До кінця зими від коронавірусу в Європі можуть померти 500 тисяч осіб, - прогноз ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге прогнозує, що до кінця зими в європейських країнах від COVID-19 можуть померти 500 тис. осіб, якщо терміново не буде вжито заходів.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.
За його словами, у ВООЗ "дуже стурбовані" поширенням COVID-19 у Європі, оскільки на континенті спостерігається нова хвиля захворювання.
Клюге зазначив, що поширенню захворювання сприяють такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення населення вакцинацією та регіональне переважання більш заразного штаму коронавірусу "Дельта".
Він закликав до прискорення темпів вакцинації, вжиття протиепідемічних заходів та впровадження нових методів лікування коронавірусної хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Влітку розповсюдження корони значно менше з дуже простої причини - основні розповсюдники коронавірусу масово не скупчуються та не розповсюджують інфекцію в експоненціальному режимі. Погода тут взагалі ні до чого.
Аби не гадали, хто в нас зараз основний розповсюдник інфекції, зразу кажу: це діти.
Школи закриваються - хвиля корони спадає. Школи відкриваються - хвиля корони через 3 тижні накриває країну.
1) (И основная, на мой взгляд) "Господь кидает кости" (С) - естественный отбор никто не в состоянии исключить.
2) В условиях концентрации (городской агломерации) - вирусная инфекция работает сильнее.
3) Концентрация означает изменение среды обитания, т.е. увеличение эффективности инфекции.
4) Возрастное распределение - европа более пожилая, от этого и мрет веселее.
5) Концентрация и возрастное распределение вкупе порождают обвальную нагрузку на стационарное лечение, и отказ от лечения гомеопатического (профилактики болезней).
Можно еще 20 совокупных причин привести....
Середній вік населення Нігерії становить 18,3 року (211-те місце у світі): для чоловіків - 18,2, для жінок - 18,4 року[1]. Очікувана середня тривалість життя 2015 року становила 53,02 року (213-те місце у світі), для чоловіків - 52 роки, для жінок - 54,1 року[1].
у Африці переважно не існує вакцинації..плюс висока дитяча смертність.вижили найстійкіші до вірусів.а Ковід-вірус.
2.)Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.
Когда в прошлом году разразилась пандемия COVID-19, многие эксперты предсказывали, что вирус будет распространяться по Африке, но до сих пор на континенте не было серьезных вспышек, что сбило ученых с толку.
«В Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть у них в Европе и США, но каким-то образом они, кажется, чувствуют себя лучше».
Исследователи полагают, что меньшее количество случаев может быть связано с тем, что население моложе (средний возраст составляет 20 лет) или с более низкими темпами урбанизации и более продолжительным пребыванием на открытом воздухе.
Як до штама "Omega" дойдем, тогда пандэмия закончится- бо дальше букв нету.
Сравнение иммунитета уколотых и переболевших
...и воз и моз вместе взятыми...
https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
ніхто ВВС тут не цензурує..
просто відвертих брехунів-антиваксерів відразу викидується на..уй у спам.
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Весело живем и вперед идем...
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.