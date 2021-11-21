Через міграційну кризу Естонія вирішила захиститися від РФ загородженням з колючого дроту

Естонці вирішили захиститися від Росії загородженням з колючого дроту. Військовослужбовці сил оборони і співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA) сьогодні почали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на північному сході країни в Нарві в руслі Куйвайигі і на південному сході в Меремяе і по березі річки Піуза.

Про це повідомляє ЕЕR, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

За словами начальника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельма, естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа в основному має природні водні перешкоди.

"Тому поліцейські і військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, в колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найвищий...", - повідомив Ельм.

За словами заступника гендиректора Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерта Белічева, в даний час міграційний тиск на Естонію не збільшився, але, якщо він зміниться, швидке встановлення тимчасових загороджень стане важливим компонентом запобігання масовій нелегальній міграції і всієї операції з охорони кордону.

Експерти відмітили на карті до десяти ділянок, де за допомогою резервістів і військовослужбовців можна протягнути 120 км колючого дроту довжиною 40 кілометрів. Одна картографована ділянка знаходиться в Нарві, решта на сухопутному кордоні на південному сході Естонії. Будівництво ведеться на тих ділянках, де ризик незаконного перетину кордону найвищий.