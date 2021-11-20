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Болгарія (486) Радев (22)

Заява президента Болгарії Радева щодо Криму - удар по відносинах з Україною, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заява президента Болгарії Радева щодо Криму - удар по відносинах з Україною, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви президента Болгарії Румена Радева про нібито "російський" Крим ударом по двосторонніх відносинах.

Про це Кулеба заявив в своєму твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді", - написав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Болгарії Радев на передвиборчих дебатах: Крим зараз російський, а санкції проти РФ - неефективні

Нагадаємо, 19 листопада Радев у ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії та санкції проти Москви є неефективними. 20 листопада Радев пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому президент Болгарії ще раз наголосив, що окупований Росією півострів – це російська територія.
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Топ коментарі
+26
Заява президента Болгарії Радева щодо Криму- перш за все, дипломатична бездарність кулеби та всієї пліснявої влади.
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20.11.2021 19:24
+18
Вирішив підібрати прапор, який випадає з рук вмираючого Зємана.
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20.11.2021 19:23
+13
Хто в Болгарії був, той з Совка не сміється!
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20.11.2021 19:25
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Вирішив підібрати прапор, який випадає з рук вмираючого Зємана.
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20.11.2021 19:23 Відповісти
Ризикну висловити думку, що болгари та росіяни - давні друзі, з часів звільнення від турків. Дивно, що ця країна вступила в НАТО та ще запоребрікивських шпіонів ловить. Чесно кажучи, у моїй макітрі наразі когнітивний дисонанс.
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20.11.2021 19:23 Відповісти
Эх,Яковлевич,друзи друзями,но две мировых войны братушки провели на стороне Германии (1МВ) и гитлеровского Рейха ("МВ) против этих самых российско-советских друзей..
Так что "говорите и вы " (с)
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20.11.2021 19:34 Відповісти
Про вторую Мировую знаю, что Болгария была союзницей в Германии (про Первую, кстати - не знаю, и выглядит странно - тогда православная Сербия была на стороне запоребрика). В 2002 мы с женой отдыхали в Болгарии, так один мужик, ссылаясь на свою бабушку, очень тепло отзывался о гитлеровской Германии, которая платила за каждый день пребывания своих войск - в отличие от советских солдат, которые у местных золото отбирали.
Но то таке. Пусть даже Болгария и была на стороне Германии, но я нигде не читал, чтобы болгары с русскими воевали. А вот когда русские воевали на стороне болгар - это было.
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20.11.2021 19:43 Відповісти
расиянцам вообще не главное,на чьей стороне воевать,для них важен сам процесс..
что касается Болгарии,то предоставив в распоряжение Алоизыча всю военную инфраструктуру и участвуя в оккупации части территорий Югославии,Сев.Греции и Македонии - она высвободила много дивизий Вермахта для Восточного Фронта в т.ч.
Но это,конечно,пустяки,просто так неудобно получилось..
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20.11.2021 19:51 Відповісти
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20.11.2021 19:52 Відповісти
а вот братушки,кстати,на быстрокрылых ястребках (Ме-109) летят сбивать американцев и англичан,ну то тоже такэ..
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20.11.2021 19:54 Відповісти
Судя по кресту, это Ме-109 ВВС Болгарии.
Вряд ли они с американцами сражались
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20.11.2021 20:41 Відповісти
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20.11.2021 21:17 Відповісти
100% - немцы болгарских лётчиков за свои сбитые,наверное,награждали Железными Крестами
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20.11.2021 21:18 Відповісти
ВВС Болгарии воевали на восточном фронте.
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20.11.2021 21:21 Відповісти
Ага
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20.11.2021 19:38 Відповісти
На секундочку про освобождение Болгарии расеей. При освобождении Болгарии, а в частности взятии Плевны, на передовых позициях находились Киевский гренадерский полк; с флангов их прикрывали Таврический и Малороссийский полки и именно прибывший на подкрепление Малороссийский полк создал для турок критическое положение. Так ,что "видущаярольрасеи" в освобождении Болгарии слегка преувеличена. Болгарию освобождали и румыны. Как то так.
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20.11.2021 21:35 Відповісти
Киевский, Таврический, Малороссийский полки какой страны?
