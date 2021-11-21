За добу мігранти майже 200 разів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі

Упродовж п’ятниці, 19 листопада, було вчинено 195 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі.

Про це зазначає Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Згідно з повідомленням Прикордонної служби, оприлюдненим 20 листопада, за попередню добу було здійснено 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону", - зазначають польські прикордонники.

Окрім того, як зазначається, зафіксовано декілька спроб силового вторгнення на польську територію. У зв’язку з цим було затримано п’ятьох мігрантів, а щодо 82 осіб видано постанови про видворення з території Польщі.

У головній комендатурі Прикордонної служби уточнили, що найчисельніша група мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі складалася з близько 200 осіб.

Також повідомляється про госпіталізацію жінки з 8-місячною дитиною, які постраждали, "ймовірно, тому, що проти польських службовців застосовувався сльозогінний газ".

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Загалом з початку року Прикордонна служба Польщі зафіксувала понад 34 тисячі спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, з яких шість тисяч мали місце у листопаді.