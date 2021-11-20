УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8954 відвідувача онлайн
Новини Економіка
11 354 71
ТЕС (219) енергетика (1649) вугілля (623) ДТЕК (547)

Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК

Сьогодні, 20 листопада, в Україну прибуло перше із семи законтрактованих суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний" та призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. т.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в повідомленні, наразі є домовленності з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям. Із них 5 поставок з вугіллям із США та 2 поставки - із Колумбії. Обсяг кожної суднової партії сягає від 40 до 75 тис. т. Сумарний обсяг домовлених поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС складає майже 470 тис. т.

Очікується, що усі суднові партії прибудуть до України протягом листопада 2021 – січня 2022 року. Наступна партія очікується у кінці листопада, 4 – у грудні і 1 – у січні. Усі вони призначені для потреб ТЕС ДТЕК Енерго.

"Імпорт вугілля для компанії є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива, в той час як використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним", - сказано в повідомленні.

Читайте також: ДТЕК поставить в Україну 7 кораблів із вугіллям для проходження опалювального сезону

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Селямчик, друже. Этому они хорошо научились - создать бедственную ситуацию, а потом хвастаться тем, шо ее разрулили.
показати весь коментар
20.11.2021 22:43
+8
У Ахмерова с Малхасяном(который **** православная) в США несколько угольных шахт, в том числе одна из крупнейших в стране. Так шо уголек наверняка оттуда.
показати весь коментар
20.11.2021 22:28
+8
Селям, Максе !

но при чем некие Ахмеров с Малхасяном?

Слава Великому Кормчему "мудрогельного украинського нарида" ЗЕ !

это он провел корабель с драгоценным углем через бурлящую Атлантику
показати весь коментар
20.11.2021 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть очень большие сомнения в американском происхождении этого угля.. Скорее это американо-днровский
показати весь коментар
20.11.2021 22:22 Відповісти
У Ахмерова с Малхасяном(который **** православная) в США несколько угольных шахт, в том числе одна из крупнейших в стране. Так шо уголек наверняка оттуда.
показати весь коментар
20.11.2021 22:28 Відповісти
Покупка в штатах нескольких акций угольной компании делает не означает , что ЛЮБОЙ ахметовский уголь из америки
показати весь коментар
20.11.2021 22:37 Відповісти
"Нескольких акций"
показати весь коментар
20.11.2021 22:41 Відповісти
Селям, Максе !

но при чем некие Ахмеров с Малхасяном?

Слава Великому Кормчему "мудрогельного украинського нарида" ЗЕ !

