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До кінця зими від коронавірусу в Європі можуть померти 500 тисяч осіб, - прогноз ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До кінця зими від коронавірусу в Європі можуть померти 500 тисяч осіб, - прогноз ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге прогнозує, що до кінця зими в європейських країнах від COVID-19 можуть померти 500 тис. осіб, якщо терміново не буде вжито заходів.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

За його словами, у ВООЗ "дуже стурбовані" поширенням COVID-19 у Європі, оскільки на континенті спостерігається нова хвиля захворювання.

Клюге зазначив, що поширенню захворювання сприяють такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення населення вакцинацією та регіональне переважання більш заразного штаму коронавірусу "Дельта".

Він закликав до прискорення темпів вакцинації, вжиття протиепідемічних заходів та впровадження нових методів лікування коронавірусної хвороби.

Читайте також: Рекордні майже 2 млн випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Європі за тиждень, - ВООЗ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Глобальный процент смертей от КОВИДа по континентам распределяется следующим образом Европа 29% , Америка 46% , Африка 3% . В Африканской стране Нигерии с населением в 200 миллионов , жертв короновируса 3000 человек . Вопрос почему в Африке с низшим в мире уровнем вакцинации процент смертности ниже чем в вакцинированных Европах и Америках ?
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21.11.2021 02:08
+9
Нет тестов на ковид, "нет" ковида.
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21.11.2021 02:24
+8
Заборонена на даному ресурсі інфа про протести.

https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
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21.11.2021 08:43
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На каждого умершего европейца найдется десяток желающих въехать арабов и азиатов.
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21.11.2021 01:40 Відповісти
Глобальный процент смертей от КОВИДа по континентам распределяется следующим образом Европа 29% , Америка 46% , Африка 3% . В Африканской стране Нигерии с населением в 200 миллионов , жертв короновируса 3000 человек . Вопрос почему в Африке с низшим в мире уровнем вакцинации процент смертности ниже чем в вакцинированных Европах и Америках ?
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21.11.2021 02:08 Відповісти
Там нет коронобесия
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21.11.2021 08:38 Відповісти
Нет тестов на ковид, "нет" ковида.
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21.11.2021 02:24 Відповісти
потому что нету у них коронобесов вот и весь ответ
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21.11.2021 06:04 Відповісти
не такой интенсивный туристический и деловой людообмен (кроме того, изначально достаточно жестко отреагировали на возможности перемещения в самих странах), не в последнюю очередь - средний возраст... континент достаточно молодой по сравнению с "развитыми" странами, где пенсионеров 60+ (более рискующая часть) неизмеримо больше..., где климат помог - у нас летом типа корона тоже в отпуск уходит... может, истерии поменьше в сми...
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21.11.2021 07:24 Відповісти
Відсутній турпотік
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21.11.2021 09:05 Відповісти
"корона тоже в отпуск уходит"... Ви плутаєте наслідки з причинами. До того ж надаєте примітивному вірусу антропоморфних ознак, що є вже психіатрією.

Влітку розповсюдження корони значно менше з дуже простої причини - основні розповсюдники коронавірусу масово не скупчуються та не розповсюджують інфекцію в експоненціальному режимі. Погода тут взагалі ні до чого.

Аби не гадали, хто в нас зараз основний розповсюдник інфекції, зразу кажу: це діти.

Школи закриваються - хвиля корони спадає. Школи відкриваються - хвиля корони через 3 тижні накриває країну.
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21.11.2021 10:44 Відповісти
во-первых... я имел ввиду снижение заболеваемости (неважно по каким причинам, но статистика об этом вещает) по сравнению с осенне-зимним прохладным периодом... ну, а во-вторых - жители прикурортненых городов совершенно не будут согласны с тезисом о массовом нескоплении потенциаоьных распространителей... говорю из первых рук...
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21.11.2021 18:02 Відповісти
Ответ на данный вопрос крайне сложен, причин крайне много:
1) (И основная, на мой взгляд) "Господь кидает кости" (С) - естественный отбор никто не в состоянии исключить.
2) В условиях концентрации (городской агломерации) - вирусная инфекция работает сильнее.
3) Концентрация означает изменение среды обитания, т.е. увеличение эффективности инфекции.
4) Возрастное распределение - европа более пожилая, от этого и мрет веселее.
5) Концентрация и возрастное распределение вкупе порождают обвальную нагрузку на стационарное лечение, и отказ от лечения гомеопатического (профилактики болезней).
Можно еще 20 совокупных причин привести....
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21.11.2021 10:20 Відповісти
Це надзвичайно складне питання...
Середній вік населення Нігерії становить 18,3 року (211-те місце у світі): для чоловіків - 18,2, для жінок - 18,4 року[1]. Очікувана середня тривалість життя 2015 року становила 53,02 року (213-те місце у світі), для чоловіків - 52 роки, для жінок - 54,1 року[1].
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21.11.2021 10:39 Відповісти
1)

у Африці переважно не існує вакцинації..плюс висока дитяча смертність.вижили найстійкіші до вірусів.а Ковід-вірус.

