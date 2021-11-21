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Петиція про напис "за гроші платників податків" на білбордах, де говориться про витрати бюджетних коштів, набрала 25 тисяч підписів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Петиція про напис

Петиція про те, щоб на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів зазначалася фраза "за кошти платників податків", набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє у фейсбуці організація "Ціна держави".

Автор петиції, директор аналітичного центру CASE Україна Дмитро Боярчук пояснив, що "робота, яку чиновники та депутати мають виконувати у щоденному режимі… відповідно до умов найму роботодавцями (тобто виборцями) представляється як особисте досягнення окремо взятих людей".

Він вважає, що необхідно вказувати походження коштів, за які проводять роботи, щоб не створювати "оманливе враження" у громадян.

Відповідно до петиції, розмір напису про те, що роботи проводяться за гроші платників податків, має складати щонайменше 25% від площі інформаційного матеріалу. Вимога також стосується об'єктів, які створюють за позичені кошти, оскільки "держава отримує позики під гарантію майбутніх податкових надходжень".

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Топ коментарі
+61
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20.11.2021 18:28
+59
Петиція про те, щоб на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів зазначалася фраза "за кошти платників податків", набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом. Джерело: https://censor.net/ua/n3300672


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20.11.2021 18:28
+58
Та і найвеличнішому самому табличку між роги - "Утримується коштом платників податків".
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20.11.2021 19:09
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20.11.2021 18:26 Відповісти
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20.11.2021 18:28 Відповісти
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 22:53 Відповісти
Петиція про те, щоб на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів зазначалася фраза "за кошти платників податків", набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом. Джерело: https://censor.net/ua/n3300672


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20.11.2021 18:28 Відповісти
не может быть, разве не об этом эта новость? или ботам дали фас для СЕО крутить комменты ключевиками? Цирк
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21.11.2021 16:38 Відповісти
Оце🐷 "зеленим"🐖 підсунули.🤗
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20.11.2021 18:30 Відповісти
ОЙ, та й оком не моргнуть. Придумають чергову відмазку. (((
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20.11.2021 18:35 Відповісти
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20.11.2021 18:47 Відповісти
Зараз Данілоф збудиться і заявить що українці невдячні і треба писати про особисту роль "найвеличнішого"...
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20.11.2021 18:33 Відповісти
Та і найвеличнішому самому табличку між роги - "Утримується коштом платників податків".
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20.11.2021 19:09 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏😊
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20.11.2021 19:18 Відповісти
На лбу места мало. Можно еще целофановыми лентами обвязать...
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20.11.2021 19:35 Відповісти
Есть еще одно место у зеледента, куда можно засунуть все его обещания, видосики, госизмену, ну фонтаном все это полить.
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20.11.2021 20:07 Відповісти
И гвоздями, гвоздями соткой
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20.11.2021 19:41 Відповісти
Геніально!
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20.11.2021 18:34 Відповісти
Як там рейтинг клоуна поживє?
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20.11.2021 18:42 Відповісти
вибачте клоуна-зрадника
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20.11.2021 18:43 Відповісти
шось ніхто не провыв опитування))))
підозріло якось))) мать шось знають? ))))
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20.11.2021 19:02 Відповісти
какой рейтинг у трупа,каким стал осёл после вчерашней Свободы слова?!
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20.11.2021 20:10 Відповісти
А про таможенные сборы забыли? О них тоже информацию на бигборды и чтоб размер шрифта не меньше, чем основной текст. ДБ пля.
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20.11.2021 18:46 Відповісти
А якщо хоч трошки подумати, то виявиться що митний, акцизний, решта зборів входить у кінцеву вартість товару. Тобто, за все це урешті решт платить простий громадянин, тобто платник податків.
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20.11.2021 18:58 Відповісти
Доходная часть бюджета формируется за счет налоговых и неналоговых поступлений. В процентном соотношении где-то 85% + 15%. То есть практически все траты - это "гроші платників податків". И писать об этом на каждом бигборде идиотизм. Составьте еще петицию, чтоб все госслужащие носили бейджики с надписью "я проедаю деньги плательщиков налогов".
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20.11.2021 19:12 Відповісти
- то є нагадування для тих , у кого (владна) коротка пам"ять ...
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20.11.2021 19:17 Відповісти
Ідіотизм це піаритися за гроші платників податків, та писати на кожному білборді: програма президента України. При тому розраховуючи що хтось в цю муйню вірить. Хоча один індивід бачу є.
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20.11.2021 19:22 Відповісти
Идиотизм - это когда дороги стоят в колдобинах и умники бздят, что власть ничего не делает. А если отремонтирует, то биться в истерике и орать о растраченных народных деньгах.
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20.11.2021 19:59 Відповісти
Да-да, хорошие дороги на кладбище за офшоры найвэлычнишего. Язык подлизывать еще не устал?
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21.11.2021 06:28 Відповісти
Ідіотизм соєвого олігарха це піаритися за гроші платників податків, та кричати, що це - з "фонда Порошенка".
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21.11.2021 08:29 Відповісти
У Порошенко есть собственные деньги.
Которые он тратит на благотворительность, в частности - борьбу с ковид.
Если ты заметил?
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21.11.2021 13:21 Відповісти
Може я такий неуважний, адже бачав щедрість лише з "фонду Порошенка". Тоді вибачте.
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21.11.2021 15:15 Відповісти
а шо? нащет бейджиков с надписью"я проедаю деньги плательщиков налогов" очень неплохо придумано, но только для депутадлов и подобного подажного дерьма
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20.11.2021 20:11 Відповісти
смысл не в надписи ДБ, а в том, что за наши деньги всякие зебилы пиарятся
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20.11.2021 20:08 Відповісти
ДБ, тебе не нравится, что власть отчитывается о своих делах? Деньги с плательщиков налогов собрали и направили на ремонт дорог. Да, деньги налогоплательщиков. Да, инициатива Зеленского. Дороги строят те, которые еще с советской власти только заплатками латались. ДБ, чем ты не доволен?
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20.11.2021 21:16 Відповісти
В два раза дороже чем "попередники"? Вибать ты сам с тех самых крыс
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21.11.2021 06:29 Відповісти
Слухайте розповідь про не такі дороги і мости. От якби" найвеличнийший" будував тоді да.
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21.11.2021 15:29 Відповісти
Надо там ещё писать, сколько %% из них украдены зебильём, в т.ч. на сами билборды.
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20.11.2021 18:54 Відповісти
як же це "найвеличніший" переживе?
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20.11.2021 18:56 Відповісти
Допише що це відбувається під його мудрим керівництвом.
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20.11.2021 19:01 Відповісти
там Голiк кeрує i Зe самe словами Голiка на початку рeкламував цeй проeкт
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21.11.2021 10:43 Відповісти
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20.11.2021 19:03 Відповісти
...але за рахунок потняків податків...

