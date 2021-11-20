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Новини Політика України
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Делегація на Галіфакському форумі ознайомить світову спільноту з безпековою ситуацією в Україні та біля наших кордонів, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Делегація на Галіфакському форумі ознайомить світову спільноту з безпековою ситуацією в Україні та біля наших кордонів, - ОПУ

За дорученням президента Володимира Зеленського українська делегація, яка бере участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі в Канаді, поінформує світову спільноту про безпекову ситуацію в Україні та навколо нашої держави.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, увійшли: заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко", - зазначають в Офісі Президента.

Крім того, повідомляється, що у межах візиту до Канади, починаючи з 19 листопада, українська делегація проводить низку зустрічей з представниками політичного та військово-політичного керівництва, політичних еліт та бізнес-структур країни. Безпекову ситуацію в Україні та світі представники нашої держави також обговорять із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки та керівниками державних органів країн – учасниць форуму.

"Крім безпекової ситуації поблизу українських кордонів, під час зустрічей обговорюється розвиток співпраці України з іншими державами у сфері безпеки й оборони та питання українсько-канадського співробітництва щодо розвитку космічної галузі. Також заплановані зустрічі з вищим керівництвом Канади: міністром національної оборони Анітою Ананд та президентом Канадського космічного агентства Лісою Кемпбелл, оскільки космічній галузі приділяється окрема увага", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Канада розпочинають будівництво космопорту, - Держкосмос. ФОТО

Нагадується, що 19 листопада відбулася презентація та урочиста церемонія початку будівництва космічного пускового майданчика. У ній взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер, президент Канадського космічного агентства Ліса Кемпбелл, міністр економічного розвитку провінції Нова Скошія Сьюзан Коркум-Грік та інші.

Проект передбачає створення на Атлантичному узбережжі, у провінції Нова Скошія, комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських державних підприємств "КБ "Південне" та ВО "Південний машинобудівний завод". Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Автор: Ірина Дашківська
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Порох уже все сделал, можете дома сидеть ОПешные бездари
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20.11.2021 20:19 Відповісти
шо там той Порох ?

тут такі пєрци !
"До складу делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, увійшли: заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко"

володіють англійською..... із словарем
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21.11.2021 00:46 Відповісти
Это не тот Данилов, который обвинял западные СМИ в дезинформации по поводу сосредоточения войск московии у границ Украины?
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20.11.2021 20:23 Відповісти
не он - в Украине перекрашиваемых даниловых - не плачте мамо!
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20.11.2021 20:26 Відповісти
Це на тому форумі, де Порошенко вже закликав західних партнерів надати Україні ПДЧ??? А де в той час була "українська делегація" від найвеличнішого??? Шопінг?
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20.11.2021 20:23 Відповісти
Шаурма.
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21.11.2021 00:33 Відповісти
яка яка делегация - гали фак шо?
буба дав наказ - вже смiшно...
а щелбан мальцу, промеж кривих рог?
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20.11.2021 20:23 Відповісти
Главно, шо Єрмака нема! Сібір підкорює, мабудь? *)
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20.11.2021 20:31 Відповісти
Kobsar Alexander -"Сібір підкорює, мабудь? *)"
Карпати. Разом с zеЛеніним.
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20.11.2021 22:16 Відповісти
За дорученням президента Володимира Зеленського...

Вот нахрена так откровенно врать? В Галифаксе Порох выступал по поручению ЗЕ?


А вот эта массовка из обеЗЕьянника могла с таким же успехом и в Трускавце потусить.
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20.11.2021 20:54 Відповісти
"За дорученням президента Володимира Зеленського"...

Всё очень безопасно, не сейте панику, президент-предатель держит всё на личном контроле...
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20.11.2021 21:05 Відповісти
Офиса Президента - "По поручению президента ......... украинская делегация, участвующая в международном форуме безопасности в Канаде"
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20.11.2021 22:10 Відповісти
Порох їх там перевербує разом з Трюдо та Христею Флірянд
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20.11.2021 23:22 Відповісти
Христя - так. А Трюдо то такий шо "і нашим і вашим". Канадійський Зєля.
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21.11.2021 00:36 Відповісти
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21.11.2021 00:48 Відповісти
То позорисько зеленський з шоблою вже так обгадились на міжнародному рівні що я не знаю що вони там можуть "информировать"..Тільки ще більше обгадити країну.
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21.11.2021 01:38 Відповісти
Ну что, в Новой Шотландии (по местному Nova Scotia) развивается бизнес, включая компьютерные технологии. В данный момент эта провинция конкурирует с индийскими "аустсорсерами", что в принципе хорошо. Если ещё пойдёт сотрудничество с Украиной, то будет совсем шикарно!
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21.11.2021 07:18 Відповісти
 
 