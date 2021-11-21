Зеленський відзначив орденами й медалями десятьох військовослужбовців, одного з яких посмертно

З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Вітаючи присутніх, президент зауважив, що професійне свято десантників відзначається одночасно з Днем Гідності та Свободи, що дуже символічно.

"Думаю, що це символічно, адже, щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб’єктність, незалежність і територіальну цілісність, ми повинні мати таку потужну армію, представники якої є зараз тут", – сказав Зеленський і наголосив, що для нього справді велика честь, як і для кожного з присутніх та всіх українців, привітати захисників зі святом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив орденами і медалями 17 військовослужбовців, 15 із яких - посмертно

Президент висловив подяку військовим за їхню службу й побажав здоров’я і злагоди в родинах.

"Хочу подякувати за те, що ви робите щодня, і побажати, щоб щодня ви відчували, що ваша робота пріоритетна, ваша служба – це найголовніше, що зараз є в державі", – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що нині українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.

З нагоди свята за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців ЗСУ

Зокрема, згідно з указом №590/2021, нагороджено:

- орденом Богдана Хмельницького III ступеня

КАТЕРИНЧИКА Василя Юрійовича - старшого лейтенанта

ОКУСКА Олександра Михайловича - майора

СУЩЕНКА Віталія Юрійовича - підполковника

- орденом "За мужність" II ступеня

МРАЧКОВСЬКОГО Уберта Валерійовича (посмертно) - старшого солдата

- орденом "За мужність" III ступеня

КОВАЛЯ Андрія Володимировича - старшого сержанта

- медаллю "За військову службу Україні"

ГАТАУЛІНУ Тетяну Володимирівну - сержанта

- медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАЛІНСЬКУ Анну Олександрівну - старшого солдата

ОРЛОВУ Світлану Вікторівну - старшого солдата

СТОГНІЯ Валентина Михайловича - полковника

ХОМЯКОВА Максима Вікторовича - майстер-сержанта.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.