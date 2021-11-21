Конгрес США має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини у Грузії, - Саакашвілі
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Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі через своїх адвокатів надіслав лист міжнародному виданню Politico, в якому розповів про антидемократичну владу Грузії, рекомендував Конгресу США розглянути питання запровадження санкцій щодо порушників прав людини в республіці.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Інтерфакс-Україна.
Експрезидент зазначив, що повернувся до Грузії, щоб врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, але його заарештували з політичних мотивів. На знак протесту він голодував 50 днів.
Саакашвілі ствердив, що правляча партія "Грузинська мрія" взяла під свій контроль судову систему та багато ЗМІ, за допомогою яких проводить сфальшовані вибори. На думку експрезидента, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".
"Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до членів НАТО, але натомість нинішня влада заграє з Іраном і Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва", яке відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу", - написав експрезидент.
У листі Саакашвілі звертається до адміністрації президента та Конгресу США з проханням захисту демократії та прав людини у Грузії. "Передусім, США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини в Грузії відповідно до глобального закону Магницького", - вважає Саакашвілі.
Він радить адміністрації США скасувати запрошення уряду Грузії відвідати наступний саміт (не уточнює який - ред), оскільки таке запрошення надсилає "невірний сигнал та ризикує узаконити антидемократичні методи".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.
10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.
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Міша офанарєл..
быстро написать, не тоже самое что и быстро думать
или для тебя московские ставленники Иванашвили то же самое что и Грузия, да?
но причем здесь Зе-чмо к Иванашвили и про-московской власти Грузии?
- Мишка поддержал Зе-чма из за желания получить должность и ненависти к Порошенко
- я его не осуждаю потому что он грузин и ему сильно похер на украинцев - Порошенко сделал бы тоже самое в Грузии, если бы для грузин как и для украинцев национальность тоже не имела бы значения - (лишьбычеловекбылхоршим)., если бы грузины сошли с ума и допустим захотели выбрать себе в президенты не грузина
Ще питання. Хто буде їхнє лайно розгрібати ?
- на это была сознательная воля большинства украинского обчества - они сами захотели что бы их юзали без всяких сантиментов представители этих мудрых народов
Глупо осуждать сутенеров из за того что проституток полный квартал и эти проститутки хотят менеджеров..
Уж так нарушать права людей, как при Михо - это надо очень постараться - киднеппинг, силовой разгон мирных демонстраций, силовой захват телеканалов.
А розписували ж, що всЬО, точка неповернення, мало не кома ...
Це воно шість років колотитиме ? Нічого собі активність в тюрязі.
Так тебе мне хочется сказать:
Мишка, Мишка,будет тебе крышка,
Жидкая баланда, кружка чифиря.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя.
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что нету швабры у тебя."
🤣
7 серпня 2008 року ********** наказав бомбити російські танки, які намагалися перетнути кордон між Південною Осетією та Грузією.
а в Грузіі йому цього не дАють 😡
но, согласитесь, что в гостиннице 5 звезд, лучше
Или этот горный козёл, нагадивший моей стране, имеет в виду, что нарушили его права на нелегальный въезд в Грузию с целью вмешательства в выборы? так ни у кого в мире таких прав нет. Он, что, считает себя багоравным? Вот что кокс с такими как он делает.