"Дія" сформує відповідну платіжну картку, - Шмигаль розповів, як отримати і скористатися тисячею за вакцинацію

Програма з виділення однієї тисячі гривень для вакцинованих громадян діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року. Скористатися цією тисячею гривень можуть всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в "Суботньому інтерв’ю" Радіо Свобода.

Він додав, що кошти в розмірі однієї тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через "Дію". Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком.

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто має відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. "Дія" сформує відповідну картку платіжну, якою можна буде скористатися лише на ці п’ять напрямів, які найбільш постраждали від COVID... Це креативні індустрії, кіно, театри, музеї, це спортивні центри і перевезення всередині України, авіа і залізничні. Ось ці напрямки отримають підтримку", – наголосив прем’єр.

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Денис Шмигаль уточнив: "Ця програма спрямована на підтримку індустрій, які постраждали. Але в той же ж час вона мотивує людей вакцинуватися і користуватися "Дією" як тим ресурсом, який допомагає державі впорядкувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх".

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