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Газпром (902) Росія (47208) транзит газу (307) Денис Шмигаль (2699)

Україна веде перемовини щодо продовження контракту на транзит газу з "Газпромом". Ідеальний для нас термін - 15 років, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна веде перемовини щодо продовження контракту на транзит газу з

Україна хоче продовжити контракт з російським "Газпромом" про транзит газу на 15 років.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Контракт чинний до 2024 року. Фактично він є. Ми бажаємо його продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами. Тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним терміном є продовження цих умов на 15 років", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна запропонувала збільшити обсяги транзиту газу до ЄС понад умови контракту.

"Ми готові ще до 55 мільйонів метрів кубічних збільшити транзит. І цей надлишок ми готові транзитувати за ціною удвічі нижчою, ніж в чинному контракті. Це ще раз підтверджує спроможність української ГТС транспортувати і транзитувати удвічі більші обсяги, ніж сьогодні законтрактовані, система до цього підготовлена", - стверджує він.

За його словами, Україна запропонувала європейським партнерам використовувати газосховища для зберігання газу, закупленого ними в РФ.

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"Стосовно холодної зими і спроможності Європи, то ми також вийшли з пропозицією. Наші газосховища мають об’єм 33 мільярди метрів кубічних, ми використовуємо, як правило, в районі 20-24, максимальний обсяг був 26 мільярдів метрів кубічних. Тобто ми наші газосховища можемо використовувати, як такий європейський сейф для збереження додаткових обсягів газу для Європи на випадок зими. Для цього ми пропонували об’єднати наші зусилля з частиною або з усіма європейськими країнами і утворити такий "газовий фонд", який буде стабілізувати якраз оці можливі кризи, перепади в зимові періоди", - сказав Шмигаль.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
какой нах газпром, предатели? газ в сша покупайте, или идите на""уй)) ****** торговаться с ВРАГАМИ?))
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20.11.2021 20:54
+13
Сейчас ЗЕлень какое-то говнище с Газпромом подпишет и потом уже следующая власть будет опять иметь гемор, судиться и добиваться с нуля энерогонезависимости.
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20.11.2021 20:51
+5
и уголек !

обязательно уголек с ЛУГАНДы с газом смешать!
чтоб "торговля на крови" ядреней была.....
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20.11.2021 20:58
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20.11.2021 20:50 Відповісти
и уголек !

обязательно уголек с ЛУГАНДы с газом смешать!
чтоб "торговля на крови" ядреней была.....
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20.11.2021 20:58 Відповісти
А кто такой этот Шмигаль??
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20.11.2021 21:23 Відповісти
Бутусов об уволенных из ВСУ разведчиках: занимались операцией по ликвидации Гиви и Захарченко
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20.11.2021 21:23 Відповісти
Сейчас ЗЕлень какое-то говнище с Газпромом подпишет и потом уже следующая власть будет опять иметь гемор, судиться и добиваться с нуля энерогонезависимости.
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20.11.2021 20:51 Відповісти
Не Україна веде перемовини, а Шмигаль веде терки зі своїми коцапобратами, замість того щоб добувати наш український газ.
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20.11.2021 20:59 Відповісти
Ідеальний для нас термін - 15 років, - Шмигаль

Тут, главно, шо б токо Меркель на 15 років не сіла у Газпромі...*)
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20.11.2021 20:54 Відповісти
какой нах газпром, предатели? газ в сша покупайте, или идите на""уй)) ****** торговаться с ВРАГАМИ?))
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20.11.2021 20:54 Відповісти
Вообще то речь о транзите газа.
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20.11.2021 20:57 Відповісти
тоже самое что во вторую мировую ссср качал бы газ в англию через германию
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20.11.2021 20:59 Відповісти
для создания 2-ой танковой армии рашки
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20.11.2021 20:59 Відповісти
кроме транзита вражеского газа больше не на чем заработать денег? как расказывать нам про агрессора, так это пожалуйста. как доходит до бабок от врага, то тут уже полностью меняется риторика и настроения
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20.11.2021 21:02 Відповісти
Это да.
"В интервью газете Handelsblatt украинский президент назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее."
https://m.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83-2/a-43304621
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20.11.2021 21:09 Відповісти
а что не так ? по морю типа проще ?
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20.11.2021 21:46 Відповісти
Так вам обидно что вас агрессорами называют? Или что бабки на вас зарабатывают?
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20.11.2021 21:47 Відповісти
Ничего личного-просто бизнес
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20.11.2021 22:26 Відповісти
США поставляет сжиженный газ Китаю по 1200 долларов Готов платить такую цену? Второе- Как ты доставишь этот газ в украинский порт, если Турция категорически не хочет пропускать газовозы через Босфор?
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20.11.2021 22:32 Відповісти
До чого ж тільки "доведете" і яку ціну в вигляді "угод" за це прийдеться заплатити?
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20.11.2021 20:55 Відповісти
15 років... Це вони біля керма планують такий термін правити країною?
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20.11.2021 20:57 Відповісти
Ідеальний для нас термін - 15 років, - Шмигаль...
Но все таки лучше расстрел
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20.11.2021 21:00 Відповісти
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20.11.2021 21:01 Відповісти
так шо? Будем качат ворованный газ с наших черноморских вышек- платформ?
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20.11.2021 21:04 Відповісти
Ага! І транзит, як казав хтось з "узеленських" 40млрд кубів на добу! У вас там хоч хтось математику знає? А фізику? Чи $4000 зарплатні для вчителів, за вашими обісцянками, то норм і вже є?

