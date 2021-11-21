Після пафосного підписання контракту з "Газпромом" Угорщина отримує з України в 2 рази більше газу, ніж через "Турецький потік", - Макогон

Основна частина газу, що постачається до Угорщини, йде з України. Наразі Угорщина отримує з нашої країни майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Після пафосного підписання довгострокового контракту з "Газпромом" та запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку Угорщина, як і раніше, продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ. Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через "Турецький потік", - зазначив він.





За його словами, на графіку видно, що після вибуху новозбудованого газогону у Болгарії, основну частину газу Урогщина отримує з України, але не від "Газпрому".

"Варто зазначити, що "Газпром" не транзитує газ через Україну до Угорщини, починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", - резюмував Макогон.

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