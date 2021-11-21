Через міграційну кризу Естонія вирішила захиститися від РФ загородженням з колючого дроту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Естонці вирішили захиститися від Росії загородженням з колючого дроту. Військовослужбовці сил оборони і співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA) сьогодні почали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на північному сході країни в Нарві в руслі Куйвайигі і на південному сході в Меремяе і по березі річки Піуза.
Про це повідомляє ЕЕR, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.
За словами начальника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельма, естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа в основному має природні водні перешкоди.
"Тому поліцейські і військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, в колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найвищий...", - повідомив Ельм.
За словами заступника гендиректора Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерта Белічева, в даний час міграційний тиск на Естонію не збільшився, але, якщо він зміниться, швидке встановлення тимчасових загороджень стане важливим компонентом запобігання масовій нелегальній міграції і всієї операції з охорони кордону.
Експерти відмітили на карті до десяти ділянок, де за допомогою резервістів і військовослужбовців можна протягнути 120 км колючого дроту довжиною 40 кілометрів. Одна картографована ділянка знаходиться в Нарві, решта на сухопутному кордоні на південному сході Естонії. Будівництво ведеться на тих ділянках, де ризик незаконного перетину кордону найвищий.
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20 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 22
Это пост главы президентской фракции, в котором он утверждает, что раскрытие деталей спецоперации по задержанию террористов, убивших украинцев, приводит к падению имиджа Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Нагадаю, Президент України виявився зрадником, який зірвав беспрецендентну спецоперацію, яка могла змінити хід історії нашої держави!
Це він зробив в інтересах Кремля і крапка.
Саме такі дії шкодять іміджу України та несуть загрозу нашій незалежності.
Чим швидше Зеленський подасть у відставку, тим швидше Україна зможе оговтатись від шкоди, яку нанесли державі чумою під назвою «Слуга народу»!
Что тут можно добавить, эта татаро - угро - финская лапотная - ********* паРаша под руководством фашиста - фюрера маньяка )(уйла, так она со своими захватническими войнами против Украины и многих других государств и почти полностью стала фашистской, и это ясно уже всем и во всем мире, что и подтверждает заявления К.Маркса.
война в Украине 7 лет .
Как проходит строительство стены на украинской границе ? Хотелось бы увидеть фото и комменты специалистов . И узнать причины отставания от графика если он есть
И еще - проволоку и сетку рабицу танк даже не замечает...
Тільки мінування полосою в 250 метрів зупинить всю ту нечисть!
Тоді навіть натяків не буде до порушень кордону!
1. Познакомить их с участковым и паспортисткой и их расценками.
2. Сводить их в магазин шоб они увидели цены на продукты.
3. И самое главное: зарезервировать на их карточке оплату на проезд обратно на их благополучную родины.