2.)Несмотря на то, что только около 6 процентов людей в Африке вакцинированы, этот континент был одним из наименее пострадавших регионов, что сбивает с толку ученых.

Когда в прошлом году разразилась пандемия COVID-19, многие эксперты предсказывали, что вирус будет распространяться по Африке, но до сих пор на континенте не было серьезных вспышек, что сбило ученых с толку.

«В Африке нет вакцин и ресурсов для борьбы с COVID-19, которые есть у них в Европе и США, но каким-то образом они, кажется, чувствуют себя лучше».

Исследователи полагают, что меньшее количество случаев может быть связано с тем, что население моложе (средний возраст составляет 20 лет) или с более низкими темпами урбанизации и более продолжительным пребыванием на открытом воздухе.
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21.11.2021 14:48 Відповісти
Потрібно пришвидшити темпи вакцинації, бо до весни вже всім стане очевидно, що король голий.
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21.11.2021 05:23 Відповісти
Они не знают шо уже еще придумать.
Як до штама "Omega" дойдем, тогда пандэмия закончится- бо дальше букв нету.
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21.11.2021 07:48 Відповісти
в Ирландии 93% уколотых и снова карантин вводят, куда уж больше
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21.11.2021 07:53 Відповісти
,Воно,саме...
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21.11.2021 09:07 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=lGT1WpqUiqA&t=39s

