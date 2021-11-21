Кремль прокоментував дані про можливий напад на Україну: Істерика нагнітається штучно, можуть бути провокації

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агенство ТАСС.

Нагадаємо, що, за даними українських розвідників, Москва готується атакувати до кінця січня – початку лютого з різних напрямків. Також голова ГУР Кирило Буданов розповів про можливі сценарії цього вторгнення.

У свою чергу розвідка США також попереджає союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну

У Путіна назвали публікацію цієї інформації "істерикою", і звинуватили США у ситуації, що склалася.

Крім того, Пєсков заявив, що "не можна виключати" можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

"Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують (Москву - УП) у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", - заявив Пєсков.

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Окремо прессекретар Путіна озвучив погрозу, що спроби силової деокупації ОРДЛО матимуть "найсерйозніші наслідки".

"Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми (мається на увазі окупація частини Донбасу. - Ред.). Добивається цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО у Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше".

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