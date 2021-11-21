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Новини Політика України
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Кремль прокоментував дані про можливий напад на Україну: Істерика нагнітається штучно, можуть бути провокації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремль прокоментував дані про можливий напад на Україну: Істерика нагнітається штучно, можуть бути провокації

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське агенство ТАСС.

Нагадаємо, що, за даними українських розвідників, Москва готується атакувати до кінця січня – початку лютого з різних напрямків. Також голова ГУР Кирило Буданов розповів про можливі сценарії цього вторгнення. 

У свою чергу розвідка США також попереджає союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну

У Путіна назвали публікацію цієї інформації "істерикою", і звинуватили США у ситуації, що склалася.

Крім того, Пєсков заявив, що "не можна виключати" можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

"Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують (Москву - УП) у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно", - заявив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу ми не бачимо, - Шмигаль

Окремо прессекретар Путіна озвучив погрозу, що спроби силової деокупації ОРДЛО матимуть "найсерйозніші наслідки".

"Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми (мається на увазі окупація частини Донбасу. - Ред.). Добивається цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО у Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У загрозі я бачу позитив", - Резніков про концентрацію військ Росії поблизу кордонів України

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+13
Господи, как же мерзко смотреть на этот ёрщик....
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21.11.2021 14:42
+12
Краще готуватися до "істерики" - ніж до реалізації плану *****.
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21.11.2021 14:42
+12
В перечне частей кацапов у нашей границы есть - 28 медицинских подразделений- , не знаю что это за подразделения но сейчас в принципе есть только один маркер указывающий на возможность крупно масштабного вторжения . Развертывание полевых госпиталей
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21.11.2021 14:46
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Краще готуватися до "істерики" - ніж до реалізації плану *****.
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21.11.2021 14:42 Відповісти
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21.11.2021 18:09 Відповісти
Господи, как же мерзко смотреть на этот ёрщик....
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21.11.2021 14:42 Відповісти
Потому Путин такой злой. Он каждый день на это смотрит
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21.11.2021 14:43 Відповісти
Такое ощущение, что его каждый час без вазелина долбят.
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21.11.2021 14:44 Відповісти
Не долбят. У него из заднего прохода вымирают шишки, и возможно не геморройные, а распухшие онкологические лимфоузлы. И то и другое очень больно, поэтому он ненавидит весь мир.
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21.11.2021 15:03 Відповісти
какой такой пукин,утин ,тупин ? Только *****, хрюсский!
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21.11.2021 15:47 Відповісти
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21.11.2021 14:45 Відповісти
а провокація, це перехід кордону Українськими військами, які пройдуть кілька кілометрів на територію рф чи білорусі, розвернуться та почнуть шмаляти по українських містах чи селах. розказуй все, що задумали бандероукри.
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21.11.2021 14:45 Відповісти
А какие конкретно провокации собрался делать ***** когда озвучит писков?
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21.11.2021 14:46 Відповісти
Українські війська наступають на мокшу, а вата не стріляє бо це провокація
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21.11.2021 15:28 Відповісти
В перечне частей кацапов у нашей границы есть - 28 медицинских подразделений- , не знаю что это за подразделения но сейчас в принципе есть только один маркер указывающий на возможность крупно масштабного вторжения . Развертывание полевых госпиталей
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21.11.2021 14:46 Відповісти
Вони можуть і не розгортати шпиталі - аби не показувати, що всі хто будуть задіяні здохнуть.
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21.11.2021 14:50 Відповісти
Провокації будуть, без сумніву, тільки з "тієї сторони" де Піськов.
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21.11.2021 14:47 Відповісти
Вони не припиняються з 2014, бл....
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21.11.2021 15:53 Відповісти
Смішно чекати відповіді від монголоїдів!!!!!!! "нас там нема, то не ми, нас весь час обвинувачують" !!!!!!!!!!
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21.11.2021 14:53 Відповісти
А что он мог сказать? Да, готовимся к вторжению, начнём 22 ноября ровно в 4 утра
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21.11.2021 14:53 Відповісти
...коли щось клацне в слухавці - і спрацює самозєквідатор

andrii vn@25_andriy

20 ****.



В Тернополі троє прихильниць з секти Мунтяна наклали на себе руки.
А тепер дещо пригадаемо з минулого Лідора.
«Скандально відомий український релігійний аферист, засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу" виробництва студії "К95».
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21.11.2021 14:54 Відповісти
Петро Олексійович ми любимо вас. Гетьман буде новим президентом і все буде добре
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21.11.2021 14:58 Відповісти
Малорос , запхай це відео собі в те місце , на якому сидиш ,
так як до 2013 р у нас були зовсім інші відносини із кацапами!
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21.11.2021 15:06 Відповісти
судячи з наявності морди Табачника серед міністрів - це навіть не 2013-тий, а ще раніше.
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21.11.2021 15:19 Відповісти
Сталин с Гитлером наперебой заверяли друг друга в своем миролюбии, и тем временем сосредотачивали войска возле границы. Гитлер рискнул начать первым, а результаты всем известны. Верить Путину, то же самое, что и Сталину с Гитлером, только Путин гораздо подлее и вероломнее.
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21.11.2021 14:59 Відповісти
И дурнее ))
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21.11.2021 15:32 Відповісти


