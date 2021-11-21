Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: "Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці". ДОКУМЕНТ
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Екснардеп Семен Семенченко опублікував документи СБУ у праві проти нього, де він звинувачується у підготовці захоплення урядового кварталу, стеженні за Володимиром Зеленським та Офісом президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Семенченко.
"Зараз, коли опубліковане розслідування Bellingcat, розслідування Юрія Бутусова та Яніни Соколової - всі обговорюють як Офіс президента викручується з даної ситуації. Але мало хто обговорює як СБУ намагалась знищити тих, хто про це говорив та приховати зраду, яка відбулася.
Як я вже розповідав, фабрикування справи проти нас почалося в день, коли мій колишній помічник народного депутата, ветеран Донбасу Євген Шевченко опублікував пост. Далі вийшло вже докладне розслідування Юрiя Бутусова зі всіма подробицями. У цей же день було внесено в ЄРДР кримінальне провадження по ст. 258-3,"створення терористичної групи". Тоді ще не було ні "НЗФ", ні "тероризму проти Медведчука", ні "Казахського бізнесмена", ні звинувачень в "роботі на Коломойського". Все це ще видумають через пів року, коли крики Лукашенка про нашу роботу з білоруською опозицією стануть голосніші, а бажання торгувати бітумом з білоруським диктатором (і для цього звалити все на радикала Семенченка) зовсім нестерпними.
А в серпні 2020 року, СБУ одразу звинуватило нас в підготовці захоплення урядового кварталу, стеженні за Зеленським та Офісом президента. І все це ми мали зробити "на хвилі протестних настроїв восени 2020 року". У перших коментарях до посту лист СБУ де викладається вся ця весела історія. Євген Шевченко по версії казкарів з кварталу 95 постачав нам зброю для захоплення влади.
Цитую: "Так, відповідно до пояснення громадянина України Мелії Р.З та громадянина Грузії Надірадзе І.Р., користуючись протестними настроями в Україні та під виглядом протестувальників планують захопити будівлі центральних органів влади України в м. Києві з метою повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні".
"Захоплення урядових будівель представники ТОВ "Донкорп Україна" відпрацьовують на території тренувального табору у с. Сувид. Це військове містечко закритого типу, розташоване на приватній території з системою оборони та спостереження, спрямованої на виявлення сторонніх осіб, у першу чергу пов’язаних з правоохоронними органами України".
"Для координації своїх протиправних дій з повалення конституційного ладу та захоплення влади, а також збору інформації про діяльність вищого керівництва України було придбано квартиру за адресою: м.Київ, вул. Шовковична, 24, кв. 14 де проводиться спостереження в безпосередньому оточенні Офісу президента України"
"На теперішній час організовано незаконне спостереження за Офісом президента України"
І всю цю маячню працівники СБУ навіть не збираються доводити. Їм достатньо команди з Банкової та показів двох "свідків" - сексотів СБУ: Надірадзе та Мелія. "Свідки" синхронно роскручують тему про "державний переворот, захоплення Зеленського та урядового кварталу. І при цьому ці "свідки" навіть не повідомляють звідки їм про це відомо. І головне (якщо хтось вже почав переживати за долю української влади) - не бійтеся. Ми "планували ЦЕ зробити" восени МИНУЛОГО РОКУ.)).
А для цього один з активних коментаторів "вагнергейту" Євген Шевченко "мав поставити мені... російську бронетехінку та 100 комплектів російської форми"... Більш феєричної маячні я не зустрічав. І все ж таки, на основі ЦЬОГО я вже 7 місяців у в’язниці, а ветеранська організація, (яка працювала з ГУР МО України) - знищена ФСБУ.
Не плутайте! Це - не "клоуни" - це ВОРОГИ, які орієнтуються на методи школи КГБ СССР і ФСБ РФ. I так само в 1937 роцi люди спочатку сміялися (читаючи безграмотні липові доноси) аж до поки репресії не захопили всю країну. Не хочу, щоб коли вони опрацюють ці методи на нас, вони прийшли за всіма вами.
А тому не треба сидіти та трястись в очікувані " що це стосується лише Семенченка, мене пронесе". Не пронесе. І нікого тут боятися. Це просто підлі та трусливі люди, які через непорозуміння історії отримали владу. Зараз потрібно об’єднувати зусилля всім вільним українцям. Боятися можна лише одного - власного страху. І не треба бути Рузвельтом щоб це зрозуміти. Слава Україні!", - написав Семенченко.
