УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10204 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 381 28
Китай (1920) оборона (1226) Росія (47208) Євросоюз (7022)

Можливість оперативного розгортання до 5 тис. військових у випадку кризових ситуацій, - CNN розкрив деталі військової концепції ЄС "Стратегічний компас"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Можливість оперативного розгортання до 5 тис. військових у випадку кризових ситуацій, - CNN розкрив деталі військової концепції ЄС

Початковий проєкт військової концепції ЄС "Стратегічний компас" представили країнам-членам цього тижня. Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.

У розпорядженні телеканалу опинився початковий проєкт військової концепції ЄС "стратегічний компас безпеки і оборони". В документі йдеться про те, як країни блоку співпрацюватимуть в умовах виникнення кризових ситуацій.

Зокрема, передбачена можливість швидкого розгортання до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації. При цьому замість постійних Збройних сил це будуть групи оперативного реагування, до яких увійдуть військовослужбовці від країн-учасниць ЄС. Формуватися групи будуть для вирішення конкретного завдання.

Ці завдання можуть полягати як в евакуаційній місії, так і в підтримці порядку на кордонах або надання гуманітарної допомоги.

При цьому у конкретній операції можуть брати участь представники не всіх 27 країн ЄС, однак розгортання військових від імені Євросоюзу вимагатиме схвалення всіх членів блоку.

Як зазначає телеканал, деякі країни ЄС, включаючи Польщу, Естонію та Литву, готові підтримати проєкт військової концепції, але за умови, якщо в документі буде згадано загрозу, яку становлять Росія та Китай.

Читайте також: Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проєкт першої військової концепції Євросоюзу "Стратегічний компас"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
5 тис солдатів повинні бути породистими геями, озброєні екологічно чистою зброєю та гуманними кулями. І цим всим повинна командувати бородата лізбіянка. І саме головне, побільше озабоченості
показати весь коментар
21.11.2021 06:37
+9
Они пока проведут дебаты, общественные слушания, согласуют, проголосуют в 27 странах - то танки Хй@la уже возле Ла-Манша будут
это я такозабоченность выражаю
показати весь коментар
21.11.2021 01:56
+8
А що до речі з тією "журналісткою" яка "дорогенька"?
Нарешті насолоджується новим світом, де бужанський називає її колегу тупою вівцею, а лещенки і арестовічі закликають до фізичної розправи над Соколовою?
Це нарешті той самий Плезантвіль?
Хеппі таун?
Journalist friendly zone?
показати весь коментар
21.11.2021 00:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що до речі з тією "журналісткою" яка "дорогенька"?
Нарешті насолоджується новим світом, де бужанський називає її колегу тупою вівцею, а лещенки і арестовічі закликають до фізичної розправи над Соколовою?
Це нарешті той самий Плезантвіль?
Хеппі таун?
Journalist friendly zone?
показати весь коментар
21.11.2021 00:42 Відповісти
Зажирела Европа.. Зря так недооценивать плешивого полоумного
показати весь коментар
21.11.2021 00:46 Відповісти
Европа не зажирела. Европа, в большинстве - пособница *****. Германия, Франция, Австрия, Чехия, Болгария, Греция, Венгрия, Италия это сходу на ум пришли.
показати весь коментар
21.11.2021 00:52 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 09:15 Відповісти
С Чехией конечно не соглашусь, но лучше бы Европа держала войска и не 5 тысяч а тысяч 100, платя хорошие контрактные деньги. Ведь это лучше чем платить социалку всякой эммигранской нечисти, которая в придачу не хочет работать.
показати весь коментар
21.11.2021 09:24 Відповісти
"кризовою сітуацією" назвати можливу війну з ЄС
можуть тільки зебіли (єврозебіли)
показати весь коментар
21.11.2021 00:49 Відповісти
5 000 ? Они вообще сдурели ? А воевать значит за них украинцы будут ?
показати весь коментар
21.11.2021 00:51 Відповісти
Є ще стратегічні запаси стурбованісті
показати весь коментар
21.11.2021 00:54 Відповісти
Цікаво, за який час вони розгорнуть цей контингент і ДЕ, і для ЧОГО?
показати весь коментар
21.11.2021 00:53 Відповісти
5 тыс. человек на всю Европу?

