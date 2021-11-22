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Новини Політика України
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Зеленський (17439) День гідності і свободи (61)

"Коли влада не чує свій народ – тоді буває занадто гучно", - Зеленський записав нове відеозвернення до українців. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський записав відео до українців з нагоди Дня гідності та свободи, що відзначається сьогодні, 21 листопада, в Україні.

Відповідне відеозвернення з'явилось на сторінці президента в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи

Також читайте: "Брехня принижує – захистимо Гідність", - Рух опору капітуляції кличе людей на Майдан 21 листопада після скандалу з "вагнергейтом"
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Топ коментарі
+112
Разве у предателей есть "гідність"
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21.11.2021 09:22
+101
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21.11.2021 09:27
+100
Средний палец в ответ от всех здравомыслящих, Клоун
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21.11.2021 09:23
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Як він взагалі смілив із злодійськими та зрадницькими намірами йти у владу? Адже якби не пандемія, його би ми нагнали ще 2020 року.
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21.11.2021 12:38 Відповісти
йому цей (смів) внушили 73% недоумків, які на той час забули зняти рожеві окуляри.. на сьогодня не один він, а цілих 30 клоунів (квартал, ліга сміху) і ще кілька коміків, таких як єрмак, татаров, тищенко, арахамія, верещук шуляк,камельчук і галя янченко, з великим задоволенням керують Україною. от тільки хто вони? а х...й їх знає. а чого вони до приходу у владу добилися в політиці чи єкономіці чи в держуправлінні? а х..й їх знає. і нарешті, як і чому вони попали в політику? знає зеленский. а чому він їх запросив до себе? а х.й йогозає, бо він сам не знає. вибачте за каламбур. я не з них.
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21.11.2021 18:15 Відповісти
73 % это ВАШе , а теперь НАШе Д О С Т О И Н С Т В О !!! !!!
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21.11.2021 19:44 Відповісти
Дежавю
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21.11.2021 12:38 Відповісти
смів
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21.11.2021 12:39 Відповісти
Це вже було в 2013 р..
https://www.youtube.com/watch?v=I4bGBWcgBvU
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21.11.2021 12:40 Відповісти
SOBAKA fake you
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21.11.2021 12:40 Відповісти
Цинизму нет предела
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21.11.2021 12:47 Відповісти
Цей виступ нагадав виступ його "дідуся"
https://www.youtube.com/watch?v=zJxOVACLEpo
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21.11.2021 12:47 Відповісти
Його дідусь був НКВДистом... Але то "какаяразніца"...
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21.11.2021 14:27 Відповісти
Яким би не був Порошенко і як би до нього не відносилися, але такої "всенародної любові" як до наступника у нього не було.
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21.11.2021 12:48 Відповісти
Зеленский - неадекватный слаборазвитый ублюдок
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21.11.2021 12:48 Відповісти
Отримуй народе чергову порцію лайна! "Жеріть очі,щоб повилазили,бачили що купували"
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21.11.2021 12:50 Відповісти
Посадишь Ермака , Шмыгаля и т.д . Тогда народ Украины решит достоин ты чего то . А так ты клоун .
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21.11.2021 12:54 Відповісти
Судячи з коментарів, скоро влада почує народ.
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21.11.2021 12:56 Відповісти
Одними словами уже не обойтись ,дела идут вразрез со словами и это ОЧЕНЬ ХРЕНОВО !!!
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21.11.2021 12:56 Відповісти
Все більше і більше нагадує пізнього Януковича.
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21.11.2021 12:58 Відповісти
Суть в двух словах, кто не посмотрел: "бороться за жизнь будем ценой собственных жизней, но оффшоры не отдам"
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21.11.2021 13:04 Відповісти
Сама невинність. Прикинувся шлангом, типу нічого особливого зараз не відбувається.
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21.11.2021 13:05 Відповісти
Відосікі-бабосікі
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21.11.2021 13:09 Відповісти
вова, кисиен мериен тухес. А как ты можешь говорить можно посмотреть вот здесь - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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21.11.2021 13:11 Відповісти
ЭТО ВООБЩЕ ЧТО БЫЛО???? ФАРИСЕЙСТВО ЦИНИЗМ И НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ВСЕМИ...73% ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ ХАВАЙТЕ ПОКА ВАС НЕ УДАВИТ..ПАДЛЫ...
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21.11.2021 13:30 Відповісти
Президентская власть полностью себя дискредитировала и стала уже сейчас самым большим препятствием для развития Украины. Вся полнота власти должна быть у ВР, победившей на выборах партии или коалиции в правительстве во главе с премьер-министром. Все силовые ведомства должны быть под полным контролем ВР и правительства, как и все остальные министерства, ведомства, гос. службы и т.д. ,Соответственно и отчитываться они обязаны постоянно в ВР. Президенту максимально ограничить власть, выбирая его в парламенте, как в ФРГ, или вообще ликвидировать этот пост. Иначе все будет по прежнему и Украина будет топтаться на месте , как сейчас.Почему все наши западные соседи перешли к парламентской форме правления? Потому что она гибче, более эффективная, значительно более контролируемая, более чуткая к требованием общества и потребностям страны. Всякая монополизация власти в Украине в руках одного лица гораздо хуже для нее, чем полная власть ВР.
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21.11.2021 13:38 Відповісти
ФРГ, танцующая под дудку ********* - отличный пример!