В коментарях залишу частину доказової бази. Персональні дані в деяких документах - замальовано.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
Будь ласка, зачекайте...
Гляди, не обломай перо
Об это каменное сердце
Суки подколодной... (с)
Очень скоро нас ожидает легкий шторм. Не надо быть супер-аналитиком или профессиональным политологом, чтобы понять, куда движется вся сегодняшняя картинка нашей с вами жизни. Это ясно даже весьма далёким от политики людям. И если при этом они ничего вам не говорят, это не значит, что они ничего не замечают или не делают выводов. Присмотритесь внимательно к своим соседям. Пусть они не могут внятно сформулировать свои мысли, но подсознательно все (ну или почти все) понимают, что песенка девяностопятой власти спета. Многие даже хронически аполитичные обыватели вдруг с тревогой стали задавать вопрос: "А что будет дальше?". Это маркер того, что все всё понимают. Характерно, что этот вопрос хомячки адресуют не своим собратьям по разуму, а как раз таки активному меньшинству, потому что чисто звериным чутьем понимают, за кем сила и кто может дать хоть какую-то почву под ногами в период очередных потрясений. Отвечать им надо кратко, выражаясь большевистской терминологией - "конец неизбежен, как и крах капитализма" (кстати, на практике все оптимистичные прогнозы коммунистов оказались совершенно противоположны)...
Это видим не только мы. Возбудился запоребрик, активизировались на нашем направлении США с союзниками, наш олигархат и мафиозные кланы спешно формируют новые партии и политические проекты, наиболее хитрые уже бегут с тонущего корабля. Градус откровений и неприкрытой критики от всех, кто имеет зуб на эту власть, растет ежедневно, а враги множатся каждую неделю. Их перестают бояться, а скоро перестанут и подчиняться. Соломинка может сломать спину верблюду. Попытки силового и правоохранительного давления властей на неугодных только добавят перца и ускорят процесс...
Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету и за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может, даже, каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому их слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, начавший в 2019 году свой позорный поход за властью и деньгами по указке бородатой бабушки и его подельников исключительно для решения хотелок мстительного олигарха...
Что , снова Майдан.... и далее подлецы к корыту....
...Короче, как говорил Парубий, "буде весело". Шторм приближается и очень важно в этих условиях не потерять фундамент под ногами, не утонуть в этом море бушующих страстей, лжи и пропаганды....
Помните про механизмы смены власти, подвергайте критическому анализу все процессы и не ведитесь на пропаганду. Не принимайте поспешных решений и включайте голову, поменьше эмоций и резких реакций. Именно этого ждут враги.
Кого поддерживать, вы знаете. Ну а своих мы и так чувствуем спинным мозгом.
Прорвемся. Полностью читаем: https://defence-line.org/2021/11/prognoz-pogody/
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
Але та маячня семену подобалась, а ця шось не зайшла.
А Ріф сидів набагато більше! І по звинуваченням набагато безглуздішим, ніж твої. То ж жери, Сьома, жери!
Бутусов у пирамидального гондона
после Кузьменко и Антоненко ему вообще не место в президентах
пусть пожинает плоды своей тупости
Д -а-а, бабломойский памперс семен лушпайка, который участвовал в организации похода с беней на Зугрэс , повел вооруженных фактически одними пистолетами добровольцев на бойню, чтобы бене отломить еще кусок "пирога" под сурдинку, а потом первый оттуда сбежал от трусости, энто, канеха, бААльшой авторитет, на которого нужно ссылаться и чье продажное "мнение" надо учитывать. Плюс поддержка гринпоца на выборах в 2019 году и травля Пороха.
Хотя чести ради признаю- что обвинения против него - курам на смех. Но наказание невиновных и награждение непричастных - это конек зеленожопой власти.
Вы какие то все, мрази, еще и сексуально озабоченные уроды.
Совсем быдло ты конченное
Ты сидишь не за то, что тебе вменяет зелена недовлада, ты сидишь за свою дурость и продажность! Не служил бы бене, не поливал бы Пороха--был бы на воле, а так...сиди, пока не поумнеешь!