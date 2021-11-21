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Розвідка США попередила союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну, - New York Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розвідка США попередила союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну, - New York Times

Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах щодо розгортання військових дій проти України.

Про це The New York Times заявили джерела з-поміж американських та європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Видання зазначає, що західні чиновники наразі не схиляються до думки, що РФ вже визначилася зі своїми планами: "РФ ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які накопичила поблизу України, але накопичення сприймається серйозно і США не вважають, що це блеф".

Також акцентується увага, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що, на його переконання, може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську.

Водночас США прагнуть розробити загальну модель дій, до яких вдадуться спільно з ЄС, у разі повномасштабної війни РФ проти України.

При цьому посадовці у США та Європі вважають, що "будь-яка відповідь на розміщення військ Росією має бути ретельно зважена, щоб уникнути ескалації ситуації та створення подальшої загрози для України". Інші співрозмовники New York Times мають у своєму розпорядженні дані про те, що Путін не сприймає всерйоз загрозу жорсткої відповіді з боку Заходу.

Читайте також: США занепокоєні через військову активність РФ на кордоні з Україною та риторику Москви на адресу Києва, - Блінкен

"Сполученим Штатам потрібно заручитися підтримкою в Європі, щоб забезпечити ефективність нових санкцій", - пише видання. 

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило про те, що США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
И сейчас у власти это зеленое ничтожество манкурт. Во время одних из самых сложных вызовов перед страной. Спасибо, зелебобики. Надеюсь вы уже обхохотались.
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20.11.2021 23:07
+39
Зайти то зайдут...и Нам сразу будет очень трудно - многие вступят в последний бой с русней..
но вот выходить будут или грузом 200, или останутся как удобрения.. Третьего не дано !!!
Слава Украине !!
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20.11.2021 23:25
+36
Хотілося б скорше цього мерзотника витягти за шкірку від президентського стола і п#здити до смерті на вулиці потім посадити його шл@ху яка публікувала щоб здавали переміщення наших колон.
Помста цій сімейці має бути не просто страшною, вона має бути моторошною в віках
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20.11.2021 23:07
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В 2015-м году был главнокомандующий, была мотивация.

А сейчас Украина обезглавлена и деморализована ЗЕлеными гнидами..
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21.11.2021 01:50 Відповісти
"або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що, на його переконання, може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську". - А навіщо путіну більш проросійська влада - якщо й ця чудово виконує свої проросійські обов"язки?
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21.11.2021 00:08 Відповісти
"...Інші співрозмовники New York Times мають у своєму розпорядженні дані про те, що Путін не сприймає всерйоз загрозу жорсткої відповіді з боку Заходу...." З якого дива йому сприймати всерйоз те, про що лише говорять. Роками.
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21.11.2021 00:18 Відповісти
Чечню бравшие 2 раза дебилы и штурмовавшие школу в Беслане пойдут на открытую войну?Это вряд ли...,скорее утопят очередную подлодку Курск или взорвут дома в Москве со штурмом Норд-Оста.... нашли вояк блин....они с американской тушонки Рузвельта еле еле брата Гитлера побеждали 4 года....
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21.11.2021 00:38 Відповісти
А я вот думаю,где же мы их всех зарывать будем?
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21.11.2021 00:38 Відповісти
какаяразница?
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21.11.2021 00:49 Відповісти
в крым через забор будем перекидывать
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21.11.2021 15:24 Відповісти
Корм животным сделаем, поганенька, но свинина))
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21.11.2021 16:23 Відповісти
надеюсь вброс
в сети ретвитят
аэропорт Борисполь. погранцы получили стоп на Бурбу
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21.11.2021 00:43 Відповісти
Фото к этой статье взято из московской помойки rusonline и является пропагандой . Это фото Цензор размещает очень регулярно ... Редакция , в чем дело ???
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21.11.2021 00:51 Відповісти
читая большинство комментов, можно легко понять почему
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21.11.2021 06:23 Відповісти

