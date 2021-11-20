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Новини Політика України
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Гройсман (3995) ПВК "Вагнер" (1476)

"Зрадники повинні бути суворо покарані!", - партія "Українська Стратегія Гройсмана" про зрив операції щодо "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Політична партія "Українська Стратегія Гройсмана" виступила з офіційною заявою щодо ситуації, пов'язаної зі зривом операції по затриманню терористів із ПВК "Вагнер".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говориться в офіційному фейсбуці партії.

В тексті заяви відзначається: "У зв’язку із оприлюдненням розслідування Bellingcat та інформацією, озвученою ексглавою Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василем Бурбою, щодо зриву спецоперації по затриманню так званих "вагнерівців", вимагаємо

Від Президента країни:

1. Для об’єктивного розслідування, негайно відсторонити всіх можливих причетних до провалу операції

2. Гарантувати проведення чесного та неупередженого розслідування справи правоохоронними органами

3. Забезпечити захист звільнених розвідників та їхніх родин

Від Верховної Ради:

У межах парламентського контролю негайно створити нову Тимчасову слідчу комісію, яка за своїм персональним складом буде здатна провести об’єктивне парламентське розслідування.

Якщо ж цей склад Верховної Ради не спроможний ефективно працювати на користь народу, ми будемо вимагати дострокових парламентських виборів.

Українці мають право знати, чи є зрадники у вищих ешелонах влади та їхні прізвища.

Зрадники повинні бути суворо покарані!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Брехня принижує – захистимо Гідність", - Рух опору капітуляції кличе людей на Майдан 21 листопада після скандалу з "вагнергейтом"

