нитки покупала. Нужно просто поискать.
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23.11.2021 02:14 Відповісти
Заправка Укрпетроль, приймають.
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20.11.2021 22:14 Відповісти
найближча така заправка за 150 км
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20.11.2021 23:56 Відповісти
Та вони всі Зебіли,які кіно,музеї пенсіонерам.Комуналка да поїсти Зебарани!
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20.11.2021 16:28 Відповісти
Какое же оно, со всем зелёным кодлом убогое.

Где прорыв? Где выполнения обещаний?
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20.11.2021 16:33 Відповісти
Какие-то идиоты смотрели полные быдлоюмора выпуски квартала95, тупорылые скриалы "сваты" и "слуга народа", опустившись(а, может, асегда были такими - за кучму 2 раза кто-то же голосовал) до их(телепередач) уровня и поверили обещаниям этой своры...
Ну кто им доктор?
Жаль только их заложников - вменяемое меньшинство.
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20.11.2021 17:07 Відповісти
Цифровой ошейник!Я за вакцинацию,мало того,вакцинировался еще в июне.Но категорически против лишения людей "права на забвение" - это кстати в тренде евросоюза,где законодательство об использовании личных данных не игрушечное.
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20.11.2021 16:34 Відповісти
против лишения людей "права на забвение" - это кстати в тренде евросоюза
Если вы про то "забвение" которое забвение то "пиво отпускается только членам месткома"

Sterbehilfe nur noch für Geimpfte und Genesene | Verein Sterbehilfe
Sterbehilfe und die vorbereitende Prüfung der Freiverantwortlichkeit unserer sterbewilligen Mitglieder gebieten menschliche Nähe. Menschliche Nähe aber ist Voraussetzung und Nährboden der Corona-Virusübertragung. Ab heute gilt in unserem Verein die 2G-Regel, ergänzt um situationsbezogene Massnahmen, wie zum Beispiel Schnelltests vor Begegnungen in geschlossenen Räumen. Bei der schwierigen...
медицинская эвтаназия в Германии -- только для вакцинированных или переболевших.
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20.11.2021 19:30 Відповісти
Печерский холм
Вчерашний эфир Шустера - это начало тотальной войны между олигаром Ринатом Ахметовым и Офисом президента Зеленского. Реация будет: прямо сейчас в ОП готовят перечень мер. Однако. Коллеги сильно ошибаются, когда пишут, что сейчас может случиться быстрая отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нет, не случится. Скорее наоборот. И вот почему.
Наши источники сообщают что в офисах Ахметова бывшего сотрудника ДТЭК Шмыгаля уже давно называют предателем и относятся к нему соответственно. Дело в том, что Шмыгаль душей и телом продался главе ОП Ермаку. Собственно, Шмыгаль не продержался бы так долго на должности, если бы не доказал Ермаку свою полную преданность. Да собственно, уже все очевидно. Блокировку выплат корпорации ДТЭК за зеленую энергетику организовало правительство Шмыгаля. Их не остановило даже падение инвестиционной привлекательности страны. Просто поверьте, такого Шмыгалю у Ахметова не забудут никогда.
Шмыгаля не отпрявят в оставку. Наоборот. Шмыгаль сейчас станет ударной силой в войне Офиса президента против Ахметова. Шмыгаль сейчас, это власовец котрый в бою против Красной армии бьется до конца - лагерь ГУЛАГа для него равняется аду. Шмыгалю нечего терять. Против Ахметова он задействует весь возможный арсенал правительства. Лишь бы не в оставку.
От себя добавим только одно. Войну с Ахметовым Офису президента не выиграть. Слишком глубоко интегрирован Ахметов во все сферы украинского общества. Эта война кошмарно истощит обе стороны. А выиграет от нее тот кто в этой войне не участвует. Петр Порошенко.
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20.11.2021 16:34 Відповісти
Урааааааа!
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20.11.2021 16:43 Відповісти
Петро Олексійович молодець ,він завжди виграє.
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20.11.2021 17:37 Відповісти
чергова афера ермакотатарових бубочок. будьте добрі, покроково розкажіть що робити моїм батькам та тещі.
гаджетів вони не мають, що таке ДІЯ не знають, нікуди далі базару та лікаря не їздять і до найближчого театру їм 150 км.
УВАЖНО ПРОЧИТАЮ ТОЙ РЕЧОВИЙ ПОНОС ЯКИЙ ТИ, С,,,КА НАПИШЕШ.
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20.11.2021 16:41 Відповісти
Пожилые люди не нужны этой власти, так как уже не будут голосовать за "бедного честного мальчика Вову", поэтому покупают этой подачкой в 1000 грн более молодую прослойку населения...
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20.11.2021 17:00 Відповісти
Усе фігня, я, використовуючи надпотужні калькулятори, усе не можу поділити виділені 3 лярди грошей на 9 лямів вакцинованих! Усі калькулятори відмовляють! Ну не виходить по 1к на рило!
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20.11.2021 18:02 Відповісти
а фулі тут рахувати як це черговий об.......бос. запланували 3 етапи по три ярда. разом 9. людей похолого вікута молодих пенсіонерів у нас близько 17 лямів. хоч в....рись, а якщо всі вакцинуються, 6-7 ярдів не вистачить. от роздадуть 1-2 ярда а 7 зкомуниздят.
ти бачив щоб хтось колись сам себе перевірив, викрив та посадив? НІ? і я ні. от і вся відповідь
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20.11.2021 20:45 Відповісти
От клоунов - скоромохам! Валите на концерт! За одно, и проверите вакцину. Да и скоромохи от голода не подохнут. Ведь в Испании нужно виллы содержать...
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20.11.2021 16:50 Відповісти
Шмигаль ещё не матерное слово? Его ещё можно тут употреблять?
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20.11.2021 16:51 Відповісти
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20.11.2021 16:52 Відповісти
Даю 10 000 грн. Щезніть! ( не про вак. про владу).
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20.11.2021 16:53 Відповісти
В жопу бубе запихайте эту тисячу, дебилы тупорылые.
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20.11.2021 16:56 Відповісти
Вся ця клоунська шобла вже давно викликає почуття огиди своїми тупими розводами.
Цікаво, куди я можу за 1000 грн. полетіти чи поїхати, особливо в грудні? Або на який херчлен мені потрібно йти в кінотеатр, коли я і так можу подивитись любий фільм вдома.
Можу побажати всім клоунам "95 кварталу" засунути собі в дупу цю тисячу та й кайфувати.
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20.11.2021 16:59 Відповісти
задолбали они со свей дией, чем дальше тем меньше желания её ставить. Ну и что делать баббушке с её кнопочним телефоном ? Этот утырок наверно думает что у всех айфоны.
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20.11.2021 17:04 Відповісти
Те ж саме стосується "подорожей, відвідання культурних закладів, спортзалів" тощо. Багато хто з людей думає кожен день чим платити за хату, комуналку, їжу, ліки, бензин і т. д.
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20.11.2021 17:36 Відповісти
Знову зЕ- клоун обдурив свою публіку.

