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Фінансова система болісно відреагувала на втручання Кабміну в "зелений" кредит від ЄС, - експрем’єр

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Фінансова система болісно відреагувала на втручання Кабміну в

Втручання уряду України в розподіл коштів "зелених" єврооблігацій і телефонні директиви не повертати кошти окремим компаніям призвели до погіршення фінансової ситуації і підвищило ризик дефолту.

Про це заявив прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера".

"У зв’язку з цими нерозрахунками вже зараз відреагувала міжнародна фінансова система. І переддефолтний рівень країни, України, наш з вами, українців, виріс на 20%. Я все життя працював над тим, щоб понижати борги, вибудовувати довіру і зменшувати навантаження на країну. Вони зараз створюють борги, які призводять до того, що наші з вами кошти вже під загрозою", - сказав експрем’єр.

Втручання уряду в процедуру розподілу коштів західних банків і інвестиційних фондів колишній голова уряду назвав корупцією.

"Коли є кошти, які треба заплатити по рахунках, які підписані урядом, і якщо хтось знімає слухавку, наприклад, прем’єр, дзвонить і дає пряму вказівку: почекайте, відтермінуйте, ми маємо ще щось допрацювати, - це мені попахує тільки одним - корупцією", - додав Гройсман.

З рештою кошти західних фондів український уряд всупереч всім правилам і нормам намагається використати для політичного тиску, додав експрем’єр.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.
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Топ коментарі
+8
Зеля создал искусственный энргетический кризис в стране, чтобы привести страну к стойло к Путину, а вину хочет свалить на зелёную энергетику доля которой меньше 4%.
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20.11.2021 18:25
+5
Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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20.11.2021 18:52
+4
Ще раз. За зелену енергетику Шмигаль платити НЕ ВІДМОВИВСЯ! Просто за командою з Банкової не заплатили Ахметову, який посмів на власних каналах розганяти Вагнергейт. Решта всі гравці, які "беруть участь у обдираловці" за словами деяких дорисувачів гроші отримали. В тому числі і Коломойський. Запитання до таких дописувачів: чим "зелений Еергетик" Коломойський кращий від "зеленого енергетика Ахмєтова? 😊 І тим же паном-дописувачам хочу нагадати, що Ахмєтка енергетичне вугілля з возить зааз в ***'ну, рятуючи нашу енергетику, а Коломойський через суд забирає мільярди кубометрів газу, хоронячи цю саму енергетику і здираюси з нас гроші, які Ахмєтці і не снилися. 😊
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20.11.2021 18:25
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Всі ці "зелені" заморочки - звичайне обдиралово жителів України. Так само як і "постачання газу з ЄС".
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20.11.2021 17:38 Відповісти
Почом гройсмани в Рижого за штучку?
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20.11.2021 18:03 Відповісти
Подороже, чем гринпоцы у бородатой и воровитой бабки.
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20.11.2021 20:02 Відповісти
Та да.
Катастрофа галактического масштаба.
Дайте уже ахметке денех!
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20.11.2021 17:41 Відповісти
Так Шмигаль человек Ахметова, как "ДТЕК ВДЕ" не виплатили?
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20.11.2021 17:42 Відповісти
а шмыгаль ничего не решает.....за них всех карабас-коломойша думает!
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20.11.2021 19:02 Відповісти
Шмыгаль это зицпредседатель Фунт.
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20.11.2021 19:22 Відповісти
Ще один"мессершмидт" виліз ,пришло время делить гроші по новой.
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20.11.2021 17:43 Відповісти
За 2,5 роки нарешті розібрав зароблене непосильною примьєрською працею на кучки. Зрозумів, потрібно ще.
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20.11.2021 18:06 Відповісти
Вам «Дія» сподобалась, особливо реєстрація? Так ось, банда Зелених почистить гаманці кожного. Мені з самого початку реєстрації було незрозуміло для чого вказувати банк, хіба я повинен логін і пароль від реєстраційних даних банку вказувати
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20.11.2021 17:50 Відповісти
Ви вказували при вході в систему свого банку і це було не в діїї, а в окремому вікні від банку!.
Хоча гарантії немає про вашу конфіденційніть
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20.11.2021 17:56 Відповісти
Дия полная хрень, однозначно. Веб-версия еще ничего, а приложение Дия -лажа.
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20.11.2021 20:21 Відповісти
Это я буду устанавливать себе на смартфон "Дію" чтобы получить одну тысячу гривен? так я лучше не буду вакцинироваться!
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20.11.2021 21:23 Відповісти
Я не защищзаю зебобиков! НО Вот скажите что он курит? Есть ли у него хоть капля совести и чести? Говорит о его "борьбе" с долгом! С момента вступления Владимира Гройсмана в должность премьер-министра в апреле 2016 года, его правительство увеличило госдолг на $14,6 млрд - с $65,2 млрд в апреле 2016 до $79,8 млрд на начало мая 2019 года ).

