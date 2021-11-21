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Новини Політика України
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Канада (1501) Порошенко (13233) ПВК "Вагнер" (1476)

Щоб відновити довіру після "вагнергейту", українській владі варто запросити західних союзників до розслідування, - Порошенко у Галіфаксі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щоб відновити довіру після

Скандал навколо зірваної спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер" поглиблює недовіру західних партнерів до української влади. І ця тональність відчувається у спілкуванні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЕС", про це розповів журналістам у кулуарах Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі п’ятий президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що для відновлення довіри владі варто залучити до об’єктивного розслідування представників держав-союзників України.

"У Галіфаксі вперше після пандемії офлайн зібралися більше трьох сотень впливових людей світу, які мають на меті посилити демократію, свободу, захист прав людини і глобальну безпеку. І безумовно, було б потрібне більше представництво України", – зауважив Порошенко.

"Інтерес до України великий. Ми отримали величезну кількість запитів про зустрічі. Починаючи від конгресової делегації, яка тут дуже потужно представлена. І сенатори, причому з обох партій, і республіканці, і демократи, і конгресмени. У нас була дуже жвава дискусія з нашими американськими союзниками і партнерами. Ми маємо дуже потужну підтримку з боку канадійців", – наголосив Порошенко.

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"Як не дивно, вони дуже добре обізнані в розслідуванні Bellingcat по справі "вагнерівців". На жаль, сьогодні ця тема вже присутня в Галіфаксі. Це має ефект ерозії довіри до України з боку партнерів. Бо з 14-го року ми з величезними зусиллями завойовували довіру до української розвідки, до українських Збройних Сил, до українського вищого політичного керівництва. Для того, щоб нам без обмежень надавали всю необхідну інформацію", – нагадав п’ятий президент.

"Я переконаний, що українській владі, українській державі зараз треба проявити декілька ініціатив для того, щоб цю довіру відновити. Серед цих ініціатив окремі партнери не виключали, що може бути і проведення спільного розслідування за участі наших іноземних партнерів факту витоку цілком таємної інформації про організацію спеціальної операції по затриманню 33 "вагнерівців", які мають безпосереднє відношення до можливих процесів проти країни-агресора Росії в різних судах. Починаючи від МН17 і закінчуючи збиттям нашого літака з десантниками. Починаючи від злочинів, які творилися на окупованій території України і завершуючи злочинами у Сирії і Лівії", – говорить Порошенко.

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"Для того, щоб зупинити процес втрати довіри Україною, сьогодні треба, щоб українське керівництво, українська держава запросила до процесу розслідування представників наших партнерів. Для того, щоб показати, що їй нема чого ховати", – вважає Порошенко.

"На сьогоднішній день ми бачимо декілька висновків.

Перше: українські розвідники провели блискучу операцію, довівши, що вони є одними з кращих у світі. Друге: українські розвідники зараз потребують захисту. Бо намагаючись прикрити свою як мінімум злочинну бездіяльність, найкращих, цвіт української розвідки звільнили з розвідки і погрожують кримінальним переслідуванням", – обурюється Порошенко.

"Погрожують ті, хто несе повну відповідальність за зрив цієї операції, намагаючись прикрити або власну зраду, або власний хаос і некомпетентність. Нехай вони самі обирають, по якій статті вони будуть за це відповідати", – зауважує лідер "ЄС".

"Отже я закликаю: українських розвідників зараз треба захистити. Українські розвідники мають бути поновлені на посадах. Їм має бути надана охорона. Вони важливі не лише в проведенні розвідки, а й у свідченнях по відновленню довіри і по захисту української національної безпеки. Це, якщо хочете, мої вимоги до діючої влади. Альтернативи цьому шляху немає. Бо ситуація буде ще гірша. На жаль не тільки для влади, але і для України. Ми цього допустити точно не можемо", – резюмує Порошенко.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+32
Малорос , ти ще дістань дореволюційні фото , так як більше нічим крити
свою недолугість і зраду українських інтересів😡
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21.11.2021 15:11
+28
«"Інтерес до України великий. Ми отримали величезну кількість запитів про зустрічі. Починаючи від конгресової делегації, яка тут дуже потужно представлена. І сенатори, причому з обох партій, і республіканці, і демократи, і конгресмени. У нас була дуже жвава дискусія з нашими американськими союзниками і партнерами...", - наголосив Порошенко» (с).

