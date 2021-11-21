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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105) США (14469)

Конгрес США має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії, - Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Конгрес США має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії, - Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі через своїх адвокатів надіслав лист міжнародному виданню Politico, в якому розповів про антидемократичну владу Грузії, рекомендував Конгресу США розглянути питання запровадження санкцій щодо порушників прав людини в республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Інтерфакс-Україна. 

Експрезидент зазначив, що повернувся до Грузії, щоб врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, але його заарештували з політичних мотивів. На знак протесту він голодував 50 днів.

Саакашвілі ствердив, що правляча партія "Грузинська мрія" взяла під свій контроль судову систему та багато ЗМІ, за допомогою яких проводить сфальшовані вибори. На думку експрезидента, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".

"Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до членів НАТО, але натомість нинішня влада заграє з Іраном і Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва", яке відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу", - написав експрезидент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаю владу Грузії перевезти Саакашвілі до лікарні у третій країні, - Денісова

У листі Саакашвілі звертається до адміністрації президента та Конгресу США з проханням захисту демократії та прав людини у Грузії. "Передусім, США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини в Грузії відповідно до глобального закону Магницького", - вважає Саакашвілі.

Він радить адміністрації США скасувати запрошення уряду Грузії відвідати наступний саміт (не уточнює який - ред), оскільки таке запрошення надсилає "невірний сигнал та ризикує узаконити антидемократичні методи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі доставили у військовий госпіталь, він припинив голодування

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
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Топ коментарі
+14
У цього грузинського телепня дах поіхав вже давно , але щоби так пакостити своі краіні , це вже занадто ! 😡
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21.11.2021 10:06
+12
Ще один найвеличніший лідор **********.
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21.11.2021 10:05
+12
вчера бьіл при смерти, а сегодня уже на броневике. силён
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21.11.2021 10:26
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Це означає, що санкції введуть і проти Грузії. Швидко їх не знімуть, навіть за зміни влади.
Міша офанарєл..
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21.11.2021 10:02 Відповісти
против руководства - НЕ против Грузии
быстро написать, не тоже самое что и быстро думать
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21.11.2021 10:06 Відповісти
От і навчись думать.
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21.11.2021 10:07 Відповісти
уже - и тебе советую
или для тебя московские ставленники Иванашвили то же самое что и Грузия, да?
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21.11.2021 10:13 Відповісти
Ти живеш під зеленським проросійським лайном. Подобається ?
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21.11.2021 10:19 Відповісти
мне нет
но причем здесь Зе-чмо к Иванашвили и про-московской власти Грузии?
- Мишка поддержал Зе-чма из за желания получить должность и ненависти к Порошенко
- я его не осуждаю потому что он грузин и ему сильно похер на украинцев - Порошенко сделал бы тоже самое в Грузии, если бы для грузин как и для украинцев национальность тоже не имела бы значения - (лишьбычеловекбылхоршим)., если бы грузины сошли с ума и допустим захотели выбрать себе в президенты не грузина
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21.11.2021 10:29 Відповісти
Тобто єврей і грузин пошили тебе в дурні у власній країні, заробили на тобі, а ти їх не засуджуєш ?
Ще питання. Хто буде їхнє лайно розгрібати ?
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21.11.2021 10:38 Відповісти
а зачем я должен их осуждать?
- на это была сознательная воля большинства украинского обчества - они сами захотели что бы их юзали без всяких сантиментов представители этих мудрых народов

Глупо осуждать сутенеров из за того что проституток полный квартал и эти проститутки хотят менеджеров..
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21.11.2021 10:55 Відповісти
А ви в стороні чи що ? Вас не юзають ?
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21.11.2021 12:18 Відповісти
юзают конечно за компанию..
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21.11.2021 12:21 Відповісти
А я тобі у 2019-му казав: Прийде час - і ти будеш проклинать Зеленського! То хто правим виявився? Га? "Лео Кот" - хоч зараз визнай що "всрався"!!!
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21.11.2021 13:00 Відповісти
Для начала их надо против самого Михо ввести.

Уж так нарушать права людей, как при Михо - это надо очень постараться - киднеппинг, силовой разгон мирных демонстраций, силовой захват телеканалов.
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21.11.2021 10:47 Відповісти
Мені дуже цікава одна штука: Не секрет що Саакашвілі "піднявся" за рахунок американського кредитування Вони його спонсорували під час "революції троянд" , вклали купу грошей в грузинську економіку А він їх обдурив і замість демократичної країни , за американські гроші почав будувать свою власну автократію А тепер хоче щоб США його підтримали? Та вони вже на нього "рукою махнули" і налаштували стосунки з теперішнім керівництвом Грузії!
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21.11.2021 12:58 Відповісти
Шось пороблено цьому громадянину
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21.11.2021 10:03 Відповісти
живучий гад....
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21.11.2021 10:03 Відповісти
Це ти часом не про російського олігарха Іванішвілі? Я ж не знаю, про кого ти подумав.
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21.11.2021 11:14 Відповісти
про твоего тефлоновога нарика михуила...до иванишвили мне дела нет никакого - он живет в своей стране - я в своей
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21.11.2021 15:14 Відповісти
Ще один найвеличніший лідор **********.
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21.11.2021 10:05 Відповісти
У цього грузинського телепня дах поіхав вже давно , але щоби так пакостити своі краіні , це вже занадто ! 😡
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21.11.2021 10:06 Відповісти
Шо, вже не вмирає ???
А розписували ж, що всЬО, точка неповернення, мало не кома ...

