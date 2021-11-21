Загальний борг держави перед "ДТЕК" перевищує 15 млрд грн, - представник компанії Шевельов
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Заборгованість державних компаній перед підприємствами "ДТЕК" на ринку електроенергії перевищує 15 млрд грн, а сама дискусія про якісь "борги, що взаємозараховуються", абсурдна і є елементом шантажу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у своєму Facebook менеджер зі стратегічних комунікацій "ДТЕК" Олександр Шевельов.
"Близькі до влади коментатори озвучують ідею з "умовами" повернення боргів держкомпанії перед "ДТЕК ВДЕ" за вироблену, але не оплачену, "зелену" електроенергію. Тут важливо пояснити, що сама згадка про якісь "умови" – це абсурд за визначенням і схоже на шантаж. Але тема боргів на енергоринку настільки масштабна. Загальна сума боргів держави перед "ДТЕК" перевищує 15 млрд грн", – повідомив Шевельов.
Із загального боргу понад 15 млрд грн 6,7 млрд грн – це борг держпідприємства "Енергоринок", понад 2 млрд грн – борг державної НЕК "Укренерго" та 4,3 млрд грн – борг ДП "Гарантований покупець" за продану, але не сплачену "зелену" електроенергію, наголосив менеджер.
Він додав, що повідомлення про нібито борги компанії перед НЕК "Укренерго" або "Нафтогазом" не відповідають дійсності, оскільки цих боргів не існує, а є лише претензії сторін, які розглядають у суді.
Претензії "Укренерго" до ТОВ "Д.Трейдінг" та АТ "ДТЕК Західенерго" стосуються незаконного, на думку компанії, тарифу на передавання під час експорту, а претензії "Нафтогазу" до ТОВ "Луганська ТЕС" виникли через порушення урядом своїх зобов'язань щодо врегулювання різниці цін на газ для станції в період надзвичайної ситуації, пов'язаної з "вугільною блокадою" з боку РФ, пояснив Шевельов.
Менеджер наголосив, що всі бізнеси "ДТЕК" є самостійними юридичними особами, поділеними відповідно до вимог українського та європейського законодавства, і не можуть відповідати за зобов'язання одне одного. Також він повідомив, що частина бізнесів розмістила цінні папери на європейських біржах, що автоматично накладає жорсткі обмеження щодо фінансування афілійованих осіб.
""ДТЕК" завжди виконує взяті на себе зобов'язання і діє суворо відповідно до закону. Цього ж ми чекаємо від решти учасників ринку, насамперед від держави", – підсумував Шевельов.
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И да, не забудьте акцинировацца
Ахметов хоче стягнути з Києва майже мільярд гривень через "Київенерго"
Компанія-банкрут олігарха нарахувала місту понад 900 млн грн боргів
Компанія олігарха Ріната Ахметова "Київенерго", яка була визнана банкрутом, нарахувала столичній владі боргів на 900 млн грн. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на видання "Finbalance".
Відомо, що борг столичці виник на підставі угоди про реалізацію проєкту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між КМДА і Київенерго. Йдеться про гроші, які були витрачені на реконструкцію, добудову, переоснащення, модифікацію об`єктів комунальної енергетичної інфраструктури Києва, що передавалася в управління для підприємства.
Компанія Ахметова зазначає, що неодноразово зверталась до КМДА та Київради з вимогою компенсували витрати.
Але давайте замислмося - наскільки твердо вирішив Ахмєтов завалити цю мафіозну сімейку ?
Мабуть таки остаточно , інакше не злилися в тісній співпраці такі люди , як Гордон й Юра Бутусов (тільки подивитися сайт Гордона) , останній вторить Гордону знову про необхідність дорозслідувати Пороха , тобто вони потягнуть когось звичайно іншого , разом , наприклад Смєшка - тоді краще вже б Бурбу.
Інакше не давали б Гордону вже ДВІ!!! години на його шоу на Україна 24 (навіт на 112 була тільки година) .
Тобто Ахмєтов задньої вже не дасть, навіть якщо вова захоче миритися . Мої роздуми такі
1.він не хоче повтору з сімейкою ВІТІ ШАПКОКРАДА його синулькою, коли влони захопили все.
2.Він нехоче бути причиною взяття України уХйлом- бо там він серед рашистських олігархів буде НІХТО!
Ахметов розуміє й мабуть знає( Й ЦЕ НАДІЯ ДЛЯ УКРАІНЦІВ) про незворотню підтримку від США , стратегічну геополітичну а не ПРОВЛАДНУ ТИМЧАСОВУ.
То нехай тусять гордони з Бутусовими аби лиш скинути це зелене бліадство. А ПОРОХ? так він нікуди не дінеться зі своїм електоратом .
Але його міжусобойних ТБ каналів замало . Щоб охопити більше . Добре, що хоч У АХМЄТОВАП добряче ******** зелених шльндр ЛЮДИ ПОРОХА , й це теж домовленність, я думаю його з Ахмєтовим.
Так, Італія, де громадянство Шустера, була мафізною вотчиною БЄнєподібної мафії дружбана уХйла, але часи змінилися ...
страна в опасности
он - нет
Украинцы на гиляках развесят ДТЭК и чиновников государства, содействующих ХИТРОЖОПОМУ АХМЕТКЕ
ПУСТЬ власть начинает перечитывать ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРА и находить нарушения.
То, что чиновники часто работают на его монопольные интересы - не секрет
ПОКАЗАТЕЛЬНА ТЕМА С зелёной энергетикой. Условия для инвесторов были выписаны так, что большинству невыгодно было ставить солнечные станции. Выгодно было Клюевым и Ахметову.
Выкуп центрального универмага на крещатике - тоже под Ахметова, выкуп Укртелекома - тоже под Ахметова.
после 2014 года ( доведя Донецк до прихода кацапов ) он спокойно перевёз свой персонал в Запорожье и стал там создавать новый Донецк ?
выкуп завода Ильича в Мариуполе был тоже под Ахметова
выкуп Запорожстали - тоже под Ахметова . По Запорожстали знаю много - 1Ахметов просто ликвидировал на заводе всю социальную инфраструктуру ( дома отдыха на Азове, профилактории , поликлиники)
Совсем не удивляюсь делам в энергетике
Солнечные станции вообще нельзя назвать благом для Украины. Хотя в будущем это все равно будет дешевле, чем жечь ископаемые ресурсы. Так что развивать их все же нужно. У Рыжего вроде как процентов 10 от солнечной генерации, что не так уж и много. Кроме того, он единственный, кто начал строить аккумуляторные станции - а это уже большой плюс. И еще момент, для бюджета лучше, если Ахметка поставит солнечную панель, чем частник. Потому что частник с одной и той же панели заплатит в бюджет меньше, чем Ахметов.
ніж розрахуватися з ним