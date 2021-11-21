Після пафосного підписання контракту з "Газпромом" Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через "Турецький потік", - Макогон
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Основна частина газу, що постачається до Угорщини, йде з України. Наразі Угорщина отримує з нашої країни майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.
"Після пафосного підписання довгострокового контракту з "Газпромом" та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік", - зазначив він.
За його словами, на графіку видно, що після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії, основну частину газу Урогщина отримує з України, але не від "Газпрому".
"Варто зазначити, що "Газпром" не транзитує газ через Україну до Угорщини, починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", - резюмував Макогон.
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"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул Кулеба.
Это росийский газ закупленный европейскими фирмами и хранящийся в ПХГ Украины.(обьем 33млрд.м3.)
Эти фирмы и поставляют газ куда надо и по цене которую установят(в том числе и в Украину).
Тепер слугує іншому (*****).
Якась карма висить над цією нєдодержавою.
Мабуть імперська свідомість не може вивітриться з голів і через століття.
"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза", ремонтные работы были завершены, а транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию возобновлена в 24:00 2 ноября 2021 года. В то же время будет увеличен транзит в Румынию", - сообщили в компании.
Вперше в історії Україна почала імпорт тепличних огірків з Росії
Про це повідомляє Уніан з посиланням на East-fruit.com.
Імпорт російського огірка виявився вигідним, навіть з урахуванням 10% мита.
«Пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена - лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі-38-45 грн/кг ($1,44−1,70 доларів США за кг)», - зазначив керівник міжнародних проектів Fruit-Inform.com Євген Кузін.
Російський огірок надходить на ринок за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, тому що в Росії зараз спостерігається тенденція зниження цін на огірок», - зазначив Кузін.
Гладкий огірок в Росії можна купити навіть по $0,82 - 1,09 за кг, а короткий горбкуватий − по $1,23-1,64 за кг.