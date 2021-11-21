21 листопада поновлюються поставки електроенергії з Білорусі в Україну, - сайт ENTSO-E

У неділю, 21 листопада, заплановано імпорт електроенергії з Білорусі.

За даними сайту ENTSO-E, імпорт е/е планується обсягом 415 МВт щогодини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

Добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання е/е.

Міненерго Білорусі з 1 листопада зупинило поставки електроенергії до України. Імпорт електроенергії з Білорусі останнім часом зріс на 15 МВт-годину до 415 МВт-годину.

Зазначимо, що ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

Читайте також: Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - "Укренерго"