"полная власть ВР" - это кого? Кивы? Арахамии? Богуцкой или Безуглой?

хорошая попытка - но нет
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21.11.2021 14:19 Відповісти
А Президенты Франции Оланд и Макрон лучше?
А Обама и Клинтон?
Аааа, вам больше Президент Путин нравится...

Президентская модель исчерпала себя везде в мире.
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21.11.2021 14:49 Відповісти
Курві, навіть у стародавньому Римі на час війни відмовлялися від колегіального правління (якийсь Сенат) та давали майже всю владу Віййськовому керівнику Це було значно ефективніше для мирного та воєнного часів. Там тільки потім була проблема, коли Диктатор після перемоги не повертав владу, мовляв "війна ще не скінчила".
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21.11.2021 17:06 Відповісти
Щось мені подсказує, що Уінстон Черчиль був премєр-міністром, але не получав повноваження диктатора.
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21.11.2021 17:56 Відповісти
В нас в парламенті присутня фракція пуйла і купа підфуйлят-мажоритарників. Тому альтернативу президентській посаді наразі не варто розглядати.
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21.11.2021 18:41 Відповісти
Піні Ксенія, так ви є прихильниця Зеленського. Не знав.
Може запропонуєте, щоб рада проголосувала секономіти гроши, не проводити чергові вибори та залишити Зеленського Президентом на другій термін?
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21.11.2021 20:46 Відповісти
Я прихильниця президентської моделі.
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21.11.2021 20:47 Відповісти
Тоді напишить, кого ви хотіли би бачити сьомим Президентом України?
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21.11.2021 21:36 Відповісти
Себе, звісно.
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21.11.2021 21:42 Відповісти
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21.11.2021 22:03 Відповісти
Досить близько, у Британії був воєнний стан, він мав давати накази навіть приватним фірмам (або мобілізувати майже будь-кого).
Справа в тому, що у наш час дуже багато шарів сцен медіїно- понятійної реальності.
Ваш приклад невдалий, там Королеві належить вся земля і люди під присягою (навіть без війни).

