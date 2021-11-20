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Лукашенко - журналістові британської "Бі-бі-сі": Ви молитися на нас повинні! За Другу світову з білорусами не розрахувалися, а намагаєтеся розв'язати нову війну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко - журналістові британської

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що Захід має "молитися на Білорусь".

Про це він заявив в інтерв'ю журналістові британської медіакомпанії Бі-бі-сі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Белта.

"Ви молитися на нас повинні досі. Молитися! Тому що ми воювали проти фашизму. Начебто в коаліції з вами. Ви не пам'ятаєте? Пам'ятаєте дядька, який із сигарою весь час ходив і курив (Уінстон Черчілль, який очолював уряд Великобританії під час Другої світової війни. - Ред.), і у нас - з трубкою (керівник СРСР Йосип Сталін. - Ред.) Ви цього не пам'ятаєте?" - запитав білоруський диктатор.

"Ви за Другу світову війну з білоруським народом ще не розібралися, не розрахувалися за ті втрати, які ми зазнали. Ще 100 років не минуло з початку війни, а ви вже увірвалися знову в цей будинок і намагаєтеся розв'язати нову війну", - стверджує він.

"Ви ж розумієте, що якщо ми розв'яжемо тут війну в Білорусі, буде втягнуто НАТО і буде втягнута Росія. Це - ядерна війна", - наголосив Лукашенко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+84
Этот идиот совсем кукухой поехал.
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20.11.2021 21:55
+55
Британия виновата в том что СССР воевал заваливая противника трупами? Британия, которая объявила войну ГГ сразу же после её нападения на Польшу. А где тогда была Беларусь, в 1939 году, в сентябре...?
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20.11.2021 21:58
+51
А Білорусь тоді була "плацдармом" для удару в спину полякам!
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20.11.2021 22:01
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а ти, чмо бульбарастське, з англічанами розрахувався за їх загиблих? за те що вони перші оголосили війну германії? поки ти із сраліним польщу захоплював? от жеж їбанат бульбарастський....
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21.11.2021 11:40 Відповісти
Ой дурак….,хотя бы не позорился такими высказываниями и незнанием истории!!!
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21.11.2021 12:08 Відповісти
Найвный таракан-Лукашенко, действительно думает , что пуйло-***** будет воевать за его нищую беларусь!! А Великий воин беларуский народ, во времена второй мировой войны , так .хорошо воевал, и драпанул в Московию, и что через 10 дней войны сдал Минск!!...Защитники , блин!!! ..Это Россия и Беларусь , до сих пор не расчитались с США и АНГЛИЕЙ за огромную помощь по Ленд-Лизу"". И Весь СССР выжил ,благодаря американской тушонке, которую все жрали сголодухи с большим удовольствием, воевали на американских самолётах, джипах и студебекерах, взрывали всё благодаря амарикансому тротиллу, возили грузы , по территории СССР, на американских локомотивах, даже пуговицы на гимнастёрках солдат СССР, были изготовлены в США!!Защитнички ..блин!! Нищая, отсталая и безмозглая СССР, блин!!.. С Долбодятлами-коммунистами, которые хуже фашистов!... И сегодня, спустя 80лет, эти палачи из СССР , нагло присваивают себе , то чего они не завоевали!!!
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21.11.2021 12:09 Відповісти
А коли Британія напада́ла на Білорусь? Я щось пропустив?
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21.11.2021 12:31 Відповісти
За Вторую мировую с белорусами не рассчитались.
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21.11.2021 12:33 Відповісти
мені здається, цей Покидьок лукашенко позбавлений розуму......а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.11.2021 17:33 Відповісти
Ідійот, якщо він вже вважає себе кацапом, то повинен розрахуватися з англійцями за першу світову, якби не вони то усе аж до Москви було б німецьким ще в 1918 завдяки його кумиру Члєніну.
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21.11.2021 17:52 Відповісти
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