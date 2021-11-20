УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8998 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
6 083 129
НАТО (5131) ПДЧ (102) Порошенко (13232) членство в НАТО (1407)

Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Надати Україні План дій щодо членства в НАТО на наступному саміті Північного-Атлантичного альянсу у червні 2022 року закликав п‘ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили.

"Що потрібно Україні від вільного світу? Від США, Канади, від наших партнерів? Найперше нам треба мати виразне бачення перспективи членства в НАТО. У червні наступного року на наступному саміті НАТО треба ухвалити ПДЧ. Це – і пряник, і батіг. Це дуже велика можливість зміцнити і європейську, і світову безпеку", – наголошує Петро Порошенко.

"Якщо ми отримаємо його, ми підтвердимо нашу перспективу. Коли я брав участь у самітах НАТО, я щоразу усіх лідерів країн-членів питав – чи всі підтримують наше членство в НАТО і чи є хтось проти цього. Ніхто не казав, що проти цього, не були таких рук", – згадує Порошенко.

Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 01
Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 02

"Ми – частина вільного світу. Українцям належить це право, хіба ми будемо просити дозволу в Путіна, щоб стати частиною вільного світу?", – ставить Порошенко риторичне запитання.

"18 вересня 2014 року, коли я мав честь виступати у Конгресі США, я сказав, що українські воїни, український народ не лише воюють за свій суверенітет, незалежність, територіальну цілісність. Ми боролися за волю, свободу і демократію. Ми боролися за права людини і світову безпеку", – резюмує Петро Порошенко.

Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 03
Порошенко у Галіфаксі закликав західних союзників надати Україні ПДЧ на саміті НАТО у червні 2022 року 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
Ну хоть один президент занимается настоящим делом, чем и положено президенту по Конституции.
показати весь коментар
20.11.2021 17:57
+51
Достаточно посмотреть эти фото и понять кто на самом деле Президент
показати весь коментар
20.11.2021 18:00
+37
С 2014 года по 2019 год президент Украины был приглашен и участвовал на каждом саммите НАТО. На каждом. А когда Зеля участвовал в таком мероприятии за 2.5 года при власти? Назовете?
показати весь коментар
20.11.2021 18:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Колективна відповідь учасників конференції пану Порошенку така: якщо Україна делегує на саміт в червні 2022 року проукраїнського президента - ПДЧ може бути наданий, а якщо агента Кремля - то ні
показати весь коментар
20.11.2021 20:21 Відповісти
Порошенко - это наша надежда на будущее, поэтому коллаборантам и зеботам просьба потерпеть и не отсвечивать😠
показати весь коментар
20.11.2021 20:24 Відповісти
Болеете?
показати весь коментар
21.11.2021 00:00 Відповісти
Если по честному Еsperansa, я человек который уважает науку и учёных ,шутим прикалываемся и не больше,некоторые ребята смотрю серьёзно реагируют , ник тоже для прикола ,а ты видимо нормальный воспитанный человек, кстати видишь снизу обсуждают, скажу тебе честно мусульман и негров любых мастей не догоняю и стараюсь избегать с ними иметь дело
показати весь коментар
25.11.2021 23:14 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 00:27 Відповісти
да всё нормально VAN просто пошутил и не больше, хорошего дня и вечера
показати весь коментар
25.11.2021 23:29 Відповісти
Коран сила, да. Токо ты с коноплёй переборщил
показати весь коментар
21.11.2021 00:40 Відповісти
на востоке не конопля, а мак, т е героин, а он покрепче будет.
показати весь коментар
21.11.2021 08:44 Відповісти
Не, как коран для косяка использовать я хоть понимаю. Но вот герыч....
показати весь коментар
21.11.2021 11:20 Відповісти
Я не курю 2019 ,ладно читай выше для Еспирансы ответил и прежде чем реагировать, включай интуицию ,анализируй ники и не попадайся на уловки-издёвки и самое главное без обид, хорошего дня и вечера ,земля шар как и подобные небесные тела ,я сторонник теории большого взрыва и не Азамат
показати весь коментар
25.11.2021 23:24 Відповісти
Дык и я троллил
показати весь коментар
26.11.2021 00:47 Відповісти
...даже не хочу комментировать
показати весь коментар
21.11.2021 05:12 Відповісти
абидна, да?
показати весь коментар
21.11.2021 05:57 Відповісти
Все как-то забыли о скандалах с именем Порошенко, включая уважаемый Цензор?
показати весь коментар
21.11.2021 07:06 Відповісти
Вы таки имеете ввиду - шо он еврей Вальцман?
показати весь коментар
21.11.2021 11:21 Відповісти
а ти вже забув своє "недоразумение ЗЕ, за которое я голосовал и агитировал, нас развели"???
показати весь коментар
21.11.2021 16:17 Відповісти
Порошенко - молодец... а вот гнусавый что-то молчит... дерьмак молчит... только подоляк что-то гавкает... правда, ни о чем...
показати весь коментар
21.11.2021 07:11 Відповісти
Пастырь наш, посет овец, будущий Президент Евросоюза
показати весь коментар
21.11.2021 09:19 Відповісти
Не не не. ********** Зе - ваше фсё
показати весь коментар
21.11.2021 11:22 Відповісти
Молодца, Пётр Алексеевич!
(но голосовать за него не буду)
показати весь коментар
21.11.2021 09:25 Відповісти
Поки гундосий нюхав аргентинське борошно на дні народження віце-президента Єлдака, та витрачав мільйони державних грошей, бо очолив корупцію у країні, справжній Гетьман продовжував захищати Неньку. Як це можна поясними нашим міжнародним партнерам, які все це бачать, що відбувається у нас у владі. Хоча їхні розвідки добре працюють та все вже давно для себе з'ясували.
показати весь коментар
25.11.2021 23:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 