Зеленi чоловічки: « Порошенко тим часом зірвав фурор у Галіфаксі. Його палко зустріла українська діаспора, він провів низку зустрічей із стратегічними. А західна преса, за інформацією наших джерел, вже надіслала понад десяток запитів на інтерв'ю з п'ятим президентом. »
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21.11.2021 15:10
+28
судя по поведению твоего зеЛоха офшорного - запрет и срыв операции "вагнеровцы" произошел не только потому что зеленский - лох42.
Срыв зеленским операции по вагнеровцам был сделан ОСОЗНАННО и с целью сокрытия преступлений расеи (и путлера - в бане которого зеленский плясал голяком, высмеивая Украину и украинцев, в т.ч. и погибших на Майдане).
Про это же говорит и специальный обмен Цемаха, после которого (более 2х лет!) зеленский вообще никого не обменивал на украинских граждан.
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21.11.2021 15:15
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*после операции..
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21.11.2021 17:47 Відповісти
А твоему З"******, паходу, хирургическим путём моСх уменьшили, да ???
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21.11.2021 18:38 Відповісти
ПОСЛУХАЙ ГРОЗЄВА НА ЕХО МОСКВИ
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21.11.2021 16:40 Відповісти
.Ну добре , нехай буде - свьязани , і шо далі ? Чи не похер ? До чого тут це взагалі . ?
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21.11.2021 16:24 Відповісти
на защиту вовы выходить люсенька конхфетка арестович и его друг по вазе Серюня паравоз лещенко
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21.11.2021 15:57 Відповісти
и в Галифаксе некого из зе тима даже люсеньку не пригласили разведосия и 33кратного нагржденца
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21.11.2021 16:01 Відповісти
Міжнародний безпековий форум , Бурба у Шустера, Порох на форумі ...
СЛУЧАЙНА ??? НЄ ДУМАЮ !!!
А шо там делегація від вови - де вони й де їхні заявочки ?А вони там
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21.11.2021 16:02 Відповісти
А ще після цього буде Європейський подібний у Німеччині - й Порох прямо з Канади туди поїде -Костянтин Єлісєєв на ПРЯМОМУ розповілав у Березовця (" ЯКЩО ВЛАДА НЕ ЗАВАДИТЬ"- його цитата)
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21.11.2021 16:05 Відповісти
ти відішь каманду от зельоной криси в Канадє на форуме по бєзапасності ? - НЕТ!- А ОНА ТАМ ЄСТЬ
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21.11.2021 16:10 Відповісти
"Гетьман" закликає передати Україну під контроль іноземців.... Такі українськи гніди.

А хтось це вважає це недолуге патріотом?
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21.11.2021 16:07 Відповісти
Заметил, у вас с ником UA, у всех нет мозгов. А скорее всего зауральские вы петушки
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21.11.2021 16:10 Відповісти
староннік вовиной субьєктонсті
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21.11.2021 16:11 Відповісти
Привет, староннік вовиной субьєктонсті!

Какая прикольная у тебя кличка!
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21.11.2021 16:31 Відповісти
Це даунбаський малорос 😠
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21.11.2021 16:15 Відповісти
Я бачу, що ти даунбаський малорос!

Привіт!
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21.11.2021 16:32 Відповісти
Переход на личность собеседника - дешевый приемчик. Поищи в методичке что-то еще.
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21.11.2021 16:30 Відповісти
Ты обознался. Мы не знакомы.
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21.11.2021 16:33 Відповісти
В каком суде? В вашем басманном?
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21.11.2021 16:13 Відповісти
ПНХ бот
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21.11.2021 16:13 Відповісти
Турчинов показав у Шустера зібрані про них матеріали . ВОНИ й Є СПРАВЖНІЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕДОЗАВРШЕНОЇ ОПЕРАЦІЇ , ЗА КОТРИЙ ЄРМАК НЕ МІГ ВИГАНЯТИ БУРБАКА!
У ЦЬОМУ ЦІННІСТЬ ЗЛИВУ ВІД ЯНІНИ
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21.11.2021 16:14 Відповісти
там навіть нагороди від уХйла перелічені
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21.11.2021 16:15 Відповісти
Наданням доказів іхньої участі в бойових діях проти Украіни.
Які вони самі же й надали.
Чи думаєте на екскурсію до Венесуели запропонували випадковим людям, а не тим, на кого є беззаперечні докази?
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21.11.2021 16:19 Відповісти
пусть расследуют. и за одно пусть установят виновных в 2 протоколах менцких подлецов, 144 мыролюбных реформах + роттердам и дюссельдорф ++, ну и конечно по безальтернативно мыролюбному плану бээ.
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21.11.2021 16:17 Відповісти
Запад быстро назовёт всё своими именами... Зеле оно надо ?
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21.11.2021 17:24 Відповісти
Порох пропонує Нєлоху явку з повинною тоді й покарання не буде надто суворе. Але ж на та він і Нєлох щоб ганьбитися до кінця.
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21.11.2021 17:30 Відповісти
петя. побольше цинизма - тут это любят.
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21.11.2021 17:37 Відповісти
За цинизмом это тебе к твоему *****, он и для тебя швабру приготовил
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21.11.2021 17:59 Відповісти
А тот все бабушку лохматит )
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21.11.2021 17:55 Відповісти
Настоящий патриот Украины - делает все для блага народа , не спит не ест .И мечтает ...
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21.11.2021 18:37 Відповісти
У Пєті знов якісь бла-бла-бла на іноземну публіку:
- зауважив Порошенко
- наголосив Порошенко
- вважає Порошенко
- зауважує лідер "ЄС"

І зовсім тошки про те, що треба зробити: " українських розвідників зараз треба захистити. Українські розвідники мають бути поновлені на посадах. Їм має бути надана охорона." ...
Як гадаєте, Пєтя взмозі це зробити?
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21.11.2021 18:41 Відповісти
Отличный троллинг.
ЗЕ и Ермак никогда в жизни сами на такое не пойдуи потому что увязли в госизмене по самые уши.

Но вот пусть теперь ЗЕ попробует отказать Западу, когда тот сам предложит провести независимое расследование.
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21.11.2021 21:17 Відповісти
Зєля кондом ,але це шоколадне цинічне брехло,яке намагається перекласти канал "прямий" з однієї своєї кишені до іншої,щоб не попасти під закон про олігархів виглядає жалюгідно і огидно.
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21.11.2021 23:48 Відповісти
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