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21.11.2021 01:09 Відповісти
зеИУДУ В КЛЕТКУ !!!
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21.11.2021 01:37 Відповісти
А шо в когось ще були сумніви та надія? Ви думаєте йуда буде захищати гоїв їх сім'ї та їхню державу? Він краще їх продасть, що і робить вже як два роки!
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21.11.2021 08:32 Відповісти
Разведка США предупредила союзников о вероятности вторжения России в Украину. Не мешало бы еще предупредить, и руководство Украины.
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21.11.2021 01:42 Відповісти
Зачем?
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21.11.2021 01:51 Відповісти
Этих предателей надо изолировать, чтобы не мешали. Где они там, в Синегоре? Под горой и прикопать
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21.11.2021 02:19 Відповісти
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21.11.2021 02:04 Відповісти
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21.11.2021 02:06 Відповісти
согласен, ЗЕлень наиболее естественно смотрится когда висит на ветках деревьев
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21.11.2021 19:13 Відповісти
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21.11.2021 02:18 Відповісти
Нападать расейка не будет . Нападалка не выросла и не вырастет . Их цель задушить Украину экономически . Северный Поток 2 как инструмент . Сейчас его сертификация остановлена , а значит попытка куйла прекратить транзит газа через Украину откладывается . Поляки закончат тянуть газопровод из Норвегии что даст им возможность не зависеть от газа из рашки , возможно часть продавать странам восточной Европы . Чем дольше будут тянуть с сертификацией СП2 тем лучше .
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21.11.2021 02:24 Відповісти
-8.5000 нгу и полиции на севере(
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21.11.2021 02:28 Відповісти
Вряд ли такое вторжение сейчас возможно.
Что касается размещения техники, обнаруженной американцами, фото которой были опубликованы, то следует сказать, что обнаруженное просто неправильно интерпретируют.
Просмотрев внимательно фото, можно прийти к выводу, что это не полевой парк (ПП это территория для размещения, обслуживания и ремонта БТТ, говоря проще, ПП это место, где воинская часть, размещенная вне пределов постоянной дислокации, хранит, готовит к бою, обслуживает и ремонтирует свою технику): нет признаков, характерных для ПП. Но, это и не стоянка техники. На фото видно, что техника размещена в определенном порядке: последовательно (в затылок друг другу) БМП мотострелкового батальона, танки танковой роты, автомобили МТО (около 2 автомобильных рот). Т.е. стоит такая себе батальонная тактическая группа (на фото видно их три). Ремонтировать и обслуживать их при таком расположении нельзя (вплотную стоят друг к другу и плотно в затылок), хранить тоже (при хранении технику по типам расставляют). Назначение такого размещения? Только одно - выдвижение куда-либо. Т.е. это некий исходный район: подвозим штатный л/с, заводим технику, совершаем марш (а плотно поставили, т.к. ударов противника не опасаемся, а при плотном расположении охранять легче).
Назначение? Я вижу только одно: у российского руководства существует мысль официально признать лугандон, а после признания официально ввести на его территорию воинские части РФ (по типу Абхазии и Ю.Осетии.
Такой вариант, кстати, вполне возможен и вот почему (я так думаю): о том, что переговоры между Украиной и США идут, известно с лета. Характер и направленность тоже известна была (не бином Ньютона, да и на высшем уровне у вас откровенно говоря "крыша протекает"). Вот и сосредоточили для давления. В начале ноября совместная (Украина и США) хартия была принято (и достаточно жесткая): "US-Ukraine Charter on Strategic Partnership" (можно на сайте Госдепа прочитать).
По результатам хартии РФ остается либо пойти на обострение (вот для чего техника), либо засунуть язык в попу (в т.ч. ничего и не делать). РФ на днях признала сертификаты товаров лугандона и вывела их из под экспортных квот. Это ответ на Хартию, как и вышеуказанная техника.
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21.11.2021 03:37 Відповісти
дай Бог чтоб вы были правы
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21.11.2021 15:28 Відповісти
... не нападёт: потому-что согласно китайской мудрости, обезьяна сидит на берегу реки и ждёт, когда мимо проплывёт труп врага. И таки может дождаться - уже показались масляные пятна на воде /энергетики ждут морозчика, как манну небесную, чтобы сделать мощнейший Выхлоп, достойный книги рекорда Гиннесса... и вообще в нашем датском королевстве давно пострили Социализм, он даже застал эпохи Застоя: в СМИ только жьоппу и лижут высокопосадовцам/
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21.11.2021 04:51 Відповісти
Юзік щітаєт, шо нічіво ні будіт.
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21.11.2021 05:25 Відповісти
та європка вже озброїлася - аж цілу бригаду може розвернути.
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21.11.2021 05:45 Відповісти
3 чухана в каментах косят под украинцев и сеют панику. плаксиво сетуют, что хйло такое сильное, что наз за ночь захватит)
"два дня до киева" но с закосом под украинцев.
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21.11.2021 06:46 Відповісти
Есть тут такие, их чечены на бутылку насаживают
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21.11.2021 15:39 Відповісти
Терміново перевибори преЗедента, бо гавнокомандувач імпотент і московський запроданець
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21.11.2021 07:00 Відповісти
