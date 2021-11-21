Європа перебуває в небезпеці. Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
ЄС потребує однакової політики у сфері оборони. Проте не йдеться про створення спільної армії Європи.
Про це заявив в інтерв'ю телеканалу CNN глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони. Якщо скласти оборонні витрати всіх 27 держав-членів ЄС, ми витрачаємо в чотири рази більше, ніж Росія, і на рівні, еквівалентному витратам Китаю", - сказав він.
При цьому ЄС не отримує "тих самих результатів" від подібних витрат, поскаржився Боррель. Однак, як наголосив він, Брюссель не домагається створення загальноєвропейської армії: збройні сили окремих держав Європи залишаться, але ЄС потрібен спільний "потенціал" для спільного реагування за певних обставин.
"Європа перебуває в небезпеці", - зазначив Боррель, додавши, що наразі спостерігається процес "перетворення на зброю" різних проблем. Водночас він згадав міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Починайте масово виготовляти білі прапори.
неживым окажецца !
в крайнем случае- в тюрьме,
в лучшем случае - в дерьме...
Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
зато Дерьмо и Кратия...
Складывается впечатление, что в "некоррумпированной" Европе неравнодушных к распилу бюджетных средств клерков и менегеров тоже предостаточно. Только при этом они ещё умеют вовремя выразить "озабоченность" и "обеспокоенность", автоматически становясь "честными и принципиальными". При этом не забывая поучать других, как хорошо живётся, когда в стране нет коррупции. ))
Вспомнился анекдот про Вовочку: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".