Ну хоть калькулятор візміть, якщо мізки відсутні!
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20.11.2021 21:06 Відповісти
Не знаю, як у вас, а у нас "платьожки" на 100 евр. підстрібнули одномоментно.
Бензин такий, шо я за цю ціну, колись два баки заправляв... ...було й три, колись...
Шо ще правда -- зарплатня теж зростає -- на упередження, як не дивно.
Завал по Короні почався -- деяки клініки чергові операції повідминяли.
...так от -- їду додому з нічної зміни сьогодні -- в Місті людей валом, пробаки на світлофорах, автобани біточками... -- о п'ятій годині ранку, з п'ятниці на суботу!
Цікаве життя навкруги, корочше... -- *)
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20.11.2021 21:06 Відповісти
В чем афера, если не секрет? Вы хотите за свою работу зарплату получать, а газовщики должны за спасибо работать?
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20.11.2021 21:43 Відповісти
много получили ?
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20.11.2021 21:47 Відповісти
А сколько должны получать?) Сколько вы готовы платить?)
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20.11.2021 21:51 Відповісти
Турецкие газовщики дешевле обойдутся, чем местные "работяги"
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21.11.2021 04:42 Відповісти
Да разрабатывать и добывать свой надо газ. На границе Харьковской обл с Луганской давно обнаружено месторождение сланцевого газа. Самое большое в Европе. И америкосы стали месторождение осваивать это. Кажется *Петролеум*. Но с началом войны ушли. Можно и на 49-51% с инвестором( с турками например) начинать. Страной правят профаны абсолютные. Можно и согласится с этим, мы же и выбрали. Но выгнать всех с треском уже завтра с утра. Хуже не станет.
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20.11.2021 21:10 Відповісти
Завтра якраз річниця Революції Гідності. Можемо повторити. Гадаю де Майдан ви знаєте.
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20.11.2021 21:19 Відповісти
Может быть чуть не реально и момент как всегда не тот, или что иное. НО! Но то что происходит в стране---слишком очевидно. И случай с что сейчас у всех на слуху, не самое страшное. Завал во всех отраслях и направлениях уже третий год! По нарастающей идёт.
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20.11.2021 21:31 Відповісти
Одна из причин, почему ***** начал войну на Донбассе- чтобы лишить Украину доступа к этому месторождению и к энергетической независимости от России.
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21.11.2021 03:08 Відповісти
Да, это так. И раньше об этом напоминал на форуме. Начали америкосы разрабатывать ещё в оранжевую эпоху---эксперементально, разведка геологическая итд. Потом подписали контракт. Но потом чуть завяло при шапкокраде. США мировой лидер и давно по добыче сланцевого газа. Его очень много у них. Но добыча чуть иная. Там сложнее технология. Но в целом себестоимость равна примерно как и обычного добываемого газа. Не в нашем положении было выбирать. Поставив добычу на индустриальную основу, можно было даже самим однажды вентили перекрыть на входе к нам от братанов, сказав конечно спасибо и за Дашаву, и Шебелинку и гнать себе и в ЕС свой газ. Чуть шутка конечно, но мы бы не ждали подачки сегодня от оборзевших. Есть ещё кое что в стране, где мы почти в лидерах---но! Но нокая---наша коняка не скачет.
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21.11.2021 15:06 Відповісти
Ну то перенеси лічильник із західного кордону України з Європою на східний кордон з парашою і нехай європейські компанії купують рашитський газ на українсько-російському кордоні, а далі цей газ, який вже належить європейським компаніям транспортуй "за ціною удвічі нижчою", і тоді в тебе труба буде заповнена.
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20.11.2021 21:15 Відповісти
ідеальний варіант не торгувати з оккупантами зовсім і ніколи...
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20.11.2021 21:29 Відповісти
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20.11.2021 21:31 Відповісти
ребята гибнут на фронте
страна смотрит квартал
а за спиной у народа-
предатели ведут сепаратные переговоры...
это какой -то бесконечный ппц
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20.11.2021 21:31 Відповісти
Это и есть ГыБрыдная жизнь, 21 век.....
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21.11.2021 11:46 Відповісти
"Газпром" втратив лідерство: Норвегія вперше обійшла підароссію з постачання газу до Європи
Відповідні дані надав норвезький оператор GASSCO. Норвегія наростила обсяги постачання газу до Європи до 331 млн кубометрів на добу, щоб допомогти впоратися з енергетичною кризою. Для цього вона збільшила видобуток одразу на двох родовищах. Норвезька GASSCO обігнала з постачання мокшанський "Газпром", який сьогодні відправляє в ЄС всього 322 млн кубів на добу.

