Петиція про напис "за гроші платників податків" на білбордах, де говориться про витрати бюджетних коштів, набрала 25 тисяч підписів

Петиція про те, щоб на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів зазначалася фраза "за кошти платників податків", набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці організація "Ціна держави".

Автор петиції, директор аналітичного центру CASE Україна Дмитро Боярчук пояснив, що "робота, яку чиновники та депутати мають виконувати у щоденному режимі… відповідно до умов найму роботодавцями (тобто виборцями) представляється як особисте досягнення окремо взятих людей".

Він вважає, що необхідно вказувати походження коштів, за які проводять роботи, щоб не створювати "оманливе враження" у громадян.

Відповідно до петиції, розмір напису про те, що роботи проводяться за гроші платників податків, має складати щонайменше 25% від площі інформаційного матеріалу. Вимога також стосується об'єктів, які створюють за позичені кошти, оскільки "держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень".

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