18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи щодо підготовки і проведення спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер": Звернення до Тарана про санкціонування і звіт про проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
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Топ коментарі
+29
Вот и Гросю достали из нафталина. Значится скоро будут выборы.
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20.11.2021 18:12
+25
ну если даже приспособленец Гройсман начал пинать Зе-чма, то ему по ходу скорый пипец..., или Ермаку - или всему лягушатнику
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20.11.2021 18:18
+22
Звіздєц зємєлі. Якщо навіть євреї проти нього, порятунку немає.
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20.11.2021 18:12
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Шо, обісрані труси тут показуєш? Так і так відомо що ти всрався ще тоді коли голосував за Осла. В чому новина?
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20.11.2021 18:49 Відповісти
не гори, дуняша. клоун срок обязательно получит. лет 15
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20.11.2021 19:03 Відповісти
Простите, второй срок в какой тюрьме?
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20.11.2021 19:10 Відповісти
смотрю, клоуны ботов прикупили. истерика
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20.11.2021 19:01 Відповісти
От ті партії які публічно зачвлять свою позицію щодо кубла зрадників в ОП і є тими силами з якими ЄС потрібно блокуватися і виробляти спільну стратегію.
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20.11.2021 19:04 Відповісти
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20.11.2021 19:07 Відповісти
Предатель Гройсман с Яценюком которые прикрывались войной, вершили свои грязные делишки, и становились богаче. Пусть "праведник" Гройсман расскажет на каком основании он сделал газ для населения по 8 гр и с 2019 г хотел сделать по 12 гривен, хорошо что его сменили - жители Украины хорошо всё помнят.
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20.11.2021 19:09 Відповісти
оля ********* и ты уже здесь.
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21.11.2021 08:28 Відповісти
а в данной ситуации молчать нельзя - потом обязательно припомнят. украинцы хоть и не злопамятные, но злые, и память хорошая.
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20.11.2021 19:12 Відповісти
"не злопамятные, но злые, и память хорошая" - like it!
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20.11.2021 22:49 Відповісти
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20.11.2021 19:16 Відповісти
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21.11.2021 09:07 Відповісти
Гросю не трогайте! Лучше не обделайтесь на следующих выборах!
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20.11.2021 19:21 Відповісти
Не, ну мне непонятно! Почему по отношению к Гройсману я не есть антисимитка?! А по отношению к зельцману , так удавила б нах! Шо со мной не так в еврейском вопросе?!
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20.11.2021 19:34 Відповісти
Знаете. Личное это личное. А дела говорят сами за себя. Кому то на досках спать ровнее.
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20.11.2021 19:44 Відповісти
Тема моего антисемитизма по отношению вавы зельцмана не раскрыта! А так же, почему мне пофиг , что Гройсман - еврей? Ну вот пофиг и всьо тут! Наверное, я - неправильная антисимитка?!
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20.11.2021 20:06 Відповісти
Гройсман - палітічєскій українєц!
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20.11.2021 20:45 Відповісти
Мурка, Маруся Клімова, прасті любімава. За чей счьот банкет? Низка моїх знайомих по ФБ просять лайкнути сторінку Гроймана. Хто дєвушку танцює, поясніть, грамотні люди?
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20.11.2021 21:11 Відповісти
Гена, я тебя давно простила. А ты не бухай.
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20.11.2021 21:35 Відповісти
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20.11.2021 21:40 Відповісти
Боже, як цікаво! Я точно не Гєна)) Це ж треба, особиста драма вилізла. От Гройсман жару дає на Рінатові гроші!
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20.11.2021 21:45 Відповісти
Капец..иди работай
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20.11.2021 23:52 Відповісти
Бо ...
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20.11.2021 21:51 Відповісти
Ну от нафига мою фотку без Фотошопу постити?!
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20.11.2021 22:09 Відповісти
Разве это первое предательство и работа на врагов у зеленского?Все началось еще с киношки "слуга народа"- заказной приманки для идиотов от кремлевских упырей, с участием кровавого клоуна, с того , как Ленка- зеленка сливала позиции ВСУ ,с того, когда был отдан кацапам свидетель сбитого Боинга,в обмен на сепаратюг, видя что народ терпит и молчит,предатель пошел дальше и начал играть в открытую.Думаю ,что все его "законы об импичментах "и "неприкосновенности" были приняты в первую очередь ,чтобы развязать себе руки.
Если не остановить чудовище он пойдет по трупам,люди мои.
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20.11.2021 19:36 Відповісти
https://youtu.be/yRmWKfdMpAw. Дмитро Чекалкін,про " шашлик з зеленським".
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20.11.2021 19:40 Відповісти
И эти чмошники старые повылазили
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20.11.2021 19:41 Відповісти
А ты из секты 73 за молодых чмошников.
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20.11.2021 20:00 Відповісти
Есть у нас такая линия Гордона в политике. Если Гордон уже кричит, что я ошибался, значит можно готовится к политическим похоронам, а вот если уже Грося, то это вынос тела
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20.11.2021 20:11 Відповісти
Весь ахметовский нафталин сейчас повылазил. Директор винницкой бани и базара Грося из которого лепят'' крепкого хозяйственника и прохвессионанала'' один из них
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20.11.2021 20:45 Відповісти
да, а бенесосы с зеломойцами как с цепи сорвались. сутки беснуются и каждый час новых присылают. подгорело у госизменников?
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20.11.2021 23:09 Відповісти
Гондон вчора у Шустера мочив клоуна як ніхто інший. Знає до чого все йде і себе відбілює, бо не так давно, на початку жовтня у того ж Шустера розперізувався, що "зєлєнскій чєснєйшій чєловєк".
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20.11.2021 20:46 Відповісти
Ця істота перша перезулася і зрадила Президента. Зароз жидочок виліз? Хоче до владного корита?)
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20.11.2021 20:26 Відповісти
Нам хлеба не нада, Гройсмана давай!
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20.11.2021 20:43 Відповісти
Америку ви не відкрили. Так, Гройсман єврей. Але він перед кацапами не називав Україну порноактрисою, без стида і сорому не грав перед людьми пісюном на роялі, не розважав у бані голого Зека, не зливав ворогу спецоперацію по вагнерівцях, а залишив після себе в держказні купу грошей, які клоун-жидок просвистів за два роки. Людину красять добрі справи.
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20.11.2021 21:01 Відповісти
Назвіть хоча б одну із цих справ. І ще, Ви, шановний, мабуть не з Вінниці... Тут все в добрих справах.
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21.11.2021 12:50 Відповісти
О..... И Грося решил хайпануть нак модной теме, а то про него уже почти забыли)))
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20.11.2021 21:15 Відповісти
Зрадники повинні бути суворо покарані!", - партія "Українська Стратегія Гройсмана" про зрив операції щодо "вагнерівців" Джерело: https://censor.net/ua/n3300671
.
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20.11.2021 21:27 Відповісти
неужели ося таки закончил среднюю школу?
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20.11.2021 21:41 Відповісти
на манеже одни и те же)) друг дружку подменяют)) пока не грохнут пидаров, все будет идти по накатаной
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20.11.2021 22:04 Відповісти
ЗВЕРНЕННЯ ГОНЧАРЕНКО В ПРЯМОМУ ЕТЕРI.

