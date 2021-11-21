Розвідка США попередила союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну, - New York Times
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Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах щодо розгортання військових дій проти України.
Про це The New York Times заявили джерела з-поміж американських та європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
Видання зазначає, що західні чиновники наразі не схиляються до думки, що РФ вже визначилася зі своїми планами: "РФ ще не вирішила, що вона має намір робити з військами, які накопичила поблизу України, але накопичення сприймається серйозно і США не вважають, що це блеф".
Також акцентується увага, що британська та американська розвідки "все більше переконані", що Володимир Путін розглядає можливість військових дій для захоплення більшої частини України, або ж для дестабілізації ситуації в Україні, що, на його переконання, може сприяти зміні влади у Києві на більш проросійську.
Водночас США прагнуть розробити загальну модель дій, до яких вдадуться спільно з ЄС, у разі повномасштабної війни РФ проти України.
При цьому посадовці у США та Європі вважають, що "будь-яка відповідь на розміщення військ Росією має бути ретельно зважена, щоб уникнути ескалації ситуації та створення подальшої загрози для України". Інші співрозмовники New York Times мають у своєму розпорядженні дані про те, що Путін не сприймає всерйоз загрозу жорсткої відповіді з боку Заходу.
"Сполученим Штатам потрібно заручитися підтримкою в Європі, щоб забезпечити ефективність нових санкцій", - пише видання.
Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило про те, що США попередили партнерів в Європі про можливе вторгнення Росії в Україну.
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А сейчас Украина обезглавлена и деморализована ЗЕлеными гнидами..
в сети ретвитят
аэропорт Борисполь. погранцы получили стоп на Бурбу
Что касается размещения техники, обнаруженной американцами, фото которой были опубликованы, то следует сказать, что обнаруженное просто неправильно интерпретируют.
Просмотрев внимательно фото, можно прийти к выводу, что это не полевой парк (ПП это территория для размещения, обслуживания и ремонта БТТ, говоря проще, ПП это место, где воинская часть, размещенная вне пределов постоянной дислокации, хранит, готовит к бою, обслуживает и ремонтирует свою технику): нет признаков, характерных для ПП. Но, это и не стоянка техники. На фото видно, что техника размещена в определенном порядке: последовательно (в затылок друг другу) БМП мотострелкового батальона, танки танковой роты, автомобили МТО (около 2 автомобильных рот). Т.е. стоит такая себе батальонная тактическая группа (на фото видно их три). Ремонтировать и обслуживать их при таком расположении нельзя (вплотную стоят друг к другу и плотно в затылок), хранить тоже (при хранении технику по типам расставляют). Назначение такого размещения? Только одно - выдвижение куда-либо. Т.е. это некий исходный район: подвозим штатный л/с, заводим технику, совершаем марш (а плотно поставили, т.к. ударов противника не опасаемся, а при плотном расположении охранять легче).
Назначение? Я вижу только одно: у российского руководства существует мысль официально признать лугандон, а после признания официально ввести на его территорию воинские части РФ (по типу Абхазии и Ю.Осетии.
Такой вариант, кстати, вполне возможен и вот почему (я так думаю): о том, что переговоры между Украиной и США идут, известно с лета. Характер и направленность тоже известна была (не бином Ньютона, да и на высшем уровне у вас откровенно говоря "крыша протекает"). Вот и сосредоточили для давления. В начале ноября совместная (Украина и США) хартия была принято (и достаточно жесткая): "US-Ukraine Charter on Strategic Partnership" (можно на сайте Госдепа прочитать).
По результатам хартии РФ остается либо пойти на обострение (вот для чего техника), либо засунуть язык в попу (в т.ч. ничего и не делать). РФ на днях признала сертификаты товаров лугандона и вывела их из под экспортных квот. Это ответ на Хартию, как и вышеуказанная техника.
"два дня до киева" но с закосом под украинцев.
Виртуально
И я почему-то со скепсисом отношусь к таким"да я, да мы, да пусть только попробуют" воякам
А в ЗСУ в настоящее время ощущается нехватка кадров
Журавель теж так само думав, чи просто захищав Батьківщіну не дивлячись хто при владі?
Перший крок до поразки - це недооцінка ворога та "шапкозакидательсткие настроения"
Таких как ты как раз и не хватает.
Развей мои сомнения, докажи что ты не диванный интернетный патриот
Ты в ЗСУ идешь или тут сражаться будешь, дурачек форумный?
Если тебе адрес не интересен, то заткни свой половой орган, и не отсвечеивай, интеренетный "геройчик" )))