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Білорусь (5968) імпорт (330) електроенергія (1906)

21 листопада поновлюються поставки електроенергії з Білорусі в Україну, - сайт ENTSO-E

Новини Цензор.НЕТ Економіка

21 листопада поновлюються поставки електроенергії з Білорусі в Україну, - сайт ENTSO-E

У неділю, 21 листопада, заплановано імпорт електроенергії з Білорусі.

За даними сайту ENTSO-E, імпорт е/е планується обсягом 415 МВт щогодини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

Добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання е/е.

Міненерго Білорусі з 1 листопада зупинило поставки електроенергії до України. Імпорт електроенергії з Білорусі останнім часом зріс на 15 МВт-годину до 415 МВт-годину.

Зазначимо, що ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

Читайте також: Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - "Укренерго"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
це вж все дійсно стає не смішно
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21.11.2021 00:06
+6
Незважаючи на вітер і на опади,
Залишаємося вірними дідам:
Раз на дев'ять років у листопаді
Мій народ виходить на Майдан.

О. Ірванець
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21.11.2021 00:06
+4
при массових заворушеннях в Україні ..Зеленський благатиме путєна ввести війська в Україну ?
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21.11.2021 00:08
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ПП не піднімав і не купуваа, і обстановка була погана, а ці для онуків крадуть
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21.11.2021 00:04 Відповісти
Щоби не було відключення електрики треба спонсорувати країну васала рашки тобто терористів , а димчишина за вугілля судять - цирк на дроті
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21.11.2021 00:05 Відповісти
це вж все дійсно стає не смішно
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21.11.2021 00:06 Відповісти
Незважаючи на вітер і на опади,
Залишаємося вірними дідам:
Раз на дев'ять років у листопаді
Мій народ виходить на Майдан.

О. Ірванець
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21.11.2021 00:06 Відповісти
Весна прийшла а ти в ростові 😏
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21.11.2021 00:13 Відповісти
За 2,5 года один раз вышли.... двери краской вымазали сметуны....и то ЗЕльц гешефт на этом поймал....двери по цене квартиры) а вы о Ростове.Если Беня заставит он ещё на второй срок останется.Хотя лично ему это уже точно не надо....столько «капусты» все кролики мира не скушают...сколько он в кубышку с Ленусикомупрятал...
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21.11.2021 00:44 Відповісти
Я вашої свинособачої не розумію
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21.11.2021 00:57 Відповісти
Как ты с мозгом канарейки понять можешь....не понимаешь не отвечай даже.Иди лучше на фронт свинособак прогони с Родной Земли...если такой дерзкий))
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21.11.2021 01:59 Відповісти
Як мені може давати поради у кого бульбофюлєр в його країні що хоче то і робить?
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21.11.2021 05:05 Відповісти
при массових заворушеннях в Україні ..Зеленський благатиме путєна ввести війська в Україну ?
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21.11.2021 00:08 Відповісти
Зеля?Не думаю,другое дело Дерьмак.Зеля наркоша-ссыкло
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21.11.2021 01:04 Відповісти
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21.11.2021 00:13 Відповісти
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21.11.2021 00:34 Відповісти
Беларусь всегда протянуть руку помощи Украине.Слава Украине!!!
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21.11.2021 00:37 Відповісти
Ти собі спочатку допоможи-вижени свого бульбофюрера,соску *****.
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21.11.2021 07:15 Відповісти
Майкл Бомж, чи не змогли б Ви перекласти, що Ви намагалися промичати?
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21.11.2021 00:50 Відповісти
Это ты меня так устами девичьими укусить за х попытался?( удалось даже....у
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21.11.2021 02:04 Відповісти
А кто бы сомневался,надо своего нелоха у власти удержать,батька зечму должен за вагнеровцев,для инфы тупым
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21.11.2021 01:00 Відповісти
Вот ЭТО победа, а своё в руину превращается, то угля нет, то мозгов, досмартфонились сало дороже мяса.....
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21.11.2021 05:33 Відповісти
Нужно , только знать, где покупают электричество и газ , а дальше всё понятно . А то , тут вы воюете , и у тех же покупаете
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21.11.2021 05:59 Відповісти
Ти готуйся приймати свого єдиновірця у себе вдома.Чомусь все крадійське лайно зливається або в Підорашку,або в Ізраїль і ви радо їх приймаєте.
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21.11.2021 07:19 Відповісти
Если слуг и любителей Зе одеть в шерстяных одежду,а народу раздать эбонитовые палочки - не будет отключений э/э.
Электрику можно будет даже экспортировать в ЕС!
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21.11.2021 09:32 Відповісти
Нахiба?
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21.11.2021 09:40 Відповісти
siveryanin На хер он здесь не впал
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21.11.2021 10:19 Відповісти
 
 