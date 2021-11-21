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Велика Британія (3668) США (14469) День гідності і свободи (61)

Посольства США та Великої Британії привітали українців з Днем гідності та свободи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольства США та Великої Британії привітали українців з Днем гідності та свободи

Сполучені Штати Америки залишатимуться стійким партнером України на шляху до євроатлантичної інтеграції та в боротьбі у разі намагань порушити волю українського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства США у Твіттері.

"8 років тому звичайні громадяни вийшли на київський Майдан заради мрії бачити Україну частиною об’єднаної, вільної та мирної Європи. США залишатимуться стійким партнером України на її шляху до євроатлантичної інтеграції та в її протистоянні тим, хто намагається порушити волю українського народу", - зазначили в посольстві США.

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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також запевнила у підтримці розбудови та захисту демократичної України.

"Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи. Обидві цінності є основоположними для кожного українця, і за них варто боротися. Велика Британія поділяє ці цінності та пишається тим, що є другом і партнером України у розбудові та захисті вільної й демократичної країни", - підкреслила дипломат.

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День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь двох знаменних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи
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Топ коментарі
+18
Дякуємо Друзі!
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21.11.2021 11:14
+18
Prisoidenjajus, moji luchshije pozhelanija vam Ukrainci.
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21.11.2021 11:21
+16
21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
І як нас вчить історія, це те, що "на хліб не намажеш", але без цього не буде що їсти.
Зі святом тих, хто знає, навіщо йому свобода і що таке гідність!
Слава тим, хто заплатив за них життям.
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21.11.2021 11:36
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В нас ще ніколи не було стільки гідности і свободи як зараз...Ми вже з трудом ту гідність несемо,ще трохи - і впадемо...
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21.11.2021 11:13 Відповісти
Як говорив би мудрий екс Ген прокурор,:"Йде операція ШАТУН. НЕ розкачуйте лодку!"
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21.11.2021 11:31 Відповісти
Сьогодні в методичках велено Луценка гидити?
"Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика."
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4
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21.11.2021 11:48 Відповісти
Отправляйте шавок падали-ка
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21.11.2021 13:44 Відповісти
Дякуємо Друзі!
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21.11.2021 11:14 Відповісти
Дякуємо!!!

За "Пандора пейперс" та "Билингкет" окрема подяка.
Таку гарну клізму ЗЄ та Єрмаку тільки в США та ВБ могли приготувати.
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21.11.2021 11:19 Відповісти
👍🎯👏👏👏👏👏
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21.11.2021 13:45 Відповісти
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21.11.2021 11:21 Відповісти
Нехай ті дикуни сидять на болотах і далі.
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21.11.2021 11:22 Відповісти
Prisoidenjajus, moji luchshije pozhelanija vam Ukrainci.
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21.11.2021 11:21 Відповісти
Дякуємо за підтримку ! 🇺🇦🇺🇸🇬🇧
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21.11.2021 11:21 Відповісти
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21.11.2021 11:25 Відповісти
Дякуємо. Нашу античну демократію (там де є два українця - є три гетьмани) треба підтримувати, тому що ми є вільні і незалежні люди, які повсякчас стояли і стоятимуть на рубежі цивілізації жертвуючи собою захищаючи їх
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21.11.2021 11:28 Відповісти
21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
І як нас вчить історія, це те, що "на хліб не намажеш", але без цього не буде що їсти.
Зі святом тих, хто знає, навіщо йому свобода і що таке гідність!
Слава тим, хто заплатив за них життям.
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21.11.2021 11:36 Відповісти
Зі Святом , дорогі украінці 🙂
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21.11.2021 11:43 Відповісти
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21.11.2021 11:47 Відповісти
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21.11.2021 11:52 Відповісти
Дякуємо!!!! Приємно, що справжні друзі розуміють де Українці і де влада.
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21.11.2021 11:53 Відповісти
Михаил Жванецкий - Вместо того, чтобы выйти и крикнуть:
- Что же вы, сцуки, делаете?!!
- Мы сидим по домам и думаем: «Что же они, сцуки, делают»!?.
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21.11.2021 11:55 Відповісти
"Ганьба державним зрадникам": обурені українці зустріли Зеленського та Єрмака Алеї Героїв Небесної Сотні

https://youtu.be/vVd3dCxU8-Q
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21.11.2021 12:01 Відповісти
ЗЕ "уходил", как с места преступления.
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21.11.2021 12:08 Відповісти
зеИУДА И ЕГО СМОТРЯЩИЙ клеймо ПОЗОРА им никогда не смыть !
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21.11.2021 13:50 Відповісти
Велике прохання до редакторів ЗМІ розказати і показати читачам на прикладах, що таке гідність. У нас ще не сформоване загальнонаціональне уявлення про гідність. Наприклад, форма звернення до людини. Кого ми бачимо в іншій людині - добродія, товариша, пана, чоловіка, самця, друга, шановного, вельмишановного, мужика тощо.
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21.11.2021 13:32 Відповісти
Амерам та бритам-респект...
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21.11.2021 15:02 Відповісти
про те, що в нас є друзі, кацапам всім розкаже -
Б -52 з українським прапором на крилах та фюзеляжі ...
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21.11.2021 21:45 Відповісти
 
 