Це воно шість років колотитиме ? Нічого собі активність в тюрязі.
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21.11.2021 10:08 Відповісти
вот же ш *****
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21.11.2021 10:15 Відповісти
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21.11.2021 10:35 Відповісти
А говорили ему врачи нельзя синьку с веществами мешать!
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21.11.2021 10:57 Відповісти
вчера бьіл при смерти, а сегодня уже на броневике. силён
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21.11.2021 10:26 Відповісти
Вообще-то, сидеть - это не твое право, а твоя обязанность.
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21.11.2021 10:26 Відповісти
багатопаспортний аферист
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21.11.2021 10:27 Відповісти
Ты благородного идальго с тупым аферистом перепутал тут скорей Киса Воробьянинов!
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21.11.2021 10:39 Відповісти
Господи...Повний НЕАДЕКВАТ!!!
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21.11.2021 10:34 Відповісти
А в чем нарушение то? Что заключенным кокаин и Яско на ночь не дают?! Но тогда это будет не тюрьма а курорт!
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21.11.2021 10:38 Відповісти
Боец. Продолжает дело Тихановской.
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21.11.2021 10:40 Відповісти
Тихановская тоже для своих опонентов килллеров нанимала а потом их миловала?!
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21.11.2021 10:56 Відповісти
Пусть против Саакашвілі введуть, за то что не давал себе есть.
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21.11.2021 10:45 Відповісти
Шо там порохоботи? Ану давайте ватну владу Грузії зашищати, можете такого ж поца дубінського до себе підтягувати - він теж сміється з санкцій.
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21.11.2021 10:50 Відповісти
А за что вводить санкции? Карсона осудил им же реформированный суд и осудил за помилование убицы и коорупцию! Кстати сам Карсон свой приговор в ЕСПЧ не обжаловал! Так за что вводить санкции?
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21.11.2021 10:53 Відповісти
Да плевать они на тебя хотели. Ты уже использованный Мишико.)
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21.11.2021 10:51 Відповісти
"Мишка, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
Мишка, Мишка,будет тебе крышка,
Жидкая баланда, кружка чифиря.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя."
🤣
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21.11.2021 11:09 Відповісти
Перевірка пам'яті. Вставте ім'я з 10 літер:
7 серпня 2008 року ********** наказав бомбити російські танки, які намагалися перетнути кордон між Південною Осетією та Грузією.
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21.11.2021 11:26 Відповісти
Маленький, мерзкий, самовлюбленный клоп. Счаз, Конгресс США все бросит, вошь эту описывать будет.
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21.11.2021 11:41 Відповісти
не маленький. а большой и толстый
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21.11.2021 12:58 Відповісти
Хахаха, какого ему еще хрена нужно, уже и больницу перевели симулянта.
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21.11.2021 11:47 Відповісти
Йому потрібна влада , бабло і дешеві хвойди ,
а в Грузіі йому цього не дАють 😡
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21.11.2021 11:56 Відповісти
@уже и больницу перевели@

но, согласитесь, что в гостиннице 5 звезд, лучше
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21.11.2021 12:06 Відповісти
Не може бути! Нещодавно адвокат заявляв, що Міхо вже нікого не впізнає. Це вже хтось використовує його "священе" ім*я.
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21.11.2021 12:22 Відповісти
О каких правах пишет Саакашвили? О праве нелегально пересекать границу государства? Или о праве не отбывать вынесенный судом срок в тюрьме? Если Саакашвили считает себя невиновным, то почему он за столько лет не оспорил свой приговор в международных судах? Нет. Он жил по заграницам, ОТКАЗАЛСЯ от грузинского гражданства. О каких правах он пишет? Хотел голодать - ему дали полную возможность. Хочет в комфортабельную больницу? Тогда и остальных заключенных тоже надо переводить в городские больницы. Или тело Саакашвили чем-то отличается от тел иных осужденных?
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21.11.2021 12:57 Відповісти
А чьи права в Грузии нарушили?
Или этот горный козёл, нагадивший моей стране, имеет в виду, что нарушили его права на нелегальный въезд в Грузию с целью вмешательства в выборы? так ни у кого в мире таких прав нет. Он, что, считает себя багоравным? Вот что кокс с такими как он делает.
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21.11.2021 17:47 Відповісти
Уже ожил, только что ведь померал - одной ногой в могиле стоял.
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21.11.2021 23:46 Відповісти
Жутко отвратительный типчик.
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21.11.2021 23:50 Відповісти
этот типчик не прижился в культурной и спокойной Балтии. пытался поселиться в Литве - не вышло. там таких бешеных истеричек и психопатов, которые глоткой берут - не любят.
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22.11.2021 15:13 Відповісти
 
 