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З початку доби 20 листопада порушень режиму тиші з боку російських окупантів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

З початку доби 20 листопада порушень режиму тиші з боку російських окупантів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

З початку доби 20 листопада ворог не порушував режим перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр штабу ООС.

У вечірньому зведенні повідомляється: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

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Хочеться вірити що був здійснений політ "Байрактара" і можливо не одного.
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20.11.2021 17:29 Відповісти
Какой нах "режим тишины"?
ЗАБУДЬТЕ уже про него!
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20.11.2021 17:44 Відповісти
Затаились
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20.11.2021 21:14 Відповісти
 
 