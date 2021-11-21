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Новини За кордоном
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Ми готові до повного перекриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми готові до повного перекриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд на тлі міграційної кризи готовий до посилення санкцій щодо Білорусі, зокрема закриття прикордонних переходів для припинення транспортування вантажів через сусідню країну.

"Польща зіткнулася віч-на-віч з війною нового типу, в якій зброєю використовуються як мігранти, так і неправдива інформація. Людей з Близького Сходу використовують як живий щит, штучно нагнітається енергетична криза. Це гібридна війна, тиск на східний кордон ЄС наростає", - заявив Моравецький на прес-конференції в Таллінні в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна. 

Особливу тривогу у нього викликає ситуація на кордоні з Білоруссю, де, за словами польського прем'єра, "діяльність білоруських військових може призвести до загострення ситуації". "Ми готові до всього. Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів", - наголосив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький закликає ЄС посилити відповідь на міграційний та газовий шантаж Лукашенка та Путіна

За його словами, влада Білорусі все ще перешкоджає громадянам Іраку та інших близькосхідних країн повернутися на батьківщину, а військові закликають їх із ножами нападати на польських прикордонників.

"Ми дедалі більше думаємо про встановлення більш жорстких санкцій, ми думаємо над тим, що повинні закрити з боку Польщі кордон із Білоруссю. Але водночас у нас є певні правила, і ми повинні просуватися в ескалації своїх санкцій поетапно, хочемо дати Лукашенку можливість організувати повернення людей", - сказав глава польського уряду.

Він зазначив також, що поблизу кордонів Польщі і країн Балтії "триває боротьба,в якій люди Білорусі борються в ім'я демократичних цінностей, ми бачимо, що репресії в Білорусі відбуваються як і раніше, і вони посилюються". "Там є політичні в'язні, людей катують, їх репресують, і режим Лукашенка використовує дуже брутальні методи", - зазначає Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про міграційну кризу: Можливо, вона створена лише для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України

За його словами, Польща готова зробити дипломатичні кроки для обмеження додаткової імміграції з Іраку та інших країн Близького Сходу, і закликав Європейський Союз "зосередити увагу на таких пріоритетах, як безпека на східному кордоні, енергетична криза, криза природного газу, а також на всіх ризиках і загрозах, пов'язаних із відкриттям "Північного потоку 2", оскільки це дасть Росії додаткові можливості для шантажу".

Моравецький зазначив, що під час переговорів, що відбулися в неділю, з прем'єр-міністром Естонії у сторін була можливість обговорити це питання. "Ясно, що ми дотримуємося тих же поглядів, що і прем'єр-міністр Естонії, ми дуже чітко розуміємо небезпеки. Ми обидва перебуваємо на передньому краї, коли йдеться про енергетичну загрозу, доступність природного газу та військову загрозу. Територіальна цілісність Естонії перебуває під загрозою, і ми повинні реагувати і дотримуватися принципу солідарності. Нам необхідно зміцнювати свою присутність на східному кордоні Європейського Союзу і НАТО", - наголосив польський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з мігрантами на кордоні - державний тероризм та "тиха помста" Лукашенка за підтримку Євросоюзом народу Білорусі, - Моравецький

Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas), виступаючи на тій же прес-конференції, підтримала польського колегу щодо посилення санкцій. "Ситуація на кордонах Польщі залишається вкрай напруженою, а натиск мігрантів стає дедалі агресивнішим. Важливо в терміновому порядку ввести нові і жорсткі санкції проти Білорусі, потрібно також призупинити польоти з країн, які доставляють мігрантів на кордон ЄС", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький запланував серію візитів до країн ЄС для обговорення з партнерами в Європі поточної геополітичної ситуації і загроз зі східного напрямку. Перший візит він здійснив у неділю в Естонію.

Як сказав прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер, в неділю прем'єр-міністр планує відвідати також Латвію і Литву.
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Топ коментарі
+6
"Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів". Границы с парашей и с Лукой (в т.ч. для всех видов транспорта) должны быть закрыты от Балтики до Чёрного моря. Пусть параша на пингвинах через Антарктиду везёт.

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21.11.2021 12:59
+5
Польше и странам Балтии нужно перекрывать любое сообщение, жд, авиа автомобильное ( грузовое и легковое), а возможно и переход. При чем наглухо. До полного прекращения спец операции Путина - Лукашенко. Финляндии , Норвегии( в меньшей степени) и Украине приготовиться к подобному развитию ситуации. Тут вариантов два - либо быть терпилами, и тогда это шантаж никогда не прекратится, либо давать жесткую ответку ( при чем приграничные страны ЕС и НАТО должны получить всестороннюю реальную помощь обоих союзов.)
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21.11.2021 13:06
+4
всаднікі кацаполіпсіса...
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21.11.2021 13:33
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достал нож - пускай его вход ..хера по 100 раз говорить об этом
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21.11.2021 12:42 Відповісти
Что б в Польше все делали без твоих комментариев.
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21.11.2021 12:56 Відповісти
"Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів". Границы с парашей и с Лукой (в т.ч. для всех видов транспорта) должны быть закрыты от Балтики до Чёрного моря. Пусть параша на пингвинах через Антарктиду везёт.

