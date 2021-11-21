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Новини Політика України
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СБУ (10030) Семен Семенченко (250) Шевченко Євген (138)

Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: "Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього:

Екснардеп Семен Семенченко опублікував документи СБУ у праві проти нього, де він звинувачується у підготовці захоплення урядового кварталу, стеженні за Володимиром Зеленським та Офісом президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Семенченко.

"Зараз, коли опубліковане розслідування Bellingcat, розслідування Юрія Бутусова та Яніни Соколової - всі обговорюють як Офіс президента викручується з даної ситуації. Але мало хто обговорює як СБУ намагалась знищити тих, хто про це говорив та приховати зраду, яка відбулася.

Як я вже розповідав, фабрикування справи проти нас почалося в день, коли мій колишній помічник народного депутата, ветеран Донбасу Євген Шевченко опублікував пост. Далі вийшло вже докладне розслідування Юрiя Бутусова зі всіма подробицями. У цей же день було внесено в ЄРДР кримінальне провадження по ст. 258-3,"створення терористичної групи". Тоді ще не було ні "НЗФ", ні "тероризму проти Медведчука", ні "Казахського бізнесмена", ні звинувачень в "роботі на Коломойського". Все це ще видумають через пів року, коли крики Лукашенка про нашу роботу з білоруською опозицією стануть голосніші, а бажання торгувати бітумом з білоруським диктатором (і для цього звалити все на радикала Семенченка) зовсім нестерпними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко про "вагнергейт": Я не вірю жодному повідомленню ТСК. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення нашої військової розвідки. ДОКУМЕНТ

А в серпні 2020 року, СБУ одразу звинуватило нас в підготовці захоплення урядового кварталу, стеженні за Зеленським та Офісом президента. І все це ми мали зробити "на хвилі протестних настроїв восени 2020 року". У перших коментарях до посту лист СБУ де викладається вся ця весела історія. Євген Шевченко по версії казкарів з кварталу 95 постачав нам зброю для захоплення влади.

Цитую: "Так, відповідно до пояснення громадянина України Мелії Р.З та громадянина Грузії Надірадзе І.Р., користуючись протестними настроями в Україні та під виглядом протестувальників планують захопити будівлі центральних органів влади України в м. Києві з метою повалення конституційного ладу та захоплення влади в Україні".

"Захоплення урядових будівель представники ТОВ "Донкорп Україна" відпрацьовують на території тренувального табору у с. Сувид. Це військове містечко закритого типу, розташоване на приватній території з системою оборони та спостереження, спрямованої на виявлення сторонніх осіб, у першу чергу пов’язаних з правоохоронними органами України".

Також дивіться: Суд залишив Семенченка під вартою: "Була команда діяти протизаконно". ВIДЕО

"Для координації своїх протиправних дій з повалення конституційного ладу та захоплення влади, а також збору інформації про діяльність вищого керівництва України було придбано квартиру за адресою: м.Київ, вул. Шовковична, 24, кв. 14 де проводиться спостереження в безпосередньому оточенні Офісу президента України"

"На теперішній час організовано незаконне спостереження за Офісом президента України"

І всю цю маячню працівники СБУ навіть не збираються доводити. Їм достатньо команди з Банкової та показів двох "свідків" - сексотів СБУ: Надірадзе та Мелія. "Свідки" синхронно роскручують тему про "державний переворот, захоплення Зеленського та урядового кварталу. І при цьому ці "свідки" навіть не повідомляють звідки їм про це відомо. І головне (якщо хтось вже почав переживати за долю української влади) - не бійтеся. Ми "планували ЦЕ зробити" восени МИНУЛОГО РОКУ.)).

А для цього один з активних коментаторів "вагнергейту" Євген Шевченко "мав поставити мені... російську бронетехінку та 100 комплектів російської форми"... Більш феєричної маячні я не зустрічав. І все ж таки, на основі ЦЬОГО я вже 7 місяців у в’язниці, а ветеранська організація, (яка працювала з ГУР МО України) - знищена ФСБУ.

Не плутайте! Це - не "клоуни" - це ВОРОГИ, які орієнтуються на методи школи КГБ СССР і ФСБ РФ. I так само в 1937 роцi люди спочатку сміялися (читаючи безграмотні липові доноси) аж до поки репресії не захопили всю країну. Не хочу, щоб коли вони опрацюють ці методи на нас, вони прийшли за всіма вами.