Вихід для римлян був би автоматичне відсторонення Диктатора після 4-5 років. Виграв чи не виграв. Але там можуть бути інсценування нападу...
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21.11.2021 21:41 Відповісти
Але всеж таки не диктаторськи.
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21.11.2021 23:08 Відповісти
ну там всюди повноваження були окреслені, можна було командувати, але змінювати власність тільки тимчасово.
Не треба плутати із "диктаторським" ******** образом.
Грубо кажучи тоді Диктаор = тепер Верховний головокомандувач.
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22.11.2021 13:56 Відповісти
Ну ні зовсім так.
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22.11.2021 17:30 Відповісти
Вообще сократить должность Президента, в такой ограбленной стране, как Украина. Нечего на них наши деньги тратить даже для перерезания ленточек.
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21.11.2021 14:48 Відповісти
передать управление армией спикеру парламента во время войны - самое то))
представляю себе этот цирк, да еще при наличии коалиции разных сил))
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21.11.2021 16:15 Відповісти
Ну как по мне, то Турчинов (не будем рассматривать Крым, там отдельная история, с официально находящимися войсками РФ) вёл себя вполне нормально.
Человек всегда был на вторых ролях - вторым секретарем обкома у Тигипко, первым заместителем в партии Лазаренко, потом заместителем в партии Тимошенко, а когда ее посадили, то не возглавил, а стал заместителем у Яценюка. Всегда ВТОРОЙ, а не Первый, с его ответственностью.

Вот поначалу и собирал собрания политических сил.

Ну а потом, уже в апреле, вошел в колею и руководил толковее тех, кто его сменил.

Вспоминаем 2014-й, когда Рада сняла Рыбака со Спикеров и назначила Турчинова. Очень быстро назначила.

Вот вам на выбор три фамилии депутатов, имеющие военный опыт и бывшие первыми, а не вторыми.
- генерал-лейтенант Забродский, экс командующий ДШВ, ЛИЧНО повел в рейд 95-ю бригаду (Европейская солидарность)
- полковник СБУ Костенко, "Альфа", Киборг, Герой Украины (Голос)
- Валентин Наливайченко, кадровый дипломат, дважды экс руководитель СБУ (Батькивщина)

Как по мне, то временно справится любой из них.

А потом принять через референдум новую Конституцию Украины и провести новые, досрочные выборы, уже под полномочия по новой Конституции. Думаю, что за год можно вполне управиться - было бы желание нардепов. Уж если нардепы ПР, после бегства Януковича не сильно сопротивлялись, то нынешние кнопочники тоже не станут.
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21.11.2021 16:33 Відповісти
Нинiшнi нардепи всi сидять на зарплатах олiгархiв - хто Коломойсмана, хто Ахметова, хто Порошенка. I будуть робити все, що скажуть пахани. Ось депутатка з Малина - майже професiйна проститутка (працювала "гувернанткою" у Журавського), що вона там накерує? А там половина таких...
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21.11.2021 23:02 Відповісти
А що, при Януковічи було інакше? Але коли він здриснув, то голосували як треба, щоб ненароком не повіснути на чомусь. Їх тоді всі ці Яценюки, Клічко, Парубії, Тягнибоки, Пашинські, Порошенко... вмовили, напевно пообіцяв, що все залишится так, як є, треба тільки трохи попрацювати на державу.
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22.11.2021 16:12 Відповісти
Менi б ваш оптимiзм...
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23.11.2021 12:41 Відповісти
Що ви тут понаписували? Кошмар. Да ви подивіться який він хорощий. Господи, хоч би не втік.
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21.11.2021 13:47 Відповісти
"Господи, хоч би не втік. "
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21.11.2021 16:16 Відповісти
Даже смотреть это не буду. Никакого самоуважения.
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21.11.2021 13:51 Відповісти
Готуйся, неЛох. Скоро й ти відчуєш всю гучність народу.
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21.11.2021 14:14 Відповісти
Шмаркля "бореться за гідність ціною власного життя"... Чотириразовий уклоніст і зрадник ! Оруел відпочиває та нервово курить осторонь...Це найкращий анекдот про шмарклю останніх років.
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21.11.2021 14:16 Відповісти
про какую "гиднисть" кукарекает это малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество, полностью подконтрольное кремлевской Крысе Дермаку...
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21.11.2021 14:17 Відповісти
Зєлєнський, пішов у ж-о-о-о-п -у-у-у- !
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21.11.2021 14:22 Відповісти
ніт. у ДУПУ-У-У-У-!
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21.11.2021 15:44 Відповісти
в ДАННОМ случае - какая разница.
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21.11.2021 16:17 Відповісти
израиль или московия? Где оно собирается отсидеться?Или все простим,дадим гос.охрану да еще и гос.резиденцию,как юсченко?
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21.11.2021 14:25 Відповісти
почему в укрэнерго долгов -27млр??? с его видео смеяться хочется, так серьезно вещает...

