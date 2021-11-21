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Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Пісків із СПГ та великокаліберних кулеметів, бойових втрат за добу немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Пісків із СПГ та великокаліберних кулеметів, бойових втрат за добу немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, у напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - наголосили в штабі ООС.

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Станом на 7 годину ранку, 21 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Топ коментарі
+5
Вчора полковник США в Піски приїжджав, тому скрепні так розізлились побачивши заклятого ворога що не могли поворухнутись від люті.
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21.11.2021 08:50
+5
З ДНЕМ ДШВ, побратими!!! Від щирого серця бажаю ЖИТИ, ПЕРЕМОГАТИ!!! Добра,тепла у ваши домівки! Щастя, добробуту вашим сім'ям!
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21.11.2021 08:56
+4
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21.11.2021 10:24
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Прямо свято вчора було. ПідаРашці розслабилися, чи звіздюлєй добрячих отримали.
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21.11.2021 08:42 Відповісти
да не Песков, а Песок! Когда вы уже научитесь правильно писать!
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21.11.2021 08:49 Відповісти
Пісок він і є пісок. Піском і залишиться.
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21.11.2021 08:53 Відповісти
У ***** в холуях є таке, як пІсЬков! Може його мали на увазі?
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21.11.2021 08:59 Відповісти
В районі Пескі. З наголосом на е.
Бо селище названо на честь підприємця на прізвище Пескі.
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21.11.2021 10:10 Відповісти
Да, ударение на е. ПЕски! Они же всё время о каких то ПескАх говорят! P.S. Может фамилия и не склоняется, но в Донецке всегда говорили в районе ПЕсок.
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21.11.2021 10:31 Відповісти
Если название действительно происходит от грека Пески, то говорить нужно "в районе\ в направлении Пески". Ну или чтобы совсем уже правильно было, то нужно всегда упоминать "посёлок" - посёлок\в посёлок\из посёлка\в направлении посёлка\за посёлком\мимо посёлка ПЕски.
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21.11.2021 12:33 Відповісти
Кроме того, если это фамилия, то на украинской странице писать нужно "Пєскi".
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21.11.2021 12:39 Відповісти
Вчора полковник США в Піски приїжджав, тому скрепні так розізлились побачивши заклятого ворога що не могли поворухнутись від люті.
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21.11.2021 08:50 Відповісти
З ДНЕМ ДШВ, побратими!!! Від щирого серця бажаю ЖИТИ, ПЕРЕМОГАТИ!!! Добра,тепла у ваши домівки! Щастя, добробуту вашим сім'ям!
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21.11.2021 08:56 Відповісти
Воинам на передовой платят по 6 тыс за то, чтобы не стреляли в ответ. При этом если дашь ответку, то могут даже посадить. Это все, что нужно знать о дегенерате говнокомандующем по фамилии зеленский.
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21.11.2021 09:58 Відповісти
Мне кажется, что это так у тебя, где-то за сотни километров от места событий. А как по мне, в нескольких километрах от передка, так всё как-то не срастается с твоими утверждениями. Если бы срасталось, то уже все ВСУ были бы собраны на зонах и в других "дисбатах".
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21.11.2021 10:23 Відповісти
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21.11.2021 10:24 Відповісти
обстрел украинскоой территории ведется з дозволу зеленского
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21.11.2021 10:38 Відповісти
Як повідомляють користувачі в соцмережах, з нагоди прибуття преЗЕдента рух на Алеї Героїв Небесної сотні перекрили ще від вулиці Ольгинської, не дозволяючи активістам встановити апаратуру до молебню з нагоди Дня гідності та свободи... https://ukrmir.info/zelenskogo-osvistali-bilya-memorialu-nebesnij-sotni/
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21.11.2021 16:59 Відповісти
Наші непогано так свинособак піджарили. В результаті одна свинособака - груз 200, а інша - груз 300. Як це було можна переглянути за посиланням... Піджарили свинособак
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21.11.2021 17:13 Відповісти
Неплохой видос для обсе, когда авиация запрещена.
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22.11.2021 05:09 Відповісти
 
 