З початку доби 20 листопада порушень режиму тиші з боку російських окупантів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

З початку доби 20 листопада ворог не порушував режим перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні повідомляється: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Донбасі внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинув український воїн, загалом окупанти здійснили 17 обстрілів, - штаб ООС