Україна купуватиме вугілля в США: перший корабель прийде наступного тижня, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна домовилася з США про постачання вугілля через перекриття Росією маршрутів постачання. Наступного тижня прийде перший корабель.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вугільні компанії США готові поставляти це вугілля. Наша делегація домовилася про це", - сказав Шмигаль.
За його словами, перший корабель з вугіллям з США повинен прийти в Україну наступного тижня. Він доставить паливо для "Центренерго". Прем'єр додав, що в уряді пройшла нарада з оплати і закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень і лютий, і гроші для цього є.
"Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковано, але морським транспортом є інформація, що перший корабель відправлять найближчими днями", - додав глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
тоді так і пишіть 😂
Вчера ж писали шо 20.11.2021. ночью прибудет в Одессу балкер "Singapor Eagle" з 60 тыс.т. угля.
вкрали,
негри,
вночі,
мовчки
щоб не блестіли зуби....
Это три раза разгружать-загружать в портах-фигня.
Фуры, контйнеры, еще можно.
а для ЗЕ-льоных барыг ?
Но, барыги на то и барыги...
Отследили мол по какомо то приложению- "Нахождение судна онлайн".
а гудосик снимет видосик?
Affinity Mine - это самая крупная из его шахт в Америке.
Не Украина, а Ахметов.
Шмыгаль все просрал и нихрена не закупил. Уголек из США везет Ахметка для своих ТЕС. Шмыгаль и ЗЕ-власть к этим закупкам никаким боком.
Государственные ТЕС стоят без угля.
... пососать полезно сладость перед сном