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21.11.2021 11:29 Відповісти
Єдине і останнє досягнення у Бубочи хочете відібрати.
Ну і на чомі йому піднімати рейтинг серед зетіпілів?
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20.11.2021 19:00 Відповісти
цe трeбa бути рeальним дiбiлом щоб думати що будується за бaбки ***********
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21.11.2021 10:45 Відповісти
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20.11.2021 19:00 Відповісти
И на видосиках клоунских чтобы титровали внизу "на гроши платников податков"
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20.11.2021 19:13 Відповісти
А шо там шо Маргарет Тетчер говорила про гроші,?
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20.11.2021 19:13 Відповісти
мало хто чув і бачив ту промову Тетчер, тому мало лайків. А її потрібно кожен день по всіх тв і радіо каналах транслювати
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20.11.2021 23:10 Відповісти
Ось тому мені здається що на форумі коменти шпарять ті хто життя ще не бачів.
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21.11.2021 15:25 Відповісти
А вот возьмут и напишут на 25% !
Только буквы будут толщиной с нитку на камуфляжной поверхности.)
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20.11.2021 19:23 Відповісти
Так надо сюда включить и чиновников, судей, депутатов, что они существуют на деньги налогоплательщиков.
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20.11.2021 19:26 Відповісти
пошить зеленскому форму с большими надписями "Утримується за гроші платників податків".
Шоб видно было со всех сторон и издалека. И прицепить такие стикеры везде в ОПе, ВР, КМ.
Шоб даже на дне стаканов. Память прочистить.
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20.11.2021 19:26 Відповісти
Зарубит и бортанет, как и все предидущие петиции. "Енто не праильные петиции и удовлетворению не подлежат!"
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20.11.2021 19:31 Відповісти
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20.11.2021 19:41 Відповісти
25%
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20.11.2021 19:44 Відповісти
Все правильно
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20.11.2021 19:53 Відповісти
придворные шныри и опекуны эту петицию Зеле не покажут
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20.11.2021 19:56 Відповісти
Якби його в дитинстві мама Рима навчила читати українською мовою, то він і сам прочитав би петицію. Оскільки він не прочитав жодної книги в житті, то шансів немає.
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20.11.2021 21:16 Відповісти
або є вибір - " ЗА ОФШОРНЕ БАБЛО ВОВИ ТА БЄНІ "
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20.11.2021 20:08 Відповісти
не понял. это где идет великое строительство дорох? у нас на юге ни одного сантиметра не построено за это время.
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20.11.2021 21:00 Відповісти
на юге Украиньі в крьіму?
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21.11.2021 11:45 Відповісти
Вчора в Шустера з Клоуна змили макіяж. Виявилось що в нього банальна кацапська мордда
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20.11.2021 21:54 Відповісти
так просто. а попал сразу в 10ку.
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20.11.2021 22:49 Відповісти
Ща Подоляк заявит, что это гос измена )))))
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21.11.2021 09:40 Відповісти
намагання збити iснуючий владний стрiй - цe ж iх улюблeна стаття
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21.11.2021 10:46 Відповісти
А ще скільки вони крадуть на будівництві.
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21.11.2021 11:44 Відповісти
Хорошая идея.
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21.11.2021 12:03 Відповісти
Мер Чернигова на чем будет париться? Ещё нужно добавить, поделился украденным у народа?
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21.11.2021 12:04 Відповісти
Так це корисна штука, яку обов'язково треба буде зробити. Якщо не за нинішньої влади, так за наступної.
Я б ще хотів побачити на обговоренні ідею з розмежування плати за товар на 2 чека в усіх магазинах. Перший сплата за покупку. Другий окремий чек сплата податків. Можливо якби людям окремо нароховувавли податки вони б почались цікавитись куди і хто їх витрачає.
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21.11.2021 13:39 Відповісти
 
 