такое впечатление что он думает что его дети или глупые смотрят.
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21.11.2021 14:28 Відповісти
Ничего, Яценюк с калькулятором в руках тоже смеялся с украинцев. А потом даже не рискнул на выборы в ВР идти - денег пожалел. Правда офис себе в Израиле открыл и не бедствует, но думаю и до него дотянется то, что должно дотянуться.
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21.11.2021 14:52 Відповісти
В коментах столько обиженых,аж смешно.
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21.11.2021 14:31 Відповісти
Фарисей зелений.
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21.11.2021 14:59 Відповісти
2 хв та 4 сек. мого терпіння вистачило слухати. Цинізм зашкалює! (((
Сірко, в якого він позичив очі, напевне вже помер від сорому.
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21.11.2021 15:08 Відповісти
Себе оплакуй,поц-і-новувач...
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21.11.2021 15:41 Відповісти
Предатели ермак и демченко рядом с гнусавым.
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21.11.2021 15:19 Відповісти
Лицемерный маланский. У меня - все...
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21.11.2021 15:34 Відповісти
всё верно сказал.
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21.11.2021 15:55 Відповісти
Господи, яке ліцемірство
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21.11.2021 16:10 Відповісти
гребаный лицемер и подонок ета зелёная мразь
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21.11.2021 17:13 Відповісти
гундос ! здохни тварюка!
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21.11.2021 17:13 Відповісти
Смердюча путінська ханжа!
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21.11.2021 17:22 Відповісти
Дрібна тупа **********.Довбойоб.Коротше,Зєля х#уйло.
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21.11.2021 17:33 Відповісти
З меморіалу "Героям небесної сотні" прогнали з криками "Ганьба". А воно зняло відосік...Ти його з порогу а воно у вікно...
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21.11.2021 17:35 Відповісти
"Коли влада не чує свій народ - тоді буває занадто голосно" - гарні театральні слова Президента розходяться з його реальними справами. Чому ж він сам не чує свій народ? Можливо, родичі Героїв Небесної сотні, які прийшли вшанувати загиблих майданівців та журналісти, до яких він навіть не підійшов - для Зеленського не народ? Чи в нього є "свій" народ?
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21.11.2021 18:49 Відповісти
*****
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21.11.2021 19:13 Відповісти
На фейсбуці прокоментуйте будь ласка. Там теж весело
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21.11.2021 19:15 Відповісти
Вы как малые дети, он же в самом начале сказанул - Я НИКОМУ ничего не должен, так шо идите вы от седова куда подальше и не мешайте руководить и заниматься посадкой (нет не Порошенко ) а деревьев - ему еще пару тройку 100 000 000 деревьев посадить надо, шоб до мильярда дотянуть.
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21.11.2021 23:56 Відповісти
Слова ЗЕ нічого не варті.....Ця наволоч втратила свою честь і гідність назавжди....
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22.11.2021 09:03 Відповісти
Чем слаще речи, тем хуже реальность.
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22.11.2021 09:55 Відповісти
На активіста Ярослава Бондаренка, який брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, куди президент Володимир Зеленський приїхав у День Гідності та Свободи, поліція хоче скласти адмінпротокол за вигук "Ганьба!".
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
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22.11.2021 12:27 Відповісти
Я голосовал за Порошенка. И мне не было стыдно еще ни разу.
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24.11.2021 11:33 Відповісти
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