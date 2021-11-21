Можливість оперативного розгортання до 5 тис. військових у випадку кризових ситуацій, - CNN розкрив деталі військової концепції ЄС "Стратегічний компас"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Початковий проєкт військової концепції ЄС "Стратегічний компас" представили країнам-членам цього тижня. Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.
Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.
У розпорядженні телеканалу опинився початковий проєкт військової концепції ЄС "стратегічний компас безпеки і оборони". В документі йдеться про те, як країни блоку співпрацюватимуть в умовах виникнення кризових ситуацій.
Зокрема, передбачена можливість швидкого розгортання до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації. При цьому замість постійних Збройних сил це будуть групи оперативного реагування, до яких увійдуть військовослужбовці від країн-учасниць ЄС. Формуватися групи будуть для вирішення конкретного завдання.
Ці завдання можуть полягати як в евакуаційній місії, так і в підтримці порядку на кордонах або надання гуманітарної допомоги.
При цьому у конкретній операції можуть брати участь представники не всіх 27 країн ЄС, однак розгортання військових від імені Євросоюзу вимагатиме схвалення всіх членів блоку.
Як зазначає телеканал, деякі країни ЄС, включаючи Польщу, Естонію та Литву, готові підтримати проєкт військової концепції, але за умови, якщо в документі буде згадано загрозу, яку становлять Росія та Китай.
Будь ласка, зачекайте...
Нарешті насолоджується новим світом, де бужанський називає її колегу тупою вівцею, а лещенки і арестовічі закликають до фізичної розправи над Соколовою?
Це нарешті той самий Плезантвіль?
Хеппі таун?
Journalist friendly zone?
можуть тільки зебіли (єврозебіли)
Импотенты сраные...
это я такозабоченность выражаю
Чи може німцям італійцям французам подобаеться коли їх жінок насилують буряти?
В 1936−1939 годах отбывал наказание в польских тюрьмах, свободу получил в сентябре 1939 года 39 благодаря нападению Германии на Польшу.
В 1940 - первой половине 1941 года организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией.
Т.е 23 августа 1939 года он был "простой советский заключённый и мой товарищ угрозы РАБсийским пуканам не представлял.
Ради красного словца - придумал сына, молодца
советскийпольский заключённый"
Очередная мертворождённая писулька...
Министр обороны дружественной Кацапстану Германии недавно сделал заявление, что НАТО должно говорить о нанесении ПРИВЕНТИВНОГО ядерного удара по войскам РФ, в случае начала вторжения.
Путін не зможе міттево погнати війська на Літву чи Польщу. До таких дій завжди проводиться підготовка по багатьом напрямкам.
Кордони під щільним наглядом супутників, тому завжди особлива увага до військових навчань, обовязок заздалегіть попередити військових атташе і по той бік кордону також проводять адекватні навчання.
Мають держави Західу і агентуру у РФ. Ось вам приклад, з так званими плівками Мельниченко. Там була одна доповідь тодішнього Голови СБУ Деркача, Президенту Кучмі, що керівник військової розвідки РФ співпрацює з СБУ... Був провал, але це і доказ того, що не тільки вони в нас мають агентуру на високих посадах...
5000, на напрямку нанесення противником удару, коли Польща та Літва, Германія та ВБ, мають потужні сили ПВО та на відміну від нас потужню бойову авіацію, яка нанесе авіації РФ значно більший урон, на відміну від можливостей України, а потім з бойових гвінтокрилів, які є дуже мобільним військом, будуть закапувати агресора у землю, назавжди. Так ось ціх, ******* озброєних і впевнен найбільш боєздатних, достатньо для зриву бліц-кріга.
Nightwish Wishmaster Pearl Harbor https://youtu.be/Y9xPgUB_v5A