За добу мігранти майже 200 разів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Упродовж п’ятниці, 19 листопада, було вчинено 195 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі.
Про це зазначає Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Згідно з повідомленням Прикордонної служби, оприлюдненим 20 листопада, за попередню добу було здійснено 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону", - зазначають польські прикордонники.
Окрім того, як зазначається, зафіксовано декілька спроб силового вторгнення на польську територію. У зв’язку з цим було затримано п’ятьох мігрантів, а щодо 82 осіб видано постанови про видворення з території Польщі.
У головній комендатурі Прикордонної служби уточнили, що найчисельніша група мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі складалася з близько 200 осіб.
Також повідомляється про госпіталізацію жінки з 8-місячною дитиною, які постраждали, "ймовірно, тому, що проти польських службовців застосовувався сльозогінний газ".
Загалом з початку року Прикордонна служба Польщі зафіксувала понад 34 тисячі спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, з яких шість тисяч мали місце у листопаді.
Будь ласка, зачекайте...
Коли заплатив останні гроші на дорогу через мацквабад, нема чого жерти, а добренькі пси лукаша тицяють тобі в спину стволами (точно так же, як тицяли рідненькі ХАМАС-и та ХЕЗБОЛЛ-и, примушуючи рити під вікнами свого дома позицію для пускової установки ракет в напряму Ізраїлю), то будеш дисципліновано "прориватись" кожного дня.
Мигранты ехали не пустое место
В Германии их кто должен был принять
Просто где-то разорвалась цепочка
Или ещё специально разорвали
Очень мало людей способны поехать в неизвестность
Поставь Себя на их место /мигранты просто оказались заложниками/
Тому для того, аби "потік" цих мігрантів створив тисячні натовпи на території жвачних бєларусів - достатньо було:
1. на 20% знизити жорсткість візових перевірок в аеропортах мацквабаду (бо майже всі ці мігранти прилетіли легально звичаними комерційними рейсами з всіляких Дамасків).
2. дати вказівку бєларуським мєнтам, аби не чіпали тих, в кого немає документів, під час їх пересування до західного кордону.
Профіт - все інше сталося "саме собою". Бо, сподіваюся, ви ж розумієте, що місткість слідчих ізоляторів ********* та бєларуссії така, що з легістю вмістить і в 10 разів більшу кількість "відвідувачів". А потрібно буде - і в 20 разів більшу. Нічого страшного - просто спати будуть стоячи. Перший раз для тюрем *********, чи що?