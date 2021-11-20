З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики

За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в Мінагрополітики.

Профільне міністерство повідомило, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод щодо ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.

Всього заяв — 5954;

Погоджено — 5265;

В черзі на розгляд — 6;

Отримали відмову — 683.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

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Всього за площею проданих земель в лідерах області:

Харківська —16 270 га;

Кіровоградська — 14 058 га

Дніпропетровська — 10 114 га.

За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає таким чином:

Харківська — 4360 угод;

Київська — 3685 угод;

Полтавська — 3639 угод.

За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так: