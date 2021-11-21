Начальник райвідділку поліції Одещини був затриманий на хабарі $4 тис. у день призначення на посаду, - ЗМІ
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Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думській" повідомило джерело у прокуратурі.
Цікаво, що наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасовим виконувачем обов'язків.
Затримання здійснили на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.
За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.
В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.
Топ коментарі
+30 Aleksandr Ermak
показати весь коментар21.11.2021 15:08
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.11.2021 15:10
+11 Muron
показати весь коментар21.11.2021 15:10
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вони вже самі, руцями власними...
Це не одиничний факт, 95% з них наркобарони та хабарники
как метеор на небосклоне, пролетел и сгорел за секунду.
https://www.youtube.com/watch?v=ksRVC_UAYyA
https://www.youtube.com/watch?v=IA13EwUMlSs&ab_channel=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
Безвременно бывшему ментовскому полковнику посвящается...