..далі буде
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20.11.2021 17:05 Відповісти
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20.11.2021 17:06 Відповісти
а потом сделают виртуальную кредитную карту, с которой будут списывать деньги, если ты не вакцинировался. Сохранение энергии в природе денег в дие!
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20.11.2021 17:08 Відповісти
ну все хотел... но не буду вакцинироваться, отговорили, жду 19 декабря
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20.11.2021 17:19 Відповісти
"як скористатися тисячею"-500грн. засунути в сріку шмигалю, 500грн-в сріку зєлєнському.
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20.11.2021 17:26 Відповісти
На фоні Вагнерґейту всім розумним та не байдужим чхати на ці крихти з панського столу.
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20.11.2021 17:29 Відповісти
Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года.

19 декабря 2022 года 1000 накроется женским половым органом и за нее можно будет подержатся.
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20.11.2021 17:33 Відповісти
Та пішли ви свинособаки, зі своєю "вакцинацією", "дією" і тищою в придачу.
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20.11.2021 17:34 Відповісти
Засуньте, ЗЕлені ублюдки, свою "тищу" та злоДІЮ собі в дупу.
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20.11.2021 17:39 Відповісти
Блазні 😡
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20.11.2021 17:42 Відповісти
В Цирк можна вже не ходити ...вже Цирку і в житті вистачає...
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20.11.2021 17:45 Відповісти
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20.11.2021 17:46 Відповісти
А дальше идет обычный обнал. Мы списываем Вашу тысячу и вручаем триста гривен в руки. А тысячу предъявляем государству к погашению. Вот и весь механизм.
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20.11.2021 17:52 Відповісти
Не, очевидно в обозримом будущем начнется ураганные гастроли 95-го квартала по всем городам ,ПГТ и сёлам, цена билета составит соответственно - одна тысяча гривен.
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20.11.2021 18:08 Відповісти
А смартфоны для установки приложения "дия" пенсионерам прилагаются?
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20.11.2021 18:04 Відповісти
получается, эта тысяча похожа на лотерею, т. к. ее может получить только часть вакцинированных, а значит, практически не возможно проверить, кому и сколько выплачено денег.
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20.11.2021 18:09 Відповісти
У многих бедных нет смартфона, а тем более компютера! Более того ни смартфон ни компютер не предусмотрен в потребительской корзине граждан! Кроме того никто не обязн устанавливать себе на смартфон какое то приложение! Фактически выделение тысячи только тем у кого есть Дия это дискриминация и нарушение прав человека согласно Конституции!
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20.11.2021 19:24 Відповісти
ты совершенно прав. Зеленский радуется, что будет " первое в мире цифровое государство". Только он не понимает, что правительство других стран не тупее зекоманды. И такую фигню не водят в других странах именно потому, что действительно никто не обязан иметь смартфон или компьютер или скачивать приложение. Кроме того- иметь электронный паспорт не очень безопасно.
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20.11.2021 20:37 Відповісти
Тю, я уже получил свою тьісячу. Просто подключил принтер к телефону..
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20.11.2021 19:29 Відповісти
Ну я так понял гендели и кабаки не пострадали?
Пробухать не получится.
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20.11.2021 19:33 Відповісти
та нехай ті гроші їм на таблетки будуть
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20.11.2021 20:31 Відповісти
СУКИ , начали ПРЕДВЫБОРНУЮ ГОНКУ и ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ !!! Твари , народу не за что купить лекарства , купить хлеб , оплатить коммуналку а больным бабушкам предлагают ехать в областной город в музей !!! КАКОЙ ЦИНИЗМ , ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО , НАСМЕШКА !!! НИКТО за 30 лет не позволял себе ТАКОГО ..... Н Е Н А В И Ж У ..........
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21.11.2021 00:04 Відповісти
 
 