Також читайте: Суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня

А тому не треба сидіти та трястись в очікувані " що це стосується лише Семенченка, мене пронесе". Не пронесе. І нікого тут боятися. Це просто підлі та трусливі люди, які через непорозуміння історії отримали владу. Зараз потрібно об’єднувати зусилля всім вільним українцям. Боятися можна лише одного - власного страху. І не треба бути Рузвельтом щоб це зрозуміти. Слава Україні!", - написав Семенченко.

В коментарях залишу частину доказової бази. Персональні дані в деяких документах - замальовано.

Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці 01
Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці 02
Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці 03
Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці 04
Семенченко опублікував документи СБУ у справі проти нього: Більш феєричної маячні я не зустрічав, але на основі цього я вже 7 місяців у в’язниці 05

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
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Топ коментарі
+29
та шо ты обижаешься?из тебя жертву растят,рейтинг подымают...шоб было кому подхватить зеленое знамя
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20.11.2021 19:48
+20
а ты думал тебе бочку варенья выкотят за то шо зеленскому помагал?
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20.11.2021 19:58
+16
...Абсолютно ясно, в каком направлении течет зловонная зеленая жижа - в канализацию истории. То, что вам болтают с умным лицом про какие-то там рейтинги - не ведитесь. Например, Ренат Леонидович не ориентируется ни на какие рейтинги, прекрасно зная будущую траекторию этой власти, и уже активно подталкивает ее в нужном направлении. И не только он. Так что и мы должны снимать лапшу с ушей.
Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету и за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может, даже, каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому их слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, начавший в 2019 году свой позорный поход за властью и деньгами по указке бородатой бабушки и его подельников исключительно для решения хотелок мстительного олигарха...
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20.11.2021 19:58
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та шо ты обижаешься?из тебя жертву растят,рейтинг подымают...шоб было кому подхватить зеленое знамя
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20.11.2021 19:48 Відповісти
а да...и покажитя харю арестанта
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20.11.2021 19:50 Відповісти
На, козломордий, дивись. А свою харю, лапоть обриганий, не покажеш?
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20.11.2021 20:07 Відповісти
Сэмэн -- засунь ей под ребро!
Гляди, не обломай перо
Об это каменное сердце
Суки подколодной... (с)
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20.11.2021 19:49 Відповісти
Буваєй гірше.Пригадую , як один Генпрокурор розповідав у В,Р. ЩО Савченко 2 мінометами з баржі мала вбити в Києві 80 тисяч людей. і ВР також.
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20.11.2021 19:49 Відповісти
Все оживились и неспроста. Ниже будет многа букафф, но советую прочитать с начала и до конца.
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20.11.2021 19:50 Відповісти
Прогноз погоды. DOMINO 20 ЛИСТОПАДА, 2021

Очень скоро нас ожидает легкий шторм. Не надо быть супер-аналитиком или профессиональным политологом, чтобы понять, куда движется вся сегодняшняя картинка нашей с вами жизни. Это ясно даже весьма далёким от политики людям. И если при этом они ничего вам не говорят, это не значит, что они ничего не замечают или не делают выводов. Присмотритесь внимательно к своим соседям. Пусть они не могут внятно сформулировать свои мысли, но подсознательно все (ну или почти все) понимают, что песенка девяностопятой власти спета. Многие даже хронически аполитичные обыватели вдруг с тревогой стали задавать вопрос: "А что будет дальше?". Это маркер того, что все всё понимают. Характерно, что этот вопрос хомячки адресуют не своим собратьям по разуму, а как раз таки активному меньшинству, потому что чисто звериным чутьем понимают, за кем сила и кто может дать хоть какую-то почву под ногами в период очередных потрясений. Отвечать им надо кратко, выражаясь большевистской терминологией - "конец неизбежен, как и крах капитализма" (кстати, на практике все оптимистичные прогнозы коммунистов оказались совершенно противоположны)...
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20.11.2021 19:52 Відповісти
...Чтоб нам не грузиться лишней заумной терминологией, скажем проще -народ (в широком смысле) больше не верит своему правительству (правителю) и перестает ему подчиняться. Обычно это происходит из-за того, что власть не реализовала интересы социума и возникает дефицит доверия, недовольство, которое перерастает в разочарование. Оно множится, ширится, разгоняется заинтересованными субъектами и среди людей возникает запрос на перемены, который должен охватить большинство (хотя вслух они этого не говорят). Только при таких условиях происходит принудительная смена власти, иного не дано. Утратившей легитимность власти не на кого опереться (штыков не хватит), и она проигрывает (с кровью или без, но неизбежно). Реализует этот запрос активное меньшинство, силком вынося старых правителей. При этом обязательно появляется политический субъект, обретающий власть (им может быть человек, группа людей, политическая партия, организация, а может быть какой-нибудь ситуативный "комитет национального спасения")...
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20.11.2021 19:54 Відповісти
...Почему это важно? Потому что к плохой погоде надо быть подготовленным, а она надвигается. Надвигается, потому что из описанного выше механизма чётко видно, что запрос на перемены вот-вот созреет, турбулентность растет. А это значит, что дальше заработают остальные элементы принудительной смены власти.