С Крымом обо*рались, теперь им каждый день нападение мерещится.
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21.11.2021 08:18 Відповісти
Н-да. Прочитал комментьі. Некоторьіе прям такие воинственньіе, что смнения нет, что их авторьі врага сурово бить на просторах интернета.
Виртуально
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21.11.2021 08:34 Відповісти
Есть еще люди,которые готовы защищать Украину.Есть хороший пример,та же Финляндия,раздали оружие всем желающим мочить совок.То только не с зечмом
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21.11.2021 08:52 Відповісти
Дело в том, что все эти такие смелые и воинственные как правило на просторах интернета.
И я почему-то со скепсисом отношусь к таким"да я, да мы, да пусть только попробуют" воякам
А в ЗСУ в настоящее время ощущается нехватка кадров
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21.11.2021 12:33 Відповісти
ви про різні речі говорите. одна справа - це під керівництвом какая разніца і надо пєрєстать стрєлять сидіти в окопі без можливості відповіді, під керівництвом, яке плює на життя піхоти (згадуємо Журавля і як зєля "брав" під особистий контроль ситуацію). інша справа - повномасштабне вторгнення і активна фаза війни, межі якої стираються і в бій вступають всі. згадайте 14 рік, тоді навіть ніхто не думав про початок війни, і попри це добробати зупинили наступ.
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21.11.2021 12:46 Відповісти
Да, я про це чув: "поки шмаркля при владі, то да се... який сенс... ось як полізуть, тоді ух..."
Журавель теж так само думав, чи просто захищав Батьківщіну не дивлячись хто при владі?
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21.11.2021 13:01 Відповісти
ну чув і чув. так ви до чого? ви навіщо це написали взагалі? розповісти людям, що не можна писати, що вони підуть на війну у разі повномасштабного вторгнення, якщо вони зараз не в ЗСУ?
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21.11.2021 14:08 Відповісти
Я написав, що не дуже довіряю словам таких крикунів, що порвуть як "тузік грелку" сильного, підступного та доволі небезпечного ворога.
Перший крок до поразки - це недооцінка ворога та "шапкозакидательсткие настроения"
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21.11.2021 14:34 Відповісти
Будем бить вашу мразь, даже не сомневайся
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21.11.2021 09:25 Відповісти
Тебе адрес подсказать куда ехать? ЗСУ ждут тебя.
Таких как ты как раз и не хватает.
Развей мои сомнения, докажи что ты не диванный интернетный патриот
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21.11.2021 12:29 Відповісти
А ты кто такой? Чмо вонючее, чтобы людям указывать, петух зауральский, или падаль макеевское?
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21.11.2021 15:38 Відповісти
Хлебальничек свой прикрой, чмошник, монитор весь забрызгал. )))
Ты в ЗСУ идешь или тут сражаться будешь, дурачек форумный?
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21.11.2021 16:07 Відповісти
Прикусит зубило, петух горловский, сиди падаль на бутылке ровно, не то на швабру насажу
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21.11.2021 16:12 Відповісти
Недоумок, я у тебя с самого начала спросил: тебе адрес дать?
Если тебе адрес не интересен, то заткни свой половой орган, и не отсвечеивай, интеренетный "геройчик" )))
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21.11.2021 16:29 Відповісти
Самый большой враг Украины это не РФ, это бедность. Украина сегодня, по данным МВФ и ООН, самая бедная страна Европы. Кто захочет защищать бедность? А если в ВСУ платить зарплату перестанут, сколько % там останутся? В Крыму 85-90% личного состава подразделений добровольно перешло на сторону РФ. Это говорит о многом.
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21.11.2021 08:57 Відповісти
ты мерзопакостная кацапсина козломордая ...
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21.11.2021 12:56 Відповісти
А шо тебе казламордое,конкретно приходится терпеть?😂🌷×××
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21.11.2021 09:48 Відповісти
Терпило, надо еще немного потерпеть тебе и твоим выглядкам пукинскую вертикаль в сраке
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21.11.2021 10:01 Відповісти
Нападут- в землю нашу лягут удобрениями
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21.11.2021 10:31 Відповісти
73% будуть першими втікати закордон
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21.11.2021 11:35 Відповісти
А предателей прям тут на форуме навалом, как они орут против власти и Украины, высмеивают армию! А хорошо бы СБУ ими занялось, посадило пару десятков, а то чет они себя безнаказанными ощущают!
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21.11.2021 11:54 Відповісти
Німець вже не той. Замість того, щоб скиглити, що пуйло газу не дасть, пішли б та відібрали його силою. А усі зараз їм допоможуть це зробити залюбки усім миром. Треба зайнятись їх звичайною справою-вішати кацапів.
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21.11.2021 16:30 Відповісти
По поводу марш бросков орды на Киев и др. города. Это смотря как организует линии обороны Генштаб и какое оружие будет задействовано. Может так статься, что увязнут на какойто n-ой линии и тогда ордынцы получат полный разгром, со всеми вытекающими, внутри самой Московии
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21.11.2021 16:41 Відповісти
Потрібно спокійно та виважено готуватися до перемоги. Розхитувати владу, у важки часи, погана вигадка.
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21.11.2021 16:48 Відповісти
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