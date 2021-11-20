"Зрадники повинні бути суворо покарані!", - партія "Українська Стратегія Гройсмана" про зрив операції щодо "вагнерівців"

Політична партія "Українська Стратегія Гройсмана" виступила з офіційною заявою щодо ситуації, пов'язаної зі зривом операції по затриманню терористів із ПВК "Вагнер".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться в офіційному фейсбуці партії.

В тексті заяви відзначається: "У зв’язку із оприлюдненням розслідування Bellingcat та інформацією, озвученою ексглавою Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василем Бурбою, щодо зриву спецоперації по затриманню так званих "вагнерівців", вимагаємо

Від Президента країни:

1. Для об’єктивного розслідування, негайно відсторонити всіх можливих причетних до провалу операції

2. Гарантувати проведення чесного та неупередженого розслідування справи правоохоронними органами

3. Забезпечити захист звільнених розвідників та їхніх родин

Від Верховної Ради:

У межах парламентського контролю негайно створити нову Тимчасову слідчу комісію, яка за своїм персональним складом буде здатна провести об’єктивне парламентське розслідування.

Якщо ж цей склад Верховної Ради не спроможний ефективно працювати на користь народу, ми будемо вимагати дострокових парламентських виборів.

Українці мають право знати, чи є зрадники у вищих ешелонах влади та їхні прізвища.

Зрадники повинні бути суворо покарані!"

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18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.