Импотенты сраные...
показати весь коментар
21.11.2021 01:44 Відповісти
50 000 військовослужбовців ще можуть на щось вплинути. Ніяк не 5 000.
показати весь коментар
21.11.2021 05:25 Відповісти
Они пока проведут дебаты, общественные слушания, согласуют, проголосуют в 27 странах - то танки Хй@la уже возле Ла-Манша будут
это я такозабоченность выражаю
показати весь коментар
21.11.2021 01:56 Відповісти
пів мільярда жителів, 4.5 млн кв км площі, 15 трильйонів доларів ,і аж δлядь одна бригада.
показати весь коментар
21.11.2021 05:35 Відповісти
Остальные пьют пиво 😀
показати весь коментар
21.11.2021 07:15 Відповісти
5 тис солдатів повинні бути породистими геями, озброєні екологічно чистою зброєю та гуманними кулями. І цим всим повинна командувати бородата лізбіянка. І саме головне, побільше озабоченості
показати весь коментар
21.11.2021 06:37 Відповісти
... вони мають бути толерантними та поважати права і свободи нападників...
показати весь коментар
21.11.2021 09:22 Відповісти
Поки будете кормити вояк Макшанії, їх сімї - поки й будуть вам постійні загрози. Нащадки татаро-монгол можуть тільки красти вбивати захоплювати. Така їх сутність.
Чи може німцям італійцям французам подобаеться коли їх жінок насилують буряти?
показати весь коментар
21.11.2021 07:38 Відповісти
Для РАБссии ГУЛАГовской достаточно имени Степан Бандера и пуканы рвутся страшнее ядерной бомбы... причем с 23 августа 1939 года...,когда Молотов-Риббентроп в Москве подписали браццкий договор на 10 лет...
показати весь коментар
21.11.2021 09:14 Відповісти
достаточно имени Степан Бандера и пуканы рвутся страшнее ядерной бомбы... причем с 23 августа 1939 года...,
В 1936−1939 годах отбывал наказание в польских тюрьмах, свободу получил в сентябре 1939 года 39 благодаря нападению Германии на Польшу.
В 1940 - первой половине 1941 года организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией.
Т.е 23 августа 1939 года он был "простой советский заключённый и мой товарищ угрозы РАБсийским пуканам не представлял.
Ради красного словца - придумал сына, молодца
показати весь коментар
21.11.2021 10:21 Відповісти
"простой советский польский заключённый"
показати весь коментар
21.11.2021 10:23 Відповісти
"27 стран ЕС, однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока."

Очередная мертворождённая писулька...
показати весь коментар
21.11.2021 09:18 Відповісти
5 тысяч это одна бригада.Да рашка поднимет ногу и пос...т на ваши 5 тысяч.
показати весь коментар
21.11.2021 09:22 Відповісти
И обделается жидким поносом.
Министр обороны дружественной Кацапстану Германии недавно сделал заявление, что НАТО должно говорить о нанесении ПРИВЕНТИВНОГО ядерного удара по войскам РФ, в случае начала вторжения.
показати весь коментар
21.11.2021 14:02 Відповісти
Один чех, що тікав із захопленої совками Праги у 1968-му, згадував, як перетинаючи австрійський кордон побачив аж 1 австрійський танк який стояв у напрямку чеського кордону...приблизно так і ці 5000 - дуже адекватна відповідь на наміри і дії орди.
показати весь коментар
21.11.2021 10:31 Відповісти
Тут головний термін - "оперативно".
Путін не зможе міттево погнати війська на Літву чи Польщу. До таких дій завжди проводиться підготовка по багатьом напрямкам.
Кордони під щільним наглядом супутників, тому завжди особлива увага до військових навчань, обовязок заздалегіть попередити військових атташе і по той бік кордону також проводять адекватні навчання.

Мають держави Західу і агентуру у РФ. Ось вам приклад, з так званими плівками Мельниченко. Там була одна доповідь тодішнього Голови СБУ Деркача, Президенту Кучмі, що керівник військової розвідки РФ співпрацює з СБУ... Був провал, але це і доказ того, що не тільки вони в нас мають агентуру на високих посадах...

5000, на напрямку нанесення противником удару, коли Польща та Літва, Германія та ВБ, мають потужні сили ПВО та на відміну від нас потужню бойову авіацію, яка нанесе авіації РФ значно більший урон, на відміну від можливостей України, а потім з бойових гвінтокрилів, які є дуже мобільним військом, будуть закапувати агресора у землю, назавжди. Так ось ціх, ******* озброєних і впевнен найбільш боєздатних, достатньо для зриву бліц-кріга.
показати весь коментар
21.11.2021 14:00 Відповісти
Не,ну если эти 5 000 лётчики современных Спитфайров,тогда нормально
Nightwish Wishmaster Pearl Harbor https://youtu.be/Y9xPgUB_v5A
показати весь коментар
21.11.2021 11:50 Відповісти
500 000 треба,що таке 5000?Така біда насувається,а вони аж 5 тисяч вирішили зібрати!!!
показати весь коментар
21.11.2021 12:34 Відповісти
Так насувається ж не на них. Чому їм особливо турбуватись?
показати весь коментар
21.11.2021 18:14 Відповісти
 
 