это он провел корабель с драгоценным углем через бурлящую Атлантику
показати весь коментар
20.11.2021 22:38 Відповісти
Селямчик, друже. Этому они хорошо научились - создать бедственную ситуацию, а потом хвастаться тем, шо ее разрулили.
показати весь коментар
20.11.2021 22:43 Відповісти
United Coal Company, 3 шахти, то коксівне вугілля для Метінвеста. Ніхто його на ТЕЦ палити не буде. Це приплило енергетичне вугілля.
показати весь коментар
20.11.2021 22:40 Відповісти
ОК. Не знал, дякую.
показати весь коментар
20.11.2021 22:44 Відповісти
Ни в одном сообщении нет информации о происхождении угля, только страна -поставщик США... США поставляют российский газ из УстьЛуги прибалтам как вполне американский сжиженный и те платят как за американский +доставка..
показати весь коментар
20.11.2021 23:09 Відповісти
Я поняття не маю звідки саме вугілля. Якщо дуже треба, то дізнаюсь. Може, й з діри, хоч і малоймовірно, дуже вже складний фінт його через США везти, оформили б через Польщу. Мій комент про те, що воно не з шахт Ахметова, хоч такі в США й присутні, добувають на рік вугілля приблизно на 35 Панамаксів і все везуть в Україну.
показати весь коментар
20.11.2021 23:18 Відповісти
Его незачем везти через США... Оформлять через американскую компанию- да, везти через США -нет. Никто не посмеет обвинить американскую компанию в поставках угля из лднр..., да и зачем?
показати весь коментар
20.11.2021 23:31 Відповісти
Та ні, Singapore Eagle реально приплив з США, з Луїзіани. Не так то просто двухсотметровому кораблю підробити порт відправки, ще й щоб на всіх трекінгових ресурсах GPS показав невірні дані.
показати весь коментар
20.11.2021 23:47 Відповісти
Если не трудно сбрось скрины его маршрута..
показати весь коментар
20.11.2021 23:50 Відповісти
Pas de soucis.
показати весь коментар
21.11.2021 00:01 Відповісти
Убедительно. Спасибо. Соглашусь , что в этом случае уголь не ДНРовский. Скорее всего у Ахметова есть договорняк с США, типа - если хочешь продать нам металл, то купи у нас уголь.. Толково..
показати весь коментар
21.11.2021 00:07 Відповісти
В даному випадку все простіше Є біржа, плати там ринкову ціну, контрактуй і вези. Американцям все одно кому продавати. Хоч Ахметову, хоч Папі Римському. Комплаєнс зроблять, перевірять чи ні під які санкції не попали (Ахметов не попадає) і відправлять скільки зможуть добути.
показати весь коментар
21.11.2021 00:18 Відповісти
Возможно и так , но меня терзают вопросы будет ли это дешевле, чем взять в ЛДНР или в России, а раз не дешевле , а скорее всего дороже, то должно быть какое-то объяснение. Американский рынок - дорогой рынок, как для продаж , так и для покупок и находится далеко. и это все влияет на цену...
показати весь коментар
21.11.2021 00:29 Відповісти
Це питання не складне для фахівця. Platts публікує ціни на енергетичну сировину і метали. Далі рахуємо логістику (фрахт, перевалку), митні платежі можемо не рахувати, там нема різниці звідки привезли. З мордора вугілля зазвичай трохи дешевше EXW, але їхній тариф РЖД інколи робив його дорожчим, ніж з інших джерел, в тому числі морем. Та вугілля досить ліквідний товар і ціни на нього кругом приблизно однакові, ринкові. Але надійність постачання з мордора і транзитом через мордор низька. Тож обов'язково треба мати запаси та інших постачальників.
показати весь коментар
21.11.2021 00:40 Відповісти
В принципе согласен, но когда наш днепродзержинский коксохим принадлежал еще до Ахметова,
кажется Мордашову, то возили уголь аж из Печоры и тариф не был высоким и надежность поставок достаточная.. Да и сейчас китайцы у россиян выкупают все объемы..
показати весь коментар
21.11.2021 00:46 Відповісти
На зовсім Мордашову, а таки Абрамову, та яка різниця. Поки вони оперували на ДКХЗ, то жд тариф їхній ще був в адекваті. Та й ринок коксівного вугілля то окрема цікава розмова. Там і UCC, і Краснодон (в якому вже нічого не добувають)і ШУ Покровське, і при цьому мільйони тон заходять морем через ТІС. Євраз не боявся, що мордор перекриє шлагбаум і міг дозволити собі не диверсифікувати, але інші диверсифікували ще до майдана, бачили ризики.
показати весь коментар
21.11.2021 00:57 Відповісти
Пусть вас не терзают смутные вопросы о стоимости этого угля. Он куплен частным предпринимателем для своих частных нужд и, конечно, не в убыток себе.
Ахметов же не величайший лидер всей вселенной, ему видосики о том, что спас всю Украину запиливать не нужно, он бизнесом занимается.
показати весь коментар
21.11.2021 01:56 Відповісти
Та вроді він в США кілька шахт купив, точно не буду стверджувати, але це можливо.
показати весь коментар
21.11.2021 07:13 Відповісти
В Украине тоже самое. Пользуемся росийским газом, а по бумажках он как бы Словацкий или там Французский.
Хотя он туда и не доходит,а хранится в ПХГ Украины.
Какой дурень будет гнать через всю страну газ в Европу, а потом обратно.
показати весь коментар
20.11.2021 23:43 Відповісти
Дурни платят за "доставку" и до Словакии и "оттуда.".
показати весь коментар
20.11.2021 23:48 Відповісти
Нет
показати весь коментар
21.11.2021 07:12 Відповісти
Если кто-то купил что-то,то собственником покупки есть покупатель. Никогда российский газ не станет российским,если она его продала.
показати весь коментар
21.11.2021 11:39 Відповісти
Железобетонная логика.
Женская логика отдыхает.
показати весь коментар
21.11.2021 11:44 Відповісти
Собственник может меняться, а страна происхождения товара не меняется..
показати весь коментар
21.11.2021 11:57 Відповісти
Пеньку русские продовали в Англию.в старые добрые времена,.из которой делали морские канаты. Так что ,эти канаты русские? Газ пришедший в Евпопу,им пользуется европеец.но никак не русский человек. Собственник и страна происхождения это тоже что гонорар и гонорея. Такое утверждают постоянно опзж и большинство слуг народа.которые хотят нас поставить а экономическую зависимость от РФ.
показати весь коментар
21.11.2021 15:43 Відповісти
