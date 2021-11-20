Перший корабель із імпортованим вугіллям для проходження опалювального сезону прибув в Україну, - ДТЕК
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Сьогодні, 20 листопада, в Україну прибуло перше із семи законтрактованих суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу "Панамакс" причалило в порт "Південний" та призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго". Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. т.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається в повідомленні, наразі є домовленності з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям. Із них 5 поставок з вугіллям із США та 2 поставки - із Колумбії. Обсяг кожної суднової партії сягає від 40 до 75 тис. т. Сумарний обсяг домовлених поставок, передбачених для покриття потреб українських ТЕС складає майже 470 тис. т.
Очікується, що усі суднові партії прибудуть до України протягом листопада 2021 – січня 2022 року. Наступна партія очікується у кінці листопада, 4 – у грудні і 1 – у січні. Усі вони призначені для потреб ТЕС ДТЕК Енерго.
"Імпорт вугілля для компанії є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива, в той час як використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним", - сказано в повідомленні.
Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує 7 кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.
"Крім нашого українського вугілля, буде 7 кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року", - зазначив Володимир Зеленський.
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но при чем некие Ахмеров с Малхасяном?
Слава Великому Кормчему "мудрогельного украинського нарида" ЗЕ !
это он провел корабель с драгоценным углем через бурлящую Атлантику
кажется Мордашову, то возили уголь аж из Печоры и тариф не был высоким и надежность поставок достаточная.. Да и сейчас китайцы у россиян выкупают все объемы..
Ахметов же не величайший лидер всей вселенной, ему видосики о том, что спас всю Украину запиливать не нужно, он бизнесом занимается.
Хотя он туда и не доходит,а хранится в ПХГ Украины.
Какой дурень будет гнать через всю страну газ в Европу, а потом обратно.
Женская логика отдыхает.
зарегистрирована в этих странах
Упс !!!
- величезна бетонна злітка у Гостомелі.
- купка чуваков у чорних розстібнутих пальтах йдуть проти лєдєнящего душу буревію.
- камера наїздть - вау ! то фігачать ЗЄ з дьЄрмаком та прочою ОПною шпаною!
- камера розвертається, назустрічь шпані фігачить по зльотці, підіймаючи бетонні плити всторчь, сухогрузний балкер ПанАм (чи щось таке, ну тіпа Америка).
- чуваки зупиняються, балкер тормозить, із нього пада вугільний кокс
заставка: гайда всі в Епіцентр! ЗЕ-ля кокс завіз !
Чому не регочете? Адже ви його вибрали.
Украина в январе-октябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17,8% - до 1,741 млрд долл.
Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.
Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 16 млн тонн угля, а годом ранее - 13,9 млн тонн (+15,1%). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.
Импорт угля из России в денежном выражении за десять месяцев составил 1 млрд 141 млн долл. (65,5%), из США - 322,3 млн долл. (18,5%). Из Казахстана Украина импортировала угля на 195,4 млн долл. (11,2%). Из других стран было импортировано угля на сумму 82,3 млн долл.
Стоит отметить, что в сравнении с январем-октябрем 2020 года, в этом году доля импорта угля из России выросла с 60 до 65,5%.