Сравнение иммунитета уколотых и переболевших
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21.11.2021 05:32 Відповісти
Ойой ,боюс...
...и воз и моз вместе взятыми...
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21.11.2021 05:47 Відповісти
ВОЗ- Всемирня ОрганизацияЗапугивния.
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21.11.2021 07:29 Відповісти
Шарлотатани...
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21.11.2021 09:09 Відповісти
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21.11.2021 06:10 Відповісти
Ну таки ВОЗ и создавался фондом Рокфеллера изначально . А насчёт коронавируса Клаус Швааб " ковид 19 , великая перезагрузка" . Никто ни чего не скрывает говорят в открытую , что это коронобесие искусственное и повод загнать людей в загон . Всегда удивляла тупость людская ,им открыто говорят наша цель загнать вас под плинтус и процентов 70 кричат Ура
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21.11.2021 08:12 Відповісти
В газовые камеры шли и не верили ,что там травят - это просто дезинфекция ,нам плохо не сделают, и кидались на тех кто их предупреждал ( воспоминания выживших) .
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21.11.2021 08:34 Відповісти
Завжди,йдуть з стягами,й радісними співми..Стань нашляху затпчуть,в лютій ненависті
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21.11.2021 09:13 Відповісти
Прогноз погоды неутешительный...,от СПИДов, раков, инсультов, инфарктов,куряче-свинячых гриппов и прочей сибирской язвы уже не прогнозируют...,денег нет,но вы держитесь там...,Цирк Шапито продолжается...
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21.11.2021 07:29 Відповісти
Меня почему то всегда напрягают действия и заявления ВОЗ. То навязывают убийственные протоколы лечения, то рекламируют "новые лекарства" от ковида, которые были запрещены совсем от других болезней ввиду высокой токсичности и побочных эффектов. И сейчас, это заявление, посыл тем, кто в теме. Ребята, делайте все, прикроем, но к концу зимы на европейском континенте должны умереть 500 тыс. В накладе ВОЗ не останется. На выходе уже новые "вакцины и лекарства".
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21.11.2021 07:44 Відповісти
Для тебя есть средство по Малахову! Засунуть огурец в анус КОВИД не пройдет!
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21.11.2021 07:52 Відповісти
Огурец это от гемороя, и зачем ты публично пишешь о своих пристрастиях? Играй с огурцами без признаний
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21.11.2021 09:06 Відповісти
Нет это у вас у ЗЕбилов играть с огурцами принято! Вот и Ермак говорять любит в свой анус что не попадя засовывать!
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21.11.2021 09:29 Відповісти
Вмедиків ,завше,-безстроква й,виключна ліцензія на санкціоновані вбивства...
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21.11.2021 09:17 Відповісти
Всё норм судя по статистике антиваксеры это избиратели Слуги Урода и Жопоблока! Нехай дохнут их не жалко!
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21.11.2021 07:50 Відповісти
Согласен с тобой. Так развести 13.5 млн. нормальных людей, и превратить их в конченных лошар Бене удалось. Некоторые из них потом прозрели и поняли, какого конченного идиота и наркошу они выбрали. То-же самое и с этими убогими антиваксерами.
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21.11.2021 08:50 Відповісти
Вы ничего не перепутали? Те, 73%, свято поверивше в самые нелепые обещания человека с наполеоновским комплексом, теперь антиваксеры? Методички и темники как то согласуйте между собой! Антиваксеры, это люди, умеющие думать и анализировать, и они не побегут ширяться всякой непроверенной дрянью,еще и подписывая бумаги,что он это делают добровольно и претензий никому предьявлять не будут. В первых рядах желающих получить первые свои две дозы бесплатно, именно избиратели Голобородька, которым все равно, что на ушах, лапша или маска.
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21.11.2021 10:09 Відповісти
Вот как то тут на цензоре приводили готовность привится в зависимости от предпочтений политических так вот антиваксеров больше всего среди ЗЕбилов и ватников так что вопрос не ко мне а к составителям этого рейтинга!
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21.11.2021 10:45 Відповісти
Что то я в последнее время перестал доверять рейтингам и соцопросам, и больше сужу по косвенным признакам.Чем меньше доверяют власти, тем власть вводит больше ограничений и красных зон, тем сильнее нагнетание паники.
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21.11.2021 10:53 Відповісти
Вы хотите сказать что за Пороха голосовали? Кстати я Голосовал за Пороха и сделал прививку лиш потому что это защита от короновируса а лютый звиздешь что она не проверенна. Проверенна! И отношение к прививке как к бронежелету да он безполезен против Дашки но от Покемона или Весла может спасти!
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21.11.2021 10:50 Відповісти
А о последствиях этой "защиты" не задумывались? Против быстро мутирующих сезонных короновирусов, вакцины просто не существует. Она эфективна только среди практически немутирующих вирусов. Нет, можно конечно изменить ДНК человека, и сделать его невосприимчивым к определенному типу, но реальность УВЫ? Одно время на рынке появился картофель, которую не ест колорадский жук, прошел год, и жук уже не замечал, что перед ним кактофель, который он не ест, ел как обычно.
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21.11.2021 11:02 Відповісти
Бульбафюрер и Путлер ГУЛАГовский хотел через польскую границу занести в ЕС и НАТО с "беженцами" и новый вид Ковида...,даже с беженцами-детьми...,а по сути это была контрольная по математике Гибридной войны...
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21.11.2021 08:12 Відповісти
Европа слишком обобщенное понятие, в кацапстане умрет 400 тис, а в Германии 4 тис. Черномая обезьяна все в кучу лепит.
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21.11.2021 08:23 Відповісти
Каццапердич-не-Європа
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21.11.2021 09:20 Відповісти
Ну как можно прогнозировать то что никак не поддается прогнозу, впечатление величайшего лохотрона и манипуляций!!! Создается впечатление что даже воспаление пятки приравнивается к короновирусу, хотя от гриппа умирало и умирает людей больше но об этом замалчивается. За эти пару лет прибыль мега корпораций производящих эти вакцины выросли в разы и уже 9 владельцев их стали миллиардерами. Не настаиваю, но ощущение глобального заговора, да болезнь есть но по-моему идет манипуляция с цифрами, ведь проверить их не возможно!!!!!
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21.11.2021 08:35 Відповісти
Почему впечатление если есть методика подсчёта по рекомендации ВОЗ - перитонит, инфаркт, инсульт, аппендицит, саркома, туберкулёз- причина смерти ковид . Травма мозга, дтп - ковид сопутствующее заболевание.
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21.11.2021 08:55 Відповісти
Я БАЧУ,КРЕМЛЄБОТАМ-АНТИВАКСЕРАМ У ТЕМІ"як медом намазано"
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21.11.2021 14:56 Відповісти
Заборонена на даному ресурсі інфа про протести.

https://www.bbc.com/news/world-europe-59363256
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21.11.2021 08:43 Відповісти
Ну зачем запрещать? Можно слегка подкорректировать. Сказать, что эти протесты замутила рашка, финансирование из рашки.... И как говорил О. Бендер - "Все довольные расходятся по домам"))
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21.11.2021 09:15 Відповісти
не бреши..

ніхто ВВС тут не цензурує..

просто відвертих брехунів-антиваксерів відразу викидується на..уй у спам.

НЕПОТРІБНО ЦЕНЗУРУВАТИ ПРИКЛАДИ ІДІОТИЗМУ
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21.11.2021 14:54 Відповісти
Лише подивіться, хто її лайкнув. Бригада!
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21.11.2021 20:11 Відповісти
Повальная вакцинация даже для смертельно больных,а весной будет повальный карантин и запрет выходить из дома даже за булкой хлеба...

Весело живем и вперед идем...
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21.11.2021 09:00 Відповісти
Стадо'прорєживают'...Сухий осад-загадка...
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21.11.2021 09:24 Відповісти
а можуть і не померти.. как же вы забибикали..
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21.11.2021 09:28 Відповісти
Корона - это вишенка на торте. Вакцинация - вот главный приз.
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21.11.2021 10:07 Відповісти
Чувак просто получил шифровку из центра.И знает как успокоить европейцев
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.
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21.11.2021 11:22 Відповісти
 
 