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Новини За кордоном
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Білорусь (5968) Лукашенко (2309) Польща (5156) Путін (21436) Моравецький Матеуш (358)

Моравецький закликає ЄС посилити відповідь на міграційний та газовий шантаж Лукашенка та Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький вважає, ситуація з мігрантами на російсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Олександра Лукашенка та Володимира Путіна дестабілізувати ситуацію в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра.

Моравецький закликав Європу посилити спільну відповідь на шантаж міграційної політики Білорусі та енергетичний і газовий шантаж РФ.

Читайте також: Польща, Литва та Латвія обговорюють запуск 4 статті НАТО для захисту територіальної цілісності, - прем'єр Польщі Моравецький

"Гібридна війна Лукашенка та Путіна проти ЄС триває. Це найбільша спроба дестабілізувати суспільство за 30 років. Польща не піддасться шантажу та зробить усе можливе, щоб захистити кордони ЄС. Але Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми маємо разом захищати Європу", - заявив Моравецький.

За його словами, ЄС має зосередитися на таких пріоритетах як: безпека на сході, енергетична та газова криза та ризики, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Ми маємо зосередити свою увагу на східній ділянці, і саме про це я говорю з європейськими лідерами. Ми повинні посилити нашу спільну відповідь на шантаж міграційної політики та російський енергетичний та газовий шантаж", - зазначив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти знову здійснили спробу прорвати кордон. Пошкоджено два наших автомобіля, - польська поліція. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Нужно вводить прогрессивный налог на импорт газа и нефтепродуктов из России и Белоруссии в ЕС, 1% на каждый год оккупации Крыма и налог должен постоянно повышаться, пока странам ЕС станет экономически не выгодно покупать газ и нефть из России, все остальный действия ЕС пустой фуфел, который не прекратит финансирование агрессивной политики России.
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21.11.2021 11:50 Відповісти
а налоги отдать бубочке на прокорм
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21.11.2021 12:01 Відповісти
На модернизацию и реформирование сил НАТО.
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21.11.2021 12:04 Відповісти
В буцыгарне баланду пусть жрет , гнида
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21.11.2021 14:33 Відповісти
В буцыгарне баланду пусть жрет
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21.11.2021 14:38 Відповісти
ща как ес выразит свою обеспокоенность))))) тьфу ****, ублюдки
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21.11.2021 12:35 Відповісти
Как там недавно анонсированные активации статьи НАТО? На каком этапе?
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21.11.2021 12:45 Відповісти
По сути сейчас проходит проверка Путиным ( Лука.. так на подхвате, изображает городского сумасшедшего), ЗАПАДА на "слабо" ( и ЕС и НАТО). На фоне "афганского провала" еще и провал на восточной границе ЕС- НАТО будет иметь долгосрочные негативные последствия.
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21.11.2021 13:36 Відповісти
 
 