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/128576-rost-gosdolga-pri-pravitelstve-groysmana-sostavil-14-6-mlrd#ixzz7Cm9jceQ7
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20.11.2021 18:22 Відповісти
Никогда не читайте Капитал Это издание всю жизнь обслуживало Янека и его команду и очень любило лить гразь на всех кроме себя любимых. Там никогда не было и нет правды
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20.11.2021 19:05 Відповісти
так вы можете зайи на госсайты и увидеть те же цыфры! в чем ложь то?
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20.11.2021 19:31 Відповісти
Так госсайты сейчас все зеленые. Им верить-себя не уважать
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21.11.2021 05:12 Відповісти
"Когда есть средства, которые нужно заплатить по счетам,.... ух ты, вот бы так переживал Гройсман о зарплатах, пенсиях , пособиях лдя украинцев! Господи одно говно у власти, ни совести ни чести! Господи и где мы так провинились?
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20.11.2021 18:24 Відповісти
Ще раз. За зелену енергетику Шмигаль платити НЕ ВІДМОВИВСЯ! Просто за командою з Банкової не заплатили Ахметову, який посмів на власних каналах розганяти Вагнергейт. Решта всі гравці, які "беруть участь у обдираловці" за словами деяких дорисувачів гроші отримали. В тому числі і Коломойський. Запитання до таких дописувачів: чим "зелений Еергетик" Коломойський кращий від "зеленого енергетика Ахмєтова? 😊 І тим же паном-дописувачам хочу нагадати, що Ахмєтка енергетичне вугілля з возить зааз в ***'ну, рятуючи нашу енергетику, а Коломойський через суд забирає мільярди кубометрів газу, хоронячи цю саму енергетику і здираюси з нас гроші, які Ахмєтці і не снилися. 😊
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20.11.2021 18:25 Відповісти
Зеля создал искусственный энргетический кризис в стране, чтобы привести страну к стойло к Путину, а вину хочет свалить на зелёную энергетику доля которой меньше 4%.
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20.11.2021 18:25 Відповісти
Налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн .Вопли о кризисе из-за зелёной энергетики организовал Коломойский по простой причине. "Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций . 16.07.20 ". Когда "зеленые" электростанции уже построены, их эксплуатация чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 50-70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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20.11.2021 18:52 Відповісти
Клоуны под руководством бородатой бабушки сковиздили бабло вместо закупки угля.
А когда встал вопрос на кого повесить очередное ЗЕдостижение, то на Петю постеснялись и решили на Ахметку.
Ахметка понятно шо при делах, но самый вкусный кусок торта все-таки сьела бабушка. Потому Ахметов и офигел от такой наглости и включил для начала Шустера шоб протрезвить.
Протрезвеют или нет будем поглядеть
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20.11.2021 19:54 Відповісти
Зеленский раздавит охметова как жертву за вагнергейт ?
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20.11.2021 20:08 Відповісти
 
 