Это видим не только мы. Возбудился запоребрик, активизировались на нашем направлении США с союзниками, наш олигархат и мафиозные кланы спешно формируют новые партии и политические проекты, наиболее хитрые уже бегут с тонущего корабля. Градус откровений и неприкрытой критики от всех, кто имеет зуб на эту власть, растет ежедневно, а враги множатся каждую неделю. Их перестают бояться, а скоро перестанут и подчиняться. Соломинка может сломать спину верблюду. Попытки силового и правоохранительного давления властей на неугодных только добавят перца и ускорят процесс...
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20.11.2021 19:55 Відповісти
...Абсолютно ясно, в каком направлении течет зловонная зеленая жижа - в канализацию истории. То, что вам болтают с умным лицом про какие-то там рейтинги - не ведитесь. Например, Ренат Леонидович не ориентируется ни на какие рейтинги, прекрасно зная будущую траекторию этой власти, и уже активно подталкивает ее в нужном направлении. И не только он. Так что и мы должны снимать лапшу с ушей.
Перенесем эти теоретические рассуждения на нашу реальность. Будет тяжело, потому что в этой борьбе за власть, а по большому счету и за Украину, скоро столкнутся разные силы с разными интересами. Это будут ошметки зеленой команды, главным оружием которых будет ложь. Чем дальше, тем больше они будут врать с экранов и в интернете, пока не запутаются в собственной лжи. Они будут уверять, что переживают за Украину, набиваться в союзники, может, даже, каяться в содеянном, давить на жалость. Они будут говорить, что не ведали, что творили, что их обманули. Не верьте ни единому их слову. Всегда помните, что это дилетантский сброд, начавший в 2019 году свой позорный поход за властью и деньгами по указке бородатой бабушки и его подельников исключительно для решения хотелок мстительного олигарха...
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20.11.2021 19:58 Відповісти
да - но вы не поверите , но аХмЭдка будет в "шеколаде" при любых....- и это доказано историей....- что из всего это Украине ...Людям....
Что , снова Майдан.... и далее подлецы к корыту....
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20.11.2021 20:25 Відповісти
Дело даже не в Ахметке. Говнокалолиция в ВР должны быть развалена. Немедленно.
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20.11.2021 22:47 Відповісти
...Также это будет пассивно-агрессивная масса большинства населения. Вечные "хатаскрайники" и ленивые люмпены, которые будут вопить - "они все там одинаковые", "какая разница". Эти хотят халявы и социализма, нулевых тарифов и бесплатный пломбир, большие зарплаты за сидение на диване. Они будут голосовать за того, кто скажет магическое слово "тарифы" и продадут родную мать за пакет гречки. Одним словом, недалёкие манкурты и малороссы. Они ненавидят всех вокруг, особенно тех, кто умнее и успешнее. И у них всегда во всем будет виноват кто-то другой, но не они. Им поможет только животный страх, именно тогда они готовы делегировать вам власть, но как только вы делаете им хорошо, они вас сжирают. В общем, это та масса, которую сейчас называют актуальным мемом "мудрий нарід" (прошу не кидать тапки)...

