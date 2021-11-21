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Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди, - Тинний

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Увага західної преси до ситуації Кабміну з

Публікації в західних виданнях, присвячені маніпуляціям українського уряду з цільовими "зеленими" єврооблігаціями, підвищили ризик інвестицій в Україну і відповідно призвели до здорожчання зовнішніх запозичень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, підприємець Ігор Тинний в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Загальний розмір наших заборгованостей, гарантованих бюджетом і прямих, - це десь близько 90 мільярдів доларів. 1% на рік складає 900 мільйонів. Тобто, 1% ризиків від того, що хтось зробив погану заяву, а сьогодні вийшли недобрі новини у Forbes і у всіх відомих виданнях із цього приводу. Ціна питання - мільярд доларів на рік", - заявив Тинний.

Він додав, що непродумані дії уряду, на кшталт блокування виплат по "зеленому" кредиту, ще більше посилюють недовіру інвесторів до України.

"Ціна запозичення ресурсів за кордоном - це завжди проекція від ризиків, є великий ризик України чи низький. Всі облігації зараз "Укренерго" розмістило під 6,8% річних, що для країни дуже багато. Я як підприємець кредитуюся 28 років, всі борги вертав. Виходить, що я як підприємець беру в борг дешевше, ніж наша країна, як суверен", - зазначив Тинний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін провокує нову кризу у відносинах з інвесторами через ситуацію із "зеленим" кредитом ЄС, - Bloomberg

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+8
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21.11.2021 13:40
+5
а лично мне вот непонятно следующее,-
рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
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21.11.2021 14:27
+3
Які ще атомні ? А якщо взірветься ?
Сміцкий, ти занадто самонадієний.
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21.11.2021 13:53
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21.11.2021 13:40 Відповісти
От якби дулю не лише рижому, а всім алігархам. А то дуля попадає постійно 90% українцям. А тут лишенько, Ахмєткє вже шостий день гроші не перечисляють.
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21.11.2021 13:55 Відповісти
Які ще атомні ? А якщо взірветься ?
Сміцкий, ти занадто самонадієний.
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21.11.2021 13:53 Відповісти
зараз ціна звичайної з 8 години до 23 години електроэнергії 13,35 євроцентів перевищує ціну зеленої електроєнергії для СЕС 12,5 євроцентів і 8,8 євроцентів для ВЕС
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21.11.2021 14:02 Відповісти
А на них ТВЭЛи купить не забыли? Ну как уголь?
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21.11.2021 14:04 Відповісти
Все цілком зрозуміло. Рижий не схотів допомогти і протистояти енергоблокаді ху*ла і його трішки придавили, притримавши зелені виплати ДТЕКу. Відповідь - шквал проплачених рижим олігархом журнашлюх, які обливають владу лайном. І не слід забувати про закон про олігархів. Як тільки його підписали - понеслось.
А тут ще пукін на кордоні спостерігає у повній готовності використати ситуацію розгойдування ситуації в Україні зсередини.

Процитую: "не розхитуйте лодку", бо всі потонемо!
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21.11.2021 13:43 Відповісти
Як там писали зебіли до президентських виборів? Не хитайте ночви, наших щурів нудить.
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21.11.2021 14:00 Відповісти
А хто вліз в ці Зелені Кредити. Давайте продавати в Європу сировину, Дерева, і грітись від вітру та сонця.
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21.11.2021 13:45 Відповісти
Шо? Всё так плохо у "еврогеев"? Возвращайся к скрепам
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21.11.2021 14:05 Відповісти
я только Шмыгаля увидел первый раз сказал что он лизоблюд и идиот. Имено такие нужны Зе
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21.11.2021 14:08 Відповісти
Время от времени разгоняется волна злобы и ненависти к кому-то или к чему-то. Позже выясняется, волну разгоняет ФСБ с Путиным. 05.07.21 Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину. Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.
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21.11.2021 14:09 Відповісти
"Увага західної преси до ситуації Кабміну з "зеленим" кредитом ЄС коштуватиме економіці мільярди "

Ця "зелена" енергетика і так коштує Україні мільярди... Вона була запущена під "канкретных пацанов". Можете подивитися, хто почав будувати ці стації в 2010 році.

Не думаю, що влада почала перейматися проблемами українців і вирішила якось позбутися "зеленого" тарифу. Схоже, що випадково дії бригади ЗЕ(БЕ) схожі на "турботу про Україину".