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20.11.2021 21:33 Відповісти
норвегі - люди, кацапня не.
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20.11.2021 21:35 Відповісти
Про те, що кацапія населена не людьми, а андрофагами, Ще Геродот писав.
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20.11.2021 21:40 Відповісти
Країною керують "Заробітчани" - що заробили - все в офшори. Таким НІЧОГО будувати НЕ ТРЕБА. Купив-Продав - і наварене в офшор. ПРО ЩО ви шепчете?? Навіть ті газові родовища які можна б було розробляти , куплені з однією метою - ПЕРЕПРОДАЖА. Як приклад - промислова приватизація. ЩО вини зробили?? Роздерибанили і продали на метал. На черзі - звільнити землю від корінних українців - І ПЕРЕПРОДАТИ. Причому перепродити поки ще якась влада є. Думай ТЕ.
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20.11.2021 21:40 Відповісти
охметовский отброс договаривается с кацапами ?
и гордится ?
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20.11.2021 21:44 Відповісти
Мова йде не про кацапський газ! - Україна має власних розвіданих запасів газу за ********* рівня на 600 років. Але тут потрібно працювати і праця гарантуватиме Незалежність. Мова про транзит. Тобто халяву - майже нічого робити не потрібно. В "Зєленій уяві "транзит" гарантує мир. Дегенерати! Все з точністю до навпаки - транзит кацапського газу гарантує залежність від незароблених грошей, корупцію і постійні претензії **********. Тому "геть від Москви". Чи завадив транзит газу кацапам напасти на Україну? Ні. Ось уже сім років ми однією рукою воюємо а іншою "дрочимо транзитну трубу". "Залізна завіса" і повна ізоляція **********. ... Було б непогано щоб піраньї зявились в Волзі а у нас зявилсь пару десятків ядерних боєголовок. Над цим варто працювати...
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20.11.2021 21:46 Відповісти
Головне умови, с Юлькіного контракту на 10 років, ледве здихались, зараз маріонетка Ахмєтова пропонує нову кабалу.
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20.11.2021 21:46 Відповісти
За допомогою Стокгольмського Арбітражу самі умови Юлькіного контракту здихалися зазіхань газпрому, як тільки їх припинили блокувати з нашого боку.
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20.11.2021 23:03 Відповісти
Шмигаль враг Ахметова, ты чо?) И Ахметка газом не занимается
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21.11.2021 03:10 Відповісти
Да можно отказаться от транзита но Украина потеряет транзитные деньги
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20.11.2021 21:53 Відповісти
а где они?
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21.11.2021 01:11 Відповісти
Да хоть камни с неба! (с)
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21.11.2021 11:40 Відповісти
Переговоры? С оккупантом? Мы ведь "европейский газ" потребляем! И врагу качать будем и газ в Европе покупать. Интересно, а кому принадлежат фирмы-прокладки?
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20.11.2021 21:57 Відповісти
Досить з цапами діло мати. Краще з розумними загубити, ніж з цапами знайти.
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20.11.2021 22:10 Відповісти
на 15 ?? хрен..только когда 735 ВАС ЛИНЧУЮТ
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20.11.2021 22:28 Відповісти
всё верно. контракт был всегда и должен быть до тех пор, пока есть укр труба.
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21.11.2021 07:38 Відповісти
Тут, точно щось робити конче потрібно,－або хрестиик знімати, або труси надіти！😀
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21.11.2021 11:41 Відповісти
 
 