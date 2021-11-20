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З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики
Новини Цензор.НЕТ Економіка
За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в Мінагрополітики.
Профільне міністерство повідомило, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод щодо ринку землі.
Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.
- Всього заяв — 5954;
- Погоджено — 5265;
- В черзі на розгляд — 6;
- Отримали відмову — 683.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Всього за площею проданих земель в лідерах області:
- Харківська —16 270 га;
- Кіровоградська — 14 058 га
- Дніпропетровська — 10 114 га.
За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає таким чином:
- Харківська — 4360 угод;
- Київська — 3685 угод;
- Полтавська — 3639 угод.
За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так:
- Київська — 469,4 млн грн;
- Харківська — 316 млн грн;
- Полтавська — 163,3 млн грн.
Топ коментарі
+4 Amber
показати весь коментар20.11.2021 23:48
+4 Чайка Київ
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+2 Серж Рача
показати весь коментар21.11.2021 00:00
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але слуги- його не спитали
землю продали, уроди
гроші- просрали 😡
Уже можна купити клаптик, щоб свій і нікому не належав?
Щоб не брати в оренду на 49років та інша приватизаційна х/йня?
Ну там дітей, за словами депутатки третьякової, "низької якості".
Закон про трансплантацію прийняли ж.
Вырастил урожай выкупил землю
Ещё и остался с прибылью
Ищут людей которые попадают в ситуацию. И пользуются