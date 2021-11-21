Можливість оперативного розгортання до 5 тис. військових у випадку кризових ситуацій, - CNN розкрив деталі військової концепції ЄС "Стратегічний компас"

Початковий проєкт військової концепції ЄС "Стратегічний компас" представили країнам-членам цього тижня. Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У розпорядженні телеканалу опинився початковий проєкт військової концепції ЄС "стратегічний компас безпеки і оборони". В документі йдеться про те, як країни блоку співпрацюватимуть в умовах виникнення кризових ситуацій.

Зокрема, передбачена можливість швидкого розгортання до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації. При цьому замість постійних Збройних сил це будуть групи оперативного реагування, до яких увійдуть військовослужбовці від країн-учасниць ЄС. Формуватися групи будуть для вирішення конкретного завдання.

Ці завдання можуть полягати як в евакуаційній місії, так і в підтримці порядку на кордонах або надання гуманітарної допомоги.

При цьому у конкретній операції можуть брати участь представники не всіх 27 країн ЄС, однак розгортання військових від імені Євросоюзу вимагатиме схвалення всіх членів блоку.

Як зазначає телеканал, деякі країни ЄС, включаючи Польщу, Естонію та Литву, готові підтримати проєкт військової концепції, але за умови, якщо в документі буде згадано загрозу, яку становлять Росія та Китай.

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