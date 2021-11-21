Кремль прокоментував дані про можливий напад на Україну: Істерика нагнітається штучно, можуть бути провокації
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агенство ТАСС.
Нагадаємо, що, за даними українських розвідників, Москва готується атакувати до кінця січня – початку лютого з різних напрямків. Також голова ГУР Кирило Буданов розповів про можливі сценарії цього вторгнення.
У свою чергу розвідка США також попереджає союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну
У Путіна назвали публікацію цієї інформації "істерикою", і звинуватили США у ситуації, що склалася.
Крім того, Пєсков заявив, що "не можна виключати" можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.
"Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують (Москву - УП) у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", - заявив Пєсков.
Окремо прессекретар Путіна озвучив погрозу, що спроби силової деокупації ОРДЛО матимуть "найсерйозніші наслідки".
"Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми (мається на увазі окупація частини Донбасу. - Ред.). Добивається цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО у Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше".
Будь ласка, зачекайте...
andrii vn@25_andriy
20 ****.
В Тернополі троє прихильниць з секти Мунтяна наклали на себе руки.
А тепер дещо пригадаемо з минулого Лідора.
«Скандально відомий український релігійний аферист, засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу" виробництва студії "К95».
так як до 2013 р у нас були зовсім інші відносини із кацапами!
"... не совсем правильно ставить Польшу и Украину в один ряд, Варшава - член НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, тогда как Киеву даже не предоставлен ПДЧ... Великобритания уже давно стала на сторону Украины в её борьбе с российской агрессией... и теперь выбор за остальной Европой... мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, они (другие европейские члены НАТО - авт.) должны сказать своё слово и выбрать между российским газом и самой Украиной..."
щоби ми і подумках не вирішили деокупувати Лунськ і Донецьк , так як вони відразу приймуть міри 😡
Им давно чётко пояснили их границы возможностей.
Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) вибороли право на еволюцію. І це вже дуже багато. Це вже дає нам всі підстави сьогодні святкувати, бо це неабияка перемога.
Ну і щоб двічі не вставати - скоро вже буде теж 8 років війни з РФ також саме за це, за право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову у дуже гостру та гарячу фазу (за пару тижнів чи за пару років - ми зараз не спрогнозуємо, але само по собі це закономірно, а отже неминуче) - це також буде всього лише за це. І так, воно того варте.
Як всього того, що вже сталось, і того що ще попереду, варті наші Свобода та Гідність, яких у нас вже не відібрати ні будь-кому всередині країни, ні зайдам з-за парєбриків.
Святкуємо, гідні та свободні! - Є. Дикий
https://www.topic.com/the-reality-stars-and-russian-trolls-of-the-brand-new-busytown
Украина этим с 2002-го только этим и занимается. То вопрос по Тузле "провоцирует", то в 2009-м Европе газ "перекрывает", то с 2014-го "нариду бамбаса" "самоопределится" не даёт.
Как в октябре 1993-го провоцировала в РФ энергетический кризис, сначала прекратив поставку газа в Украину, а потом взвинтив на него цену в сотни раз, что привело к такой инфляции, что зарплата летом в 10 тысяч купонов, в январе выросла до нескольких миллионов купонов...
А уж как, в 1994-м Украина провоциорвала РФ, когда Москва выставила Киеву ультиматум - "или сдача ядерного оружия, или полностью перекрываем газ, нефть, топливо для АЭС"...
Неимоверно способная на провокации, эта Украина.
А развязывание и участие войск РФ в войне в Нагорном Карабахе, в так называемом Приднестровье, дважды в Абхазии, в Осетии, нападение на Грузию, нападение на Украину, бомбардировки школ и больниц в Сирии...
Просто я поленился изложить все факты о "коварстве" и "вероломстве" Украины в одном комменте.
весной путлер начал концентрацию войск вокруг Украины с целью нагнуть руководство США и подтолкнуть Байдена к "диалогу", т.е. к торгу
Байден оказался не слабого десятка ( пример: Обама) и дал путлеру "от трёх до шести месяцев", чтобы перестать выкобениваться
6 месяцев заканчиваются к Новому году, но тут ВДРУГ пророссийская партия в Белом доме ( Джим Керри) терпит поражение и ястребы группируются вокруг Байдена: даже если здоровье престарелого лидера демократов подкачает, всегда можно вначале отправить в отставку вице-президента Камалу Харрис ( слухи уже множатся), а потом поставить вице-президентом молодого чувака-ястреба, который и сменит Байдена как в случае чего, так и на выборах 24 года
путлер играет на нервах Белого дома и Германии, где уходит на покой ( вечный?) комсомолка Ангела - он делает вид, что ему всё похер
НО
Штатами правит не президент, а ЭЛИТА - которой глубоко насрать на какого-то там коротышку, пыжащегося из-за кремлёвской стены, у ЭЛИТЫ главный соперник ( которого можно одним движением руки превратить в союзника) - Китай с его компартией
можно отдать китайцам часть Сибири, можно разместить войска в Восточной Европе, можно усилить полярное направление удара по РФ - вариантов много, все они на столе
но главное остаётся прежним: не РФ будет триггером новой Мировой войны, ей придётся довольствоваться ролью Польши в событиях 1939 года
Самолеты сюда не залетят. Но крылатые ракеты могут. Есть ли против них эффективное противодействие - вопрос. В любом случае, наше небо будет чистым от пилотируемой авиации и Байрактары будут херачить входящие колонны на свой вкус направо и налево. А вкус простой - поражается первая и последняя машины в колонне. Это очень деморализует нападающую сторону.
Если кто-то скажет, что Байрактаров и ракет к ним мало, думаю, через 2-3 дня после наступления росии их станет в разы больше. Главное, чтобы были подготовленные операторы. Кстати Reaper MQ-9 тоже могут подтянуться при необходимости.