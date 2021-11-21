Зеленський відзначив орденами й медалями десятьох військовослужбовців, одного з яких посмертно
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт глави держави.
Вітаючи присутніх, президент зауважив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що дуже символічно.
"Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут", – сказав Зеленський і наголосив, що для нього справді велика честь, як і для кожного з присутніх та всіх українців, привітати захисників зі святом.
Президент висловив подяку військовим за їхню службу й побажав здоров’я і злагоди в родинах.
"Хочу подякувати за те, що ви робите щодня, і побажати, щоб щодня ви відчували, що ваша робота пріоритетна, ваша служба – це найголовніше, що зараз є в державі", – зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що нині українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.
З нагоди свята за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди.
Зокрема, згідно з указом №590/2021, нагороджено:
- орденом Богдана Хмельницького III ступеня
КАТЕРИНЧИКА Василя Юрійовича - старшого лейтенанта
ОКУСКА Олександра Михайловича - майора
СУЩЕНКА Віталія Юрійовича - підполковника
- орденом "За мужність" II ступеня
МРАЧКОВСЬКОГО Уберта Валерійовича (посмертно) - старшого солдата
- орденом "За мужність" III ступеня
КОВАЛЯ Андрія Володимировича - старшого сержанта
- медаллю "За військову службу Україні"
ГАТАУЛІНУ Тетяну Володимирівну - сержанта
- медаллю "Захиснику Вітчизни"
БАЛІНСЬКУ Анну Олександрівну - старшого солдата
ОРЛОВУ Світлану Вікторівну - старшого солдата
СТОГНІЯ Валентина Михайловича - полковника
ХОМЯКОВА Максима Вікторовича - майстер-сержанта.
У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
Я б хотіла зараз знати, що думають ці особи на фото під поглядами Небесної сотні.
Що думає Зеленський, який у сьогоднішній промові стільки разів вжив слово "гідність", що воно втратило смисл у його вустах. Суцільне "ігогого" лишилося. Торохтить як порожній віз під суфлера, грає емоцію, погано грає, непереконливо.
Ні, я не забуду йому "********* палички". Ніколи не забуду.
Лєна - сценаристка ********** паличок - не прийшла. Чи то нерви слабші, не вміє так працювати лицем, чи то рано вставати не захотіла.
Що думає Єрмак?
Що означає його публічна поява поряд із Зеленським після вангергейту? Це ж сигнал усім нам, правильно? Я б хотіла знати, чи задоволений він собою. Чи йому не страшно. Зрештою, чи не печуть підошви. Там, на місці розстрілу українців, у нього б мало підгорати під ногами. - https://t.me/nuts_roses/389
5 ч
Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...
Маруся Звіробій-Біленька
15 год ·
З сталевим скрипом по моїх нервах, звідусіль звучить оте "хто ж знав, що так буде?" Лупонути своїм вибором, як бітою по м'ячику і відкинути можливості країни до початку самоусвідомлення нею своєї воєнної гідності, виявилось так просто. А кожне життя, якого тепер нема поруч, дихає холодом мені в мозок питанням "Нахіба я поклав своє життя в 2014??? 15??? 17??? 21??? ЯКИЙ У ВАС ПЛАН?!? Я Ж ЧЕКАЮ!" Озираєшся в черговій панічній атаці і не бачиш ресурсу в руках. Стоїш, як олбодоб з мечем посеред арени якогось карколомного цирку, де горить шатер, клоуни з'їхавши з катушок, лупашать один одного поломаними велосипедами, якісь мавпи в суддівських мантіях постійно стукають молотками по листам з вироками. А бойові генерали стоять перед тими мавпами з похиленими головами в наручниках за спиною. Дискотека абсурду під щоденну брехню хрипатої криси стає такою голосною, що в її галасі не чутно вже власне того ворога, якому ми дали по зубах в 2014му. В шумі, не розібравшись звідки репет, б'ють на звук патріоти, часто промазуючи і забиваючи вчорашніх побратимів ногами. Бо бажання когось прибити набуває ознак гострої форми шизи. А неможливість виходу агресії лише поглиблює внутрішню кризу кожного. Ця лють знайде собі вихід. Головне щоб ми нею самі себе не втопили.
За бойових генералів особливо боляче. Їх судять 4разові ухилянти від повісток в армію. Де ж честь, мущини?
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
Петиція про напис "за гроші платників податків" на білбордах, де говориться про витрати бюджетних коштів, набрала 25 тисяч підписів Джерело: https://censor.net/ua/n3300672
зеленский в а
Р S неудолять!!!