...Короче, как говорил Парубий, "буде весело". Шторм приближается и очень важно в этих условиях не потерять фундамент под ногами, не утонуть в этом море бушующих страстей, лжи и пропаганды....
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20.11.2021 20:00 Відповісти
Не верьте никому, углубите свой окопчик, поправьте бруствер и будьте начеку. Сохраняйте принципы, убеждения, взгляды и будьте стойкими. Вас попробуют в очередной раз сбить с панталыку, обмануть, соблазнить перспективами, подсовывая псевдосоюзников и тонны вранья, похожего на искренность. Вас и народ будут отвлекать на второстепенные вещи, вроде антивакцинаторов и прочую чепуху. В шторм важно удержать лодочку на плаву.

 Помните про механизмы смены власти, подвергайте критическому анализу все процессы и не ведитесь на пропаганду. Не принимайте поспешных решений и включайте голову, поменьше эмоций и резких реакций. Именно этого ждут враги.

Кого поддерживать, вы знаете. Ну а своих мы и так чувствуем спинным мозгом.
Прорвемся. Полностью читаем: https://defence-line.org/2021/11/prognoz-pogody/
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20.11.2021 20:03 Відповісти
Эх Семён, Семён, не говорили тебе в детстве - "Костя, не плюй в колодец..."?
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20.11.2021 19:50 Відповісти
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20.11.2021 19:51 Відповісти
Тримайся Семене ! Впевнений , скоро тебе звільнять , а на твоє місце сядуть прокурори , ФСБУшники , судді і всі ті хто причетний до фальсифікації справи .
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20.11.2021 19:55 Відповісти
Сиди Сема. Ты твврюка ещё та
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20.11.2021 19:56 Відповісти
а ты думал тебе бочку варенья выкотят за то шо зеленскому помагал?
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20.11.2021 19:58 Відповісти
Так не всім подобається соєвий "шіколад"
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21.11.2021 10:31 Відповісти
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
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20.11.2021 19:59 Відповісти
До речі нормальна маячня) Майже така як була у біхуса про свінарчукєє.
Але та маячня семену подобалась, а ця шось не зайшла.
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20.11.2021 20:05 Відповісти
Подоляку, чи хто у вас там зараз головний, привіт передавай!
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20.11.2021 20:17 Відповісти
да, в оп ще ті ********. одін сєрлєщ чого вартий
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20.11.2021 20:27 Відповісти
Ну впевнився , і шо далі ,, гнилий поцрєотішко , лісічанський ..? А тепер можеш "чухати" звідси , на свою срувєсну .
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20.11.2021 20:57 Відповісти
Ай-я-яй! аж 7 місяців! Що, вже нажерся свого "аби не Порох"? А як топив, як топив! Тепер жери від пуза те, що на твоїх плечах до влади прийшло.

А Ріф сидів набагато більше! І по звинуваченням набагато безглуздішим, ніж твої. То ж жери, Сьома, жери!
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20.11.2021 20:15 Відповісти
Бутусов: Самое страшное, что наши политические руководители как при прошлом президенте, так и при этом боятся назвать Путина убийцей и вынести ему приговор

Бутусов у пирамидального гондона
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20.11.2021 20:27 Відповісти
Ах да, они связаны с Лысым одним общим позором- топили за Зеленского
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20.11.2021 20:30 Відповісти
зеленский зря посадил Семенченко, видимо кукуха паламатая,
после Кузьменко и Антоненко ему вообще не место в президентах
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20.11.2021 20:27 Відповісти
этот дегенерат поливал грязью Порошенко... поэтому никто за него теперь не заступится,
пусть пожинает плоды своей тупости
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20.11.2021 20:31 Відповісти
да пецу и поливать то не надо ,шо он шо беня шо ахмет выкормыши кучмы ,а зеля ,зеля у них на подтанцовках,да кстати ,как там 2 апача обещанные эксгенплокулолом перед выборами пецы,все еще летят в Украину....????
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20.11.2021 22:45 Відповісти
а как хорошо воевалося под чужой фамилией, да, фальшивый полковник? бабла наметал?
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20.11.2021 20:32 Відповісти
Свободу Семену Семенченко!.Он не интересен Шустеру,Схемам,Бигусу ,Гордону и другим кликушам? Почему?
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20.11.2021 20:34 Відповісти
Сиди, насиння, будешь знать как по заказу Кобломойского организовывать расстрельные коридоры рашистами. Почему ты там не сдох, *****?
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20.11.2021 20:38 Відповісти
Я б поспівчував тобі Насіння , вірю що - сидиш ти в кутузці як цап-відбувайло ,, аби сидіти . Але не можу тобі пробачити твого безгуздого" гонєва " на Порошенка ,, і як наслідок - приходу до влади зелених виродків . То ж - сиди Сєня ... ! За все треба платити .
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20.11.2021 20:48 Відповісти
А я еще раз напишу то, что уже здесь писал