Хоча, йдеться про дерибан і усунення конкурентів на дерибан від корита.
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21.11.2021 14:15 Відповісти
"непродумані дії уряду (...) ще більше посилюють недовіру інвесторів до України" Джерело: https://censor.net/ua/n3300725

А де ж "інвестиційні няні"??? Де 100500 мільярдів інвестицій з Оману, Катару, про які репетувало недолуге найвеличніше???

Я вже сподівався, що воно здохло (ніякої реакції на "вагнергейт"), але в новинах побачив, як його хазяїн д'Єрмак сьогодні вигулював це найвеличніше... Але надія ще живе
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21.11.2021 14:20 Відповісти
на это и расчет.
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21.11.2021 14:26 Відповісти
а лично мне вот непонятно следующее,-
рядом со мной живёт мужик,который прилепил себе на крышу с десяток панелей,и теперь ему башляют почти 5 грн за киловатт,потому как он якобы выдает что то там в пик нагрузки...в то же самое время,он потребляет электроэнергию от общей сети,за которую платит 1,68 грн. он у нас в районе один,примерно на 1000 домов. что он может дать для нас? да ничего! но платят ему из наших денег,которые мы платим за электроэнергию. так же и СЭС и ВЭС,на них нельзя рассчитывать в полной мере...вот сегодня Солнца не видно вообще,и где та СЭС? а ветер тоже проблема...и вот вопрос,а стоит ли этой херью заниматься в промышленных масштабах?
если ты хочешь быть автономным-БУДЬ,падла,но не за мой счёт! поставил панели на крышу? значит отсоединить его на хер от общей сети и тогда будет понятно,сможет этот говнюк быть автономным или нет!
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21.11.2021 14:27 Відповісти
а лично мне вот непонятно следующее /Холодильник требует капиталовложений но экономит затраты на продукты. Зелёная энергетика требует капиталовложений, но экономит затраты на топливо.Топливная составляющая себестоимости енергии ТЭС 70 % . Поэтому мы сейчас типа платим кредит за холодильник. А через несколько лет зелёная энергия станет дешевле не зелёной.С атомной энергетикой то же самое. / Тут мені простіш на державній. Термін окупності зеленої енергетики на Заході 12 років.Через високі економічні ризики інвестори в українську зелену енергетику стільки чекати не згодні.Тому вартість української зеленої енергетики вища за західну.
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21.11.2021 14:52 Відповісти
якщо б все було так як мрієшь...але є реальність. та сама Німеччина не дуже якось поспішає позбутися використання газу.
та й та сама Франція має стільки АЕС,що нам до них дуже далеко...
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21.11.2021 14:57 Відповісти
якщо б все було так як мрієшь...але є реальність/ Выше реальность, а если бы Иван Петрович Сидоров в 2014 году был начальником, то он сделал бы так. ТЭС 50% , ГЭС 10 %, АЭС 40%. Донецкого угля не стало, что делать. Строить АЭС долго, дорого, проблема с топливом. Иван Петрович Сидоров строил бы ВИЭ и , одновременно, ГТУ которые бы держали частоту. ГТУ делает Харьков. Где брать газ? Тысячи котельных, сотни промышленных ТЭЦ, 29 городских ТЭЦ работают на газе.Часть из них перевести на украинский уголь типа александрийского, волынского, и вот он, газ для ГТУ. И ещё бы присоединился к энергосистеме ЕС .
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21.11.2021 17:37 Відповісти
можливо...але реальність у тому,що так звані "державні діячи" в нашій державі,звичайні шахраї та злочинці. за той час що ми існуемо як самостійні,можно було б багато чого зробить,але все продано,пограбовано,та віведено за кордон...тому пану Сидорову,в умовах війни,було вже не до того щоб щось будувати...ну а нинішні взагалі працюють на *****,та добивають останнє.
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21.11.2021 17:57 Відповісти
Если отдадим, то обойдется в миллиарды, а если не отдадим, то блеф превратится в пшик. Да и с Ахметова можно будет отжать за коррупционную попытку получения неправоиерной выгоды. А там только зацепи...
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21.11.2021 14:28 Відповісти
Ахметов продолжает массированную бомбардировку слабых умов.))
Показательно, что одним из Ахметовских бомбардировщиков выступает Цензор.
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21.11.2021 14:48 Відповісти
 
 