Канат, это не пенька, а изделие на основе пеньки и он с полным основанием может именоваться по месту изготовления. А газ или уголь не подвергаются НИКАКОЙ обработке в отличии от пеньки.. Обработке подвергаются мозги майданутых , которые считают, что газ вполне может быть словацким или швейцарским , если фирма их поставлющая,
зарегистрирована в этих странах
показати весь коментар
21.11.2021 16:55 Відповісти
Ни ума.ни малейшего образования.Если эти фирмы платят налоги в которых они зарегистрированы,то хозяевами газа являются эти страны.А также,если фирмачи живут например в Англии имея вилы и яхты купленные в Англии и их дети учатся там в школе и не знают русского,то газ никогда не станет российским!!! Надо заметить.С самым большим на протяжении столетий потенциалом России в мире, а народ в ней живёт без соответствующей цивилизованной и в материальности значительно уступает даже малюсеньким странам. Приведу слова Михайло Ломоносова из книги по истории *пусть последний европеец нас обзавёт самыми паскудными словами,если этими богатствами не будет пользоваться русский человек,ради мира на земле.Газ всегда будет у европейца,а у русского под большим вопросам может через 10летия.Да и К.Маркс подробно в своих трудах описал,что такое товар.что такое добавленная стоимость,собственность и много ценного по вопросам экономики. И такие не образованные как ты и власть комуняк ничего общего с его учениями не имело.И обьяснение этому генетическая приобретённая веками русским человеком шовиниста.99% населения России независимо от гражданской позиции таковыми и являются.
показати весь коментар
21.11.2021 20:54 Відповісти
Ого, сколько накропал! Похоже, детка, тебе платят за количество букв, а наличие ума и знаний в твоем тексте не обязательны. Еще раз не для тебя , а для других читающих- Происхождение товара в данном случае , газа, измениться не может в отличии от собственника, коих может быть хоть 10500 Дошло?
показати весь коментар
21.11.2021 21:11 Відповісти
Ты выдающийся и гениальный как наш ********** и все русские шовинисты. Наверное я старше тебя.От таких дебилов всегда был на большой дистанции в трудовой деятельности и всегда и во все времена был востребован при любой власти и в более 25 стран приходилось в одном лице сдавать не конкурентную и убогую продукцию изготовленную совковыми умниками на подобия тебя..Из-за такого быдла в бедности и рабстве находится и находился народ России.Но для тебя тупого ещё раз повторю-СОБСТВЕННИК и ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА это абсолютно различные понятия.Ещё скажу: такую глупость и невежество из твоих уст можно в жизни обойти,а в технике не прощается,происходит чернобыльская трагедия.Можешь себя не напрягать,читать и отвечать тебе не буду. Сыт по горло за продолжительную трудовую деятельность от коллег-шизофреников.
показати весь коментар
21.11.2021 23:18 Відповісти
Если тебе кажется, что тебя окружают шизофреники, то может это ты ид...т...
показати весь коментар
21.11.2021 23:47 Відповісти
Шизофрения медицинский термин.Это когда у человека на одно определение два диаметрально противоположная мысль.Точно как у тебя.Власть в России,особенно комуняки прививали нашему народу этот наркотик.От этого и самое лживое государство в мире это Россия.Отсюда и слова путлера мальчику*запомни у России нет границ*.А также в развитых странах на нас до сих пор смотрят как на дикарей в лучшем случае,и часто считают за свиней.Исторически приобретённый шовинизм и не этическое поведение тоже от властителей на нашей земле.Только это зародилось гораздо раньше.Пусть буду со стороны идиотом,правда у меня в разных слоях общества замечательные отношения, доказал и сделал на практике то,что это удавалась единицам.Отсюда приходилось читать лекции преподавателям высших учебных заведений,эксплуатации оборудования,фирмачам и пр.Всегда брал ответственность на себя.Работатая с коллегами на объектах мне зачастую было стыдно было за них и как правило качественную кашу не сварить.Поэтому и живут постоянно в нищете и рабстве.А товара,кроме как сырья,в России как не было,так ещё долго не будет.И ещё долго там будет выпускаться условный запорожец,но ни как не мерседес.От этого у власти сегодня гнилая зелень и очень много гнид- сепаратистов симпатизирующих опзж,мураевым,шариям и пр нечисти .Они все хотят попасть в родную сферу обитания.
показати весь коментар
22.11.2021 10:18 Відповісти
Скорее всего
показати весь коментар
20.11.2021 23:50 Відповісти
Кацапы в позе 69))) Все хорошо у вас, голубки, кто сейчас сверху?))
показати весь коментар
21.11.2021 07:14 Відповісти
Я не знаю в какой позе Россия, но Украину похоже подвергают групповому изнасилованию... и в первую очередь наши собственные власти, а не Россия
показати весь коментар
21.11.2021 12:05 Відповісти
Поки наші шахтарі без солі доїдають бюджет на вугіллі пиляють
показати весь коментар
20.11.2021 22:22 Відповісти
Зеля пробу снимет..
показати весь коментар
20.11.2021 23:10 Відповісти
показати весь коментар
20.11.2021 22:31 Відповісти
так чей уголек ?
показати весь коментар
20.11.2021 22:39 Відповісти
Чайковский ,ахмет ну никак уж не не от зебов, он дружбан вашего начальника, на крайняк кролика так что ни ту картинку ты на прогон поставил , на крайняк гугли по уму
показати весь коментар
20.11.2021 23:01 Відповісти
"Forbes: у червні 2020 року статки Ахметова становили 2,8 млрд доларів. З того часу вони зросли до 7,6 млрд доларів."
Упс !!!
показати весь коментар
20.11.2021 23:14 Відповісти
а в 2013 были 14 миллиардов долларов
показати весь коментар
21.11.2021 02:51 Відповісти
По сравнению с другими олигархами,Ахметов в лучшей половине
показати весь коментар
21.11.2021 11:55 Відповісти
А кролик это кто?
показати весь коментар
21.11.2021 08:25 Відповісти
Уважаемый одессит, это тот у которого депутат Барна с прошлого созыва решил проверить вес
показати весь коментар
25.11.2021 23:33 Відповісти
Ура-а-а! Погреемся. На день или на два хватит?
показати весь коментар
20.11.2021 22:38 Відповісти
Там, за словами ДТЕК, 7-м кораблів зафрахтовано:

показати весь коментар
20.11.2021 22:47 Відповісти
слава зюзяденту. І терміново відосік як з Епіцентром)
показати весь коментар
20.11.2021 22:40 Відповісти
а яким боком до цього вугілля обкурений зелений зрадник? членограй вміє тільки відосики пиляти для зебілів про вугілля до якого не має жодного відношення, а само ненажерливо розкрадає все що бачить
показати весь коментар
20.11.2021 22:50 Відповісти
короче, так, сценарій відосіку:

- величезна бетонна злітка у Гостомелі.
- купка чуваков у чорних розстібнутих пальтах йдуть проти лєдєнящего душу буревію.
- камера наїздть - вау ! то фігачать ЗЄ з дьЄрмаком та прочою ОПною шпаною!
- камера розвертається, назустрічь шпані фігачить по зльотці, підіймаючи бетонні плити всторчь, сухогрузний балкер ПанАм (чи щось таке, ну тіпа Америка).
- чуваки зупиняються, балкер тормозить, із нього пада вугільний кокс

заставка: гайда всі в Епіцентр! ЗЕ-ля кокс завіз !
показати весь коментар
20.11.2021 22:51 Відповісти
Злітку жалко, та і потім розкрадуть більше ніж вартість вугілля під гаслом "Велике будівництво злітки".
показати весь коментар
21.11.2021 07:17 Відповісти
Молодец, поддерживает экономику Западной Вирджинии
показати весь коментар
20.11.2021 23:38 Відповісти
а говорили шо мы у терр организаций просили **** уголь ахаххахахх
показати весь коментар
21.11.2021 02:27 Відповісти
Атомна енергетика в жопі, вугілля не має зовсім, імбіцил-клоун керує 40-ка мільйонною країною.
Чому не регочете? Адже ви його вибрали.
показати весь коментар
21.11.2021 07:29 Відповісти
А ведь лозунг большинства был-хоть посмеёмся.
показати весь коментар
21.11.2021 09:09 Відповісти
Беня комика не спас а спас его враг Ахметов.
показати весь коментар
21.11.2021 07:32 Відповісти
Радужные мечты немытых о замерзающих хохлах медленно растворяются и теперь им придется сосредоточиться на участии в акции "подари дрова бабушке"...дбл блт
показати весь коментар
21.11.2021 08:49 Відповісти
А как браво Зелёные рапортовали летом о полной готовности до отопительного сезона.И ведь ошибок за собой не признают.До сих пор лапшу вешают-мол всё под контролем и ничего сташного.Но это пока тепло на улице.
показати весь коментар
21.11.2021 09:08 Відповісти
А скільки подаруночків везе корблик в колумбійському вуглику! Вже шмигають шмигалі шнобелями.
показати весь коментар
21.11.2021 09:43 Відповісти
Немного цифр.

Украина в январе-октябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,8% - до 1,741 млрд долл.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16 млн тонн угля, а годом ранее - 13,9 млн тонн (+15,1%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев составил 1 млрд 141 млн долл. (65,5%), из США - 322,3 млн долл. (18,5%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 195,4 млн долл. (11,2%). Из других стран было импортировано угля на сумму 82,3 млн долл.

Стоит отметить, что в сравнении с январем-октябрем 2020 года, в этом году доля импорта угля из России выросла с 60 до 65,5%.
показати весь коментар
21.11.2021 13:16 Відповісти
 
 