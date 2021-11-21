Щоб відновити довіру після "вагнергейту", українській владі варто запросити західних союзників до розслідування, - Порошенко у Галіфаксі

Скандал навколо зірваної спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер" поглиблює недовіру західних партнерів до української влади. І ця тональність відчувається у спілкуванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЕС", про це розповів журналістам у кулуарах Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі п’ятий президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що для відновлення довіри владі варто залучити до об’єктивного розслідування представників держав-союзників України.

"У Галіфаксі вперше після пандемії офлайн зібралися більше трьох сотень впливових людей світу, які мають на меті посилити демократію, свободу, захист прав людини і глобальну безпеку. І безумовно, було б потрібне більше представництво України", – зауважив Порошенко.

"Інтерес до України великий. Ми отримали величезну кількість запитів про зустрічі. Починаючи від конгресової делегації, яка тут дуже потужно представлена. І сенатори, причому з обох партій, і республіканці, і демократи, і конгресмени. У нас була дуже жвава дискусія з нашими американськими союзниками і партнерами. Ми маємо дуже потужну підтримку з боку канадійців", – наголосив Порошенко.

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"Як не дивно, вони дуже добре обізнані в розслідуванні Bellingcat по справі "вагнерівців". На жаль, сьогодні ця тема вже присутня в Галіфаксі. Це має ефект ерозії довіри до України з боку партнерів. Бо з 14-го року ми з величезними зусиллями завойовували довіру до української розвідки, до українських Збройних Сил, до українського вищого політичного керівництва. Для того, щоб нам без обмежень надавали всю необхідну інформацію", – нагадав п’ятий президент.

"Я переконаний, що українській владі, українській державі зараз треба проявити декілька ініціатив для того, щоб цю довіру відновити. Серед цих ініціатив окремі партнери не виключали, що може бути і проведення спільного розслідування за участі наших іноземних партнерів факту витоку цілком таємної інформації про організацію спеціальної операції по затриманню 33 "вагнерівців", які мають безпосереднє відношення до можливих процесів проти країни-агресора Росії в різних судах. Починаючи від МН17 і закінчуючи збиттям нашого літака з десантниками. Починаючи від злочинів, які творилися на окупованій території України і завершуючи злочинами у Сирії і Лівії", – говорить Порошенко.

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"Для того, щоб зупинити процес втрати довіри Україною, сьогодні треба, щоб українське керівництво, українська держава запросила до процесу розслідування представників наших партнерів. Для того, щоб показати, що їй нема чого ховати", – вважає Порошенко.

"На сьогоднішній день ми бачимо декілька висновків.

Перше: українські розвідники провели блискучу операцію, довівши, що вони є одними з кращих у світі. Друге: українські розвідники зараз потребують захисту. Бо намагаючись прикрити свою як мінімум злочинну бездіяльність, найкращих, цвіт української розвідки звільнили з розвідки і погрожують кримінальним переслідуванням", – обурюється Порошенко.

"Погрожують ті, хто несе повну відповідальність за зрив цієї операції, намагаючись прикрити або власну зраду, або власний хаос і некомпетентність. Нехай вони самі обирають, по якій статті вони будуть за це відповідати", – зауважує лідер "ЄС".

"Отже я закликаю: українських розвідників зараз треба захистити. Українські розвідники мають бути поновлені на посадах. Їм має бути надана охорона. Вони важливі не лише в проведенні розвідки, а й у свідченнях по відновленню довіри і по захисту української національної безпеки. Це, якщо хочете, мої вимоги до діючої влади. Альтернативи цьому шляху немає. Бо ситуація буде ще гірша. На жаль не тільки для влади, але і для України. Ми цього допустити точно не можемо", – резюмує Порошенко.

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