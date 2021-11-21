В Україні за добу від COVID-19 померли 377 людей, зафіксовано 10 635 нових випадків зараження, 14 450 людей одужали
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
В Україні за добу 20 листопада зафіксовано 10 635 нових випадків захворювання на COVID-19 (з них дітей – 894, медпрацівників – 99).
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
За даними міністерства, за добу госпіталізовано – 4 048 осіб; летальних випадків – 377; одужало – 14 450 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 332 943 особи;
одужало – 2 762 950 осіб;
летальних випадків – 81 272;
проведено ПЛР-тестувань – 15 542 112.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.
Також повідомляється, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
є багато протоколів симптоматичного лікування.(допомогти імунітету побороти ковід)
І порівняємо зі ставленням нашої влади і співгромадян.
Вважаєте себе безсмертними ?
Благодаря стремительной и масштабной кампании по вакцинации, число новых больных COVID-19 удалось свести до 500 человек ежедневно.(в Україні 15 000)
https://cursorinfo.co.il/israel-news/smi-v-pravitelstve-gotovyatsya-k-sleduyushhej-volne-zabolevaemosti-covid-19/
Однако на прошлой неделе спад заболеваемости в Израиле приостановился, а коэффициент инфицирования таки достиг единицы, что означает, что число новых инфицированных коронавирусной инфекцией вновь начало увеличиваться.
По словам экспертов, в данный момент нагрузка на систему здравоохранения не значительная, поскольку количество тяжелых пациентов с COVID-19 не превышает 140 человек.
Зараз це наче про вакцину
в русское православие..
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а РПЦвУ Активно агітує в Україні проти вакцинації..
Тому,Юлєчка,.не треба "пєрєводіть стрєлкі!"
я виключив цю муйню...
Знову новий штамм і знову нові виклики для медиків та пацієнтів!
Цього разу хочу написати про те що мабуть у нас таки вже з'явився новий штамм Дельта плюс, про який ви могли прочитати кілька днів тому.
Особливості протікання ковіду при цьому штамі:
1. Висока температура, яка може триматись більше 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатись і створювати значний дискомфорт для пацієнта.
2. Нудота, при чому тривала, яка впливає на апетит і пацієнт може нічого не їсти більше кількох днів, що призводить до втрати ваги та виснаження.
3. Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.
4. Біль в спині, деколи дуже сильний.
5. Діарея, при чому може з'являтись не з першого дня захворювання.
6. Головний біль, який часто стає нестерпним.
7. Важкість дихання навіть при нормальній сатурації.
8. Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.
9. Дуже стрімкий стрибок догори показників ЦРП (ц реактивний протеїн або білок) та феритину - за один чи два дні при попередніх добрих показниках.
10. Без інструментальних обстежень (узд легень, кт легень) та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об'єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи є в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститись нижче 90. Рентген та прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.
11. Непрогнозованість перебігу ковіду при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь який прогноз.
12. Противірусні препарати в стаціонарі не такі ефективні при новому штамі, те саме можна сказати про антибактерійні, які часто застосовували раніше.
13. Нюх і смак зникає у пацієнтів, як і при попередніх штамах.
14. Насправді можна стверджвати, що новий штамм вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилось більше ускладнень ковіду.
15. Новий штамм зневоднює і створює умови для виникнення тромбозів.
16. Може викликати запалення перикарда та міокарда.
17. Вцілому він переноситься значно важче ніж попередні штами.
18. Групи ризику ті ж самі - пацієнти з надміром ваги, алергічними захворюваннями, цукровим діабетом, серцевосудинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями.
19. За моїми спостереженнями жінки легше переносять ковід зараз ніж чоловіки, але це мої особисті спостереження.
Основне, що вам потрібно запам'ятати з цього посту, що самолікування зараз ковіду може обернутись для вас трагедією, тому вчасно звертайтесь до медиків, робіть обстеження та не затягуйте з госпіталізацією, якщо бачите, що ваш стан різко погіршується і ви явно не справитесь з цим невидимим ворогом наодинці вдома!
Лікарні зараз переповнені по всій країні, тому ті хто є в групі ризику і ще не хворів на ковід - перечекайте цей складний період пандемії вдома, забави, концерти, футболи, дні народження ще будуть, а от проста необачність може позбавити вас життя.
Вакцинуйтесь, але пам'ятайте, що жодна вакцина не захищає з першого дня і немає 100% гарантії захисту від нових штамів.
Ліків від вірусу немає, тому не намагайтесь перебороти його травами, вітамінами та імуномодуляторами - це на жаль тільки допоможе виробникам цих ліків, а не вам.
Боремось разом і не сваримось між собою по жодній темі пов'язаній з ковідом, включаємо людяність та взаємопідтримку тільки разом ми українці є сила і ми легко здолаємо ворога, який я впевнений зникне так само несподівано, як і з'явився в нашому житті!
t.me/doctor_taras/348