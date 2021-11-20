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З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Економіка

З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики

За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в Мінагрополітики.

Профільне міністерство повідомило, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод щодо ринку землі.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.

  • Всього заяв — 5954;
  • Погоджено — 5265;
  • В черзі на розгляд — 6;
  • Отримали відмову — 683.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Читайте також: З початку роботи ринку землі в Україні укладено 25,72 тис. угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Всього за площею проданих земель в лідерах області:

  • Харківська —16 270 га;
  • Кіровоградська — 14 058 га
  • Дніпропетровська — 10 114 га.

За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає таким чином:

  • Харківська — 4360 угод;
  • Київська — 3685 угод;
  • Полтавська — 3639 угод.

За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так:

  • Київська — 469,4 млн грн;
  • Харківська — 316 млн грн;
  • Полтавська — 163,3 млн грн.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
А бабло вже вивели в оффшори , зелені потвори 😡
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20.11.2021 23:48
+4
Кому продано?
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20.11.2021 23:51
+2
Приблизно 500 евро за га - ну і телепні
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21.11.2021 00:00
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А бабло вже вивели в оффшори , зелені потвори 😡
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20.11.2021 23:48 Відповісти
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21.11.2021 00:14 Відповісти
земля -народа
але слуги- його не спитали
землю продали, уроди
гроші- просрали 😡
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20.11.2021 23:51 Відповісти
Ну а кто заставлял народ деньги просирать?)
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21.11.2021 01:11 Відповісти
Кому продано?
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20.11.2021 23:51 Відповісти
Мои знакомые купили, довольны)
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21.11.2021 01:13 Відповісти
Lо речі, я відстав від життя якось. А що у нас по ринку землі?
Уже можна купити клаптик, щоб свій і нікому не належав?
Щоб не брати в оренду на 49років та інша приватизаційна х/йня?
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20.11.2021 23:53 Відповісти
Клаптик землі з двома рабами роздавав Кривавий Пастор.
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21.11.2021 00:25 Відповісти
С/Х? Легко, только желающего продать нужно найти)
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21.11.2021 01:16 Відповісти
Приблизно 500 евро за га - ну і телепні
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21.11.2021 00:00 Відповісти
Це точно. Ціни, наприклад в Німеччині, на гіршу сільськогосподарську землю від 10 тисяч до 100 тисяч євро (!), і через спекуляції міжнародних фінансових корпорацій ціни ростуть з кожним роком, що між іншим є великою проблемою для фермерів-орендаторів.
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21.11.2021 18:45 Відповісти
"...в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель " Не поганий результат ! Шо там у нас ще є в загашниках ? О-о-о ! Дніпро..., Карпати..., шмат Чорного моря..., ну, ще повітря на крайняк. Шось дадуть ! З голоду не помремо. Чи не так, "землячки"?
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21.11.2021 00:13 Відповісти
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21.11.2021 00:19 Відповісти
Вам то что от этого? Ей УЖЕ владели украинцы, теперь они продали другим украинцам)
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21.11.2021 01:18 Відповісти
Ну можна ще гоїв по запчастинам продати.
Ну там дітей, за словами депутатки третьякової, "низької якості".
Закон про трансплантацію прийняли ж.
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21.11.2021 08:30 Відповісти
ну з "продано" все зрозуміло... А ось скільки КУПЛЕНО І КИМ??? Таємниця за трьома замками, про яку чомусь в новинах ніколи не пишуть і по телевізорах не говорять!
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21.11.2021 00:28 Відповісти
Взял в аренду
Вырастил урожай выкупил землю
Ещё и остался с прибылью
Ищут людей которые попадают в ситуацию. И пользуются
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21.11.2021 09:32 Відповісти
А дійсно Цензор, зробіть моніторинг, кому було продано землю, народу України буде дуже цікаво хто в нас буде "хазяїном".
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21.11.2021 10:26 Відповісти
УЖЕ 130 тыс!!! Стоимость 1 га по ха,ха ха 100$!!!!!! А где миллионы миллиарды? Земля ТИХО переходит ЗА КОПЕЙКИ. Ублюдки,кто сделал это возможным. А украинцы,ну они как всегда( за трошки для себе просирают свое будующее)
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21.11.2021 11:24 Відповісти
Итого 650 долл./га, причем наверняка много куплено, чтоб переделать назначение земли под застройку, типа 5 га плодового сада и бытовка для рабочего персонала 3 этажа 1500 м2.
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21.11.2021 13:39 Відповісти
 
 