Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК

Сьогодні, 20 листопада, в Україну прибуло перше із семи законтрактованих суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний" та призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. т.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається в повідомленні, наразі є домовленності з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям. Із них 5 поставок з вугіллям із США та 2 поставки - із Колумбії. Обсяг кожної суднової партії сягає від 40 до 75 тис. т. Сумарний обсяг домовлених поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС складає майже 470 тис. т.

Очікується, що усі суднові партії прибудуть до України протягом листопада 2021 – січня 2022 року. Наступна партія очікується у кінці листопада, 4 – у грудні і 1 – у січні. Усі вони призначені для потреб ТЕС ДТЕК Енерго.

"Імпорт вугілля для компанії є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива, в той час як використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним", - сказано в повідомленні.

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Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.