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20.11.2021 22:01 Відповісти
А ты загугли в какой стране находится Киев.
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20.11.2021 22:05 Відповісти
Ну так страна все равно называлась Российской Империей, как ни гугли. И Киев был столицей Киевской губернии аж по 1925 год, но никак не государства Украина.
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21.11.2021 18:06 Відповісти
Назви полкам давали по місцям формування. Тому в них служили по більшості українці.
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20.11.2021 23:49 Відповісти
Коли Болгарія знаходилася у стані війни з СРСР і воювала на боці Райху - вона була частиною країни НІмеччини?
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21.11.2021 11:29 Відповісти
Заява президента Болгарії Радева щодо Криму- перш за все, дипломатична бездарність кулеби та всієї пліснявої влади.
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20.11.2021 19:24 Відповісти
Вы неразборчивы. Кулеба - возможно, единственный из них, кто радеет за Украину
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20.11.2021 19:40 Відповісти
зупинися...помовч... далі вже позоритись нема куди...
Кулєба просто козачок Єрмака.
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20.11.2021 19:48 Відповісти
Лол вот причём тут Кулеба вообще? он виноват что Украина слабая страна? Он виноват что Народ Украины голосует за популистов-балаболов 20+ лет?...Сильного уважают Слабого используют...вот и этот гаврик попиарился на "Российском крыму" в пользу Рашки за её деньги на наших костях станцевал...чему удивлятся? и Что может Кулеба кроме как ответить словесно?
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20.11.2021 19:44 Відповісти
а хто НЕ продав свободу уйгурів?
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20.11.2021 20:00 Відповісти
яка різниця вже хто не продав, якщо Україна в обли́ччі зрадника та кулєби продала свободу уйгурів?
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20.11.2021 20:08 Відповісти
А тебе не похрен те уйгуры? Да нас рать на них! Меня волнуют интересы Украины, а не уйгуров. И это, как раз, был тот момент, когда Украина только выиграла.
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20.11.2021 21:39 Відповісти
До прикладу, Австралія, Германія, Франція, Великобританія, Америка, Канада, Япония. Більше 40 країн.
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20.11.2021 20:35 Відповісти
США та ВБ погрожують відмовитись від участі в Олімпіаді, що ще? Глибоке занепокоєння? Що інші? Глибока стурбованність? ***** дали право провести ЧС з футболу коли агресія проти України була в розпалі! Навіщо казати про якусь ефімерну стурбованність, якщо просто не треба було надавати КНР право на проведення Олімпіади!
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20.11.2021 23:09 Відповісти
Непогана спроба, подіє на зєлоха.
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21.11.2021 09:44 Відповісти
Хто в Болгарії був, той з Совка не сміється!
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20.11.2021 19:25 Відповісти
Особливо в промзонах Варни)))
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21.11.2021 09:46 Відповісти
Очередная насадка на газовую трубу
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20.11.2021 19:26 Відповісти
Та зараз мода не президентів-дебілів по всьому світі. Не звертайте уваги.
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20.11.2021 19:27 Відповісти
іноді і Кулеба вистрелюе, не можу з ним не соґласитися....
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20.11.2021 19:27 Відповісти
...не погоджуюсь з тобою, що Кулеба, лише "іноді" -- бо він завжди інколи...*)
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20.11.2021 19:31 Відповісти
Патамушта зелено брехуна ніхто і в нюх не ставить.
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20.11.2021 19:27 Відповісти
Сказочный д@лбо@б , зачем его только с больницы выпустили?...
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20.11.2021 19:29 Відповісти
ви за болґара?
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20.11.2021 19:31 Відповісти
Еще бы
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20.11.2021 19:36 Відповісти
Кстати он сегодня давал интервью и вновь подтвердил что считает Крым российским.
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20.11.2021 19:31 Відповісти
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20.11.2021 19:42 Відповісти
https://youtu.be/vv5CxVDRScQ...а это видосик,где Путлер просил Кучму назначить Витьку Индюковича президентом Украины...,классная штука Ютьюб...все помнит...
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20.11.2021 19:35 Відповісти
эту гнилую власть никто не уважает. Спасибо 73, что выбрали телевизор
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20.11.2021 19:35 Відповісти
булгари идуть на хм, зі своім алешею під ґорою - вiйсько на мiсцi.

Сусіди регіонів України.

