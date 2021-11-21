Ми готові до повного перекриття всіх прикордонних переходів із Білоруссю, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його уряд на тлі міграційної кризи готовий до посилення санкцій щодо Білорусі, зокрема закриття прикордонних переходів для припинення транспортування вантажів через сусідню країну.

"Польща зіткнулася віч-на-віч з війною нового типу, в якій зброєю використовуються як мігранти, так і неправдива інформація. Людей з Близького Сходу використовують як живий щит, штучно нагнітається енергетична криза. Це гібридна війна, тиск на східний кордон ЄС наростає", - заявив Моравецький на прес-конференції в Таллінні в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

Особливу тривогу у нього викликає ситуація на кордоні з Білоруссю, де, за словами польського прем'єра, "діяльність білоруських військових може призвести до загострення ситуації". "Ми готові до всього. Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів", - наголосив Моравецький.

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За його словами, влада Білорусі все ще перешкоджає громадянам Іраку та інших близькосхідних країн повернутися на батьківщину, а військові закликають їх із ножами нападати на польських прикордонників.

"Ми дедалі більше думаємо про встановлення більш жорстких санкцій, ми думаємо над тим, що повинні закрити з боку Польщі кордон із Білоруссю. Але водночас у нас є певні правила, і ми повинні просуватися в ескалації своїх санкцій поетапно, хочемо дати Лукашенку можливість організувати повернення людей", - сказав глава польського уряду.

Він зазначив також, що поблизу кордонів Польщі і країн Балтії "триває боротьба,в якій люди Білорусі борються в ім'я демократичних цінностей, ми бачимо, що репресії в Білорусі відбуваються як і раніше, і вони посилюються". "Там є політичні в'язні, людей катують, їх репресують, і режим Лукашенка використовує дуже брутальні методи", - зазначає Моравецький.

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За його словами, Польща готова зробити дипломатичні кроки для обмеження додаткової імміграції з Іраку та інших країн Близького Сходу, і закликав Європейський Союз "зосередити увагу на таких пріоритетах, як безпека на східному кордоні, енергетична криза, криза природного газу, а також на всіх ризиках і загрозах, пов'язаних із відкриттям "Північного потоку 2", оскільки це дасть Росії додаткові можливості для шантажу".

Моравецький зазначив, що під час переговорів, що відбулися в неділю, з прем'єр-міністром Естонії у сторін була можливість обговорити це питання. "Ясно, що ми дотримуємося тих же поглядів, що і прем'єр-міністр Естонії, ми дуже чітко розуміємо небезпеки. Ми обидва перебуваємо на передньому краї, коли йдеться про енергетичну загрозу, доступність природного газу та військову загрозу. Територіальна цілісність Естонії перебуває під загрозою, і ми повинні реагувати і дотримуватися принципу солідарності. Нам необхідно зміцнювати свою присутність на східному кордоні Європейського Союзу і НАТО", - наголосив польський прем'єр.

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Зі свого боку прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas), виступаючи на тій же прес-конференції, підтримала польського колегу щодо посилення санкцій. "Ситуація на кордонах Польщі залишається вкрай напруженою, а натиск мігрантів стає дедалі агресивнішим. Важливо в терміновому порядку ввести нові і жорсткі санкції проти Білорусі, потрібно також призупинити польоти з країн, які доставляють мігрантів на кордон ЄС", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький запланував серію візитів до країн ЄС для обговорення з партнерами в Європі поточної геополітичної ситуації і загроз зі східного напрямку. Перший візит він здійснив у неділю в Естонію.

Як сказав прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер, в неділю прем'єр-міністр планує відвідати також Латвію і Литву.