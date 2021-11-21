За добу від COVID-19 в Києві померли 46 людей, виявлено 559 нових випадків захворювання, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я
У Києві за минулу добу виявлено 559 хворих на коронавірус (загалом 287 705), померли 46 осіб (загалом 7 182).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
Так, захворіли 298 жінок віком від 18 до 89 років, 224 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 2 до 16 років і 12 хлопчиків від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 46 летальних випадків від вірусу (загалом 7182): 28 жінок від 47 до 87 років, 18 чоловіків від 56 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізували 83 хворих на коронавірус та 220 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Тим часом 545 осіб подолали коронавірус (загалом 245 194).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (146), Дарницькому (119) та в Деснянському (62).
Будь ласка, зачекайте...
Если что, то я не нахожусь в группе риска, переболел, привит двумя дозами Модерны, в транспорте одеваю маску (чисто из уважения к окружающим) и уже никому ничего не пытаюсь доказать - реально пох. Хотят дохнуть? Пусть дохнут.
Мне очень жаль, что нормальные люди тоже будут умирать из-за каких-то ублюдков. Но мы не можем это изменить, остается принять. В любом случае жизнь продолжается.
Я читал другие мнения, приведу наиболее запомнившееся. Маска на больном защищает (остальных) на 80%, маска на здоровом защищает (одевшего маску) на 60%. Это означает, что маска задерживает 60% частиц извне внутрь и 80% изнутри наружу. Таким образом, если маски наденут оба (больной и здоровый) , то через обе маски пройдет (1-0.8)(1-0.6) = 0.12 частиц, т.е. будет задержано 88% частиц. Конечно, это лучше, чем одна маска, но и одна маска снижает вероятность заболеть более чем вдвое.
Заметьте, что в принципе ваше мнение соотносится с тем, что я помню: маска эффективнее на больном😷.
Вони чудово розносять хворобу, головна проблема саме в цьому.
В мене була така сама ситуація - в класі захворіли кілька предків, але пустили дітей до школи (падли). Злягла вчителька, її чоловік, ще кілька батьків, в тому числі я з жінкою. Хворіли важко. В дітей пару днів були соплі та крутив живіт. Поки я зробив тест (в мене були виражені симптоми), поки зробили жінка (в неї пізніше пішло) та діти - останнім ПЛР дав негативний результат, пройшло більше тижня після початку моїх симптомів. Навряд чи вони не хворіли, скоріш за все швидко одужали, але встигли заразити нас. Тому тесті дітей не показові, вони розносять будь здоров.
20 ч
Чоловік з нашого будинку весь цей час носить маску, натягнуту на рукав куртки вище ліктя.
А мені, коли його бачу, здається, що то він учасник якогось похоронного обряду. Як колись хустками руки обв'язували навіщось
Лезет к нам из унитаза
В дерь стучится и в окно
И в маршрутке и метро
В ТРЦ , в кино гуляет
На работе нас пугает.
Но мне кжется порой-
Телевизор здесь герой.
Я б тоже пригрозил. Все нормальные врачи первыми побежали вакцинироваться, потому что их валом полегло в первую волну пандемии, до вакцин. Люди, знаете ли, жить хотят, негодяи такие. Поэтому если какой-то выживший из ума (хотя 55 лет рановато) ударился в заговоры, то ему дорога на улицу.
Что касается "влезая ей в ДНК", то этот тупой миф придумали люди с образованием трёх классов церковно-приходской школы. Потрудить разобраться что такое ДНК, какова её функция, чем она отличается от РНК, какие бывают виды последних, каким образом переносится информация в клетке с ядром, что именно содержат вакцины и каким именно образом они работают. Понимаю, для этого придётся вернутся в старшие классы школы, но ты уж потрудись, оно того стоит. Как минимум, поймёшь какую дичь ты несёшь.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
и у нас:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Осознаешь, насколько ты тупой? Там все факты на графиках - даже придумывать ничего не нужно.