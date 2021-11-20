З початку доби 20 листопада порушень режиму тиші з боку російських окупантів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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З початку доби 20 листопада ворог не порушував режим перемир'я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр штабу ООС.
У вечірньому зведенні повідомляється: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
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