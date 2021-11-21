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хабар (3991) Одеська область (2491)

Начальник райвідділку поліції Одещини був затриманий на хабарі $4 тис. у день призначення на посаду, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Начальник райвідділку поліції Одещини був затриманий на хабарі $4 тис. у день призначення на посаду, - ЗМІ

Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Думській" повідомило джерело у прокуратурі.

Цікаво, що наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасовим виконувачем обов'язків.

Затримання здійснили на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.

За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.

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Топ коментарі
+30
спрвжний слуга нариду. блестящий выпадок!!!
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21.11.2021 15:08
+21
Черговий реформований право-хоронитель...
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21.11.2021 15:10
+11
Не встиг доробитись до офшора
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21.11.2021 15:10
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спрвжний слуга нариду. блестящий выпадок!!!
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21.11.2021 15:08 Відповісти
Теперь пойдет на повышение.
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21.11.2021 18:32 Відповісти
Не встиг доробитись до офшора
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21.11.2021 15:10 Відповісти
Черговий реформований право-хоронитель...
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21.11.2021 15:10 Відповісти
...мабуть незабаром піде на підвищення...
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21.11.2021 15:28 Відповісти
терпець, панове, терпець!
вони вже самі, руцями власними...

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21.11.2021 15:12 Відповісти
моя "нова" поліцая.
Це не одиничний факт, 95% з них наркобарони та хабарники
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21.11.2021 15:13 Відповісти
куй залізо невідходячи від каси ...
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21.11.2021 15:15 Відповісти
Мне ухаживать некогда. Вы… привлекательны. Я… чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь. Жду.)))
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22.11.2021 09:01 Відповісти
Беспрецедентно короткое пребывание на должности до задержания за взятку
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21.11.2021 15:20 Відповісти
С таким успехом можно всех мусоров задержать и не ошибешься.Каждый мусор берет взятки.
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21.11.2021 15:25 Відповісти
Собирал на взятку за утверждение на должность...
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21.11.2021 15:25 Відповісти
Ха-Ха-Ха!
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21.11.2021 15:27 Відповісти
Вот такое вот "поздравление". И всегда должно быть так. Люблю такие новости. Человек, который сам следует закону, всегда рад своему выбору при подобных новостях. Такая сущность и психология человека. Он нуждается в подтверждении своего выбора(желательно, каждый день). Ибо справедливость успокаивает лучше любых лекарств и алкоголя.
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21.11.2021 15:34 Відповісти
Видел я наркоманов, с чем они "финишируют". Также и алкоголиков.
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21.11.2021 15:47 Відповісти
какая стремительная карьера.
как метеор на небосклоне, пролетел и сгорел за секунду.
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21.11.2021 15:35 Відповісти
рекорд скорости назначили и сразу спалился на взятке.. предлагаю сразу ареставать все отделение полиции ибо не верю я что никто не знал о этих махинациях, знали , молчали и участвовали, 100% и всех на пожизненное без права освобождения и гарантирую - коррупция будет практически побеждена!? атак - это бесполезное занятие бороться с коррупцией без наказания толкового!
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21.11.2021 15:35 Відповісти
Остап! Я машинально! (с)
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21.11.2021 15:38 Відповісти
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21.11.2021 17:50 Відповісти
командор!
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21.11.2021 20:12 Відповісти
Змарнували слузі урода такий день. І перший день на посаді і перший хабар - обов'язкові атрибути входження у обов'язки. А ви узяли, та серпом по найчутливішому, садисти.
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21.11.2021 15:40 Відповісти
От удивили новостью. Кто из тех ублюдков не берет.
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21.11.2021 15:41 Відповісти
Только вложенные деньги за назначение начал "отбивать" и тут облом... Наверное на должность очередь "заносящих" еще большая...
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21.11.2021 15:45 Відповісти
"Обидно, слушай... Честное слово, клянусь, ничего же не сделал - только вошёл".(с.)

https://www.youtube.com/watch?v=ksRVC_UAYyA
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21.11.2021 15:46 Відповісти
Он испачкал мундир при входе
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21.11.2021 15:55 Відповісти
Турборежим...
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21.11.2021 15:50 Відповісти
Мог бы в первый день получить подарок конфеты в коробке "Беломор Канал"
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21.11.2021 15:54 Відповісти
А до этой должности он типа никогда не брал и не вымогал,как и его начальство назначившее его на должность.
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21.11.2021 15:59 Відповісти
"А как же он служил в очистке?"(с)
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21.11.2021 17:54 Відповісти
Ні вспіли затвердити ,а він вже почав покращувати майновий стан,який йому в майбутньому "подарує" држина,тато,мама.та інші, на кого там вони переписують все...
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21.11.2021 16:27 Відповісти
Как-то не вдобно, ****, получилось...
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21.11.2021 16:53 Відповісти
які питання? просто влаштувався працювати вчителем!
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21.11.2021 17:11 Відповісти
😂🌷×××
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21.11.2021 17:43 Відповісти
а что тут нового...? был замом....брал взятки, стал начальником на ступень выше....и продолжил брать... для ментов это обыденная жизнь корупция и взятки.... (бывают ясно исключения.....) а им все власти без исключения увеличивают зарплаты.... пенсии .пособия .льготы.... это касается и судей и всех других.... нужно мол им дать больше чтобы не брали взятки... хахахаха да плевать они все хотели на те десятки тысяч грн.даже зарплат когда у них она такая ежедневная....((
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21.11.2021 18:16 Відповісти
зпоплюжили Комінтернівському хлопцю в перший робочий день
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21.11.2021 18:32 Відповісти
У павильона пиво-воды...

https://www.youtube.com/watch?v=IA13EwUMlSs&ab_channel=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD

Безвременно бывшему ментовскому полковнику посвящается...
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21.11.2021 18:48 Відповісти
Одесса всегда была и будет в лидерах ворюг и бандитов среди работников МВД!! Чего только стоит один гавнюк Фучеджи!!!!
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21.11.2021 18:54 Відповісти
Полиция рюкзакова все краще и краще, уже и дня не могу удержатся!
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22.11.2021 06:16 Відповісти
 
 