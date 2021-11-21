Посольства США та Великої Британії привітали українців з Днем гідності та свободи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сполучені Штати Америки залишатимуться стійким партнером України на шляху до євроатлантичної інтеграції та в боротьбі у разі намагань порушити волю українського народу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства США у Твіттері.
"8 років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху до євроатлантичної інтеграції та в її протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу", - зазначили в посольстві США.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також запевнила у підтримці розбудови та захисту демократичної України.
"Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - підкреслила дипломат.
День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь двох знаменних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).
Будь ласка, зачекайте...
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
За "Пандора пейперс" та "Билингкет" окрема подяка.
Таку гарну клізму ЗЄ та Єрмаку тільки в США та ВБ могли приготувати.
І як нас вчить історія, це те, що "на хліб не намажеш", але без цього не буде що їсти.
Зі святом тих, хто знає, навіщо йому свобода і що таке гідність!
Слава тим, хто заплатив за них життям.
- Что же вы, сцуки, делаете?!!
- Мы сидим по домам и думаем: «Что же они, сцуки, делают»!?.
https://youtu.be/vVd3dCxU8-Q
Б -52 з українським прапором на крилах та фюзеляжі ...