Д -а-а, бабломойский памперс семен лушпайка, который участвовал в организации похода с беней на Зугрэс , повел вооруженных фактически одними пистолетами добровольцев на бойню, чтобы бене отломить еще кусок "пирога" под сурдинку, а потом первый оттуда сбежал от трусости, энто, канеха, бААльшой авторитет, на которого нужно ссылаться и чье продажное "мнение" надо учитывать. Плюс поддержка гринпоца на выборах в 2019 году и травля Пороха.

Хотя чести ради признаю- что обвинения против него - курам на смех. Но наказание невиновных и награждение непричастных - это конек зеленожопой власти.
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21.11.2021 00:29 Відповісти
Семенченко -патриот. Его должны были посадить за то, что он остонавливал торговлю на крови. Но в тюрьму посадили сначала пионеров или первопроходцев блокады торговли с Московией батальона "Торнадо". Но идея Зели посадить Семенченко из -за большого уважения Лукашенко, тоже не должна унижать нашего героя ведь Зеля по блату к Лукашенко пустил свору следователей с ищейками по ложному следу и "убийцами" Шеремета стали участники АТО и волонтёры.
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20.11.2021 21:09 Відповісти
Ты хоть не свисти- Торнадовцев посадили за киднепинг и фактический бандитизм. Насточертели вы- товарисчи,с руцким дерьмом на губах, которым снова насрал Порох в штаны. Чего их - правильных и замученных Порошенко ,твой зельц оманский не освободил?
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21.11.2021 00:34 Відповісти
Это кто сказал ? Военный прокурор Матис? И ему поверили? А как парнуху и Садо-Мазо он собирал по всему постсоветскому пространству !
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21.11.2021 08:58 Відповісти
Это тебе скажет матиас, я так подозреваю. Что- был соучастником с некоторыми торнадовцами, защищаешь?
Вы какие то все, мрази, еще и сексуально озабоченные уроды.
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21.11.2021 11:44 Відповісти
Тебе он, похоже, это сделал прямо в рот.
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21.11.2021 10:33 Відповісти
А тебе не только в рот но, и в зад?
Совсем быдло ты конченное
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21.11.2021 11:41 Відповісти
СБУ очередную партию дури конфисковало.
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20.11.2021 21:16 Відповісти
К сожалению Семён, феерический бред - это выбор украинцев. У него много бредовых последствий... И твоё шитое белыми нитками дело - одно из них. Уроды тупо запирают всех, кто личность, кто патриот, у кого есть мнение и нету страху... Это всё опасные для уродов люди...ПРоще говоря : нормальные люди опасны для уродов
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20.11.2021 21:27 Відповісти
феерический бред - это выбор украинцев.-И помощи путинской проститутки. Нетаньяху приехал в Украину .Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее ./Это интересно.В статье "Нетаньяху приехал в Украину" была фраза "Глава еврейского государства хороший друг Коломойского".Сейчас этой фразы нет.

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20.11.2021 22:05 Відповісти
Засранцам засраное
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20.11.2021 23:14 Відповісти
"Это просто подлые и трусливые люди, которые по недоразумению истории получили власть"---- я рада, что хоть сейчас ты это осознал. Семен, жаль, что не понял этого раньше, два с половиной года назад...
Ты сидишь не за то, что тебе вменяет зелена недовлада, ты сидишь за свою дурость и продажность! Не служил бы бене, не поливал бы Пороха--был бы на воле, а так...сиди, пока не поумнеешь!
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20.11.2021 23:18 Відповісти
Перестаньте гадити. не важно як ви про нього думаєте. важливо - слідуючим може бути кожен з вас.зараз мусимо захищати один одного.а не радіти чухій біді
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21.11.2021 11:03 Відповісти
Підхуjловники, як завжди, задоволені фсбушною маячнею.
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22.11.2021 09:59 Відповісти
Твоя хата не с краю. Твоя хата - следующая.
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22.11.2021 12:04 Відповісти
 
 