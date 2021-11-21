Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди, - Тинний
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Публікації в західних виданнях, присвячені маніпуляціям українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями, підвищили ризик інвестицій в Україну і відповідно призвели до здорожчання зовнішніх запозичень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, підприємець Ігор Тинний в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Загальний розмір наших заборгованостей, гарантованих бюджетом і прямих, - це десь близько 90 мільярдів доларів. 1% на рік складає 900 мільйонів. Тобто, 1% ризиків від того, що хтось зробив погану заяву, а сьогодні вийшли недобрі новини у Forbes і у всіх відомих виданнях із цього приводу. Ціна питання - мільярд доларів на рік", - заявив Тинний.
Він додав, що непродумані дії уряду, на кшталт блокування виплат по "зеленому" кредиту, ще більше посилюють недовіру інвесторів до України.
"Ціна запозичення ресурсів за кордоном - це завжди проекція від ризиків, є великий ризик України чи низький. Всі облігації зараз "Укренерго" розмістило під 6,8% річних, що для країни дуже багато. Я як підприємець кредитуюся 28 років, всі борги вертав. Виходить, що я як підприємець беру в борг дешевше, ніж наша країна, як суверен", - зазначив Тинний.
Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.
Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.
Будь ласка, зачекайте...
Сміцкий, ти занадто самонадієний.
А тут ще пукін на кордоні спостерігає у повній готовності використати ситуацію розгойдування ситуації в Україні зсередини.
Процитую: "не розхитуйте лодку", бо всі потонемо!
Ця "зелена" енергетика і так коштує Україні мільярди... Вона була запущена під "канкретных пацанов". Можете подивитися, хто почав будувати ці стації в 2010 році.
Не думаю, що влада почала перейматися проблемами українців і вирішила якось позбутися "зеленого" тарифу. Схоже, що випадково дії бригади ЗЕ(БЕ) схожі на "турботу про Україину".
Хоча, йдеться про дерибан і усунення конкурентів на дерибан від корита.
А де ж "інвестиційні няні"??? Де 100500 мільярдів інвестицій з Оману, Катару, про які репетувало недолуге найвеличніше???
Я вже сподівався, що воно здохло (ніякої реакції на "вагнергейт"), але в новинах побачив, як його хазяїн д'Єрмак сьогодні вигулював це найвеличніше... Але надія ще живе
рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
та й та сама Франція має стільки АЕС,що нам до них дуже далеко...
Показательно, что одним из Ахметовских бомбардировщиков выступает Цензор.