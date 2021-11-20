"Дія" сформує відповідну платіжну картку, - Шмигаль розповів, як отримати і скористатися тисячею за вакцинацію
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Програма з виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року. Скористатися цією тисячею гривень можуть всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.
Він додав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.
"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. "Дія" сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", – наголосив прем’єр.
Денис Шмигаль уточнив: "Ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали. Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх".
Будь ласка, зачекайте...
Накой вобще нужна эта тысяча, которую потратить можно только на развлекаловку? Это ж чистый разводняк "деньги есть, но хрен потратишь".
Начислили б на счет за коммуналку сразу и всех делов.
Но это ж реальные бабки. А задача - пиар, а не деньги.
"Да подавись ты своими деньгами." - (с) фильм "Любовь и голуби"
пардон )))))))
Ай маладєц, абаманул Ашота! (с)
у голімого магазину, що хоститься на майданчику prom.ua нема автоматичної оплати - все що вони можуть, це прислати номер своєї приватовської карточки. Походу ти забрехався…
В том числе и оплата с бонусного счёта Приват банка Бонус+, самый выгодный способ оплаты, бонус + 1%
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Где прорыв? Где выполнения обещаний?
Ну кто им доктор?
Жаль только их заложников - вменяемое меньшинство.
Если вы про то "забвение" которое забвение то "пиво отпускается только членам месткома"
Sterbehilfe nur noch für Geimpfte und Genesene | Verein Sterbehilfe
Sterbehilfe und die vorbereitende Prüfung der Freiverantwortlichkeit unserer sterbewilligen Mitglieder gebieten menschliche Nähe. Menschliche Nähe aber ist Voraussetzung und Nährboden der Corona-Virusübertragung. Ab heute gilt in unserem Verein die 2G-Regel, ergänzt um situationsbezogene Massnahmen, wie zum Beispiel Schnelltests vor Begegnungen in geschlossenen Räumen. Bei der schwierigen...
медицинская эвтаназия в Германии -- только для вакцинированных или переболевших.
Вчерашний эфир Шустера - это начало тотальной войны между олигаром Ринатом Ахметовым и Офисом президента Зеленского. Реация будет: прямо сейчас в ОП готовят перечень мер. Однако. Коллеги сильно ошибаются, когда пишут, что сейчас может случиться быстрая отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нет, не случится. Скорее наоборот. И вот почему.
Наши источники сообщают что в офисах Ахметова бывшего сотрудника ДТЭК Шмыгаля уже давно называют предателем и относятся к нему соответственно. Дело в том, что Шмыгаль душей и телом продался главе ОП Ермаку. Собственно, Шмыгаль не продержался бы так долго на должности, если бы не доказал Ермаку свою полную преданность. Да собственно, уже все очевидно. Блокировку выплат корпорации ДТЭК за зеленую энергетику организовало правительство Шмыгаля. Их не остановило даже падение инвестиционной привлекательности страны. Просто поверьте, такого Шмыгалю у Ахметова не забудут никогда.
Шмыгаля не отпрявят в оставку. Наоборот. Шмыгаль сейчас станет ударной силой в войне Офиса президента против Ахметова. Шмыгаль сейчас, это власовец котрый в бою против Красной армии бьется до конца - лагерь ГУЛАГа для него равняется аду. Шмыгалю нечего терять. Против Ахметова он задействует весь возможный арсенал правительства. Лишь бы не в оставку.
От себя добавим только одно. Войну с Ахметовым Офису президента не выиграть. Слишком глубоко интегрирован Ахметов во все сферы украинского общества. Эта война кошмарно истощит обе стороны. А выиграет от нее тот кто в этой войне не участвует. Петр Порошенко.
гаджетів вони не мають, що таке ДІЯ не знають, нікуди далі базару та лікаря не їздять і до найближчого театру їм 150 км.
УВАЖНО ПРОЧИТАЮ ТОЙ РЕЧОВИЙ ПОНОС ЯКИЙ ТИ, С,,,КА НАПИШЕШ.
ти бачив щоб хтось колись сам себе перевірив, викрив та посадив? НІ? і я ні. от і вся відповідь
Цікаво, куди я можу за 1000 грн. полетіти чи поїхати, особливо в грудні? Або на який
херчлен мені потрібно йти в кінотеатр, коли я і так можу подивитись любий фільм вдома.
Можу побажати всім клоунам "95 кварталу" засунути собі в дупу цю тисячу та й кайфувати.
..далі буде
энергии в природеденег в дие!
19 декабря 2022 года 1000 накроется женским половым органом и за нее можно будет подержатся.
Пробухать не получится.