Польща
Словаччина
Угорщина
Румунія
Молдова
Росія
Білорусь
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20.11.2021 19:36 Відповісти
Земан в Чехии сошел с дистанции,остались Орбан в Венгрии,Вучич в Сербии,Макрон во Франции,фрау Штази уже сошла...
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20.11.2021 19:41 Відповісти
Додона уже и не вспоминают, это радует
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20.11.2021 19:51 Відповісти
Пам"ятаю, як колись у школі при Совку вчитель россійськоі мови нас, дітей, вчив, що "болгарский язык это искажённый язык-наречие русского языка, как и украинское наречие русского языка". Тоді у нас в Україні у школах було всього 4 години уроків Ураїнської мови та літератури на тиждень. А у 400 000 місті була всього одна українська школа. Добре хоч у селах де інде уроки вели на украінській мові.
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20.11.2021 19:42 Відповісти
Не знаю, коли Ви вчились у школі. Я пішов в 1-й клас в 1971-му, російська школа №27 (м. Київ) була приблизно в 600 м. від української № 95. Обидві школи зроблені за одним проектом (ззовні - абсолютно однакові), на дві ці школи був спільний шкільний стадіон. Мій друг (жили в одному будинку) вчився в школі № 95. Коротше, у батьків був вибір.
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20.11.2021 19:56 Відповісти
вьі шутите, например в Кременчуге бьіло 2 укр школьі, уакой вьібор ? да и учиться в укр школе бьіло мягко говоря не очень перспективно ... просто чудо, что эти школы вообще были ...
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20.11.2021 20:21 Відповісти
И опять не пишете, про какой год идет речь. Я пишу про 1970-е - 1980-е. И я писал про Киев, здесь за свои слова отвечаю. Но надо признать, что, имея выбор, многие родители выбирали русскую школу. И тут дело даже не в неперспективности (многие мои знакомые закончили украинские школы и смогли поступить в ВУЗы), Звучало другое: наболею сильные и опытные учителя шли в русские школы. Здесь не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что сложно сравнивать, ибо про обучение в украинских школах слышал только от друзей и знакомых, но те вроде как не жаловались.
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20.11.2021 21:15 Відповісти
PS У моїй російській школі №27 (повторюсь, м. Київ) українська мова та література викладались дуже жорстко. Скільки уроків на тиждень - вже не згадаю, але загалом явно більше, ніж 4. Пам'ятаю, що день, коли я не приносив двійку з укр. мови чи з укр. літератури, для мене був майже святом. Але вчили нас, хоч і жорстко, але добротно. Навіть ім'я та по-батькові цієї вчительки досі пам'ятаю - Віра Піменовна.
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20.11.2021 20:01 Відповісти
Не брешіть, ігор Яковлевіч, у нашій, не останній у місті школі у Центрі нашого тодішнього 400 000 українського Південого міста була всього ОДНА украінська школа на все місто, як і одна польська школа, як і одна англійська школа. На тиждень у нас в школі було всього " 2 уроки украінськоі мови та 2 уроки украінськоі літератури. І Все. Так що не *******.
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20.11.2021 20:11 Відповісти
Я не брешу, і за свої слова відповідаю. Я кажу про Київ 1970-х та 80-х років, за інші часи та міста України сказати не можу
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20.11.2021 21:17 Відповісти
Вот статистика по Киеву на 1987 г.
По Киеву 34 украинских школы, 88 смешанных (плохо понимаю, как это - есть разные классы?) и 152 русские. Чисто украинских действительно почти в 5 раз меньше, чем русских, но там, где я жил (на Нивках), было так - абсолютно одинаковые русская и украинская школы в пределах одного квартала (между школами был общий стадион). Даже номера помню - 27 (русская) и 95 (украинская). Как видите, я пытаюсь быть честным и объективным, так что неплохо бы и извиниться.

