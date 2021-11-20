Заява президента Болгарії Радева щодо Криму - удар по відносинах з Україною, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви президента Болгарії Румена Радева про нібито "російський" Крим ударом по двосторонніх відносинах.
Про це Кулеба заявив в своєму твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", - написав міністр.
Нагадаємо, 19 листопада Радев у ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії та санкції проти Москви є неефективними. 20 листопада Радев пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому президент Болгарії ще раз наголосив, що окупований Росією півострів – це російська територія.
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Так что "говорите и вы " (с)
Но то таке. Пусть даже Болгария и была на стороне Германии, но я нигде не читал, чтобы болгары с русскими воевали. А вот когда русские воевали на стороне болгар - это было.
что касается Болгарии,то предоставив в распоряжение Алоизыча всю военную инфраструктуру и участвуя в оккупации части территорий Югославии,Сев.Греции и Македонии - она высвободила много дивизий Вермахта для Восточного Фронта в т.ч.
Но это,конечно,пустяки,просто так неудобно получилось..
Вряд ли они с американцами сражались
Кулєба просто козачок Єрмака.
Сусіди регіонів України.
Польща
Словаччина
Угорщина
Румунія
Молдова
Росія
Білорусь
По Киеву 34 украинских школы, 88 смешанных (плохо понимаю, как это - есть разные классы?) и 152 русские. Чисто украинских действительно почти в 5 раз меньше, чем русских, но там, где я жил (на Нивках), было так - абсолютно одинаковые русская и украинская школы в пределах одного квартала (между школами был общий стадион). Даже номера помню - 27 (русская) и 95 (украинская). Как видите, я пытаюсь быть честным и объективным, так что неплохо бы и извиниться.
Оце і є відповідь на питання, чому Радєв робить такі заяви - відробляє гроші, якими кремль фінансує ліві партії.
Хараша, страна Балгария
Но, Расия лучше Всех
Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня України в 1944 р. Сталін не мобілізовував болгарів (і гагаузів) до лав Червоної Армії і не довіряв їм зброю з мотивації "склонны к предательству".