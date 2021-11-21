Україна купуватиме вугілля в США: перший корабель прийде наступного тижня, - Шмигаль

Україна домовилася з США про постачання вугілля через перекриття Росією маршрутів постачання. Наступного тижня прийде перший корабель.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вугільні компанії США готові поставляти це вугілля. Наша делегація домовилася про це", - сказав Шмигаль.

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За його словами, перший корабель з вугіллям з США повинен прийти в Україну наступного тижня. Він доставить паливо для "Центренерго". Прем'єр додав, що в уряді пройшла нарада з оплати і закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень і лютий, і гроші для цього є.

"Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковано, але морським транспортом є інформація, що перший корабель відправлять найближчими днями", - додав глава уряду.