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20.11.2021 22:04 Відповісти
Ойц, ну вже й Болгарія себе великим цобе відчуло на тлі нашого бубачкі!
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20.11.2021 19:45 Відповісти
А что ожидать от кремлядских подстилок? Сербов туда же. Болгары так подрачивали на совок, что чуть не вошли в этот концлагерь.
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20.11.2021 19:45 Відповісти
Болгарский язык Мавзолейные болваны срисовали себе,кстати много для этого сделал эфиопский поэт Сашка Пушкин...не знавший рюсскага Гаречия аж до 12 лет...говорил и учился только французскому...,на РАБссии все ворованное...
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20.11.2021 19:45 Відповісти
А кто же его научил болгарскому?
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20.11.2021 19:53 Відповісти
Филя Киркоров
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21.11.2021 02:56 Відповісти
Тобто "весьсвітзнами" накрився "мідним тазком"?
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20.11.2021 19:46 Відповісти
Болгария это незаконно отторгнутая территория Турции
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20.11.2021 19:49 Відповісти
100%
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20.11.2021 20:05 Відповісти
Пане Кулеба, а Ви дасте показання в суді на Єрмака про те, як він втручався не в сої справи й перевищував службові офісні обо"вязки?
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20.11.2021 20:07 Відповісти
Румен Радев, не бухай ракию на работе, а то на свино-собаку стал похож
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20.11.2021 20:08 Відповісти
Да там 100 % все проще , ФСБшники траванули Радева "новичком" а за антидот потребовали сморозить херню про Крым.
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20.11.2021 20:12 Відповісти
Те що там вважає якийсь ********** , якоїсь Болгарії , нікого не хвилює . Це лише один із способів - поцілувати імперську дупу . . В реалі - Крим залишається і надалі - українським . Лише - тимчасово окупованим паРашою .
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20.11.2021 20:27 Відповісти
что значит "нiбито"? в крыму русские, украми там не пахнет, и не будет. уже все, бай бай *****)))
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20.11.2021 20:49 Відповісти
страна лохов, крым ********. выбрали какого-то гуся во власть, теперь сидят тут, размазывают сопли друг другу))
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20.11.2021 20:50 Відповісти
кулєба, чючєло з платочком в кармані, а діяльність зєбидла не є ударом по країні?
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20.11.2021 20:52 Відповісти
болгарское чудоюдо просто идёт на выборы... и шота надо же говорить для местного лохтората, среди которых ватнозадых пруд пруди...а болгарския язык, хоть и считается славянским, сложен для славянского уха... сербский и то попроще для восприятия
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20.11.2021 21:28 Відповісти
Балканський "булгарин" підіграє "булгарину" мокшанському. Все таки "братья"
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20.11.2021 21:51 Відповісти
Ну, садись, болгарин ****...
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20.11.2021 21:51 Відповісти
У серпні 2016 року опозиційна Болгарська соціалістична партія висунула Радєва, як кандидата на президентських виборах в листопаді 2016 року.
Оце і є відповідь на питання, чому Радєв робить такі заяви - відробляє гроші, якими кремль фінансує ліві партії.
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20.11.2021 23:40 Відповісти
А шо? Все деняг у Путина берут, а оно рыжее? Оно тоже деняг хочеть.
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21.11.2021 00:06 Відповісти
Есть в Украине болгарские товары? Хорошо-бы от них отказаться,бойкотировать их покупку. Болгары не только подлые но и глупые. Видимо хотят выторговать хорошую скидку на российский газ облизывая Путина. Болгары не знают что дружить с Рашкой-это всеравно что дружить с аферистом-уголовником. Чехи тоже хотели лизать жопу России а потом оказалось что за это Россия подожгла у них военный склад и погибли граждане Чехии. Теперь Чехия не любит Россию и выступает за Украину. Россия всегда обманет и поимеет-Больгары настолько тупые что на чужих примерах не хотят учится:на примере доверчивых Чехии Украины,Грузии. Да и Украинцы до 14 года в отношении Рашки и "братства" были наивны как дети.
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21.11.2021 02:08 Відповісти
...тю, какой наивный, ведь даже пэня есть где такие слова:
Хараша, страна Балгария
Но, Расия лучше Всех
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21.11.2021 05:09 Відповісти
Болгари у всі часи і віки були продажними боягузами. І коли століттями служили туркам, допомагаючи силами і ресурсами (у т.ч. у війнах проти Росії). І коли після т.з. "асвабаждєнія" різко зробилися "братушками" москалям. І коли у Першій світовій війні прислужували німцями, австріяками і, доречі - турками(!) проти тих же московських "братушок". І коли у Другій Світовій прислужували нацистам. І коли, як лиш московська рать взяла Варну і Софію - люто пострілювали у спину (щоправда - здалеку...)своїм колишнім німецьким господарям, вчергове прислужуючи москалям. І коли з 1945 по 1990 р.р. інтимно лизали сраку Кремлю, проклинаючи проклятих імперіалістів. І коли після розвалу РЕВ, Варшавського пакту і СРСР лизали і продовжують лизати очко "проклятим західним імперіалістам" (знедавна - демократам), руйнуючи пам"ятники радянським солдатам. І зараз - коли похитнувся ЄС і фундаментальні основи т.з. "демоклатії "- пробують знову (здалеку) соснути ***** *****.
Після т.з. "асвабаждєнія" Півдня України в 1944 р. Сталін не мобілізовував болгарів (і гагаузів) до лав Червоної Армії і не довіряв їм зброю з мотивації "склонны к предательству".
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21.11.2021 11:04 Відповісти
 
 