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21.11.2021 12:59 Відповісти
Наш гетьман Петро Порошенко допоможе вам. Скоро буде президентом і все буде добре

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21.11.2021 13:01 Відповісти
По факту зебілятко, поки допомагає ваш *******
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21.11.2021 14:23 Відповісти
Польше и странам Балтии нужно перекрывать любое сообщение, жд, авиа автомобильное ( грузовое и легковое), а возможно и переход. При чем наглухо. До полного прекращения спец операции Путина - Лукашенко. Финляндии , Норвегии( в меньшей степени) и Украине приготовиться к подобному развитию ситуации. Тут вариантов два - либо быть терпилами, и тогда это шантаж никогда не прекратится, либо давать жесткую ответку ( при чем приграничные страны ЕС и НАТО должны получить всестороннюю реальную помощь обоих союзов.)
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21.11.2021 13:06 Відповісти
Розумієш у чому справа - подивись на карту: Всі виходи транспортних коридорів Білорусі у Європу ідуть через Польщу! Будь-який товар який переміщається на захід рано-чи пізно упирається у польський кордон! Вагони , контейнери , фури пломбуються в Білорусі і йдуть з білоруськими документами! Тому не важливо - відправить Білорусь вантаж прямо через свій кордон з Польщею чи пожене "в обхід" - через Латвію Литву чи Україну Він буде зупинений на польському кордоні Є два "лази" - гнать через російські порти або через Україну в обхід Польщі Але це буде "золоте" транспортування!
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21.11.2021 14:11 Відповісти
Ну так я о чем. Это будет настоящий ответ на шантаж.Перекроют проезд. Раша быстро приструнит своего служку., там убытков непомерно.. На газовый шантаж не решится. И все рассосется как снег весной.
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21.11.2021 14:15 Відповісти
Litva i Latvija podsejedenistsia zakrytyju granic ix toze eto kasajestia,dolzna i vsia ES zakryt takze
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21.11.2021 15:21 Відповісти
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21.11.2021 13:18 Відповісти
всаднікі кацаполіпсіса...
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21.11.2021 13:33 Відповісти
Это будет удар в спину.
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21.11.2021 13:25 Відповісти
Правильно! Нічого Білорусі експортувать у Європу білоруські креветки, хамон і оселедці!
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21.11.2021 13:58 Відповісти
Ne tak mnogo oni exportirujet v ES mozet gde to 30%,v rasku 40%.No tut zakrojetsia i kitajcem put v Evropu cerez nix,konecno kitajci najdut drugoj variant mozet cerez Ukrainu pojdut ix produkcija.Problemi byli bi bolsije u nix jesli zakryli granicu .Dlia ES eto meloc,a vot im problemi
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21.11.2021 15:18 Відповісти
На даний час БРСР - "держава-контрабандист" Росія "про людське око" наклала санкції на товари Європи Так зараз ці товари завозять до білорусів а потім вже білоруси їх завозять в Росію під виглядом своїх (у товаро-транспортних накладних пишуть що товари -білоруські а насправді навіть етикетки не міняють на самих упаковках І що буде коли поляки перекриють цей канал? Хто почне верещать?!
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21.11.2021 15:31 Відповісти
Полякам-респект...
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21.11.2021 15:12 Відповісти
Готовы то закройте. Нех. пиз...ть.
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21.11.2021 15:44 Відповісти
Закроют они,конечно А кто будет закупаться в Biedronka,Lidl и Makro??Белорусы половину товарооборота делают в приграничных городах.Это как Украина периодически отказывается от диктаторских э/э и топлива.Все никак отказаться не может)
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21.11.2021 22:22 Відповісти
Ты как-то определись: это покупатель нужен продавцу или наоброт. А то путаешься в показаниях, лукашенковец.
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21.11.2021 23:47 Відповісти
Украине нужно дешевая белорусская э/э и топливо,Беларуси-рынок сбыта.Это взаимозависимость.Как и Польше нужны белорусские потребители в приграничной торговле и транзит.Никто себе в ногу стрелять не будет.
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21.11.2021 23:51 Відповісти
Не всегда и не везде все решает бабло. Умные люди мыслят стратегически, и тогда неочевидные долгосрочные цели превалируют над тактическими достижениями, наподобие отжатия Крыма или удержания беларусских потребителей. Учитывая размеры Беларуси, ВВП на душу населения и доходы Беларусов в сравнении с теми же показателями Польши, просто смешно говорить о том, что Польша как-то экономически ощутит потерю беларусских челноков. А вот потеря украинских рынков и рынков ЕС Беларусь точно компенсировать не сможет, из-за чего еще прочнее привяжется к мордору - и это стратегическая цель кремля. Так понятнее?
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22.11.2021 20:37 Відповісти
 
 