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Європа перебуває в небезпеці. Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європа перебуває в небезпеці. Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони, - Боррель

ЄС потребує однакової політики у сфері оборони. Проте не йдеться про створення спільної армії Європи.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу CNN глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна більш уніфікована політика у сфері оборони. Якщо скласти оборонні витрати всіх 27 держав-членів ЄС, ми витрачаємо в чотири рази більше, ніж Росія, і на рівні, еквівалентному витратам Китаю", - сказав він.

При цьому ЄС не отримує "тих самих результатів" від подібних витрат, поскаржився Боррель. Однак, як наголосив він, Брюссель не домагається створення загальноєвропейської армії: збройні сили окремих держав Європи залишаться, але ЄС потрібен спільний "потенціал" для спільного реагування за певних обставин.

"Європа перебуває в небезпеці", - зазначив Боррель, додавши, що наразі спостерігається процес "перетворення на зброю" різних проблем. Водночас він згадав міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливість оперативного розгортання до 5 тис. військових у випадку кризових ситуацій, - CNN розкрив деталі військової концепції ЄС "Стратегічний компас"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
План Штайнмайера вам в помощь.

Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
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21.11.2021 01:42
+12
До тошноти все передбачувано, огидно, навіть, читати, Європейські лідери, хоча, які вони лідери, не просто продажні і імпотентні, вони вже живі трупи, які рокладаються.
Починайте масово виготовляти білі прапори.
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21.11.2021 01:02
+7
кто с кацапом свяжецца -
неживым окажецца !
в крайнем случае- в тюрьме,
в лучшем случае - в дерьме...
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21.11.2021 01:02
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До тошноти все передбачувано, огидно, навіть, читати, Європейські лідери, хоча, які вони лідери, не просто продажні і імпотентні, вони вже живі трупи, які рокладаються.
Починайте масово виготовляти білі прапори.
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21.11.2021 01:02 Відповісти
Щоб не було тошноти, виправ помилку у слові "лідери". І тоді по перше, не буде помилки, а по друге, пройде тошнота
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21.11.2021 05:11 Відповісти
не фотошоп между прочим..

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21.11.2021 06:59 Відповісти
Отсосны, отсосны, отсосны, оторви иголочку ..... поет Настя Каменских.
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21.11.2021 07:42 Відповісти
Ну и??? В чем проблема? А вот как это выглядит после коррекции горизонта. Согласись, выглядит совершенно иначе.
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21.11.2021 10:23 Відповісти
кто с кацапом свяжецца -
неживым окажецца !
в крайнем случае- в тюрьме,
в лучшем случае - в дерьме...
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21.11.2021 01:02 Відповісти
Якщо не створюється армія ЄС, то навіщо ці порожні балачки?
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21.11.2021 01:10 Відповісти
Чмошники, других слов нет😁
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21.11.2021 01:19 Відповісти
План Штайнмайера вам в помощь.

Объявите перемирие, отведите войска от границ и наблюдайте. Ведь Украине вы именно это все время советуете.
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21.11.2021 01:42 Відповісти
Прикрутить пуйло газ і за Ламанш відведуть , правда, і там спокою може не бути, з*явиться ще один бажаючий дійти до Лондона.
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21.11.2021 07:36 Відповісти
да да еще и ВЫБОРЫ ПРОВЕДУТ МИГРАНТЫ НИГЕРЫ КУРДЫ СИРИЙЦЫ свою армию суды полицию... и Мечетей наклепают как киоски с шаурмой...
зато Дерьмо и Кратия...
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21.11.2021 10:03 Відповісти
Луке орден давать надо что за неделю этих продажных еврожаб палочкой расшевелил ....а то семь лет одни озабоченности выражают Украине...,или 7 лет!!!! за СВОЙ же сбитый самолёт свидетелей ищут....что в первый день все знали..
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21.11.2021 02:20 Відповісти
Дві світові війни починалися в Європі. Завжди потурали агресору. Тепер це саме, нічого не змінилося
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21.11.2021 06:21 Відповісти
І обидві світові війни розпочала Підорашка.
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21.11.2021 07:44 Відповісти
А ви висловіть стурбовність і все буде ОК.
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21.11.2021 08:02 Відповісти
_Идейные, убеждённые тормоза! Пустозвоны всячески уклоняются от принятия необходимых решений и мер, хотя именно это, а не трепотня, и есть их работа. Избегают ответственности - но не власти! Мерзавцы.
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21.11.2021 08:34 Відповісти
типовий "професійний політик" чинуша-пустозвон на окладі.
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21.11.2021 09:03 Відповісти
нужно просто подписать Бангладешский меморандум и для пущей безопасности засунуть в дупу кажному европейсу 😄
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21.11.2021 09:57 Відповісти
Пустопорожній гнилий смердючий старий ********.
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21.11.2021 10:34 Відповісти
дело в том что европейцы не будут воевать за свои страны, в случае войны раша пройдет их маршем))) англия и сша наши настоящие друзья, все остальные пыль, особенно германия и франция, они первыми предадут, вот увидите
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21.11.2021 12:41 Відповісти
"Если сложить оборонные затраты всех 27 государств-членов ЕС, мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, и на уровне, эквивалентном затратам Китая", - сказал он. При этом ЕС не получает "тех же результатов" от подобных трат, посетовал Боррель".

Складывается впечатление, что в "некоррумпированной" Европе неравнодушных к распилу бюджетных средств клерков и менегеров тоже предостаточно. Только при этом они ещё умеют вовремя выразить "озабоченность" и "обеспокоенность", автоматически становясь "честными и принципиальными". При этом не забывая поучать других, как хорошо живётся, когда в стране нет коррупции. ))
Вспомнился анекдот про Вовочку: "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу".
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21.11.2021 12:46 Відповісти
 
 