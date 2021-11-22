"Коли влада не чує свій народ – тоді буває занадто гучно", - Зеленський записав нове відеозвернення до українців. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський записав відео до українців з нагоди Дня гідності та свободи, що відзначається сьогодні, 21 листопада, в Україні.

Відповідне відеозвернення з'явилось на сторінці президента в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя", - зазначив Зеленський.

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