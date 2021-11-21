Начальник райвідділку поліції Одещини був затриманий на хабарі $4 тис. у день призначення на посаду, - ЗМІ

Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думській" повідомило джерело у прокуратурі.

Цікаво, що наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасовим виконувачем обов'язків.

Затримання здійснили на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.

За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.

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