ПАТРIОТИ В СБУ! АРЕШТОВУЙТЕ дЕРЬМАКА! НЕ ЗВОЛIКАЙТЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=ayrttRAFCsM
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20.11.2021 23:00 Відповісти
Грося має сидіти на лаві підсуднхих! Микитась розказав скільки міністр- трусів відмив бабла!!!
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21.11.2021 00:06 Відповісти
хто такий микитась?
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21.11.2021 08:41 Відповісти
Гройсман.. Вы серьезно? Аххах.. не смешно
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21.11.2021 01:33 Відповісти
по мне Гройсман один из лучших премьеров Украины и полностью поддерживаю коментарий Myko. а те кто пишет гадости про Гройсмана, то те боты зеленой плесени или из секты 73%, забыв, что у нас война 8й год.
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21.11.2021 08:39 Відповісти
частково підтримую, але скажіть, а на що сподівається Гройсман? Хіба не шиза так назватись:" "Українська Стратегія Гройсмана"?
Об'єднуватись треба, а не викаблучуватись та пролетіти...
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21.11.2021 09:16 Відповісти
Согласен. Должны наконец понести наказание те кто вел ПРЕСТУПНЫЕ переговоры с врагом( Иловайск и Дебальцево) и при этом ПОГИБЛИ сотни ЛУЧШИХ украинцев. Или это не в счет? А минские? Это капитуляция в чистом виде и растяжка Украины( это и Байден подтвердил и всякие Меркели с Макронами).А взрывы складов? В случае агрессии нам просто НЕЧЕМ обороняться,все ловко взорвано. И Вы "управители сраные" за это несете ответственность и за дела и за отсутствие расследований. За пренебрежение( преступное,демотивирующее) к самым ЛУЧШИМ из украинцев( ДОБРОВОЛЬЦАМ) При этом зеленов сделали ВСЕ для них,а при вас ,"патриотах" НЕ СДЕЛАЛИ! Почему? А тут вы воспарили гневно Зрада! Конечно и зрада и дурость. Но ведь это вы привели эту зелень к власти со своим "гетманом" хамелионом. К корыту хотите? Опять? Мало,не нажрались,не накрали? Выводите на улицу людей когда РФ изготовила войска на границе. Способствуйте параличу власти именно сейчас. Ваша "лолита", опытна,она уже получила команду( ну от туда где папочка лежит,если что) И все под лозунгами патриотов( ну правильно,уничтожим Украину ее же руками) А эти украинцы как всегда когда надо протестовать ( ЗА СААКАШВИЛИ,например, ибо он НИЧЕГО не украл у украинцев и хотел реформировать страну) их нет. А когда политикан беспринципный,хамелион( трудно даже перечислить политсилы противоположной направлености,где он был) кидает лозунгами( которые НЕ есть патриотизм,а просто пиар,что бы получить власть и красть...красть..красть) то почему то этих пустышек( что не исключает что они способные ) принимают за гетманов. Маемо те що маемо. А за срыв по вагнеравцем нужно отвечать не этому клоуну который перепутал сьемочную площадку и управление государством,а украинцам,тем 73% процентам,которые избрали человека БЕЗ ИДЕОЛОГИИ,КОМАНДЫ( сверх тупость) и тех 25% упоротых,которые не хотят видеть что государству Украина нужны не пиар и лозунги,а ЦЕЛЬ,ЧЕСТНЫЕ ЭЛИТЫ для строительства Украины. Грязное,беспринципное,продажнее животное НЕ СПОСОБНО построить Украину. Ну и те кто СИТУАТИВНО в ее команде,этого свина.
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21.11.2021 11:50 Відповісти
Грося - молодец!
Ему бы собрать всех вменяемых в одну партию.....
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21.11.2021 12:41 Відповісти
я вообще не понимаю, как президент Украины сознательно мог отпустить тех, кто убивал украинцев???
может он президент не Украины а какой то другой страны?
он же должен был быть первым заинтересованным в аресте этих преступников
тем более что всё сделали за него, ему только не надо было звонить лукашенку срывать спецоперацию
родственники погибших ему этого никогда не простят!
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21.11.2021 12:44 Відповісти
О, оруженосец Гетьмана всплыл)
С кричалкой Вагнергейта пойду на работу с требованиями о повышении зп и тд))
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21.11.2021 13:43 Відповісти
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