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21.11.2021 18:10 Відповісти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ответ на вопрос журналиста о поддержке Польши и Украины в случае военного нападения Кацапии в Украину: -

"... не совсем правильно ставить Польшу и Украину в один ряд, Варшава - член НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, тогда как Киеву даже не предоставлен ПДЧ... Великобритания уже давно стала на сторону Украины в её борьбе с российской агрессией... и теперь выбор за остальной Европой... мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, они (другие европейские члены НАТО - авт.) должны сказать своё слово и выбрать между российским газом и самой Украиной..."
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21.11.2021 15:01 Відповісти
Песьков закликає нас проти провокацій , а саме-
щоби ми і подумках не вирішили деокупувати Лунськ і Донецьк , так як вони відразу приймуть міри 😡
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21.11.2021 15:02 Відповісти
Якщо каже за «провокації», значить точно готуються…
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21.11.2021 15:05 Відповісти
Так лапотне лайно само і влаштовує провокації по усьому світу...
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21.11.2021 15:08 Відповісти
Який сенс їм нападати,коли Зе з Єрмаком саме все здасть
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21.11.2021 15:15 Відповісти
навіть 68% лохторату рижої мразі не вірять ***** і піськову. Тільки 32% вірять.
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21.11.2021 15:17 Відповісти
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21.11.2021 15:21 Відповісти
Да вы посмотрите на них. Это же барыга на барыге- вся суть путлеровской власти. Гопота из питерской подворотни, выросшая на мечтах о "западных конфетках". И дорвавшиеся до этих "конфет" придя к власти. Это клоуны, которые строят из себя совсем не нуждающихся и "выше всего этого", а по факту- инвесторы в западную экономику(в кого не плюнь) и чувствующие свою ущербность перед ними. Какая война? Да они за "квартиру в Париже" маму порешат.
Им давно чётко пояснили их границы возможностей.
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21.11.2021 15:27 Відповісти
Правду Письков сказал - нельзя исключать провокации со стороны паРашки...100%...
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21.11.2021 15:27 Відповісти
Революця - це ривок. Це спалах. Це вибух. Напруження всіх сил найкраших людей країни на короткому відрізку часу та у обмеженому просторі. А далі - еволюція. А еволюція - це завжди довго, складно, з відчаями та розпачами у тих хто вже давно пішов вперед і змушений роками чекати, поки підтягнуться відстаючі. Роки просвіти, суперечок, позиційних боїв, "крок вперед - два назад", важкої кропіткої праці.

Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) вибороли право на еволюцію. І це вже дуже багато. Це вже дає нам всі підстави сьогодні святкувати, бо це неабияка перемога.

Ну і щоб двічі не вставати - скоро вже буде теж 8 років війни з РФ також саме за це, за право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову у дуже гостру та гарячу фазу (за пару тижнів чи за пару років - ми зараз не спрогнозуємо, але само по собі це закономірно, а отже неминуче) - це також буде всього лише за це. І так, воно того варте.

Як всього того, що вже сталось, і того що ще попереду, варті наші Свобода та Гідність, яких у нас вже не відібрати ні будь-кому всередині країни, ні зайдам з-за парєбриків.

Святкуємо, гідні та свободні! - Є. Дикий
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21.11.2021 15:28 Відповісти
економіка должна бить - і желатєльно мєжду глаз
https://www.topic.com/the-reality-stars-and-russian-trolls-of-the-brand-new-busytown

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21.11.2021 15:58 Відповісти
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21.11.2021 15:28 Відповісти
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21.11.2021 15:39 Відповісти
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21.11.2021 15:41 Відповісти
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21.11.2021 16:13 Відповісти
не зря немцы называли этот свиносброд (не поворачивается язык назвать их нацией) - русишшвайны. немцы неглупые люди. они знали что говорили
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21.11.2021 17:04 Відповісти
Совершенно неудивительно что подготовку Украины к отражению надвигающейся агрессии со стороны свинособакостана кремляди называют ничем иным как провокацией. Ожидаемо
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21.11.2021 15:43 Відповісти
Уже все давно определились. Войска и оружие московии, вопределенном количестве, есть на территории оккупированных частей Лушанской и Донецкой области. Здесь же, объясняю для особо одаренных, идет речь о широкомасштабном наступлении россии на Украину, крупными военными силами? В чем тебе надо определиться? Ты что с Луны свалился? И что тут смешного?!
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21.11.2021 15:59 Відповісти
Покажешь мразота эти смайлики вдовам,мужей которых убили кацапы?
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21.11.2021 16:03 Відповісти
На кровожадных тварей лучше всего смотреть через прицел, чтобы они там не говорили.
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21.11.2021 16:06 Відповісти
Та да, будут "провокации". ))
Украина этим с 2002-го только этим и занимается. То вопрос по Тузле "провоцирует", то в 2009-м Европе газ "перекрывает", то с 2014-го "нариду бамбаса" "самоопределится" не даёт.
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21.11.2021 16:30 Відповісти
Вы еще забыли упомянуть, как в 1992-м Украина пыталась взорвать несколько военных объектов в Крыму, как стреляла по уходящему в Одессу сторожевику, под украинским флагом, боевыми снарядами...

