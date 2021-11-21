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Через міграційну кризу Естонія вирішила захиститися від РФ загородженням з колючого дроту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Через міграційну кризу Естонія вирішила захиститися від РФ загородженням з колючого дроту

Естонці вирішили захиститися від Росії загородженням з колючого дроту. Військовослужбовці сил оборони і співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони (PPA) сьогодні почали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на північному сході країни в Нарві в руслі Куйвайигі і на південному сході в Меремяе і по березі річки Піуза.

Про це повідомляє ЕЕR, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.

За словами начальника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельма, естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа в основному має природні водні перешкоди.

"Тому поліцейські і військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, в колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найвищий...", - повідомив Ельм.

За словами заступника гендиректора Департаменту поліції і прикордонної охорони Егерта Белічева, в даний час міграційний тиск на Естонію не збільшився, але, якщо він зміниться, швидке встановлення тимчасових загороджень стане важливим компонентом запобігання масовій нелегальній міграції і всієї операції з охорони кордону.

Експерти відмітили на карті до десяти ділянок, де за допомогою резервістів і військовослужбовців можна протягнути 120 км колючого дроту довжиною 40 кілометрів. Одна картографована ділянка знаходиться в Нарві, решта на сухопутному кордоні на південному сході Естонії. Будівництво ведеться на тих ділянках, де ризик незаконного перетину кордону найвищий.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Я завжди поважав Яценюка - він хотів відгородитися від параші ще в 2014р. Тому рускіє і почали його цькувати з допомогою місцевих гнид під завивання недолугого бидла , яке в 2019р. вибрало зе .
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21.11.2021 07:50
+12
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21.11.2021 06:13
+9
Все соседи с рашей начали строить стены на границе с рашей - Литва, Эстония, Латвия, Финляндия
война в Украине 7 лет .
Как проходит строительство стены на украинской границе ? Хотелось бы увидеть фото и комменты специалистов . И узнать причины отставания от графика если он есть
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21.11.2021 07:13
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може, слід всю рашку загородити колючкою? Щоб там було видно: там зона уражених касапізмом.
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21.11.2021 02:03 Відповісти
Президент Украины оказался предателем - нардеп
20 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 22






Это пост главы президентской фракции, в котором он утверждает, что раскрытие деталей спецоперации по задержанию террористов, убивших украинцев, приводит к падению имиджа Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.

Нагадаю, Президент України виявився зрадником, який зірвав беспрецендентну спецоперацію, яка могла змінити хід історії нашої держави!
Це він зробив в інтересах Кремля і крапка.
Саме такі дії шкодять іміджу України та несуть загрозу нашій незалежності.
Чим швидше Зеленський подасть у відставку, тим швидше Україна зможе оговтатись від шкоди, яку нанесли державі чумою під назвою «Слуга народу»!
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21.11.2021 05:54 Відповісти
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21.11.2021 06:18 Відповісти
А той "беркут" зараз не в особистій охороні?
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21.11.2021 07:26 Відповісти
События на польской границе показали , что забор из колючей проволоки без рва с крокодилами не работает )
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21.11.2021 06:06 Відповісти
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21.11.2021 06:13 Відповісти
Колючий дріт не допоможе, потрібно копати рів, бетонну огорожу метрів 5-7 і колючий дріт під струмом.
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21.11.2021 06:17 Відповісти
В свое время даже Бог кацапов и коммуняк Карл Маркс пророчески писал: российские коварные методы и тактика менялись и будут меняться, но путеводная звезда российской политики - стремится «покорить весь мир и править в нем - есть и будет неизменной». Придуманный Московский панславизм - это лишь одна из форм московского захватничества. Для достижения этой цели используют различные средства: от грубой силы до подлых исторических вымыслов, которые оправдывают захватнические цели и действия....(к примеру уничтожение и покорение белорусского государства, ставшего кацапской колонией).
Что тут можно добавить, эта татаро - угро - финская лапотная - ********* паРаша под руководством фашиста - фюрера маньяка )(уйла, так она со своими захватническими войнами против Украины и многих других государств и почти полностью стала фашистской, и это ясно уже всем и во всем мире, что и подтверждает заявления К.Маркса.
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21.11.2021 06:33 Відповісти
Все соседи с рашей начали строить стены на границе с рашей - Литва, Эстония, Латвия, Финляндия
война в Украине 7 лет .
Как проходит строительство стены на украинской границе ? Хотелось бы увидеть фото и комменты специалистов . И узнать причины отставания от графика если он есть
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21.11.2021 07:13 Відповісти
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21.11.2021 07:27 Відповісти
Надо китайцев нанять на Большую Стройку Большой Украинской Стены!
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21.11.2021 09:59 Відповісти
Источник чего? Заданного вопроса?
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21.11.2021 14:21 Відповісти
Как можно отгораживаться от такой красоты???
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21.11.2021 07:22 Відповісти
Я завжди поважав Яценюка - він хотів відгородитися від параші ще в 2014р. Тому рускіє і почали його цькувати з допомогою місцевих гнид під завивання недолугого бидла , яке в 2019р. вибрало зе .
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21.11.2021 07:50 Відповісти
А помешал влюбленным оленям и кабанам ходить к возлюбленным в сопредельном лесу! Враги как жиди, так и живут в Конче-Заспе и к друзьям, родственникам и хозяевам летают самолетами высоко над дурацкой проволокой...
И еще - проволоку и сетку рабицу танк даже не замечает...
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21.11.2021 10:03 Відповісти
А мигранты уже танки купили, в супермаркетах наверное?😁😁😁
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21.11.2021 10:43 Відповісти
Естонцям вистачає розуму-респект...
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21.11.2021 07:51 Відповісти
Имеет ли самостоятельная страна право со своей стороны отгородиться от соседней минными заграждениями?
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21.11.2021 08:03 Відповісти
Смысл есть только тогда, когда минные заграждения - ядерные!
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21.11.2021 10:04 Відповісти
Від лепрозорія і потрібно відгородитися, тим більше що не дуже протяжні кордони, не 2000 км.
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21.11.2021 08:39 Відповісти
Напряжение еще 10 тысяч Вольт надо пропускать.
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21.11.2021 09:06 Відповісти
Суслики и зайцы квтегорически против! А падлюки летают самолетами через Борисполь!
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21.11.2021 10:05 Відповісти
Колючка і інше не допоможе!
Тільки мінування полосою в 250 метрів зупинить всю ту нечисть!
Тоді навіть натяків не буде до порушень кордону!
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21.11.2021 09:06 Відповісти
А с какой стороны миновать?
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21.11.2021 10:10 Відповісти
Как бороться с незаконными мигрантами в Украине.
1. Познакомить их с участковым и паспортисткой и их расценками.
2. Сводить их в магазин шоб они увидели цены на продукты.
3. И самое главное: зарезервировать на их карточке оплату на проезд обратно на их благополучную родины.
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21.11.2021 10:09 Відповісти
Они сюда не приедут ни за какие деньги. Там люди тратили на переезд в Германию такие суммы, какие у нас многие за жизнь не зарабатывают, это ещё те мигранты))))
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21.11.2021 10:45 Відповісти
Ця "колючка" допоможе Естонії, як мертвому припарка...
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21.11.2021 10:31 Відповісти
Забора мало, надо укрепрайон! Старина Маннергейм в этом неплохо разбирался.
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21.11.2021 11:19 Відповісти
 
 