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Новини Економіка
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Угорщина (1326) газ (2588) транзит газу (307) Макогон Сергій (54)

Після пафосного підписання контракту з "Газпромом" Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через "Турецький потік", - Макогон

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Після пафосного підписання контракту з

Основна частина газу, що постачається до Угорщини, йде з України. Наразі Угорщина отримує з нашої країни майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Після пафосного підписання довгострокового контракту з "Газпромом" та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік", - зазначив він.

Після пафосного підписання контракту з Газпромом Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через Турецький потік, - Макогон 01
Після пафосного підписання контракту з Газпромом Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через Турецький потік, - Макогон 02

За його словами, на графіку  видно, що після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії, основну частину газу Урогщина отримує з України, але не від "Газпрому".

"Варто зазначити, що "Газпром" не транзитує газ через Україну до Угорщини, починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", - резюмував Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газу до Угорщини через Україну тимчасово припинявся (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Колись Угорщина служила одному диктатору (Гітлер).
Тепер слугує іншому (*****).
Якась карма висить над цією нєдодержавою.
Мабуть імперська свідомість не може вивітриться з голів і через століття.
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21.11.2021 00:47
+18
"Але Україна завжди готова прийти на допомогу" - а це ще що за висер??? З якої радості Україна помагає пукінським сраколизам? ПІДНІМАЙТЕ УГОРЦЯМ ЦІНУ І ЗА ТРАНЗИТ, І ЗА ГАЗ В ТРИ РАЗИ!
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21.11.2021 00:25
+16
Только у меня сложилось впечатление что подписав договор с Газпромом мадьяры засунули нам х@й в рот а мы им в отместку язык в жопу?
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21.11.2021 00:25
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Скорее всего это газ нерезидентов хранившийся в украинских ПХГ
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21.11.2021 00:24 Відповісти
Только у меня сложилось впечатление что подписав договор с Газпромом мадьяры засунули нам х@й в рот а мы им в отместку язык в жопу?
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21.11.2021 00:25 Відповісти
Это четкий сигнал партнерам, мощный ответ...
"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул Кулеба.
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21.11.2021 09:56 Відповісти
Украина тут даже не при делах.
Это росийский газ закупленный европейскими фирмами и хранящийся в ПХГ Украины.(обьем 33млрд.м3.)
Эти фирмы и поставляют газ куда надо и по цене которую установят(в том числе и в Украину).
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21.11.2021 10:26 Відповісти
"Але Україна завжди готова прийти на допомогу" - а це ще що за висер??? З якої радості Україна помагає пукінським сраколизам? ПІДНІМАЙТЕ УГОРЦЯМ ЦІНУ І ЗА ТРАНЗИТ, І ЗА ГАЗ В ТРИ РАЗИ!
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21.11.2021 00:25 Відповісти
Колись Угорщина служила одному диктатору (Гітлер).
Тепер слугує іншому (*****).
Якась карма висить над цією нєдодержавою.
Мабуть імперська свідомість не може вивітриться з голів і через століття.
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21.11.2021 00:47 Відповісти
Історія руху угрів з ****** в Європу взагалі цікава річ))
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21.11.2021 08:57 Відповісти
Я их считал мадьярцами, а они угры. Вот скрытные твари!
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21.11.2021 09:15 Відповісти
И шо? Та авария там навечно что ли? Починят быстренько и дальше будут качать, а пафосса сколько в данной новости..
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21.11.2021 02:44 Відповісти
Быстренько только китайцы в Сибири рождаются
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21.11.2021 03:44 Відповісти
Уже 2 недельки чинят быстренько...
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21.11.2021 09:17 Відповісти
"Булгартрансгаз" выполнил внеочередные ремонтные работы на части газопровода на участке от крановой установки "Ветрино" до крановой установки "Граброво".

"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза", ремонтные работы были завершены, а транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию возобновлена ​​в 24:00 2 ноября 2021 года. В то же время будет увеличен транзит в Румынию", - сообщили в компании.
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21.11.2021 09:50 Відповісти
так на графiку видно що так вiдблося пiдключeння алe там там також видно кiлькiсть. тiльки ось сьогоднi вжe далeко нe 6 листопада.
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21.11.2021 10:40 Відповісти
330-350 куб м газа в час экспорт из Украины VIP Bereg держится уже больше месяца.
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21.11.2021 11:01 Відповісти
в статтi цього нeмає
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21.11.2021 11:28 Відповісти
https://fgsz.hu/ можно постоянно наблюдат
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22.11.2021 14:11 Відповісти
ещё б написали шо в долг газ дают...
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21.11.2021 05:46 Відповісти
И кому это Украина пришла на помощь? Мадьярам,которые завтра будут опять какахи в Украину кидать?
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21.11.2021 08:52 Відповісти
К чему эти манипуляции, заберут газ из хранилищ и на этом все.
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21.11.2021 09:01 Відповісти
ми в же, що як радянський союз, ідем всім на виручку? Вони нас виручають?
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21.11.2021 09:01 Відповісти

Вперше в історії Україна почала імпорт тепличних огірків з Росії
Про це повідомляє Уніан з посиланням на East-fruit.com.

Імпорт російського огірка виявився вигідним, навіть з урахуванням 10% мита.

«Пропозиція огірка українського виробництва на ринку дуже обмежена - лише кілька комбінатів ведуть відвантаження, тому ціни на український огірок порівняно високі-38-45 грн/кг ($1,44−1,70 доларів США за кг)», - зазначив керівник міжнародних проектів Fruit-Inform.com Євген Кузін.

Російський огірок надходить на ринок за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, тому що в Росії зараз спостерігається тенденція зниження цін на огірок», - зазначив Кузін.

Гладкий огірок в Росії можна купити навіть по $0,82 - 1,09 за кг, а короткий горбкуватий − по $1,23-1,64 за кг.
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21.11.2021 09:01 Відповісти
Население Венгрии 10 млн,столько же в белоРашкене Бульбафюрера Лукашеску...,потребление газа ноль целых нифига десятых...
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21.11.2021 09:20 Відповісти
РАБссия ввела санкции против 350 компаний Украины...внимание вопрос....как может возрасти товарооборот на 20 % между Украиной и сранью РАБссиянской?
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21.11.2021 09:24 Відповісти
Фишка тут проста...население РАБссии имеет подачу социального водоснабжения 43 %,уровень газификации РАБссии по словам Димона Ведмедева 47%...нищеброды долбанные....о Вяличии РАБссии мазу тянуть
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21.11.2021 09:29 Відповісти
А хто сказав, що аварія на газогоні знову не станеться?
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21.11.2021 09:44 Відповісти
Хм, венгры высосут украинский газ по заданию сами знаете кого.
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21.11.2021 10:01 Відповісти
Венгры могут высосать кое что другое
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21.11.2021 13:10 Відповісти
С каких это добродетелей мы всем помогаем, когда нас самих гнобят? Ладно, Молдова, дружественная страна, помочь нужно. А мадьяры? То вето на нашем пути в НАТО наложат, то сепаров наших подкармливают, а с газом вообще нас прокинули...
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21.11.2021 13:56 Відповісти
 
 