Как в октябре 1993-го провоцировала в РФ энергетический кризис, сначала прекратив поставку газа в Украину, а потом взвинтив на него цену в сотни раз, что привело к такой инфляции, что зарплата летом в 10 тысяч купонов, в январе выросла до нескольких миллионов купонов...

А уж как, в 1994-м Украина провоциорвала РФ, когда Москва выставила Киеву ультиматум - "или сдача ядерного оружия, или полностью перекрываем газ, нефть, топливо для АЭС"...

Неимоверно способная на провокации, эта Украина.

А развязывание и участие войск РФ в войне в Нагорном Карабахе, в так называемом Приднестровье, дважды в Абхазии, в Осетии, нападение на Грузию, нападение на Украину, бомбардировки школ и больниц в Сирии...
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21.11.2021 18:07 Відповісти
Таки да, Вы правы! ))
Просто я поленился изложить все факты о "коварстве" и "вероломстве" Украины в одном комменте.
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21.11.2021 18:28 Відповісти
Для тех кто взрывает жилые дома,валит гражданские борты,ведет огонь прячась в жилых кварталах, поддерживающих диктаторские режимы, провокация-это образ жизни.
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21.11.2021 16:57 Відповісти
Провокація це постійні обстріли України рашенфашистами з території лугондону.
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21.11.2021 17:48 Відповісти
давайте разберёмся
весной путлер начал концентрацию войск вокруг Украины с целью нагнуть руководство США и подтолкнуть Байдена к "диалогу", т.е. к торгу
Байден оказался не слабого десятка ( пример: Обама) и дал путлеру "от трёх до шести месяцев", чтобы перестать выкобениваться
6 месяцев заканчиваются к Новому году, но тут ВДРУГ пророссийская партия в Белом доме ( Джим Керри) терпит поражение и ястребы группируются вокруг Байдена: даже если здоровье престарелого лидера демократов подкачает, всегда можно вначале отправить в отставку вице-президента Камалу Харрис ( слухи уже множатся), а потом поставить вице-президентом молодого чувака-ястреба, который и сменит Байдена как в случае чего, так и на выборах 24 года
путлер играет на нервах Белого дома и Германии, где уходит на покой ( вечный?) комсомолка Ангела - он делает вид, что ему всё похер
НО
Штатами правит не президент, а ЭЛИТА - которой глубоко насрать на какого-то там коротышку, пыжащегося из-за кремлёвской стены, у ЭЛИТЫ главный соперник ( которого можно одним движением руки превратить в союзника) - Китай с его компартией
можно отдать китайцам часть Сибири, можно разместить войска в Восточной Европе, можно усилить полярное направление удара по РФ - вариантов много, все они на столе
но главное остаётся прежним: не РФ будет триггером новой Мировой войны, ей придётся довольствоваться ролью Польши в событиях 1939 года
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21.11.2021 17:48 Відповісти
если кацапье решится начать полномасштабные боевые действия против нас, у Штатов есть простое противодействие - объявить территорию Украины, как союзника, бесполетной зоной. Технические средства это им вполне позволяют. Радары с АФАР на их истребителях позволяют обнаруживать и уничтожать любую недружественную воздушную цель, равно и наземных постановщиков помех (средства РЭБ) с расстояния сотен километров. У цапов тоже есть самолеты с АФАР, но там эффективность намного меньше из-за устаревших технологий.
Самолеты сюда не залетят. Но крылатые ракеты могут. Есть ли против них эффективное противодействие - вопрос. В любом случае, наше небо будет чистым от пилотируемой авиации и Байрактары будут херачить входящие колонны на свой вкус направо и налево. А вкус простой - поражается первая и последняя машины в колонне. Это очень деморализует нападающую сторону.
Если кто-то скажет, что Байрактаров и ракет к ним мало, думаю, через 2-3 дня после наступления росии их станет в разы больше. Главное, чтобы были подготовленные операторы. Кстати Reaper MQ-9 тоже могут подтянуться при необходимости.
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21.11.2021 18:34 Відповісти
Смердячие кацапские свиньи! Кто обращает внимание на ваш словесный понос? Яркий пример руцкага менталитета видно на примере карликового недоношенного выродка, стоящего у руля огромной станы, при этом, больше схожего на психически больную, лживую , шлюху чем на президента.
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21.11.2021 20:08 Відповісти
А попрут орки опять в день открытия олимпиады в Пекине? В 2008 это было 8 августа, а в 2022 назначено на 4 февраля.
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22.11.2021 18:32 Відповісти
 
 