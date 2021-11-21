УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13862 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Операція Об'єднаних сил Війна
15 844 9
Вінницька область (749) війна (56406) смерть (6551) Ян Осока (1495) 93 окрема механізована бригада (242)

Майор 93-ої ОМБр Руслан Абразовський, евакуйований із зони ООС, помер в госпіталі Дніпра

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

В госпіталі імені Мечнікова міста Дніпра 20 листопада помер евакуйований із зони проведення ООС майор 93-ої ОМБр Руслан Абразовський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це в фейсбуці написала депутат Вінницької міської ради Олена Верлан-Кульшенко.

За її інформацією 20 листопада в лікарні Дніпра, в яку він був доставлений із зони ООС, зупинилось серце майора Абразовського Руслана Валерійовича,18.02.1977 року народження, уродженця м. Літин Вінницької області. 

"Обравши для себе після закінчення школи професію військового, він закінчив Військово- інженерний факультет при ПДАТА в 1998 році.З того часу і до останнього дня свого життя Руслан Абразовський віддано служив країні,пройшовши шлях від лейтенанта до майора.За час війни пройшов шість тривалих ротацій,кожна з яких була понад вісім місяців на фронті. Майор Руслан Абразовський віддав своє життя,захищаючи наш спокій!", - написала вона. 

Поховають Героя у рідному Літині,час і дата прощання будуть повідомлені пізніше.

Майор 93-ої ОМБр Руслан Абразовський, евакуйований із зони ООС, помер в госпіталі Дніпра 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині 😪😪😪
показати весь коментар
21.11.2021 11:41 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 11:44 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 11:47 Відповісти
вічна пам,ять герою. а зеленський хай подивиться в очі рідним майора, бо в очі...уйла він вже дивився
показати весь коментар
21.11.2021 11:59 Відповісти
Світла пам'ять офіцеру, нехай спочиває.

Глибокі співчуття родині.
показати весь коментар
21.11.2021 12:09 Відповісти


показати весь коментар
21.11.2021 12:19 Відповісти
Царство небесне Герою! Вічна пам'ять. Хлопці свої життя віддають за Україну, а керівна верхівка робить державну зраду. Може вже прийшов час владі оголосити імпічмент, бо їх вже ніхто не сприймає, крім слуг.
показати весь коментар
21.11.2021 13:08 Відповісти
R.I.P.
Слава Герою !
показати весь коментар
21.11.2021 13:22 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...
показати весь коментар
21.11.2021 15:20 Відповісти
 
 